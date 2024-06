Wird Israel eine Katastrophe verursachen?

von Thierry Meyssan

Benjamin Netanjahu, der israelische Ministerpräsident, der in der Knesset die Mehrheit hat, aber unter seinen Mitbürgern weitgehend in der Minderheit ist, droht mit einem Angriff auf den Libanon. Falls es zu dieser Operation kommt, wird es der israelischen Armee nicht gelingen, die Hisbollah allein zu besiegen. Um den jüdischen Staat zu retten, werden die Vereinigten Staaten gezwungen sein, einzugreifen, aber anstatt sich direkt an einem schrecklichen Krieg zu beteiligen, könnten sie einen Militärputsch in Tel Aviv unterstützen.

Israels Generalstabschef, General Herzi Halevi, traf sich mit seinen Amtskollegen aus Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Jordanien. In Übereinstimmung mit den mit ihnen unterzeichneten Vereinbarungen teilte er ihnen mit, dass Israel den Libanon am Samstagabend, dem 22. Juni, angreifen werde.

Die Enthüllung dieses geheimen Treffens verbreitete sich schnell im Internet. Verschiedene offizielle Quellen haben dies bestätigt. Nebenbei hat man erfahren, dass eine Vereinbarung zwischen Tel Aviv und Riad getroffen worden war. Diese Information gestattet es zu verstehen, warum Saudi-Arabien während der iranischen Reaktion vom 14. April an der Seite des westlichen Bündnisses am Schutz Israels beteiligt war.

Den ganzen Tag raschelte es in den Kanzleien der ganzen Welt an den Tagen Freitag, 21. und Samstag, 22. mit widersprüchlichen Informationen und Erklärungen. UN-Generalsekretär António Guterres hat erklärt, dass