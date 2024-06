Nigel Farage im Fernsehen: Der Westen hat den Krieg in der Ukraine provoziert

Der Vorsitzende der britischen Reformpartei, Nigel Farage, hat am Freitagabend in der BBC erklärt, der Westen habe den Krieg in der Ukraine „provoziert“.

Weniger als zwei Wochen vor den Parlamentswahlen sagte Farage, er habe 2014 im Europaparlament vor einem Krieg in der Ukraine gewarnt.

“We provoked this war” — Nigel Farage says NATO expansion provoked the war in Ukraine. Vote for @reformparty_uk to end the war. pic.twitter.com/pQQ6b4B5qt

„Ich wusste, dass die Osterweiterung der NATO und der Europäischen Union [dem russischen Präsidenten Putin] einen Grund geben würde, dem russischen Volk zu sagen: ‚Sie haben uns wieder im Visier‘ und einen Krieg zu beginnen“, sagte Farage.

„Wir haben diesen Krieg provoziert. „Putin hat das, was wir getan haben, als Vorwand benutzt“, fügte er hinzu.

Premierminister Sunak bezeichnete Farages Äußerungen nach der Sendung als „völlig falsch“. Labour-Chef Starmer nannte die Äußerungen „empörend“.

“Wenn man den russischen Bären mit einem Stock schlägt, darf man sich nicht wundern, wenn er reagiert. Nigel Farage in seiner Rede vor dem Europäischen Parlament 2014: “Dieses EU-Imperium, das immer nach Expansion strebt, hat bereits vor einigen Jahren seine territorialen Ansprüche auf die Ukraine geltend gemacht. Und um es noch schlimmer zu machen: Einige NATO-Mitglieder haben gesagt, dass sie die Ukraine auch gerne in die NATO aufnehmen würden”. “Während wir hier sprechen, führen NATO-Soldaten in der Ukraine Militärübungen durch. Haben wir den Verstand verloren? Wollen wir wirklich einen Krieg mit Putin? Denn wenn ja, dann werden wir ihn auf jeden Fall führen.”

"If you poke the Russian bear with a stick, don't be surprised when he reacts."



Nigel Farage, addressing the EU Parliament in 2014:



"This EU empire, ever seeking to expand, stated its territorial claim on the Ukraine some years ago. Just to make that worse… some NATO members… pic.twitter.com/bVC1imOVBy