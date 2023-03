Wie Warren Buffett und Bill Gates mit der Adipositas-Epidemie bei Kindern Geld verdienen

childrenshealthdefense.org: Warren Buffetts vertikal integrierte Investitionen in die Produktion von Maissirup mit hohem Fruchtzuckergehalt – einem Hauptbestandteil von stark verarbeiteten Lebensmitteln und Mitverursacher von Fettleibigkeit bei Kindern – bringen ihm und Bill Gates enorme Gewinne.

Einem neuen globalen Bericht der World Obesity Federation zufolge könnte sich die Adipositasrate bei Jungen bis 2035 verdoppeln und bei Mädchen um 125 % steigen.

In den USA haben sich die Fettleibigkeitsraten bei Kindern in den letzten drei Jahrzehnten verdreifacht, was das Risiko von Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und anderen chronischen Krankheiten erhöht.

In einem Bericht, der letzten Monat von The Hill veröffentlicht wurde, werden mehrere Ursachen für die Adipositas-Epidemie genannt, darunter zu viel Zeit am Bildschirm, mangelnder Zugang zu gesunden Lebensmitteln und sozioökonomische Faktoren. Studien zufolge spielt auch die Exposition gegenüber endokrin wirksamen Chemikalien eine große Rolle bei der Fettleibigkeit von Kindern.

In einem Punkt sind sich die meisten Experten einig: Der zunehmende Verzehr von stark verarbeiteten Lebensmitteln ist einer der Hauptgründe für die Adipositas-Epidemie bei Kindern.

Eine weniger bekannte Tatsache ist jedoch, dass Maissirup mit hohem Fruktosegehalt (HFCS) der Dreh- und Angelpunkt der verarbeiteten Lebensmittelindustrie ist – und die HFCS-Industrie hat Warren Buffett und Bill Gates, zwei der reichsten Männer der Welt, enorme Gewinne beschert.

AAP misses real culprits behind obesity epidemic. Buffet + Gates vertically integrated corn syrup by investing in food processing(ADM) fertilizers Oxy, Chevron) pesticides(Monsanto) silos(CTB) railroads(BNSF) processed+fast foods(Kraft,Mondelez,McDonald’s)https://t.co/e3TxYSNVkm — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) February 7, 2023

„Besteht der reichste Mann der Welt hauptsächlich aus Maissirup?“

Im Jahr 2015 veröffentlichte das New York Magazine einen Artikel mit dem Titel „Wird der reichste Mann der Welt hauptsächlich aus Maissirup hergestellt?“ – in der Rubrik „Diäten“ des Intelligencer.

Der Artikel erzählte eine heitere Geschichte darüber, dass Warren Buffett Cola, Kartoffelchips und andere Lebensmittel mit einem hohen Anteil an Maissirup so sehr liebt – genau wie in seiner Kindheit -, dass er die Unternehmen aufgekauft hat, die sie herstellen.

Buffett ist der fünftreichste Mensch der Welt mit einem Nettovermögen von 108 Milliarden Dollar. Sein Vermögen stammt aus Investitionen in Berkshire Hathaway, dem börsennotierten multinationalen Mischkonzern, dessen CEO und Vorsitzender er seit 1970 ist.

Die Investitionsstrategie von Berkshire Hathaway besteht darin, wertvolle Unternehmen ausfindig zu machen und immer größere Anteile an ihnen zu erwerben.

Ein Blick auf die Geschichte der Beteiligungen von Berkshire Hathaway offenbart die tiefere Wahrheit hinter dem Artikel des New York Magazine, der zeigt, dass Berkshire Hathaway über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg große Anteile an allen Produktionsstufen der HFCS-Industrie erworben hat, von Ackerland bis hin zu Unternehmen der Lebensmittelverarbeitung.

Diese Investitionsstrategie der vertikalen Integration bedeutet, dass ein beträchtlicher Teil der Gewinne von Berkshire Hathaway mit der Verbreitung von Maissirup in der Lebensmittelindustrie zusammenhängt.

Buffett und seine Familie besitzen Ackerland, auf dem sie Mais anbauen. Berkshire Hathaway ist in großem Umfang an Unternehmen beteiligt, die fossile Brennstoffe wie Occidental Petroleum und Chevron herstellen, die die industrielle Landwirtschaft antreiben und chemische Betriebsmittel für die Landwirtschaft produzieren.

Es besitzt ein Unternehmen, das Getreidesilos für den Verkauf von Mais herstellt. Es besitzt die größte Eisenbahngesellschaft der USA, die Getreide und verarbeitete Lebensmittel durch das Land transportiert. Zum Unternehmen gehört auch ein Unternehmen, das kommerzielle Anhänger vermietet – das andere wichtige Transportmittel für Getreide und verarbeitete Lebensmittel.

Buffetts Unternehmen investierte in den Saatgut- und Pestizidriesen Monsanto und für kurze Zeit auch in Archer Daniels Midland (ADM), das die chemische Verarbeitung zur Herstellung von Maissirup übernimmt.

Berkshire Hathaway besitzt auch große Anteile an einigen der größten Lebensmittelhersteller – wie Coca-Cola und Kraft Heinz -, die HFCS und andere Adipositas verursachende Stoffe in ihren Produkten verwenden, die sie direkt an Kinder vermarkten.

Diese Unternehmen profitieren von den steigenden Lebensmittelpreisen, während die Lebensmittelrechnungen der Verbraucher in die Höhe schnellen. Der Quartalsumsatz von Kraft Heinz stieg im letzten Quartal 2022 um 10 % auf 7,38 Milliarden Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Wall Street, berichtete das Wall Street Journal. Der Lebensmittelkonzern hat im vergangenen Jahr die Preise um 15 % erhöht.

Sie profitieren auch von engen Beziehungen zu Organisationen, die die Gesundheit der Menschen – und insbesondere die Gesundheit von Kindern – vor den Schäden schützen sollen, die mit Rohstoffen wie HFCS verbunden sind.

Eine von Fachleuten begutachtete Studie zeigt beispielsweise die „enge Zusammenarbeit von Coca-Cola mit der American Academy of Pediatrics (AAP), der Academy of Nutrition and Dietetics (AND) … The Obesity Society (TOS) und der American Academy of Family Physicians (AAFP)“.

Hier sehen Sie, wie die Beteiligungen von Berkshire Hathaway an der Maissirup-Lieferkette Gewinne für Buffett generieren:

Ackerland/Getreideproduktion: Buffett besitzt eine 1.500-Hektar-Farm in Pana, Illinois, und drei von der Stiftung betriebene Forschungsfarmen – darunter 1.500 Hektar in Arizona und 9.200 Hektar in Südafrika.

Getreidelagerung: CTB, Inc. ist seit 2002 eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Berkshire Hathaway und stellt Lösungen für die Versorgungskette in den Bereichen Getreide, Geflügel, Schweine und Eier her. Dazu gehört das Unternehmen Brock Grain Systems, das Getreidespeicher herstellt und beträchtliche Gewinne erzielt hat, indem es Landwirten die Möglichkeit gibt, Ernten zu lagern, um die Getreidepreise in die Höhe zu treiben.

Öl, Energie und Agrochemikalien:

Occidental Petroleum : Berkshire Hathaway besitzt eine 21%ige Beteiligung an Occidental, die es seit 2022 erwirbt. Die Tochtergesellschaft OxyChem ist der zweitgrößte Hersteller von Kaliumhydroxid oder Kalilauge, einem Hauptbestandteil von chemischen Düngemitteln.

: Berkshire Hathaway besitzt eine 21%ige Beteiligung an Occidental, die es seit 2022 erwirbt. Die Tochtergesellschaft OxyChem ist der zweitgrößte Hersteller von Kaliumhydroxid oder Kalilauge, einem Hauptbestandteil von chemischen Düngemitteln. Chevron : Berkshire Hathaway hält seit 2020 einen Anteil von mehr als 8 % an dem Unternehmen. Chevrons große Chemietochter Chevron Phillips Chemical produziert nicht nur Öl, sondern auch chemische Grundstoffe für alle Aspekte der landwirtschaftlichen Lieferkette – von agrochemischen Zwischenprodukten über Geschmacks- und Duftverstärker bis hin zu Lebensmittelverpackungen.

: Berkshire Hathaway hält seit 2020 einen Anteil von mehr als 8 % an dem Unternehmen. Chevrons große Chemietochter Chevron Phillips Chemical produziert nicht nur Öl, sondern auch chemische Grundstoffe für alle Aspekte der landwirtschaftlichen Lieferkette – von agrochemischen Zwischenprodukten über Geschmacks- und Duftverstärker bis hin zu Lebensmittelverpackungen. Berkshire Hathaway Energy : Berkshire Hathaway besitzt seit 1999 eine Mehrheitsbeteiligung an diesem Energiekonglomerat, ehemals MidAmerican Energy. Es handelt sich um eine Holdinggesellschaft, die die Stromverteilung in Teilen der USA, Kanadas und Großbritanniens kontrolliert.

: Berkshire Hathaway besitzt seit 1999 eine Mehrheitsbeteiligung an diesem Energiekonglomerat, ehemals MidAmerican Energy. Es handelt sich um eine Holdinggesellschaft, die die Stromverteilung in Teilen der USA, Kanadas und Großbritanniens kontrolliert. Monsanto : Berkshire Hathaway kaufte im vierten Quartal 2016 8 Millionen Monsanto-Aktien, nachdem angekündigt wurde, dass Bayer das Unternehmen übernehmen und damit zwei der weltweit führenden Anbieter von Saatgut und Pestiziden fusionieren würde. Buffett erhöhte seinen Anteil an Monsanto im Jahr 2018 und Bayer übernahm Monsanto im Juni 2018 vollständig.

: Berkshire Hathaway kaufte im vierten Quartal 2016 8 Millionen Monsanto-Aktien, nachdem angekündigt wurde, dass Bayer das Unternehmen übernehmen und damit zwei der weltweit führenden Anbieter von Saatgut und Pestiziden fusionieren würde. Buffett erhöhte seinen Anteil an Monsanto im Jahr 2018 und Bayer übernahm Monsanto im Juni 2018 vollständig. Merck: Berkshire Hathaway hielt von 2020-2021 Aktien von Merck. Merck wurde unter anderem deshalb zum Pharmariesen, weil das Unternehmen früher auch Agrochemikalien herstellte. Es verkaufte sein Agrochemiegeschäft 1997 für knapp 1 Milliarde Dollar an Novartis.

Transportwesen:

Burlington Northern Santa Fe Railroad (BNSF) : Berkshire Hathaway hat BNSF im Jahr 2007 teilweise und Anfang 2010 vollständig übernommen. BNSF ist die größte US-Eisenbahngesellschaft nach Frachtvolumen (15 % aller nicht-lokalen Tonnenkilometer) und besitzt 23.000 Meilen an Gleisen in 28 Staaten. Das Unternehmen transportiert unter anderem Chemikalien, Düngemittel, Getreide und verarbeitete Lebensmittel.

: Berkshire Hathaway hat BNSF im Jahr 2007 teilweise und Anfang 2010 vollständig übernommen. BNSF ist die größte US-Eisenbahngesellschaft nach Frachtvolumen (15 % aller nicht-lokalen Tonnenkilometer) und besitzt 23.000 Meilen an Gleisen in 28 Staaten. Das Unternehmen transportiert unter anderem Chemikalien, Düngemittel, Getreide und verarbeitete Lebensmittel. XTRA Lease: Berkshire Hathaway erwarb 2001 alle Vermögenswerte dieses Unternehmens für das Leasing von kommerziellen Anhängern.

HFCS-Verarbeitung:

ADM: Berkshire Hathaway erwarb Ende 2012 eine Beteiligung an ADM, einem der größten Agrarunternehmen der Welt, und verkaufte sie im ersten Quartal 2013.

Herstellung und Vertrieb von verarbeiteten Lebensmitteln:

See’s Candy : Im Jahr 1972 kaufte Buffett das Unternehmen für 25 Millionen Dollar, sein „Traumunternehmen“. Bis 2019 hatte es „weit über“ 2 Milliarden Dollar eingebracht, eine Kapitalrendite von 8.000 %.

: Im Jahr 1972 kaufte Buffett das Unternehmen für 25 Millionen Dollar, sein „Traumunternehmen“. Bis 2019 hatte es „weit über“ 2 Milliarden Dollar eingebracht, eine Kapitalrendite von 8.000 %. McDonald’s : Im Jahr 1994 erwarb Berkshire Hathaway eine Beteiligung von 4,9 Millionen Aktien an McDonald’s, die erst 1996 in einem Dokument der Securities and Exchange Commission (SEC) enthüllt wurde. Berkshire Hathaway besitzt keine Anteile mehr an McDonald’s, aber Warren Buffett sagte, er bedauere den Verkauf.

: Im Jahr 1994 erwarb Berkshire Hathaway eine Beteiligung von 4,9 Millionen Aktien an McDonald’s, die erst 1996 in einem Dokument der Securities and Exchange Commission (SEC) enthüllt wurde. Berkshire Hathaway besitzt keine Anteile mehr an McDonald’s, aber Warren Buffett sagte, er bedauere den Verkauf. Coca-Cola : Nachdem Coca-Cola 1988 damit begonnen hatte, in den USA 100 % HFCS als Süßungsmittel zu verwenden, investierte Buffett in das Unternehmen, das seither zu den wichtigsten Beteiligungen von Berkshire Hathaway gehört – heute ist es die viertgrößte Beteiligung.

: Nachdem Coca-Cola 1988 damit begonnen hatte, in den USA 100 % HFCS als Süßungsmittel zu verwenden, investierte Buffett in das Unternehmen, das seither zu den wichtigsten Beteiligungen von Berkshire Hathaway gehört – heute ist es die viertgrößte Beteiligung. Kraft Foods/Heinz : Im Jahr 2007 investierte Berkshire Hathaway erstmals in Kraft und kaufte 2013 Heinz. Buffett arrangierte die Fusion von Heinz mit Kraft im Jahr 2015. Heute besitzt Berkshire über 26 % des Unternehmens.

: Im Jahr 2007 investierte Berkshire Hathaway erstmals in Kraft und kaufte 2013 Heinz. Buffett arrangierte die Fusion von Heinz mit Kraft im Jahr 2015. Heute besitzt Berkshire über 26 % des Unternehmens. Mondelez International: Mondelez ist ein Unternehmen für verpackte Lebensmittel, das Oreo-Kekse, Cadbury-Schokolade, Halls-Hustenbonbons, Trident-Kaugummi und Triscuit-Kekse herstellt. Ursprünglich gehörte Kraft zu dieser Marke, aber 2012 wurde sie als eigenes Unternehmen ausgegliedert.

Wenn Berkshire Hathaway profitiert, profitiert auch Gates

Warren Buffett ist nicht der einzige der reichsten Menschen der Welt, der sein Vermögen mit Berkshire Hathaway gemacht hat. Es ist fast unmöglich, Buffetts Vermögen von dem seines Freundes und Geschäftspartners Bill Gates zu trennen, mit dem er seit 32 Jahren zusammenarbeitet.

Gates, der mit einem Nettovermögen von 133 Milliarden Dollar der viertreichste Mensch der Welt ist, hält einen Großteil seines Vermögens in der Bill & Melinda Gates Foundation. Berkshire Hathaway ist die größte Beteiligung der Stiftung.

Gates war von 2004 bis 2020 Mitglied des Vorstands von Berkshire Hathaway. Seit 2006 hat Buffett 45 Milliarden Dollar an die Gates-Stiftung gespendet und war bis zur Trennung von Bill und Melinda Gates im Jahr 2021 Mitglied des dreiköpfigen Stiftungsvorstands.

Die Gewinne von Berkshire Hathaway waren also die Gewinne von Gates.

Der Land Report berichtete auch, dass Gates sich in aller Stille zum größten Eigentümer von US-Agrarland gemacht hat. Sein Portfolio umfasst jetzt etwa 242.000 Acres amerikanisches Farmland und fast 27.000 Acres anderes Land in Louisiana, Arkansas, Nebraska, Arizona, Florida, Washington und 18 weiteren Staaten.

Die Medienberichterstattung über die Beziehung zwischen Buffett und Gates, ihre Investitionen, die von ihnen finanzierte Arbeit und ihre Unternehmen ist weitgehend positiv.

Laut einer in der Columbia Journalism Review veröffentlichten Untersuchung aus dem Jahr 2020 hängt die Tatsache, dass Milliardäre wie Buffett und Gates in der Medienberichterstattung häufig als Führungspersönlichkeiten, Genies und wohlwollende Verwalter der Gesellschaft dargestellt werden, damit zusammen, dass die Gates Foundation die Lücke füllte, als die Finanzierung der Medien im letzten Jahrzehnt zusammenbrach.

So hat die Stiftung allein im Jahr 2020 mehr als 250 Millionen Dollar an Nachrichtenorganisationen wie BBC, NBC, Al Jazeera, ProPublica, National Journal, The Guardian, Univision, Medium, die Financial Times, The Atlantic, die Texas Tribune, Gannett, Washington Monthly, Le Monde, das Center for Investigative Reporting, BBC Media Action und den Neediest Cases Fund der New York Times vergeben.

Die Gelder sind an Bedingungen geknüpft und beschränken die Berichterstattung auf Themen, über die sie berichtet werden sollen.

Während also milliardenschwere Philanthropen wie Buffett und Gates die Medienberichterstattung finanzieren, die sie für die Finanzierung von Initiativen im Bereich der öffentlichen Gesundheit feiern und ihre Kritiker als Verschwörungstheoretiker darstellen, machen sie weiterhin riesige Profite mit der Zerstörung des Lebensmittelsystems – und der entsprechenden Zerstörung der öffentlichen Gesundheit.

Fettleibigkeit macht Kinder kränker – Pandemie-Sperren machen Kinder fettleibiger

Gates und Buffett profitierten massiv von der COVID-19-Pandemie, weil sie „auf Big Pharma“ setzten, um mit Impfstoffen große Gewinne zu erzielen.

Doch die Pandemie, von der sie profitierten, wurde durch die Fettleibigkeitsepidemie verschlimmert, zu der ihre Investitionen in Maissirup beigetragen haben, wie zahlreiche Studien belegen.

Von Experten begutachtete Studien, die in großen Fachzeitschriften wie The BMJ veröffentlicht wurden, stellten schon früh in der Pandemiezeit fest, dass Fettleibigkeit ein Hauptrisikofaktor für schlechte COVID-19-Ergebnisse ist. Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) berichteten, dass Fettleibigkeit das Risiko einer Krankenhauseinweisung aufgrund einer COVID-19-Infektion verdreifachen kann.

Fettleibigkeit ist ein wichtiger COVID-19-Risikofaktor, selbst bei jungen Menschen, die viel weniger anfällig für eine schwere Erkrankung sind.

Systematische Übersichten und Meta-Analysen ergaben, dass Kinder mit Adipositas im Vergleich zu gesunden Kindern ein höheres Risiko für schwere Atemwegserkrankungen und ein multisystemisches Entzündungssyndrom aufgrund von COVID-19 aufweisen.

Die CDC berichtete auch über zahlreiche Studien, die zeigen, dass bei Kindern, bei denen Adipositas diagnostiziert wurde, die Folgen von COVID-19 schlechter ausfallen können.

Maryanne Demasi, Ph.D., und andere plädierten schon früh in der Pandemie in BMJ Evidence-Based Medicine für diätetische Maßnahmen zur Bekämpfung der negativen Auswirkungen von COVID-19.

Doch Milliardäre und Politiker ignorierten diese Aufrufe und förderten stattdessen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wie Abriegelungen und Schulschließungen, die die Fettleibigkeit bei Kindern auf ein noch nie dagewesenes Niveau ansteigen ließen und die Ergebnisse von COVID-19 noch verschlimmerten.

Die Forschung zeigt, dass Schließungen und Schulschließungen die Fettleibigkeit bei Kindern verstärken, weil sie die körperliche Aktivität reduzieren, die psychische Gesundheit der Kinder verschlechtern, was zu übermäßigem Essen führt, und die Ernährungsunsicherheit erhöhen, die mit einem erhöhten Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln verbunden ist.

Coca-Cola, Mondelez und andere „COVID-gewaschene“ verarbeitete Lebensmittel zur Gewinnsteigerung

Von Fachleuten begutachtete Untersuchungen zeigen, dass Lebensmittelkonzerne die Pandemie als Marketing-Gelegenheit nutzten, um ihre ungesunden Produkte in einer Zeit des erhöhten Stresses und der Not an gefährdete Bevölkerungsgruppen zu vermarkten – was Forscher der Universität von Auckland in Neuseeland als COVID-Washing“ bezeichnen.

Der Vorstandsvorsitzende von Coca-Cola erklärte den Investoren zu Beginn der Pandemie im Jahr 2020: „Aus jeder früheren Krise, ob militärisch, wirtschaftlich oder pandemisch, in den letzten 134 Jahren ist die Coke Company stärker hervorgegangen.“

Ein Bericht von Forschern der Global Health Policy Unit an der Universität Edinburgh, Schottland, die mit der NCD Alliance zusammenarbeiten, stellte fest, dass große Lebensmittelkonzerne wie Coca-Cola in der Lage waren, sich während der COVID-19-Pandemie schnell anzupassen und neue Chancen zu nutzen“.

Sie schrieben:

„Dies wird durch die Umstellung des Marketings und der Verkaufsförderung veranschaulicht, um sowohl die Pandemie als auch die damit verbundenen politischen Reaktionen zu nutzen. Der Snack-Hersteller Mondelez [ein Unternehmen von Berkshire Hathaway] erkannte beispielsweise schnell, wie die Abriegelung zu einem erhöhten innerbetrieblichen Konsum führte, wobei ‚mehr gegrast, mehr kontinuierlich gegessen und Snacks eine viel größere Rolle gespielt haben.“

Die Hersteller von verarbeiteten Lebensmitteln versuchten, „sich selbst und ihre Mitarbeiter im Zusammenhang mit der Pandemie als Helden darzustellen“, hieß es.

In dem Bericht wurde auf ein Video von Kraft Heinz verwiesen, in dem die „Helden des Alltags“ in der Lieferkette für verarbeitete Lebensmittel mit dem Slogan „We Got You America“ vorgestellt wurden, während gleichzeitig für Kernprodukte wie Heinz Tomato Ketchup geworben wurde.

Heinz ging auch eine Partnerschaft mit Lebensmittelbanken im Rahmen seiner Kraft Heinz Project Pantry- und Twitter-Kampagne ein und rief zur nationalen Solidarität auf, um verarbeitete Lebensmittel an Menschen mit geringem Einkommen zu verteilen.

Laut Paula Johns, Generaldirektorin von ACT Health Promotion, Brasilien, die in dem Bericht während der Pandemie zitiert wird, „haben ungesunde Rohstoffindustrien ein ungünstiges Umfeld ausgenutzt, um ihre Produkte zu verkaufen und ihr Image in den Augen der Verbraucher zu verbessern.“

So hat Coca-Cola beispielsweise Flaschen und Dosen in Mexiko mit einem Rebranding versehen, um zur COVID-19-Solidarität aufzurufen, Werbebudgets für den „Kampf gegen COVID-19“ umgeschichtet, in mehreren Ländern Partnerschaften mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen geschlossen, Initiativen des Roten Kreuzes finanziert, um seine Marke mit der COVID-19-Hilfe in Verbindung zu bringen, und sich mit der Gates-Stiftung zusammengetan, um die COVID-19-Impfung in Afrika zu fördern.

Krispy Kreme und Dunkin‘ Donuts verschenkten im Jahr 2021 kostenlose Donuts an Personen, die ihren Impfausweis vorlegten.

Dieses Branding wurde von den höchsten Regierungsebenen unterstützt. Im Mai 2021 gingen McDonald’s und die Regierung Biden eine Partnerschaft ein, um gemeinsam auf Plakatwänden, McDonald’s-Bechern und anderen Artikeln für COVID-19-Impfstoffe zu werben.

HFCS ist so schlimm, wie Sie dachten

Es gibt eindeutige und konsistente Beweise für einen Zusammenhang zwischen hohem Zuckerkonsum und Fettleibigkeit bei Kindern und Jugendlichen, wobei viele Studien speziell auf die Rolle von zuckerhaltigen Getränken wie Coca-Cola hinweisen.

Ein Übermaß an Zucker fügt der Ernährung „leere Kalorien“ hinzu, wirkt sich auf den Hormon- und Blutzuckerspiegel aus, regt den Appetit an, führt zu übermäßigem Essen und verdrängt gesunde Lebensmittel in der Ernährung von Kindern.

In den USA kommt Zucker in verarbeiteten Lebensmitteln häufig in Form von HFCS vor, einem verarbeiteten Süßstoff mit einem hohen Anteil an Fruktose, die der Körper schwerer abbauen kann als natürliche Glukose.

HFCS ist billiger, süßer und wird schneller vom Körper aufgenommen als normaler Zucker. Ein übermäßiger Verzehr kann zu Insulinresistenz, Fettleibigkeit, Typ-2-Diabetes und Bluthochdruck führen.

Er kann Prozesse auslösen, die Lebertoxizität und eine Reihe anderer chronischer Krankheiten verursachen, und er steigert den Appetit und fördert die Fettleibigkeit noch mehr als normaler Zucker.

Aber Fruktose ist nicht der einzige Faktor, der in HFCS zu Fettleibigkeit führt. Praktisch der gesamte Mais, der in den USA angebaut wird, ist gentechnisch verändert und wird mit Pestiziden und Herbiziden angebaut – damit ist es fast sicher, dass HFCS ein mit Chemikalien belastetes GVO-Produkt ist.

HFCS enthält auch Quecksilber, eine Tatsache, die von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) verschwiegen wird. Renee Dufault, Ph.D., eine Whistleblowerin der FDA, verließ die Organisation, als diese sie daran hinderte, ihre Forschungsergebnisse über Quecksilber in HFCS zu veröffentlichen.

HFCS ist für seine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit so berüchtigt, dass die Corn Refiners Association bei der FDA eine Petition einreichte, um den Namen in „Maiszucker“ zu ändern, da der lange Name bei den Verbrauchern einen schlechten Eindruck erwecke. Die FDA lehnte den Antrag ab.

Trotzdem ist HFCS in verarbeiteten Lebensmitteln allgegenwärtig – es wird als Verdickungsmittel, Süßungsmittel und Feuchthaltemittel verwendet, um die Feuchtigkeit zu bewahren und den Anschein von „Frische“ zu erwecken.

In den 1970er und 80er Jahren, als die Zuckerpreise in die Höhe schossen, stürzte sich die Maisindustrie, die ein Überangebot an Maisstärke hatte, auf den Zuckermarkt. Mitte der 1980er Jahre hatte HFCS mehr als 50 % des Marktes erobert, und 1984 ersetzte es den Zucker in Coca-Cola.

Maissirup wird hauptsächlich aus der Maissorte Yellow #2 Dent Corn gewonnen, die hauptsächlich im Mittleren Westen der USA angebaut wird.

Um Mais in Maissirup zu verwandeln, durchläuft der Mais ein mechanisches Verfahren, um die Maisstärke vom Mais zu trennen. Die Maisstärke wird dann in einem chemischen Prozess mit Schwefeldioxid oder Salzsäure und Hitze in Maissirup umgewandelt.

Schließlich wird der verarbeitete Mais durch ein weiteres industrielles Verfahren, die Enzymkonversion, in HFCS umgewandelt.

Die Medikalisierung des Adipositas-Marktes wird Big Pharma massives Wachstum bescheren

Im Januar veröffentlichte die American Academy of Pediatrics (AAP) umstrittene neue klinische Richtlinien – ihre erste Aktualisierung seit 15 Jahren – für die Behandlung von Fettleibigkeit bei Kindern, die die Verschreibung von Medikamenten zur Gewichtsreduktion für Kinder ab 8 Jahren empfehlen,

Wie The Defender im August 2022 berichtete, kann Big Pharma mit dem Anstieg der Fettleibigkeitsraten – bei Kindern und Erwachsenen – mit unerwarteten Gewinnen rechnen, wodurch ein neuer Knotenpunkt in der HFCS-Lieferkette entsteht.

Laut Fierce Pharma erklärten Analysten von Morgan Stanley Research im Juli letzten Jahres: „Arzneimittelhersteller wie Eli Lilly und Novo Nordisk sind bereit, einen globalen Adipositas-Markt zu erschließen, der bis zum Ende des Jahrzehnts mehr als 50 Milliarden Dollar wert sein könnte.“

Wegovy, eines der für die Behandlung von Fettleibigkeit bei Kindern zugelassenen Medikamente, hat zu diesen Prognosen beigetragen.

Es sind nicht nur die hohen Medikamentenpreise, die Adipositas zu einem heißen Markt machen. Seit Adipositas im Jahr 2013 offiziell als chronische Krankheit eingestuft wurde, steht sie laut Morgan Stanley „an der Schwelle zum Einzug in die Regelversorgung“, weil sie direkt behandelt werden kann, anstatt ihre Folgen wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu behandeln.

„Daher erwarten wir, dass Übergewicht und Fettabbau zu Behandlungszielen für Adipositas werden und dass die Behandlungsrichtlinien Adipositas als primäres Ziel vor anderen damit verbundenen Krankheiten aufnehmen“, schrieben die Analysten von Morgan Stanley, die einen Markt von 54 Milliarden Dollar innerhalb von siebeneinhalb Jahren vorhersagten.

Da sich die Fettleibigkeit von einem ästhetischen zu einem medizinischen Markt entwickelt, prognostiziert J.P. Morgan, dass „dies eine jährliche Chance von mehr als 30 Milliarden Dollar sein könnte“, so Chris Schott, Senior Analyst für US-amerikanische Groß- und Spezialpharmazeutika bei J.P. Morgan Research.