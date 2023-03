Laut „Wissenschaft“ gibt es 28 weitere Möglichkeiten, einen Herzinfarkt zu bekommen,

Ein investigativer Journalist hat 28 Beispiele für Medienpropaganda zusammengetragen, die versucht, die Zunahme von Herzinfarkten und herzbedingten Todesfällen auf etwas anderes als COVID-19-Impfungen zurückzuführen.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Es sollte dringend und unverzüglich untersucht werden, ob die COVID-19-Impfungen – von denen mehr als 12,7 Milliarden Dosen verabreicht wurden – Herzschäden und damit verbundene Todesfälle verursachen

Stattdessen scheint eine Propagandakampagne im Gange zu sein, um die überschüssigen Herzinfarkte auf andere Faktoren zu schieben

Der Enthüllungsjournalist Corey Lynn hat 28 Medienbeispiele zusammengestellt, in denen Herzinfarkte auf unwissenschaftliche Ursachen zurückgeführt werden, die den plötzlichen Anstieg von Herzproblemen seit der massenhaften Verabreichung von COVID-19-Impfungen nicht erklären

Wenn man auf diese Experten hört, ist man gefährdet, wenn es heiß oder kalt ist, wenn man jung oder alt ist, wenn man im Garten arbeitet oder duscht, wenn man glücklich oder gestresst ist

„Die so genannten ‚Experten‘ und ihre Freunde in den Medien vertuschen unerwünschte Ereignisse und Todesfälle, die durch die Covid-Injektionen verursacht wurden“, so Lynn

Seit der Einführung der COVID-19-Impfung wurde über einen besorgniserregenden Anstieg von Herzinfarkten und anderen Herzproblemen berichtet, insbesondere bei jungen, gesunden Menschen – also bei Menschen, bei denen man keine Herzprobleme erwarten würde.

Dies sollte Anlass zu einer dringenden und sofortigen Reaktion sein, um zu prüfen, ob COVID-19-Impfungen – von denen mehr als 12,7 Milliarden Dosen verabreicht wurden zu Herzschäden und damit verbundenen Todesfällen führen. Auch die Medien sollten auf diesen Zusammenhang aufmerksam machen, um die Öffentlichkeit aufzuklären und die Aufsichtsbehörden zum Handeln zu bewegen.

Stattdessen scheint eine Propagandakampagne im Gange zu sein, um die überschüssigen Herzinfarkte auf andere Faktoren zu schieben. Dabei wird allerdings nach Strohhalmen gegriffen, wie man an einigen der „Herzinfarktrisiken“ sehen kann, mit denen sie aufwarten.

Es ist auch ironisch, dass Studien, die einen Zusammenhang zwischen COVID-Impfungen und Herzinfarkten belegen, als Fehlinformationen abgetan werden, diese weit hergeholten Assoziationen, die wissenschaftlich nicht belegt sind, jedoch nicht.

Studien weisen darauf hin, dass COVID-Spritzen Herzprobleme auslösen können

Eine der aufschlussreichsten Studien stammt aus Israel, wo die Anrufe beim nationalen Rettungsdienst wegen Herzstillstand und akutem Koronarsyndrom bei den 16- bis 39-Jährigen von Januar bis Mai 2021 um mehr als 25 % zunahmen, verglichen mit dem gleichen Zeitraum in den Jahren 2019 und 2020.

Sowohl die COVID-19-Infektion als auch die COVID-19-Impfung wurden mit der Verursachung von Herzproblemen in Verbindung gebracht, aber ein statistisch signifikanter Zusammenhang wurde nur für die COVID-19-Impfung und nicht für die Infektion festgestellt:

„Darüber hinaus besteht ein robuster und statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen der Anzahl der wöchentlichen CA- und ACS-Anrufe und den Raten der ersten und zweiten Impfstoffdosis, die dieser Altersgruppe verabreicht wurde. Gleichzeitig wurde kein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen den COVID-19-Infektionsraten und der Anzahl der CA- und ACS-Anrufe festgestellt. Diese Ergebnisse … spiegeln sich in einem Bericht über vermehrte Besuche von Notaufnahmen mit kardiovaskulären Beschwerden während der Einführung der Impfung in Deutschland sowie über vermehrte Notrufe wegen kardialer Vorfälle in Schottland wider.“

Es mehren sich auch die Berichte über Spitzensportler, die nach einer COVID-19-Spritze verheerende Verletzungen erlitten haben. Florian Dagoury, Weltrekordhalter im statischen Freitauchen mit angehaltenem Atem, erlitt nach seiner zweiten Injektion von COVID-19 von Pfizer eine erhöhte Herzfrequenz und eine Verringerung seiner Fähigkeit, die Luft anzuhalten.

Ein Kardiologe diagnostizierte bei ihm eine Myokarditis, eine Entzündung des Herzmuskels, und eine Perikarditis, eine Entzündung der äußeren Auskleidung des Herzens. Beides sind anerkannte unerwünschte Wirkungen im Zusammenhang mit den Spritzen. In einem anderen Beispiel starb eine zuvor gesunde 36-jährige Mutter von zwei Kindern 11 Tage nach der Verabreichung einer COVID-19-Spritze von Pfizer; es wurde angenommen, dass ihr Tod durch eine Myokarditis infolge der Spritze verursacht wurde.

Dr. Neil Singh Dhalla, Geschäftsführer einer großen Klinik, schlief vier Tage nach einer COVID-19-Auffrischungsimpfung ein – und starb an einem Herzinfarkt. Die Autopsie ergab eine Myokarditis. Er war erst 48 Jahre alt und hatte in seinem Leben noch nie Herzprobleme gehabt.

In einer thailändischen Studie wurden bei 29,24 % der Jugendlichen, die eine mRNA-COVID-19-Impfung erhalten hatten, „kardiovaskuläre Manifestationen“ wie Herzrasen (Tachykardie), Herzklopfen und Myoperikarditis festgestellt.

28 absurde Herzinfarkt-Ursachen von „Experten“

Das hat die Enthüllungsjournalistin Corey Lynn festgestellt:

„Nach Ansicht der ‚Experten‘ und ihrer Verbündeten in den Medien muss der jüngste Anstieg der Herzinfarkte auf etwas anderes als die Covid-Injektion zurückzuführen sein. Diese so genannten ‚Experten‘ arbeiten mit der ‚Geschwindigkeit der Wissenschaft‘, um jede Ausrede unter der Sonne zu finden, außer dem offensichtlichsten Grund für den Anstieg der tödlichen Herzkrankheiten.“

Lynn hat 28 Beispiele aus den Medien zusammengestellt, in denen Herzinfarkte auf unwissenschaftliche Ursachen zurückgeführt werden, die den plötzlichen Anstieg von Herzproblemen seit der Massenverabreichung von COVID-19-Impfungen nicht erklären. Hört man auf diese Experten, ist man gefährdet, wenn es heiß oder kalt ist, wenn man jung oder alt ist, wenn man glücklich oder gestresst ist. Der erste Satz hat mit dem Wetter zu tun.

Draußen heiß? Draußen kalt? Feuchtwarm? Sie sind gefährdet

„Heißes Wetter, kaltes Wetter, Sonnenstürme, Sommerzeit … das spielt keine Rolle“, sagt Lynn. „Für jede Jahreszeit gibt es einen Grund für den Anstieg der Todesfälle (außer der Covid-Spritze natürlich!).“

Extreme Hitzewellen – Steigende Temperaturen, die zu extremen Hitzewellen führen, wurden für die Beeinträchtigung der Herzgesundheit verantwortlich gemacht, insbesondere bei farbigen Menschen.

– Steigende Temperaturen, die zu extremen Hitzewellen führen, wurden für die Beeinträchtigung der Herzgesundheit verantwortlich gemacht, insbesondere bei farbigen Menschen. Neue „hochreaktive“ Chemikalie in der Atmosphäre – Die Chemikalien, Trioxide, haben drei Sauerstoffatome und sollen in luftgetragene Partikel, so genannte Aerosole, eindringen, die Herzerkrankungen auslösen können. „Es ist leicht vorstellbar, dass sich in den Aerosolen neue Substanzen bilden, die schädlich sind, wenn sie eingeatmet werden“, sagte Professor Henrik Grum Kjærgaard vom Fachbereich Chemie der Universität Kopenhagen der Daily Mail.

– Die Chemikalien, Trioxide, haben drei Sauerstoffatome und sollen in luftgetragene Partikel, so genannte Aerosole, eindringen, die Herzerkrankungen auslösen können. „Es ist leicht vorstellbar, dass sich in den Aerosolen neue Substanzen bilden, die schädlich sind, wenn sie eingeatmet werden“, sagte Professor Henrik Grum Kjærgaard vom Fachbereich Chemie der Universität Kopenhagen der Daily Mail. Etwas heißere Nächte – Steigt die Temperatur um 1 Grad Celsius, erhöht sich das Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben, bei Männern zwischen 60 und 64 Jahren um 3,1 %, „aber nicht bei älteren Männern oder Frauen in beiden Altersgruppen“.

– Steigt die Temperatur um 1 Grad Celsius, erhöht sich das Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben, bei Männern zwischen 60 und 64 Jahren um 3,1 %, „aber nicht bei älteren Männern oder Frauen in beiden Altersgruppen“. Feuchtes Wetter – Wenn das Wetter feucht ist, sollten Sie aufpassen. Professor James Spratt, Facharzt für Kardiologie am London Bridge Hospital, erklärte gegenüber Express.co.us: „Hitze kann als Stress für das Herz angesehen werden. Kurzfristige Wärmeeinwirkung, wie z. B. in der Sauna, kann zwar vorteilhaft sein, aber bei längerer Dauer kann sie schädlich sein. Der Körper arbeitet hart daran, eine konstante Kerntemperatur aufrechtzuerhalten, indem er vor allem Blut von den inneren Organen zur Haut umleitet.“

– Wenn das Wetter feucht ist, sollten Sie aufpassen. Professor James Spratt, Facharzt für Kardiologie am London Bridge Hospital, erklärte gegenüber Express.co.us: „Hitze kann als Stress für das Herz angesehen werden. Kurzfristige Wärmeeinwirkung, wie z. B. in der Sauna, kann zwar vorteilhaft sein, aber bei längerer Dauer kann sie schädlich sein. Der Körper arbeitet hart daran, eine konstante Kerntemperatur aufrechtzuerhalten, indem er vor allem Blut von den inneren Organen zur Haut umleitet.“ Kaltes Wetter – Wenn es draußen kalt ist, ist die Wahrscheinlichkeit von Blutgerinnseln und Herzinfarkten größer.

– Wenn es draußen kalt ist, ist die Wahrscheinlichkeit von Blutgerinnseln und Herzinfarkten größer. Schneeschaufeln – Nach Angaben des National Safety Council sterben jedes Jahr etwa 100 Menschen beim Schneeschaufeln, da die anstrengende Tätigkeit das Risiko eines Herzinfarkts oder Herzstillstands erhöht.

– Nach Angaben des National Safety Council sterben jedes Jahr etwa 100 Menschen beim Schneeschaufeln, da die anstrengende Tätigkeit das Risiko eines Herzinfarkts oder Herzstillstands erhöht. Sonnenstürme – Berichten zufolge verursachen Sonnenstürme, die alle 11 Jahre auftreten, aufgrund von Störungen des Erdmagnetfelds bis zu 5.500 herzbedingte Todesfälle in den Vereinigten Staaten.

– Berichten zufolge verursachen Sonnenstürme, die alle 11 Jahre auftreten, aufgrund von Störungen des Erdmagnetfelds bis zu 5.500 herzbedingte Todesfälle in den Vereinigten Staaten. Sommerzeit – Die Umstellung auf die Sommerzeit soll ebenfalls ein Risiko für die Herzgesundheit darstellen. „Wir kennen den genauen Grund für die Zunahme von Herzkrankheiten und Schlaganfällen während der Sommerzeitumstellung nicht, aber es hat wahrscheinlich etwas mit der Störung der inneren Uhr des Körpers oder des zirkadianen Rhythmus zu tun“, erklärte Donald M. Lloyd-Jones, Präsident der American Heart Association, gegenüber der Toronto Sun.

– Die Umstellung auf die Sommerzeit soll ebenfalls ein Risiko für die Herzgesundheit darstellen. „Wir kennen den genauen Grund für die Zunahme von Herzkrankheiten und Schlaganfällen während der Sommerzeitumstellung nicht, aber es hat wahrscheinlich etwas mit der Störung der inneren Uhr des Körpers oder des zirkadianen Rhythmus zu tun“, erklärte Donald M. Lloyd-Jones, Präsident der American Heart Association, gegenüber der Toronto Sun. „Schlaganfall-Saison“ – Dr. Raj Bhardwaj sagt, er habe erst 2022 davon erfahren, aber es habe sich herausgestellt, dass etwa drei bis vier Wochen nach der Grippesaison auch Schlaganfall-Saison ist. „Die gute Nachricht“, sagt er, „ist, dass eine Grippeimpfung das Schlaganfallrisiko senkt. „Wussten Sie, dass es eine ‚Schlaganfall-Saison‘ gibt? Nun, das sagen die ‚Experten‘, also muss es wahr sein“, sagt Lynn.

Groß, gesund und sportbegeistert? Sarkastisch? Sie sind gefährdet

Der nächste Satz zeigt auch, dass Ihr Herzinfarktrisiko unabhängig von Ihrem Alter oder Ihrer aktuellen Stimmung steigen könnte. sagt Lynn:

„Egal welches Alter, welche Eigenschaften oder welche Stimmung, es gibt eine Entschuldigung für Sie! Jung, alt, groß, gesund, krank, aktiv, glücklich, einsam, gestresst – nach Ansicht der „Experten“ kann der „stille Killer“ jeden treffen. Fragen Sie auf keinen Fall: „Was haben diese verschiedenen Gruppen gemeinsam?“ (Es hat sich herausgestellt, dass sogar Sarkasmus Ihr Risiko erhöht. Wenn das der Fall ist, sollte ich lieber schnell zum Arzt gehen!)“

Teenager – Wenn Sie ein Teenager sind, empfiehlt die American Academy of Pediatrics jetzt, dass Sie sich auf Ihr Herzinfarktrisiko untersuchen lassen, denn, falls Sie es noch nicht wussten, „jeder Teenager kann einen Herzinfarkt bekommen“.

– Wenn Sie ein Teenager sind, empfiehlt die American Academy of Pediatrics jetzt, dass Sie sich auf Ihr Herzinfarktrisiko untersuchen lassen, denn, falls Sie es noch nicht wussten, „jeder Teenager kann einen Herzinfarkt bekommen“. Fitte und gesunde junge Frauen – Die spontane Koronararteriendissektion (SCAD) kann bei gesunden Frauen im Alter von 22 Jahren einen Herzinfarkt verursachen.

– Die spontane Koronararteriendissektion (SCAD) kann bei gesunden Frauen im Alter von 22 Jahren einen Herzinfarkt verursachen. Einsame ältere Frauen – Wenn Sie sozial isoliert oder einsam sind und zwischen 65 und 99 Jahre alt sind, haben Sie ein höheres Risiko für einen Herzinfarkt.

– Wenn Sie sozial isoliert oder einsam sind und zwischen 65 und 99 Jahre alt sind, haben Sie ein höheres Risiko für einen Herzinfarkt. Große Menschen – Große Menschen haben ein erhöhtes Risiko für Herz-, Nerven- und Hautkrankheiten.

– Große Menschen haben ein erhöhtes Risiko für Herz-, Nerven- und Hautkrankheiten. COVID-19-Infektion – Ein Anstieg von COVID-19-Infektionen wird mit einer Zunahme von Herzinfarkten in Verbindung gebracht, insbesondere bei 25- bis 44-Jährigen.

– Ein Anstieg von COVID-19-Infektionen wird mit einer Zunahme von Herzinfarkten in Verbindung gebracht, insbesondere bei 25- bis 44-Jährigen. Körperliche Aktivität – Ein hohes Maß an körperlicher Aktivität kann das Herzinfarktrisiko erhöhen, da es die Bildung von Plaque in den Herzkranzgefäßen beschleunigt.

– Ein hohes Maß an körperlicher Aktivität kann das Herzinfarktrisiko erhöhen, da es die Bildung von Plaque in den Herzkranzgefäßen beschleunigt. Freudige Ereignisse – Geburtstagsfeier? Hochzeit? Geburt eines Enkelkindes? Diese freudigen Ereignisse erhöhen das Risiko eines Herzinfarkts. Dies ist als „Happy-Heart-Syndrom“ bekannt.

– Geburtstagsfeier? Hochzeit? Geburt eines Enkelkindes? Diese freudigen Ereignisse erhöhen das Risiko eines Herzinfarkts. Dies ist als „Happy-Heart-Syndrom“ bekannt. Pandemie-Stress – Stress aufgrund der Pandemie könnte die Ursache für den jüngsten Anstieg der Herzinfarkte sein.

– Stress aufgrund der Pandemie könnte die Ursache für den jüngsten Anstieg der Herzinfarkte sein. Steigende Energierechnungen – Erhöhte Gas- und Stromrechnungen können das Risiko von Herzinfarkten und Schlaganfällen erhöhen.

Verspätete Flüge – Flugverspätungen und Erstattungsprobleme erhöhen das Risiko für „stille Killer“ wie Herzkrankheiten.

– Flugverspätungen und Erstattungsprobleme erhöhen das Risiko für „stille Killer“ wie Herzkrankheiten. Sarkasmus – Wer sarkastisch ist, hat ein höheres Risiko für einen Herzinfarkt.

Dusche? Garten? Videospiele spielen? Sie sind gefährdet

Vom Eieressen bis zum Auslassen des Frühstücks – beides wohl gesundheitsfördernde Angewohnheiten – bis hin zur Gartenarbeit: Die Angstmacherei der Medien erweckt den Eindruck, als sei nichts heilig oder sicher. Lynn merkt an:

„Wohnen Sie in einer lauten Gegend? Raten Sie mal! Sie könnten gefährdet sein! Schlafen Sie bei laufendem Fernseher ein? Sie haben es erraten. Sie sind gefährdet! Schauen Sie sich keinen spannenden Film an. Du könntest gefährdet sein! Und scrollen Sie nicht durch die sozialen Medien, spielen Sie keine Videospiele oder treiben Sie keinen Sport. Wenn du dachtest, Gartenarbeit sei sicher, hast du dich geirrt!“

Wohnen unter einer Flugschneise – Wenn Sie unter einer Flugschneise wohnen, kann der Lärm der Flugzeuge Ihr Herzinfarktrisiko um 72 % erhöhen.

– Wenn Sie unter einer Flugschneise wohnen, kann der Lärm der Flugzeuge Ihr Herzinfarktrisiko um 72 % erhöhen. Einen spannenden Film ansehen – Ein Mann, der beim Ansehen des Films Avatar 2 starb, erlitt Berichten zufolge einen „aufregungsbedingten Herzinfarkt“.

– Ein Mann, der beim Ansehen des Films Avatar 2 starb, erlitt Berichten zufolge einen „aufregungsbedingten Herzinfarkt“. Fehlinformationen der Anti-Impf-Bewegung – Wenn jemand „von der Anti-Impf-Bewegung verbreitete Fehlinformationen“ liest und sich dann impfen lässt, könnte der dadurch verursachte psychische Stress zu einer Verengung von Venen, Arterien und Gefäßen führen, was dann all die Nebenwirkungen der COVID-Impfung verursacht, von denen wir hören. Dies ist laut Raymond Palmer von Full Spectrum Biologics, der schrieb:

„Dieser biologische Mechanismus (die Verengung von Venen, Arterien und Gefäßen unter psychischem Stress) ist die wahrscheinlichste Ursache für Blutgerinnsel, Schlaganfälle, Herzinfarkte, Schwindel, Ohnmacht, Sehstörungen, Geruchs- und Geschmacksverluste, die kurz nach der Verabreichung des Impfstoffs aufgetreten sind. Der extreme psychische Stress der Patienten könnte höchstwahrscheinlich auf die Angstmacherei und Panikmache verschiedener Anti-Impf-Gruppen zurückzuführen sein.“

Videospiele – Das Spielen von Videospielen kann bei Kindern seltene Herzanfälle auslösen.

– Das Spielen von Videospielen kann bei Kindern seltene Herzanfälle auslösen. Kaltes Duschen – Durch die Erschütterung der Blutgefäße kann es zu einem Herzinfarkt oder Herzrhythmusstörungen kommen.

Gartenarbeit – Denken Sie gar nicht erst daran, Ihre eigenen gesunden Lebensmittel anzubauen. Schadstoffe im Boden könnten sich „nachteilig auf das Herz-Kreislauf-System auswirken“ und Ihr Risiko für Herzkrankheiten erhöhen.

– Denken Sie gar nicht erst daran, Ihre eigenen gesunden Lebensmittel anzubauen. Schadstoffe im Boden könnten sich „nachteilig auf das Herz-Kreislauf-System auswirken“ und Ihr Risiko für Herzkrankheiten erhöhen. Eier – Das in Eiern enthaltene Cholin kann die Gerinnungsfähigkeit des Blutes erhöhen, was zu einem erhöhten Risiko für Blutgerinnsel führt.

– Das in Eiern enthaltene Cholin kann die Gerinnungsfähigkeit des Blutes erhöhen, was zu einem erhöhten Risiko für Blutgerinnsel führt. Auslassen des Frühstücks – Wenn Sie das Frühstück auslassen, erhöht sich Ihr Risiko, an allen Ursachen zu sterben, um 32 %, während Ihr Herzinfarktrisiko um 21 % ansteigt.

Auch wenn einige dieser Studien in bestimmten Fällen legitime Risiken aufzeigen, ist es doch merkwürdig, dass obskure Faktoren wie das Anschauen eines spannenden Films oder Gartenarbeit so viel Aufmerksamkeit erhalten, während unerwünschte Ereignisse, die wissenschaftlich mit COVID-Impfungen in Verbindung gebracht werden, nicht erwähnt werden.

„Man kann sich ein Bild machen“, sagt Lynn. Die so genannten „Experten“ und ihre Freunde in den Medien vertuschen unerwünschte Ereignisse und Todesfälle, die durch die Covid-Injektionen verursacht wurden, aber glauben Sie ruhig weiter „der Wissenschaft“.

