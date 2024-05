Wie Washington die Medien bewaffnet

Alan Macleod

Das New Lines Magazine gibt vor, eine unabhängige Medienorganisation zu sein. Dennoch greift es ständig echte alternative Medien an, die von der offiziellen außenpolitischen Linie Washingtons abweichen, während es gleichzeitig viele Spione, Spione und andere Persönlichkeiten aus dem Herzen des nationalen Sicherheitsstaates beschäftigt.

Schlimmer noch, seine Mutterorganisation, das New Lines Institute, hat kürzlich zugegeben, direkt von der US-Regierung finanziert zu werden. MintPress News wirft einen genaueren Blick auf diese zwielichtige Organisation, die als Kampfhund Washingtons agiert.

EINE RAFFINIERTE, GUT FINANZIERTE ORGANISATION

Liest man die Wikipedia-Einträge zu vielen alternativen Medien, werden sie als Verschwörungs-Websites am Rande der Gesellschaft abgetan, die entlarvte ausländische Propaganda verbreiten. MintPress News zum Beispiel wird als “linksextreme Nachrichten-Website” beschrieben, die “Desinformationen und antisemitische Verschwörungstheorien veröffentlicht”. The Grayzone wird in ähnlicher Weise als “Randgruppen”-Blog verleumdet, der für seine “irreführende Berichterstattung” und “wohlwollende Berichterstattung über autoritäre Regime” wie Syrien, Venezuela und China bekannt ist.

Die Beweise für diese leichtfertigen Verleumdungen stammen in erster Linie von der US-amerikanischen außenpolitischen Zeitschrift New Lines Magazine, einem Produkt des New Lines Institute. New Lines ist eine sehr junge Organisation, die erst im Jahr 2020 gegründet wurde. Trotzdem hat sie sich bereits zu einem wichtigen Akteur bei der Festlegung der US-Agenda in der ganzen Welt entwickelt. Sie verfügt über mehr als 50 Mitarbeiter und arbeitet mit über 150 Autoren zusammen. Der Hauptsitz befindet sich in der prestigeträchtigen Massachusetts Avenue NW (eine der teuersten Immobilien der Welt), zwischen ausländischen Botschaften und vielen der renommiertesten Denkfabriken Amerikas, nur einen Steinwurf – metaphorisch und physisch – vom Weißen Haus entfernt.

New Lines beschreibt sein Ziel als “das Bestreben, die US-Außenpolitik zu gestalten”, basierend auf einem “tiefen Verständnis der verschiedenen regionalen Geopolitiken und Wertesysteme”. Zu Beginn konzentrierte sich New Lines ausschließlich auf den Nahen Osten, weitete seine Tätigkeit aber schnell auf die Ukraine, China, Venezuela und andere politische Brennpunkte aus, die den Falken in Washington am meisten Sorgen bereiten. Sie prägt die öffentliche Debatte, und ihre Recherchen und Experten werden regelmäßig in einflussreichen Zeitungen wie der New York Times, der Washington Post und CNN zitiert.

EINE SCHURKENGALERIE VON US-BEAMTEN

New Lines stellt sich selbst als unabhängige Organisation dar und behauptet, dass sie “eine der wenigen Denkfabriken in Washington ist, die keine ausländischen oder lokalen Interessen verfolgt”. Dennoch sind die höheren Ränge der Organisation mit ehemaligen Staatsbeamten besetzt.

Einer von ihnen ist der Gründer und Präsident des New Lines Institute, Ahmed Alwani. Alwani saß im Beirat des Afrika-Kommandos des US-Militärs und beeinflusste Washingtons Positionen im Nahen Osten. In seiner New Lines-Biografie heißt es, dass er “während des Irak-Kriegs mehrfach mit den kommandierenden Generälen von Fort Jackson, Fort Hood, Fort Bragg, der Naval Station Norfolk und der Joint Base Andrews sowie mit dem damaligen Verteidigungsminister Donald Rumsfeld und seinem Stab zusammentraf, um die US-Politik zu beraten” – etwas, das viele vielleicht nicht als Ehrenzeichen betrachten.

Alwani gründete auch die Fairfax University, eine umstrittene private Bildungseinrichtung, die die Aufsichtsbehörden des Bundesstaates Virginia im Jahr 2019 schließen wollten. Die Prüfer stellten fest, dass “die Lehrkräfte nicht qualifiziert waren, die ihnen zugewiesenen Kurse zu unterrichten”, dass die akademische Qualität “offenkundig mangelhaft” war, dass Plagiate “grassierten” und dass die Englischkenntnisse der Studenten “abgrundtief schlecht” waren, so dass Fairfax eher wie eine Diplomfabrik als eine seriöse Universität aussah.

Der leitende Direktor von New Lines, Faysal Itani, hat eine ähnlich bemerkenswerte Vergangenheit. Bevor er der Organisation beitrat, war Itani gleichzeitig Senior Fellow beim Atlantic Council – einer von der NATO finanzierten Denkfabrik, die als Gehirn des Militärbündnisses dient – und außerordentlicher Professor für Sicherheitsstudien an der Georgetown University – eine Abteilung, die in einer früheren Untersuchung von MintPress News als eine Abteilung voller CIA-Agenten entlarvt wurde, die als Ausbildungsstätte für die nächste Generation amerikanischer Spione fungiert.

Ein weiterer leitender Direktor, Nicholas Heras, war maßgeblich an den US-Aktionen in Irak und Syrien beteiligt. Zwischen 2013 und 2014 war Heras wissenschaftlicher Mitarbeiter an der National Defense University (einer vom Pentagon finanzierten und beaufsichtigten Einrichtung). Dort arbeitete er mit militärischen Führungskräften des US Central Command, des Special Operations Command und der breiteren US-Geheimdienstgemeinschaft zusammen und informierte sie über Angelegenheiten in Bezug auf die beiden Länder.

Zu den weiteren wichtigen New Lines-Mitarbeitern mit ähnlicher Vergangenheit gehören Tashi Chogyal, der in der Obama-Regierung im Justizministerium und als Sonderassistent des Verwalters von USAID tätig war, einer Organisation, die eine Vielzahl ausländischer Regimewechsel-Operationen beaufsichtigt hat; Kamran Bokhari, ehemaliger Koordinator des Kurses für zentralasiatische Studien am Foreign Service Institute des Außenministeriums; Tanya Domi, ein 15-jähriger Veteran der U. Tanya Domi, eine 15-jährige Veteranin der US-Armee, die im Außenministerium auch als Sprecherin und Beraterin mehrerer amerikanischer Botschafter in Bosnien und Herzegowina tätig war; Tammy Palacios, die derzeit an der Militärakademie der Vereinigten Staaten als Forschungsstipendiatin für Terrorismusbekämpfung arbeitet, und Michael Weiss, ein nicht ortsansässiger leitender Forschungsstipendiat des NATO-Atlantikrats.

Wenn es um Angriffe auf alternative Medien geht, hat vor allem Weiss eine bemerkenswerte Vergangenheit. Ende 2016 veröffentlichte eine anonyme Organisation namens PropOrNot eine Liste von etwa 200 Websites, die sie als routinemäßige Verbreiter russischer Desinformationen einstufte. Viele führende alternative Medien standen auf dieser Liste, darunter MintPress News, WikiLeaks, Truthout, Truthdig, Naked Capitalism und Antiwar.com. Die Anschuldigungen waren falsch, aber die Wirkung war erschütternd.

Die PropOrNot-Liste verbreitete sich viral und wurde von Mainstream-Medien wie der Washington Post unterstützt, die unterstellte, dass ein riesiges, vom Kreml kontrolliertes Propagandanetzwerk für den Wahlsieg von Donald Trump verantwortlich sei. Google, Facebook und andere prominente Social-Media-Plattformen änderten daraufhin ihre Algorithmen, um die in der Liste aufgeführten Medien abzustrafen und “maßgebliche” Inhalte wie die Washington Post oder Fox News zu fördern. MintPress News verlor fast über Nacht mehr als 90 % seines Google-Suchverkehrs und kehrte nie wieder zurück. Später stellte sich heraus, dass PropOrNot wahrscheinlich die Idee von Weiss war, was bedeutet, dass die Hysterie über die Einmischung ausländischer Regierungen in unsere Medien wahrscheinlich eine von der heimischen Regierung finanzierte Operation war.

Eine Reihe anderer wichtiger Mitarbeiter von New Lines waren zuvor bei Stratfor tätig, einer Organisation, die oft als “Schatten-CIA” bezeichnet wird, eine private Gruppe, die im Auftrag der US-Regierung nachrichtendienstliche Informationen sammelt.

SPIONAGESPIELE

Die vielleicht bemerkenswerteste Mitarbeiterin des New Lines Institute ist jedoch die nicht ortsansässige Mitarbeiterin Elizabeth Tsurkov. Tsurkov ist eine in Russland geborene Israelin, die, bevor sie zu New Lines kam, bei einer Reihe falkenhafter Denkfabriken arbeitete, darunter der Atlantic Council und Freedom House.

Sie wuchs in Israel auf und diente viele Jahre lang im israelischen Militärgeheimdienst, unter anderem während der israelischen Invasion im Libanon 2006. Sie arbeitete auch direkt für den ehemaligen israelischen Innenminister und stellvertretenden Premierminister Natan Sharansky. Im Jahr 2015 veröffentlichte sie ein Foto von sich im Pentagon und behauptete, sie sei auf einer “Sondermission in Begleitung des Außenministeriums”.

Zurkow war eine obskure Figur, die erst 2023 internationale Aufmerksamkeit erregte, als sie in Bagdad verhaftet wurde, wo sie nach Angaben der Behörden eine Spionagemission durchführte. Die Nachricht machte weltweit Schlagzeilen, und viele offizielle Vertreter des Westens verteidigten sie und bezeichneten die Anschuldigungen als lächerlich.

Wie sich herausstellte, hatte sie ihre Identität verschleiert und war mit einem russischen Pass in den Irak eingereist, wo sie sich als russische Forscherin und Unterstützerin des schiitischen Geistlichen Muqtada al-Sadr ausgab. Ein Videointerview aus dem Jahr 2022 zeigt Tsurkov in Bagdad in einem Khimar – einem bescheidenen schwarzen Kleid mit Kopfbedeckung. “Es ist klar, dass Muqtada al-Sadr eine patriotische Figur ist, die die Einmischung eines jeden Landes, ob im Westen oder im Osten, ablehnt… Meiner Meinung nach sollte dies die Position jedes irakischen politischen Führers sein”, sagt Zurkow und fügt hinzu, dass die Vereinigten Staaten eine “Unterdrückernation” sind.

Dies ist eine eklatante Täuschung, wenn man bedenkt, dass sie eine ehemalige israelische Geheimdienstoffizierin ist, die für den Think Tank der NATO gearbeitet hat. Tatsächlich vertritt Zurkow seit langem eine feindselige, schiitenfeindliche Haltung, unterstützt sunnitische Milizen in Syrien und befürwortet eine militärische Intervention der USA in der Region.

Jahrelang war sie online eine der entschiedensten Gegnerinnen des Regimewechsels in Syrien. Sie spielte die Verbindungen der von den USA unterstützten “gemäßigten Rebellen” zu Al-Qaida herunter und warb sogar für den Blog “Gay Girl in Damascus” – eine Online-Persönlichkeit, die sich als Organisatorin der syrischen Opposition ausgab und später als Pro-Regimewechsel-Hoax entlarvt wurde, der von einem amerikanischen Studenten der Universität Edinburgh in Schottland betrieben wurde.

Tsurkov behauptete zunächst, sie sei im Irak, um für die Princeton University akademische Forschung zu betreiben. Dies war auch der Standpunkt der israelischen Regierung (deren Gesetze ihren Bürgern Reisen in den Irak ohne Sondergenehmigung verbieten). “Sie ist eine Akademikerin, die mit ihrem russischen Pass auf eigene Initiative in den Irak gereist ist, um im Auftrag der Princeton University in den USA an ihrer Promotion und akademischen Forschung zu arbeiten”, erklärte das Büro von Premierminister Benjamin Netanjahu. Die Princeton University bestritt jedoch kategorisch, dass sie ihr erlaubt habe, im Auftrag der Universität in den Irak zu reisen.

Daher ergibt nur sehr wenig an ihrer Geschichte einen Sinn, was viele zu dem Schluss veranlasst, dass die irakischen Behörden mit ihrer Einschätzung von Tsurkov richtig lagen. Die völlige Funkstille von New Lines seit ihrer Verhaftung und Inhaftierung untermauert diese Theorie. In mehr als einem Jahr haben weder das New Lines Institute noch seine Zeitschrift auch nur einen Satz über die Verhaftung eines der ranghöchsten Mitarbeiter des Instituts veröffentlicht.

In einem im November veröffentlichten Video erklärte Tsurkov, sie sei im Auftrag der CIA und des israelischen Geheimdienstes Mossad im Irak gewesen. Ihr Ziel war es, die Spaltung und den Streit innerhalb der Schiiten zu schüren und Proteste gegen die Korruption zu organisieren und zu unterstützen. Sie sagte auch, sie sei nach Syrien gereist, um Beziehungen zwischen Israel und den (sunnitischen) syrischen Oppositionskräften aufzubauen. Da sie zu diesem Zeitpunkt bereits seit über einem halben Jahr inhaftiert war, ist nicht klar, ob sie zu einem “Geständnis” gezwungen wurde.

ANGRIFFE AUF ALTERNATIVE MEDIEN

Bei der Untersuchung ihrer Arbeit wird deutlich, dass New Lines zwei Hauptziele verfolgt: Nationen, die von den USA als feindliche Staaten eingestuft werden, und alternative Medien, die die von New Lines und der US-Regierung angestrebten Narrative in Frage stellen. In der Tat hat New Lines jahrelang gegen alternative Medien ermittelt und dabei das Narrativ verbreitet, dass Opposition gegen die US-Außenpolitik gleichbedeutend damit ist, dass man im Sold offizieller Feindstaaten steht.

In einem Artikel aus dem Jahr 2022 mit dem Titel “How the Pro-Putin West Is Coping With Russian Defeat in Ukraine” (Wie der Putin-freundliche Westen die russische Niederlage in der Ukraine verkraftet) wurden Journalisten wie Max Blumenthal und Michael Tracey sowie der renommierte Akademiker Professor Noam Chomsky als Bewunderer des Kremls dargestellt und behauptet, dass die “blitzschnelle Gegenoffensive” der Ukraine und die “schnellen Gebietsgewinne” Russland eine Niederlage beschert hätten. Die Nachricht von dieser Niederlage wird zweifellos viele Leser im Jahr 2024 überraschen. Aber diese Art von Desinformation über Desinformation ist zu einer gängigen Methode geworden, um Stimmen der Kriegsgegner anzugreifen und zu verleumden.

In einem anderen Artikel wird eine “Echokammer” von Syrien-“Verschwörungstheoretikern” beschrieben, wie es heißt. Er erwähnt MintPress News und eine Reihe anderer alternativer Medien, darunter Consortium News, Project Censored, Free Speech TV, Media Roots, Shadow Proof, The Grayzone, Truthout, Common Dreams und Antiwar.com.

New Lines griff MintPress News erneut wegen unserer Berichterstattung über Lateinamerika an und behauptete, wir unterstützten “linke Diktaturen”, indem wir “wegschauten”, als sie Proteste niederschlugen. Der Bericht zeigte sich besonders verärgert darüber, dass wir die kubanischen Proteste von 2021 nicht unterstützten – eine Bewegung, die er als antirassistischen Aufstand unter der Führung der lokalen Hip-Hop-Gemeinde lobte. MintPress zeigte, dass die kubanischen Demonstrationen von Künstlern angeführt wurden, die von der National Endowment for Democracy und USAID finanziert, ausgebildet und unterstützt wurden, die zum selben Netzwerk gehören, das New Lines finanziert.

Gruppen wie die Democratic Socialists of America (DSA) und das Center for Economic and Policy Research sowie der Journalist Ben Norton und der Autor und öffentliche Intellektuelle Vijay Prashad wurden ebenfalls wegen ihrer Unterstützung für antiimperiale Regierungen in Lateinamerika hervorgehoben.

STAATLICH FINANZIERTE MEDIEN

In Anbetracht der Ergebnisse des Instituts, seiner ständigen Unterstützung der US-Politik und seiner Angriffe auf in- und ausländische Gegner Washingtons wurde spekuliert, dass die US-Regierung New Lines heimlich finanziert. Das Institut hat dies jedoch stets bestritten und sich selbst als neutrale Organisation ohne eigene Agenda dargestellt. Zumindest bis Ende letzten Jahres, als es bekannt gab, dass es eine “Kooperationsvereinbarung” mit dem Modern War Institute an der Militärakademie der Vereinigten Staaten in West Point getroffen hatte, um “gemeinsam umsetzbare Empfehlungen für die globale Führung der USA zur Bewältigung der dringenden globalen Sicherheitsherausforderungen zu entwickeln”. Mit anderen Worten, um die amerikanische Militärstrategie zu planen. Das New Lines Institute merkte auch an, dass sie nun “als intellektuelle Ressource für die Lösung militärischer Probleme dienen” würden.

Einige Tage später wurde der Abschnitt “Über uns” von New Lines aktualisiert, wobei jeder Hinweis auf die Finanzierung durch die Fairfax Foundation gestrichen und eine Klausel eingefügt wurde, in der die finanzielle Unterstützung durch die US-Regierung zugegeben wird, was stark darauf hindeutet, dass das Militär nun die Finanzierung übernimmt. Er lautet nun (Hervorhebung hinzugefügt):

Das New Lines Institute wird vom The [sic] Washington Institute for Education and Research, einer in Washington DC registrierten 501c(3) gemeinnützigen Organisation, finanziert.

Das New Lines Institute nimmt Forschungszuschüsse und Spenden von US-Personen, eingetragenen US-Rechtspersonen und der US-Regierung zur Unterstützung seiner Forschungsprioritäten an, jedoch nur insoweit, als diese Unterstützung im Einklang mit den US-Gesetzen und -Vorschriften steht, mit der Vision, dem Auftrag, dem Zweck und den Grundsätzen des Instituts übereinstimmt und in seine Kernkompetenzen fällt.

Die Nachricht kam für die aufmerksamen Beobachter nicht überraschend. “Es wird niemanden überraschen, dass New Lines von der US-Regierung finanziert wird”, schrieb der Enthüllungsjournalist Matt Kennard auf Twitter. Es gibt einen bestimmten Tenor in den Artikeln dieser Ausschnitte, der sofort erkennbar ist. Leicht kritisch – um überzeugend zu sein – aber nur bis zu einem Punkt, an dem die staatlichen Narrative robust bleiben.”

Andere waren sogar noch bissiger. “Glückwunsch an New Lines zu ihrer neuen Zusammenarbeit mit dem Modern War Institute an der Militärakademie West Point”, witzelte Aaron Maté von The Grayzone; “eine gute Erinnerung daran, dass Leute, die Grayzone und andere unabhängige Journalisten als staatlich finanziert verleumden, oft projizieren.”

DIENER DES IMPERIUMS

Mit dem stillschweigenden Eingeständnis der Finanzierung durch die US-Regierung reiht sich New Lines in eine immer länger werdende Liste von Organisationen wie Graphika und Bellingcat ein, die sich als unabhängig darstellen, aber von der US-Regierung finanziert werden. Ehemalige US-Staats- und Geheimdienstbeamte arbeiten für sie und wiederholen pflichtbewusst die Erzählungen und Argumente der US-Regierung.

Mit ihren Berichten und Studien schleusen Gruppen wie New Lines unter dem Deckmantel der Objektivität Washingtons Erzählungen in den öffentlichen Bereich ein. Schlimmer noch, New Lines steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die wenigen noch verbliebenen abweichenden Stimmen in der amerikanischen Gesellschaft anzugreifen und zu dämonisieren, und ihre Berichte werden dazu benutzt, die alternativen Medien weiter zu marginalisieren – den einzigen Ort, an dem ernsthafte inländische Kritik an der US-Außenpolitik geübt werden kann. Deshalb ist es umso wichtiger, dass Organisationen wie New Lines als das verstanden werden, was sie sind: die Kampfhunde des Außenministeriums.

Alan MacLeod ist Senior Staff Writer für MintPress News. Nach Abschluss seiner Promotion im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher: Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting und Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent, sowie eine Reihe von akademischen Artikeln. Er hat auch für FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine und Common Dreams geschrieben.