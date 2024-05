Willkommen im Staat der Kriegsführung

Von Doug Casey

Krieg ist eines der wenigen Dinge, die nur der Staat tun kann. Wie Randolph Bourne sagte: “Krieg ist die Gesundheit des Staates”. Erörtern wir kurz das Wesen des Staates, um zu sehen, warum der Dritte Weltkrieg bevorsteht.

Der Staat ist wie jedes andere Lebewesen: Sein oberstes Ziel ist es, zu überleben und zu wachsen. Denken Sie daran, dass der Staat – die Regierung – keineswegs dasselbe ist wie das Land oder die Gesellschaft, auch wenn er das behauptet. Er ist nicht “Wir, das Volk”; er ist eine eigenständige Einheit mit eigenen Interessen. Und das ist eigentlich eine zu milde Behauptung. Während Einzelpersonen und Unternehmen durch die Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für andere im Rahmen eines freiwilligen Austauschs florieren, ist der Staat auf Zwang spezialisiert.

Es gibt nichts Freiwilliges am Staat. Seine Hauptprodukte waren schon immer Pogrome, Verfolgungen, Beschlagnahmungen, Steuern, Inflation, Zensur, Schikanen, Unterdrückung – und Krieg. Der Staat ist nicht dein Freund.

Massenmord und groß angelegte Zerstörung sind an sich schon schlimm genug. Aber in Kriegszeiten ermöglicht der Staat sie durch neue Steuern, neue Schulden, drakonische Kontrollen und neue Bürokratien. Diese Dinge wirken noch lange nach, wenn der Krieg vorbei ist.

Schlimmer noch, der Staat tut diese Dinge mit der Billigung der Opfer; dem typischen Bürger wurde beigebracht, dass fast alles durch die “nationale Sicherheit” gerechtfertigt ist. Jeder, der normalerweise in Friedenszeiten gegen diese Plünderungen protestieren würde, lernt schnell, im Krieg die Klappe zu halten, aus Angst, gelyncht zu werden, weil er mit dem ausnahmslos dämonischen Feind sympathisiert.

Nach dem Krieg – natürlich einen Sieg vorausgesetzt – kehren die Schulden, Steuern, Vorschriften und die allgemeine Größe des Staates nie wieder auf das Vorkriegsniveau zurück. Sie steigen auf immer höhere Niveaus an, so dass der Staat immer mehr tun muss, um seine Existenz zu rechtfertigen. Staatliche Programme, egal welcher Art, werden fast nie an der Wurzel ausgerissen. Sie werden höchstens beschnitten, was den gleichen Effekt hat wie das Beschneiden einer Pflanze, d.h. sie werden ermutigt, größer und stärker nach zu wachsen.

Warum sage ich diese beängstigenden Dinge? Weil wir eindeutig auf einen großen Krieg zusteuern.

Eine klare und gegenwärtige Gefahr

Ich möchte in diesem Artikel einen Punkt ansprechen, der vielen unangenehm, vielleicht sogar unglaublich vorkommen wird: In der heutigen Welt ist das US-Militär nahezu nutzlos, wenn es darum geht, potenziellen Bedrohungen aus dem Ausland zu begegnen. Es ist sogar eine positive Gefahr. Und es ist nicht bereit für einen echten Krieg.

Wenn Sie auf der Suche nach einer beruhigenden Mainstream-Analyse sind, habe ich nicht viel. Beginnen wir mit der Nordatlantikpakt-Organisation.

Die NATO ist ein Programm der US-Regierung, das ein Eigenleben entwickelt hat. Ihr ursprünglicher Zweck war die Verteidigung gegen den Warschauer Pakt. Doch obwohl die Sowjetunion und ihre Verbündeten seit Anfang der 1990er-Jahre keine militärische Bedrohung mehr darstellten, ist die NATO weiter gewachsen. Trotz der Vereinbarungen mit Russland ist sie bis an dessen Grenzen herangewachsen und hat sogar traditionell neutrale Staaten wie Finnland und Schweden aufgenommen.

Selbst wenn man davon ausgeht, dass die NATO den Dritten Weltkrieg nicht wegen der Ukraine auslöst (wobei man die Diskussion darüber, wer Recht oder Unrecht hat und wer den Krieg wirklich begonnen hat, beiseite lässt), sind die Chinesen wahrscheinlich die nächsten auf der Tanzkarte. Sie können die verbündeten westlichen Staaten nur als eine Waffe betrachten, die in ihre Richtung gerichtet ist. Für sie ist die NATO eine Provokation für einen Kultur- und Rassenkrieg. Die NATO ermutigt sie, dem Aufbau ihres Militärs hohe Priorität einzuräumen.

So viel zum “Ende der Geschichte”. Solange es Nationalstaaten gibt, wird es gewaltsame Konflikte zwischen ihnen geben. Aber so wie ich das sehe, wird sich das Wesen des Krieges und sogar des Nationalstaates selbst in den nächsten 20 Jahren radikal verändern. Und wie im Laufe der Geschichte wird die Technologie eine der Hauptantriebskräfte sein.

Waffentechnik & Strategie

Es ist ein altes Sprichwort: “Generäle führen immer den letzten Krieg.”

Das liegt nicht daran, dass sie (unbedingt) dumm sind. Aber wenn ein Mann erst einmal ein paar Sterne auf seinen Schulterklappen hat, kann man sicher sein, dass es sich um einen kompetenten Bürokraten mit guten politischen Fähigkeiten handelt, nicht um jemanden mit einem großen militärischen Verstand. Bürokraten sind keine wagemutigen Innovatoren; sie machen alles nach Vorschrift. Das verschafft ihnen Ausreden und eine plausible Bestreitbarkeit, wenn etwas schief geht.

Abgesehen von der schlichten Trägheit ergibt es Sinn, den letzten Krieg zu führen. Zum einen ist es das, was sie kennen. Zum anderen wurden die fraglichen Ausrüstungen und Taktiken bereits getestet. Zum anderen sind die Waffen vorhanden, und wenn ein Krieg beginnt, muss man im Grunde das einsetzen, was man mitgebracht hat.

Ob sie mit dem letzten Krieg durchkommen, hängt vorwiegend davon ab, ob sich die Technologie stark verändert hat. Bis zur Frühindustrialisierung war eine Veränderung im Leben schon viel. Denn wie oft kommt es zu großen Innovationen wie dem Steigbügel oder dem Schießpulver? Doch seit dem Aufkommen der industrialisierten Kriegsführung mit dem amerikanischen Konflikt von 1861-1865 haben sich die Veränderungen rasant vollzogen, und das Tempo des Wandels beschleunigt sich immer mehr.

Das Militär ist sich dessen nicht unbewusst; wie ich schon sagte, sind sie nicht dumm. Tatsächlich sind die heutigen Offiziere hervorragend ausgebildet; fast alle haben einen Hochschulabschluss, was auch immer das heißen mag. Die meisten Offiziere im Außendienst haben ebenfalls ein Studium absolviert. Das ist einer der Gründe, warum die USA Wert auf Hightech-Waffen legen.

Das Militär gibt immer mehr Geld für immer größere, komplexere und wesentlich teurere Ausrüstungsgegenstände aus. Die Idee ist, potenziellen Feinden technologisch voraus zu sein. Vielleicht können die USA ihren Vorsprung halten, solange es sich um ein einfaches Szenario handelt, bei dem unsere Panzer, Flugzeuge und Schiffe gegen ihre Gegner antreten. Aber die Chancen, dass die Dinge so einfach bleiben, gehen gegen Null. Das ganze Paradigma ist im Begriff, sich zu ändern.

Dafür gibt es mehrere Gründe: Die heutigen “Hightech”-Waffen (F-35-Kampfflugzeuge, Abrams-Panzer, Flugzeugträger) sind bereits veraltet. Sie sind ein Albtraum, wenn es darum geht, sie zu warten und das Personal kompetent zu halten. Neue Drohnen, Raketen und Torpedos sind konventionellen Waffen sowohl überlegen als auch weitaus billiger als diese. Biologische und Cyberwaffen machen sie alle überflüssig. Wenn sie ernsthaft eingesetzt werden, heißt es “Game Over”.

Eine weltweite Machtprojektion mit 800 Stützpunkten, 100-Millionen-Dollar-Flugzeugen und Flugzeugträgern ist ruinös teuer, insbesondere für eine bankrotte Regierung, die “auf Kante genäht” ist. Aber das ist die Essenz der amerikanischen Doktrin.

Das Konzept der “Verteidigung” selbst ist für einen Nationalstaat überholt. Schauen wir uns das etwas genauer an.

1. Die heutigen “Hi-Tech”-Waffen sind veraltet

Ausgehend von einem leeren Blatt Papier entwickelten die USA während des Zweiten Weltkriegs in 117 Tagen eines der besten Kampfflugzeuge des Konflikts, die P-51 Mustang, und produzierten es für 50.000 Dollar pro Exemplar – in heutigen Dollar etwa 500.000 Dollar. Es stimmt zwar, dass die F-35 wesentlich komplexer ist, aber die relativen Kosten hätten aufgrund von Fortschritten bei Materialien, Techniken, Computern, Robotern usw. sinken müssen und nicht real um das Hundertfache steigen dürfen. Ein Freund, der sich mit diesen Dingen auskennt, sagte mir, dass jede Stunde Betriebszeit eines M-1 Abrams 8 Stunden Wartung erfordert. Bei einer F-16 sind es 20 Stunden. Es sollte nicht überraschen, dass nur 30 % der F-35 zu einem bestimmten Zeitpunkt flugfähig sind.

Untragbare, ausufernde Kosten sind überall zu beobachten. Wenn man mehr als 15 Milliarden Dollar für einen Flugzeugträger (ohne Flugzeuge oder Hilfsschiffe), 500 Millionen Dollar für eine B-2 und 7 Millionen Dollar für einen Panzer bezahlt, kann man es sich nicht leisten, sehr viele davon zu kaufen. Und man kann es sich absolut nicht leisten, welche zu verlieren. Abgesehen von den Kosten dauert es viele Monate oder Jahre, mehr davon zu produzieren.

Andererseits kann ein Schwarm billiger Seezielflugkörper trotz hochentwickelter Verteidigungsanlagen einen Flugzeugträger und seine 5000 Mann starke Besatzung versenken – ganz zu schweigen von einer einzigen Hyperschallrakete. Ein Treffer mit einer billigen, von der Schulter abgefeuerten Rakete kann jedes niedrig fliegende Flugzeug zum Absturz bringen, und bei einem Preis von 10.000 Dollar pro Exemplar kann das Schlachtfeld mit ihnen gespickt sein. Fire-and-Forget-Raketen verwandeln Panzer in teure eiserne Särge; ultrabillige kommerzielle Drohnen können überall Sprengstoff abwerfen. Billige, präzise, kleine und zahlreiche Raketen sind das moderne Äquivalent zu Sam Colts Sechsschüsser, der den kleinen Mann nicht nur dem großen Mann ebenbürtig, sondern überlegen machte – denn große Männer sind große Ziele. Drohnen in der Größe von Hummeln werden hochtrainierte und sehr teure Infanteristen aufspüren.

Wie ein kleiner Mensch, der weiß, dass er einen Riesen nicht zu seinen Bedingungen bekämpfen sollte, werden die US-Gegner das militärische Äquivalent von Aikido einsetzen, indem sie die eigene Kraft des Gegners gegen ihn wenden. Die Houthis im Jemen haben erkannt, dass es die Amerikaner Millionen kostet, eine Lehmhütte in die Luft zu jagen, was im Volksmund als “unhaltbar” bezeichnet wird. Damit schaffen sie sich nicht nur mehr Feinde. Sie sehen sich selbst als die unterbewaffneten Rebellen in Star Wars, die den Todesstern des Imperiums zerstören, indem sie das überwältigende physische Kapital des Feindes durch Wagemut und Cleverness ersetzen.

2. Heutige konventionelle Waffen werden bald vollkommen überholt sein

Diese ganze Diskussion wird in einer Generation vollkommen akademisch sein, wenn die Nanotechnologie praktisch wird. Dabei geht es um die Schaffung von Maschinen und Supercomputern Atom für Atom. Der Kern dieser Technologie besteht darin, die Dinge auf molekularer Ebene zu vergrößern, anstatt sie zu miniaturisieren.

Dies wird wahrscheinlich das wichtigste Ereignis in der Geschichte der Menschheit sein, einschließlich der Eroberung des Feuers. Sie wird das Wesen des Lebens selbst völlig, unwiderruflich und bis zur Unkenntlichkeit verändern – einschließlich der Art der bewaffneten Konflikte. Eine ausgezeichnete, wenn auch konservative Beschreibung einer nanotechnischen Zukunft bietet Neal Stephenson in Diamond Age, das ich sehr empfehlen kann. Nanotechnologische Waffen werden mit einiger Verzögerung für jedermann verfügbar sein, ähnlich wie das Schießpulver im 15. Jahrhundert. Das setzt natürlich voraus, dass die Cyber- und Biowaffen, die heute jedem zur Verfügung stehen, die ganze Frage nicht überflüssig machen.

In der Zwischenzeit wird sich der Trend zur Miniaturisierung fortsetzen. Mikrochips und andere Computerkomponenten sind überall im Handel erhältlich, und sie werden jeden Tag billiger und leistungsfähiger. Die nächste Generation von Waffen wird aus stark miniaturisierten Robotern bestehen, die höchstens ein paar Pfund pro Stück wiegen und wahrscheinlich nach dem Vorbild laufender oder fliegender Insekten entwickelt werden. Die Konstruktion wird durch die Verwendung von elektronischen Produkten von der Stange erleichtert. Hinzu kommen Roboter in voller Größe im Terminator-Stil, KI-gesteuerte und gepanzerte Fahrzeuge.

Eine 50-Milliarden-Dollar-Flotte kann von einigen wenigen Raketen vernichtet werden; eine Formation von Soldaten hätte keine Chance gegen einen Angriff von Tausenden von minderwertigen Mikrobots. So wie hundert winzige Ameisen einen Skorpion leicht überwältigen können, werden billige und winzige Maschinen die heutigen militärischen Giganten in nutzlose Artefakte verwandeln. Jedes Land wird in der Lage sein, für einen Bruchteil der heutigen Kosten über ein wirklich beeindruckendes Militär zu verfügen.

3. Überdehnung als Formel für Katastrophen

Einen Krieg in der Nachbarschaft zu führen ist eine Sache, ihn auf der anderen Seite der Welt zu führen, ist etwas ganz anderes.

Treibstoff, Material und Truppen sind sehr kostspielig zu transportieren und am Ende einer 10.000 Meilen (ca. 16.093 km) langen Luftverbindung zu unterhalten. Wenn man versucht, alle Stützpunkte abzudecken, wird man überfordert, verwundbar und bankrott. Die USA unterhalten derzeit in etwa 100 Ländern eine wie auch immer geartete Militärpräsenz, und fast alle dieser Stellungen sind eine aktive Provokation für jemanden.

Frage: Wenn die Sozialausgaben nicht gekürzt werden können oder wollen, wenn jedes Jahr 1 Billion Dollar an Zinsen gezahlt werden müssen, wenn die Verschuldung jährlich um 2 Billionen Dollar wächst und wenn bereits jetzt jährlich Geld in Billionenhöhe geschaffen wird, was wird dann passieren, wenn die Zeiten schwierig werden? Wird sich die Regierung auf ein weiteres großes militärisches Abenteuer im Ausland einlassen? Natürlich nicht. Sie sehen darin eine Lösung, kein Problem.

Ein armes Land kann einen Krieg mit Humankapital führen – wie Korea in den 1950er-Jahren oder Vietnam in den 1960er-Jahren. Aber ein Land wie die USA ist fast gezwungen, finanzielles und technologisches Kapital einzusetzen, weil ein Menschenleben für uns einen hohen Preis hat. Das stellt ein Problem dar, wenn wir nicht die finanziellen Mittel haben, um ein Militär zu unterhalten, das sowohl sehr teuer als auch ineffektiv ist.

Können es sich die USA leisten, auf der angeblichen Suche nach dauerhaftem Frieden einen ständigen Krieg zu führen? Die Erfahrung früherer Imperien, angefangen bei den Römern, legt nahe, dass die Antwort nein lautet.

Amerikas beste Verteidigung ist eine starke Wirtschaft mit viel technologischer Innovation, nicht ein überbordendes Militär. Würde die US-Regierung mit ihren Steuern, Vorschriften, der Währungsinflation und der Wohlfahrt verschwinden, würde das Land den größten und echtesten Boom der Weltgeschichte erleben. In einem Jahrzehnt würde selbst China so relativ unbedeutend erscheinen wie Nigeria heute. Es wäre fast unmöglich, ein wirklich fortschrittliches Amerika zu bedrohen.

Ebenso wichtig ist es, keiner Regierung oder Gruppe einen Grund für einen Angriff zu geben. Die Menschen auf der ganzen Welt lieben die Idee von Amerika; sie lieben die Kultur, die Autos, das Essen, die Freiheit, was auch immer. Sie mögen die guten Dinge, die amerikanische Unternehmen früher hergestellt haben. Sie haben nichts gegen gutmütige, ausgabefreudige amerikanische Touristen.

Was sie nicht mögen, sind US-Stiefel auf dem Boden oder in ihrem Luftraum, die Putsche anzetteln, um “Demokratie” zu installieren. Wenn Washington DC aufhören würde zu existieren, hätten die anderen 96 % der Weltbevölkerung keinen größeren Anreiz, Amerika anzugreifen als Costa Rica.

Natürlich mag ich mit dieser Ansicht anachronistisch sein. Während die USA in den letzten 50 Jahren ein Waffenarsenal für den Kampf gegen Russland und China aufgebaut haben, hat sich eine andere Bedrohung entwickelt. Die muslimische Welt, die sich seit 1400 Jahren in einer Art ewigem Krieg mit dem Westen befindet, ist wieder auf dem Vormarsch. Sie haben zwei sehr wichtige Waffen.

Die eine ist ein fester und fanatischer Glaube. Der Westen hingegen hat jegliches Vertrauen verloren; er ist schlaff und glaubt, dass er böse ist. Wie Napoleon sagte, ist in der Kriegsführung das Psychologische zum Physischen wie drei zu eins. Die Aussichten für Amerika und Europa sind nicht gut. Sie werden sowohl psychologisch als auch durch Migration besiegt werden. Amerikas aufgeblasenes Militär wird nutzlos sein.

Die zweite Waffe des Islam sind viele hundert Millionen junger Muslim. Aus militärischer Sicht infiltrieren sie die demografische und politische Struktur des Westens und verändern sie. Und sollte es jemals zu einer kinetischen Auseinandersetzung kommen, sind viele Millionen junger Kämpfer billiger und effektiver als teure Hightech-Geräte.

Es gäbe noch viel mehr zum Thema “Ewiger Krieg mit dem Islam” zu sagen.

Wohin das führt

Als Leser gehe ich davon aus, dass Sie in einigen der oben genannten Punkte mit mir übereinstimmen oder zumindest bereit sind, sich die Argumente unvoreingenommen anzuhören. Ich vermute jedoch, dass dies bei den meisten Amerikanern nicht der Fall ist. Sie betrachten das Militär als einen nationalen Schatz oder sogar als eine Ikone.

Auf einer Ebene kann ich diese atavistische Bindung verstehen. Als Kind wollte ich nach West Point gehen, wurde aber durch vier Jahre Militärschule von dieser Versuchung geheilt. Im College, während des Vietnamkriegs, wurde ich für das SPS-Programm der Marines angemeldet (ja, ich war ein langsamer Lerner). Aber dann zog ich bei der Einberufungslotterie 365 von 366 (es war ein Schaltjahr) und wurde als 1-Y medizinisch abgelehnt, weil ich mir nur ein Jahr zuvor das rechte Bein an 17 verschiedenen Stellen gebrochen hatte.

Zu diesem Zeitpunkt dachte ich, der Kosmos wolle mir eine Botschaft übermitteln: “Wenn du wirklich nach Vietnam gehen willst, benötigst du dann wirklich die Regierung, um deinen Weg zu bezahlen?”

Die warmen Gefühle der Amerikaner gegenüber dem Militär sind weitgehend unangebracht. Und ich spreche als jemand, der Soldaten mag. Unabhängig von seiner sternenübersäten Geschichte erfüllt das US-Militär aufgrund der fortschreitenden technologischen Entwicklung kaum noch einen nützlichen Zweck. Schlimmer noch, es ist zu einer aktiven Gefahr geworden. Was von seinem Korpsgeist übrig geblieben ist, wird durch DEI, LGBT und Anti-Weißtum ausgehöhlt. Die erste Loyalität der Soldaten gilt natürlich den anderen – auch wenn diese durch den Wokismus geschwächt wurde. Ihre nächste Loyalität gilt ihrem Arbeitgeber, dem sie immer weniger vertrauen. Ihre dritte Loyalität gilt denjenigen, die sie angeblich beschützen und denen sie dienen, aber sie haben immer weniger mit ihnen gemeinsam.

Kombiniert man diese Probleme mit anderen, die ich aufgezählt habe, ist es kein Wunder, dass die Streitkräfte der westlichen Länder immer unzuverlässiger und weniger effektiv werden. Das ist nicht gut, denn genau zu diesem Zeitpunkt provozieren ihre Regierungen einen Krieg mit Russland, China und kleineren Ländern.

Lassen Sie mich die Dinge zusammenfassen.

Die Außenpolitik der USA bringt dieses Land auf Kollisionskurs mit einer ganzen Reihe anderer Länder. Das US-Militär ist in der Lage, den letzten Krieg zu führen, aber nicht den nächsten, denn die Waffen, die die USA aufrüsten, sind im Grunde Dinosaurier. Und wie Dinosaurier sind sie unglaublich teuer im Unterhalt. Der wahrscheinliche Bankrott der Regierung während des nächsten wirtschaftlichen Abschwungs wird es nahezu unmöglich machen, sie zu versorgen.

Wenn der nächste Konflikt ausbricht, wird er wahrscheinlich in den USA selbst großen Schaden anrichten. Es wird schwer sein, sich gegen den Dritten Weltkrieg abzuschirmen. Das lässt die südliche Hemisphäre immer besser aussehen.

Ihre erste Verteidigungslinie ist natürlich der gesunde Menschenverstand, wenn es ums Überleben geht. Sie wissen, wie es geht: Kaufen Sie Gold und Silber und besorgen Sie sich einen Überlebensraum mit einem Jahresvorrat an Lebensmitteln, Brennstoff und Munition. Eignen Sie sich Fähigkeiten und Wissen an. Versuchen Sie, sich selbstständig zu machen. Umgeben Sie sich mit zuverlässigen, gleich gesinnten Partnern. Halten Sie sich bei den Behörden unauffällig. Und fügen Sie hinzu: Haben Sie Spaß und nehmen Sie die Dinge nicht zu ernst. Wir haben es hier mit dem menschlichen Zustand zu tun.