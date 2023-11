Wie Washingtons Falken die neue „Achse des Bösen“ mitprägten

Im Jahr 2002 zitierte Präsident George W. Bush die inzwischen berühmte „Achse des Bösen“ – Irak, Iran und Nordkorea -, als er versuchte, das amerikanische Volk davon zu überzeugen, über die Verantwortlichen für die Anschläge vom 11. September hinauszublicken und grünes Licht für eine globale Militärkampagne zu geben, um „die Welt von den Übeltätern zu befreien“.

Das Ergebnis war der 8 Billionen Dollar teure globale Krieg gegen den Terror, der bis heute andauert.

Jetzt, nach den Anschlägen der Hamas im Süden Israels vor einem Monat, wird die gleiche Sprache benutzt, um eine weitere massive Erhöhung der Militärausgaben zu rechtfertigen. In einer Reihe von Erklärungen und Interviews hat der Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, eine neue Achse des Bösen definiert – Russland, China und Iran – und argumentiert, dass die Vereinigten Staaten den Bedrohungen, die von all diesen Regimen ausgehen, gleichzeitig entgegentreten müssen.

In seinem Interview mit Fox News beschrieb McConnell die Situation, wie er sie sieht:

Wenn man an den Fall der Berliner Mauer zurückdenkt, wurde allgemein gesagt, wir hätten Urlaub von der Geschichte gemacht. Wir hatten einige Konflikte im Zusammenhang mit dem Terrorismus in Afghanistan und im Irak, aber keinen großen Machtkampf. Heute haben wir immer noch die terroristische Herausforderung, mit der die Israelis umzugehen versuchen. Und wir haben einen Wettbewerb der Großmächte mit China und Russland. In vielerlei Hinsicht ist die Welt heute gefährdeter als je zuvor in meinem Leben.

Auf den ersten Blick mag das ein triftiger Grund für die Steuerzahler sein, den Gürtel enger zu schnallen und sich darauf vorzubereiten, dass Washington noch mehr von ihrem Gehalt einbehält. Aber in Wirklichkeit sagt uns McConnell, dass wir „weitermachen“ sollen, und übergeht dabei die wichtige Frage, woher diese Spannungen kommen.

Ein kurzer Blick auf die Geschichte, die McConnell uns überspringen lassen will, zeigt, dass er die Situation genau rückwärts darstellt. Die geopolitischen Spannungen mit Russland, China und dem Iran sind eine direkte Folge fehlgeleiteter Militärausgaben.

Zu Beginn von McConnells „Urlaub mit der Geschichte“ stürzte das kommunistische Regime in Moskau und die Russische Föderation trat an seine Stelle. Dieses Ereignis markierte nicht nur den Beginn von Washingtons unipolarem Moment, sondern auch die erste Gelegenheit für eine Freundschaft zwischen den Regierungen Russlands und der Vereinigten Staaten seit einem halben Jahrhundert.

Leider wurde schon früh die Entscheidung getroffen, das antisowjetische Militärbündnis und seine Infrastruktur in Westeuropa nicht nur weiter zu finanzieren, sondern auch in Richtung Moskau auszudehnen. In seinem Buch Prisoners of Geography (Gefangene der Geografie) erklärt Tim Marshall, warum die russische Führung über die Präsenz einer potenziell feindlichen ausländischen Macht in Osteuropa besonders besorgt ist.

Zwischen Polen und Russland liegt eine riesige Ebene. Es gibt weder Berge noch Meere, die eine Armee daran hindern könnten, direkt nach Moskau zu marschieren. Seit den Tagen Iwans III. nutzt Russland daher die Entfernung, um sich zu verteidigen. Diese Verteidigung hat in den letzten fünfhundert Jahren mehrere Invasionen abgewehrt, am bekanntesten sind die von Napoleon 1812 und Hitler 1941.

Auch im Zeitalter der Nuklearwaffen, in dem lange Nachschubketten für die Infanterie weniger wichtig sind, gilt: Je größer die Entfernung, die eine Rakete zurücklegen muss, um russische Städte zu erreichen, desto mehr Zeit hat das russische Regime, um eine Rakete zu entdecken, zu bewerten und zu reagieren. Die Entfernung ist nach wie vor ein Faktor in der russischen Verteidigungsstrategie.

Damit soll nicht gesagt werden, dass die russische Regierung einen legitimen Anspruch auf das osteuropäische Land hat, sondern nur, dass die Ausgabe amerikanischer Steuergelder, um die westliche militärische Infrastruktur näher an Moskau heranzubringen, ein todsicherer Weg war, die Russen wieder zum Feind Washingtons zu machen – was inzwischen sogar der Chef der Nordatlantikvertragsorganisation (NATO) einräumt.

Die gegenwärtigen Spannungen mit China lassen sich in ähnlicher Weise geografisch erklären. Seit dem Tod Mao Zedongs konnte sich die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) an der Macht halten, vorwiegend dank der teilweisen Abschaffung des Kommunismus, die dem Land auf wundersame Weise den Weg aus der Armut ebnete.

Der explosionsartige Anstieg des Reichtums habe dazu beigetragen, Pekings Bemühungen zu finanzieren, den Widerstand in den entlegenen Provinzen Tibet und Xinjiang zu unterdrücken und die 1,4 Milliarden Menschen zu befrieden, die unter dem autoritären Regime leben. Aber China ist für das Wachstum seiner Wirtschaft fast vollständig von seiner Küste abhängig.

Die gleichen Berge und Wüsten, die Armeen daran hindern, in das chinesische Kernland vorzudringen, erschweren auch den Handel auf dem Landweg. Dies hat die KPCh zwar nicht davon abgehalten, es zu versuchen (im Rahmen der Belt and Road Initiative sollen alternative Handelsrouten in den Westen Chinas gebaut werden), aber im Moment ist die chinesische Wirtschaft immer noch vom Seehandel abhängig.

Hinzu kommt, dass China selbst von mehreren Inselstaaten umgeben ist. Der Zugang zu den Weltmeeren ist daher nicht so einfach wie von der Küste aus. Chinesische Schiffe müssen durch und um Gewässer navigieren, die von anderen Regierungen beansprucht werden.

Daher sind die Territorialstreitigkeiten vor der chinesischen Küste – insbesondere im Südchinesischen Meer, das China mit dem größten Teil der Welt verbindet – eine Quelle großer Besorgnis für das chinesische Regime. Jede fähige Marinepräsenz vor der chinesischen Küste stellt eine glaubwürdige Bedrohung für die Machtquelle der KPCh dar.

Als Washington daher beschloss, zusätzlich zu den Hunderten schwer bewaffneter US-Basen in der Region und den zahlreichen Waffengeschäften und Verteidigungsabkommen mit den umliegenden Inselstaaten eine starke Marinepräsenz in den Gewässern um China zu unterhalten, nahmen die Spannungen zwischen Washington und Peking vorhersehbar zu. Solange die Kontrolle des Südchinesischen Meeres eine amerikanische Priorität bleibt, ist damit zu rechnen, dass die chinesische Regierung die USA als Feind betrachtet.

Und schließlich der Iran. Die Wurzeln der gegenwärtigen Spannungen zwischen den USA und dem Iran gehen auf das Jahr 1953 zurück, als Washington heimlich die demokratisch gewählte iranische Regierung stürzte, um den Zugang Großbritanniens zum Öl zu sichern. Die von den USA errichtete Diktatur dauerte nur 26 Jahre, bevor sie durch die Revolution von 1979 gestürzt wurde, die die heutige autoritäre Theokratie an die Macht brachte.

Im Jahr 2003 befahl George W. Bush die Invasion des Irak und stürzte Saddam Hussein, den Hauptkonkurrenten des iranischen Regimes. Als die USA erkannten, dass sie dem Iran zu Unrecht viel mehr Macht gegeben hatten, schwenkten die Regierungen Bush und Obama um und begannen, mit Teheran verbündete Gruppen und Regime anzugreifen – von denen einige amerikanische Verbündete im Kampf gegen das Hussein-Regime gewesen waren. Das Ergebnis waren, ebenfalls wenig überraschend, Spannungen zwischen den USA und dem nun mächtigeren Iran.

Genau wie die Regierung von George W. Bush vor zwanzig Jahren wollen Senator McConnell und seine Verbündeten, dass wir die Regierungen Russlands, Chinas und des Iran als eine geballte Macht der Finsternis sehen, die Washington keine andere Wahl lässt, als Unsummen von Geld auszugeben, um sie zu vernichten. Ein Blick in die Geschichte zeigt jedoch schnell, wie frühere Militärausgaben die heutigen Spannungen unvermeidlich gemacht haben. Die Politiker weigern sich, ihre Rolle bei der Schaffung unserer gefährlichen internationalen Situation anzuerkennen. Wenn wir ihnen noch mehr Geld geben, wird alles nur noch schlimmer.