Israels Militär ist Teil der US-Kriegsmaschinerie

Norman Solomon

Die Regierungen Israels und der Vereinigten Staaten sind sich uneins darüber, wie viele palästinensische Zivilisten getötet werden dürfen. Letzte Woche – als sich die Zahl der Todesopfer der massiven israelischen Bombardierung des Gazastreifens auf fast 10.000 Menschen, darunter mehrere Tausend Kinder, zubewegte – begannen hochrangige US-Politiker, sich über den wachsenden entsetzten Aufschrei im In- und Ausland Sorgen zu machen. Sie gingen mit gedämpften Bedenken und Forderungen nach einer „humanitären Pause“ an die Öffentlichkeit. Israels Premierminister Benjamin Netanjahu machte jedoch deutlich, dass er dies nicht zulassen würde.

Solche geringfügigen taktischen Meinungsverschiedenheiten können das solide Fundament des Bündnisses zwischen den beiden Ländern kaum erschüttern, das großteils in einem 10-Jahres-Abkommen besteht, das Israel 38 Milliarden Dollar an US-Militärhilfe garantiert. Und jetzt, da das Gemetzel in Gaza weitergeht, beeilt sich Washington, zusätzliche Militärhilfe im Wert von 14 Milliarden Dollar zu leisten.

Vor einigen Tagen berichtete In These Times, dass die Regierung Biden den Kongress um die Erlaubnis bittet, „den zukünftigen Verkauf von militärischer Ausrüstung und Waffen – wie ballistische Raketen und Artilleriemunition – an Israel einseitig und pauschal zu genehmigen, ohne den Kongress zu informieren“. Auf diese Weise „könnte die israelische Regierung unter völliger Geheimhaltung militärische Artikel und Dienstleistungen im Wert von bis zu 3,5 Milliarden Dollar kaufen.“

Während die israelischen Streitkräfte mit von den Vereinigten Staaten bereitgestellten Waffen palästinensische Zivilisten abschlachteten, landeten mit freundlicher Genehmigung der amerikanischen Steuerzahler Nachschubflüge in Israel. Das Air & Space Forces Magazine veröffentlichte ein Foto, das zeigt, wie US-Luftwaffenangehörige und israelische Militärangehörige Fracht aus einer C-17 Globemaster III der US-Luftwaffe auf einer Rampe auf dem Stützpunkt Nevatim in Israel ausladen.

Die am 24. Oktober aufgenommenen Bilder zeigen, dass die militärische Fracht von der Travis Air Force Base in Kalifornien über die Ramstein Air Base in Deutschland nach Israel transportiert wurde. Insgesamt, so berichtet das Magazin, „hat die Lufttransportflotte der Air Force kontinuierlich daran gearbeitet, wichtige Munition, gepanzerte Fahrzeuge und Hilfsgüter nach Israel zu liefern“. So erhält das Apartheidland einen gewaltigen Schub, um das Töten zu unterstützen.

Die schrecklichen Gräueltaten der Hamas vom 7. Oktober haben die Tür für weitere schreckliche Gräueltaten Israels mit maßgeblicher Unterstützung der Vereinigten Staaten geöffnet.

Oxfam America hat ein Briefing-Papier herausgegeben, in dem die Pläne des Pentagons, Zehntausende von 155-mm-Artilleriegranaten an das israelische Militär zu liefern, angeprangert werden. Die Organisation stellte fest, dass „Israels Einsatz dieser Munition in vergangenen Konflikten zeigt, dass ihr Einsatz mit ziemlicher Sicherheit wahllos, ungesetzlich und verheerend für die Zivilbevölkerung in Gaza wäre“. Oxfam fügte hinzu: „Es sind keine Szenarien bekannt, in denen 155-mm-Artilleriegranaten bei Israels Bodenoperation in Gaza im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht eingesetzt werden könnten.“

In den letzten Wochen war „humanitäres Völkerrecht“ eine häufige Phrase von Präsident Biden, wenn er Israels Militäraktionen unterstützte. Es ist eine Orwellsche Absurdität, als ob es ausreicht, diese Worte zu sagen, während man Israel ständig dabei hilft, das humanitäre Völkerrecht auf vielfältige Weise zu verletzen.

„Die israelischen Streitkräfte haben weißen Phosphor, eine Chemikalie, die sich bei Kontakt mit Sauerstoff entzündet und schreckliche und schwere Verbrennungen verursacht, in dicht besiedelten Stadtvierteln eingesetzt“, schrieb der leitende Rechtsberater von Human Rights Watch Clive Baldwin Ende Oktober. „Weißer Phosphor kann bis auf die Knochen brennen, und Verbrennungen an 10 Prozent des menschlichen Körpers sind oft tödlich.“

Baldwin fügte hinzu: „Israel hat die Bevölkerung des Gazastreifens auch kollektiv bestraft, indem es die Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser, Strom und Treibstoff unterbunden hat. Dies ist ein Kriegsverbrechen, ebenso wenn vorsätzlich verhindert wird, dass humanitäre Hilfe die bedürftige Zivilbevölkerung erreicht.“

Ende letzter Woche stellte die Organisation Win Without War fest, dass „hochrangige Regierungsvertreter zunehmend beunruhigt sind über die Art und Weise, wie die israelische Regierung ihre Militäroperationen im Gazastreifen durchführt, sowie über die Auswirkungen der Unterstützung der Regierung Biden für eine Strategie der kollektiven Bestrafung, die eindeutig gegen internationales Recht verstößt, auf ihren Ruf. Viele befürchten, dass die USA für die wahllosen Angriffe des israelischen Militärs auf Zivilisten, insbesondere auf Frauen und Kinder, verantwortlich gemacht werden.“

Aus der Presse erfährt man nun, dass Biden und Außenminister Antony Blinken eine kleine Kurskorrektur vornehmen wollen. Für sie wurde das ständige massenhafte Töten palästinensischer Zivilisten zum Problem, als es zu einem PR-Problem wurde.

Verkleidet in einen unerschöpflichen Vorrat an euphemistischer Rhetorik und Doppelzüngigkeit, ist es atemberaubend, diese unmoralische Politik in Echtzeit zu sehen. Und für viele Menschen in Gaza buchstäblich atemberaubend.

Nun versucht das Weiße Haus aus politischem Kalkül, Israels Premierminister dazu zu bewegen, die tödliche Dosis der Bombardierung des Gazastreifens zu reduzieren. Doch wie Netanjahu in den letzten Tagen deutlich gemacht hat, wird Israel tun, was es will, trotz der Bitten seines Schirmherrn.

Obwohl es im Nahen Osten weitgehend als Teil der US-Kriegsmaschinerie fungiert, hat Israel seine eigene Agenda. Die beiden Regierungen sind jedoch in gemeinsame, langfristige, übergreifende strategische Interessen im Nahen Osten eingebunden, bei denen die Menschenrechte außer als rhetorische Augenwischerei absolut keine Rolle spielen. Biden machte dies letztes Jahr deutlich, als er dem De-facto-Herrscher des ölreichen Saudi-Arabiens die Hand reichte, einer Diktatur, die – mit maßgeblicher Unterstützung der USA – einen achtjährigen Krieg gegen den Jemen geführt hat, der fast 400.000 Menschen das Leben gekostet hat.

Die Kriegsmaschinerie muss ständig von den Nachrichtenmedien geölt werden. Das erfordert die ständige Aufrechterhaltung der Annahme, dass die israelischen Verteidigungskräfte den „Terrorismus“ bekämpfen, wenn Israel Menschen aus der Luft terrorisiert und tötet, ohne sich selbst daran zu beteiligen.

Ein weiterer hilfreicher Gedanke in den letzten Wochen war die Annahme, dass die Hamas „Propaganda“ macht, Israel aber nicht. So berichtete Nick Schifrin, Korrespondent der PBS NewsHour für auswärtige Angelegenheiten, am 2. November über „Hamas-Propagandavideos“, wie er es nannte. Schön und gut. Allerdings wäre es für die US-Nachrichtenmedien praktisch unmöglich, öffentliche Veröffentlichungen der israelischen Regierung auch sachlich als „Propaganda“ zu bezeichnen. (Ich habe Schifrin um einen Kommentar gebeten, aber meine zahlreichen E-Mails und SMS blieben unbeantwortet).

Welche Differenzen auch immer von Zeit zu Zeit auftauchen mögen, die Vereinigten Staaten von Amerika und Israel bleiben miteinander verflochten. Für die Machtelite in Washington ist das bilaterale Bündnis weitaus wichtiger als das Leben der palästinensischen Bevölkerung. Und es ist unwahrscheinlich, dass die US-Regierung Israel wirklich mit seinem endlosen Morden in Gaza konfrontieren wird.

Wenige Wochen vor Beginn ihrer zweiten Amtszeit als Sprecherin des Repräsentantenhauses im Januar 2019 wurde die Abgeordnete Nancy Pelosi auf einem vom Israeli American Council gesponserten Forum auf Video aufgenommen, als sie erklärte: „Ich habe den Leuten gesagt, wenn sie mich fragen – wenn dieses Capitol zusammenbrechen würde, wäre das Einzige, was bleiben würde, unser Engagement für unsere Hilfe – ich nenne es nicht einmal Hilfe – unsere Zusammenarbeit mit Israel. Das ist grundlegend für das, was wir sind.“

Selbst wenn man die bizarren Übertreibungen außer Acht lässt, ist Pelosis Aussage bezeichnend für die Art von Mentalität, die im offiziellen Washington nach wie vor vorherrscht. Das wird sich nicht ändern, wenn nicht eine gewaltige Graswurzelbewegung entsteht, die sich weigert, damit fortzufahren.