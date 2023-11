Große Veränderung in der westlichen Propaganda zur Ukraine

Nachrichtenartikel über die Ukraine erscheinen nicht wie von Zauberhand. Sie werden mit der Absicht erstellt, eine bestimmte Nachricht zu senden. Achten Sie also genau auf den Artikel im Time Magazine der letzten Woche über Selenskyj (nicht positiv), den Samstagsartikel von NBC News und das Interview des ukrainischen Generals Zaluzhny mit dem Economist .

Mein vorheriger Artikel befasste sich mit dem Artikel im Time Magazine . Schauen wir uns an, was NBC und der Economist sagen. Der NBC News-Artikel, der mit dem Segen der Biden-Regierung veröffentlicht wurde, signalisiert, dass die Ukraine die gleiche Behandlung wie Afghanistan erhalten wird:

WASHINGTON – US-amerikanische und europäische Beamte haben begonnen, in aller Stille mit der ukrainischen Regierung darüber zu sprechen, was mögliche Friedensverhandlungen mit Russland zur Beendigung des Krieges bedeuten könnten, so ein aktueller hochrangiger US-Beamter und ein ehemaliger hochrangiger US-Beamter, der mit den Diskussionen vertraut ist. . . .

Die Gespräche beinhalteten sehr grobe Umrisse darüber, was die Ukraine möglicherweise aufgeben müsste, um eine Einigung zu erzielen, sagten die Beamten. Einige der Gespräche, die Beamte als heikel bezeichneten, fanden letzten Monat während eines Treffens von Vertretern von mehr als 50 Nationen, die die Ukraine unterstützen, darunter NATO-Mitglieder, statt, bekannt als Ukraine Defence Contact Group, sagten die Beamten. Die Diskussionen seien eine Anerkennung von Die Dynamik sei militärisch vor Ort in der Ukraine und politisch in den USA und Europa, sagten Beamte.

Sie begannen mit der Besorgnis amerikanischer und europäischer Beamter, dass der Krieg ins Stocken geraten sei und dass es nicht möglich sei, der Ukraine weiterhin Hilfe zu leisten, sagten Beamte. Beamte der Biden-Regierung seien auch besorgt darüber, dass der Ukraine die Streitkräfte ausgehen, während Russland über scheinbar endlose Vorräte verfügt, sagten Beamte. Auch die Ukraine hat mit der Rekrutierung zu kämpfen und kam kürzlich zu öffentlichen Protesten gegen einige der unbefristeten Wehrpflichtbestimmungen von Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Die Herausforderung für die Ukraine ist einfach und unüberwindbar – ihr gehen die Männer aus. Das Durchschnittsalter der ukrainischen Soldaten an der Front liegt bei 43 Jahren. Das bedeutet, dass die Ukraine nun gezwungen ist, sich auf Männer im Alter von 50 und 60 Jahren zu verlassen. Warum? Denn die Ukraine hat mehr als 500.000 Gefallene und mindestens 700.000 Verwundete verloren. Die Bevölkerung der Ukraine, die zu Beginn der russischen Invasion 40 Millionen betrug, wird heute auf 27 Millionen geschätzt. Dreizehn Millionen Ukrainer sind geflohen und zeigen keine Anzeichen einer Rückkehr.

Das Economist-Interview mit Zaluzhny war nur die Spitze des Eisbergs. Zaluzhny veröffentlichte auch einen Kommentar im Economist und gab Zaluzhny eine Plattform, einen längeren Aufsatz auf seiner Website zu veröffentlichen. Das Fazit des Interviews ist düster:

Fünf Monate nach Beginn der Gegenoffensive ist es der Ukraine gelungen, nur 17 Kilometer vorzurücken. Zehn Monate lang kämpfte Russland um Bachmut im Osten, „um eine sechs mal sechs Kilometer große Stadt einzunehmen“. Der Oberbefehlshaber der Ukraine, General Valery Zaluzhny, teilte dem Economist diese Woche in einem Interview seine erste umfassende Einschätzung des Feldzugs mit und sagte, das Schlachtfeld erinnere ihn an den großen Konflikt vor einem Jahrhundert. „Genau wie im Ersten Weltkrieg haben wir den Stand der Technik erreicht, der uns in eine Pattsituation bringt“, sagt er. Der General kommt zu dem Schluss, dass es eines gewaltigen Technologiesprungs bedarf, um aus der Sackgasse auszubrechen . „Es wird höchstwahrscheinlich keinen tiefen und schönen Durchbruch geben.“

Es gibt keine Pattsituation. Zaluzhny verbreitet eine wahnhafte Hoffnung. Russland drängt entlang der gesamten Frontlinie und Berichte aus mehreren Quellen, darunter auch aus der Ukraine, deuten darauf hin, dass Russland kurz davor steht, Avdeevka einzunehmen, das den Eckpfeiler der ukrainischen Verteidigungsposition im Donbass darstellt.

Während die Biden-Regierung weiterhin an ihrer öffentlichen Position festhält, dass sie weiterhin an der Seite der Ukraine steht, signalisieren diese Leaks von Biden-Beamten an Nachrichtenorganisationen, dass die USA die Ukraine über Bord werfen und Selenskyj loswerden werden. Die Ukraine ist jetzt ein nachträglicher Einfall. Das politische Establishment in Washington konzentriert sich auf den Versuch, Israel zu retten. Zählen Sie die Ukraine zu einem weiteren Opfer des Krieges gegen die Hamas.