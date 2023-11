Biden und die westlichen Medien erzählen ungeheuerliche Lügen … Das ist Völkermord mit US-Atomwaffen.

Die angebliche Sorge der Biden-Administration, einen regionalen Krieg zu verhindern, ist ein weiterer zynischer Trick, schreibt Finian Cunningham.

Westliche Medien erzählen uns, dass das israelische Regime die Forderungen der Biden-Administration nach „humanitären Pausen“ in seinem „Krieg gegen die Hamas“ ignoriert – der in Wirklichkeit kein Krieg ist, sondern ein Massaker an Palästinensern.

Amerikanische und westliche Medien berichten, dass US-Präsident Joe Biden „besorgt“ sei über die steigende Zahl ziviler Opfer nach mehr als vier Wochen israelischer Belagerung und ununterbrochener Luftangriffe auf den Gazastreifen, eine Küstenenklave von der Größe Detroits.

Biden schickte seinen Spitzendiplomaten Antony Blinken auf eine Reise durch den Nahen Osten, offenbar in dem Versuch, Israel zu einer „humanitären Pause“ in seiner Offensive gegen die überwiegend zivile Bevölkerung zu bewegen. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu lässt sich davon nicht beeindrucken und setzt die Bodeninvasion seiner Streitkräfte fort.

Die Scharade, die hier von den westlichen Medien aufgeführt wird, besteht darin, dass Washington gewissermaßen als Bremser auftritt. Mit wenig Erfolg. Eine wohlmeinende, unglückliche ausländische Macht, die versucht, einem Verbündeten zu helfen, aber auch besorgt ist über das humanitäre Leid.

Das ist völliger Unsinn. Erstens begeht Israel einen Völkermord an einer Bevölkerung von 2,3 Millionen Menschen, in der eine militante Gruppe, die Hamas, lebt, die 1 Prozent dieser Bevölkerung ausmacht. Das ist, als würde man einen See in die Luft sprengen, um die Fische zu töten.

Die mörderischen Angriffe der Hamas auf Israel am 7. Oktober, bei denen 1.400 Israelis getötet wurden (viele davon offenbar von israelischen Sicherheitskräften mit exzessiver Gewalt), rechtfertigen in keiner Weise die anschließende Vernichtung von mehr als 10.000 Palästinensern im Gazastreifen und mehr als 130 Palästinensern in der Westbank. Fast 70 Prozent der Opfer sind Frauen und Kinder.

Das ist kein Recht auf Selbstverteidigung, wie die Biden-Administration und andere westliche Regierungen immer wieder behaupten und damit Israel einen Anschein von politischer Deckung geben. Es ist ein Freibrief zum Massenmord.

Es ist Völkermord.

Die Vorstellung, dass die Vereinigten Staaten in einer Weise über den Tod von Palästinensern unter der Zivilbevölkerung besorgt sind und handeln, um Israel zurückzuhalten, wird durch das Folgende widerlegt:

Die Biden-Administration hat die Lieferung von präzisionsgelenkten Bomben im Wert von 320 Millionen Dollar an Israel genehmigt. Das ist zusätzlich zu dem größeren Militärhilfepaket von 14 Milliarden Dollar, über das der US-Kongress gerade abstimmt.

Noch wichtiger als dieses grüne Licht ist jedoch die nukleare militärische Unterstützung, die die Vereinigten Staaten in der Region in aller Eile zusammengetragen haben. Die Stationierung dieser furchterregenden Macht, nur wenige Meilen von dem Küstengebiet entfernt, in dem Israel einen mörderischen Blitzkrieg führt, spricht Bände. Nur die westlichen Medien verzerren die offenkundige Monstrosität dessen, was wirklich vor sich geht.

Das für den Nahen Osten zuständige US-Zentralkommando hat die Ankunft eines atomgetriebenen U-Bootes angekündigt. Das Schiff wird sich zwei atomar bewaffneten Flugzeugträger-Kampfgruppen anschließen, die bereits im östlichen Mittelmeer stationiert sind.

Das Pentagon veröffentlichte auch ein Foto von nuklearfähigen B-1 Lancer-Bombern, die kürzlich in den Nahen Osten verlegt wurden.

Die sehr öffentliche Ankündigung dieser „strategischen Waffen“ durch die Vereinigten Staaten – normalerweise werden die Standorte solcher Anlagen nicht bekannt gegeben – wird als kalkulierte, provokative und unheilvolle Drohung an den Iran und andere Parteien im Nahen Osten, wie Syrien und die Hisbollah im Libanon, angesehen.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin drückte diese Drohung am Wochenende in einem Telefongespräch mit seinem israelischen Amtskollegen Yoav „Palästinenser sind menschliche Tiere“ Gallant aus. Austin „bekräftigte die Verpflichtung der USA, jeden staatlichen oder nicht staatlichen Akteur abzuschrecken, der versucht, diesen Konflikt zu eskalieren“.

CIA-Direktor William Burns besucht diese Woche ebenfalls Israel, um Tel Aviv zu unterstützen und andere Staaten und Parteien zu warnen, nicht einzugreifen, um die mörderische Offensive in Gaza zu stoppen.

US-Außenminister Antony Blinken hat während seiner jüngsten Nahostreise eine ähnlich deutliche Warnung an den Iran und andere Staaten gerichtet, während er sich angeblich um „humanitäre Pausen“ bemüht. Blinken sagte: „Denkt nicht einmal daran“, amerikanische Truppen in der Region anzugreifen, sonst drohe eine überwältigende Vergeltung.

Als Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah letzte Woche eine mit Spannung erwartete Rede hielt, überraschte er viele Beobachter, indem er darauf verzichtete, Israel den offenen Krieg zu erklären, um die Palästinenser zu unterstützen. Nasrallah scheint sich die Drohungen Israels und seines amerikanischen Gönners zu Herzen zu nehmen. (Und wer könnte es ihm verdenken!)

Israels Netanjahu warnte die Hisbollah, dass jede Ausweitung des Krieges zu einer militärischen Antwort führen würde, die man sich „nicht vorstellen“ könne. Diese Formulierung kann nur eine Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen bedeuten.

Ein Minister im Kabinett Netanjahu, Amichai Eliyahu, sprach am Wochenende in einem Radiointerview offen über den Einsatz von Atomwaffen. Netanjahu rügte seinen Minister daraufhin, aber die Rüge schien nur der Öffentlichkeitsarbeit zu dienen, sonst nichts.

Die drastische Stationierung von US-Atomwaffen im östlichen Mittelmeer und die beispiellosen Drohungen gegen Iran, Hisbollah und andere haben nichts mit der amerikanischen Sorge zu tun, eine Eskalation des Krieges in der Region zu verhindern. So wird es von der Biden-Administration und den westlichen Medien dargestellt.

Wie absurd, diesen Gedanken auch nur in Erwägung zu ziehen. Nein, die ungeschminkte Wahrheit ist, dass die USA das faschistische israelische Regime mit Waffen ausrüsten, damit es seinen Völkermord an den Palästinensern mit möglichst wenig Widerstand durchführen kann. Die Drohungen – einschließlich des Einsatzes von Atomwaffen – sollen sicherstellen, dass der Völkermord in keiner Weise von Nationen und Parteien behindert wird, die die Palästinenser legal unterstützen könnten.

Wie die Rhetorik über Selbstverteidigung, humanitäre Pausen usw. ist die angebliche Sorge der Biden-Administration, einen regionalen Krieg zu verhindern, ein weiterer zynischer Trick. Es geht nicht darum, einen größeren Konflikt zu verhindern. Es ist ein grotesker verbaler Deckmantel für Völkermord mit Atomwaffen.