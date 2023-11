COVID-Arzt an vorderster Front sagt, es gebe jetzt »schlüssige Beweise« für die Ausscheidung und Übertragung von mRNA-Impfstoffen

Die „alarmierenden und herzzerreißenden“ Abstoßungsreaktionen bei nicht geimpften Patienten entsprechen denen, die durch die COVID-Impfung selbst hervorgerufen werden, so Dr. Pierre Kory.

Nach Ansicht eines bekannten Vordenkers der frühen COVID-19-Behandlung gibt es „schlüssige Beweise“ dafür, dass ein „klinisch signifikantes Shedding“ der mRNA-Impfstoffe von den Geimpften zu den Ungeimpften tatsächlich eine Realität ist.

Dr. Pierre Kory, Mitbegründer und hartnäckiger Verfechter des Einsatzes des „Wundermittels“ Ivermectin zur Behandlung von COVID-19, hat eine achtteilige Serie über das „Shedding“ veröffentlicht, ein medizinisches Phänomen, das von der Food and Drug Administration wie folgt definiert wird:

Die Freisetzung von viralen oder bakteriellen Gentherapieprodukten aus dem Patienten über einen oder alle der folgenden Wege: Fäkalien (Stuhl), Sekrete (Urin, Speichel, Nasen-Rachen-Flüssigkeit usw.) oder über die Haut (Pusteln, Läsionen, Wunden).

Der Intensivmediziner aus Wisconsin fügte hinzu, die FDA habe „vergessen, die ausgeatmete Luft zu erwähnen“, um die Liste der möglichen Übertragungswege für den Impfstoff zu vervollständigen.

Sein neuester Artikel in der Serie bezieht sich auf 32 Beispiele von unbearbeiteter Korrespondenz, die er von einigen seiner 70.000 Substack-Leser erhalten hat und die „frühere Episoden von plötzlich auftretenden Impfstoff-Nebenwirkungen nach Kontakt mit geimpften Personen“ beschreiben.

Kory erinnert den Leser daran: „Denken Sie daran, dass der Plural von Anekdoten … Daten sind“, und wie er im ersten Teil dieser Serie schrieb, haben diese Möglichkeiten „Auswirkungen auf fast jeden Menschen, der auf der Erde wandelt, geimpft oder ungeimpft (mich eingeschlossen)“.

Der Präsident und Chief Medical Officer der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) bemerkte unter den vielen verschiedenen Erfahrungen mit diesen unerwünschten Ereignissen aufgrund von Abstoßungsreaktionen die „Konsistenz und Ähnlichkeit der klinischen Anekdoten, die von Menschen berichtet werden, die einander nicht kennen und keine Experten für Impfschadenssyndrome/-symptome sind“.

„Ich denke, dass die Gesamtheit der Beiträge ein schlüssiger Beweis dafür ist, dass eine klinisch signifikante Elimination stattfindet“, schloss er.

Als Arzt, der Impfstoffschäden durch COVID-19 mRNA-Nanopartikel-Impfstoffe untersucht, beurteilt und behandelt hat, bezeichnete Kory diese Ausscheidungsereignisse als „alarmierend und herzzerreißend“, da in einigen Berichten „Menschen intensive chronische Leiden beschreiben, die durch ein Ausscheidungsereignis ausgelöst wurden“, das dem Leiden einiger seiner klinischen Patienten ähnelt, die selbst durch COVID-Impfstoffinjektionen geschädigt wurden.

Die vielleicht häufigste dieser Nebenwirkungen ist die Störung der Menstruation bei Frauen, schreibt Kory. Dazu gehörten „Dinge wie das Ausbleiben, Unregelmäßigkeiten, Schwere oder ‚Seltsamkeit‘ des Blutflusses mit seltsam aussehenden Klumpen“. Mindestens elf der „spontanen Beschreibungen“ in seinem Artikel beziehen sich auf diese Läsionen.

Beispiele sind:

Ich bin seit 1998 in der Menopause und hatte gelegentliche und seltene Schmierblutungen, aber vor einem Monat waren sie viel stärker und es passierte direkt nachdem ich in der Nähe eines Servicemannes in meinem Haus war. 2 Tage später war es weg. Ich hatte sogar diese verdammten Krämpfe, die ich vorher selten hatte. Wir waren nie geimpft, aber im Juli 2021, nachdem ich in der Nähe meiner Schwiegereltern war, die kürzlich geimpft worden waren, bekam ich Blutungen wie nie zuvor in meinem Leben. Und plötzlich reagierte ich auf alles allergisch. Das dauerte bis März dieses Jahres.

Ich begann zu bluten, nachdem ich mit vielen kürzlich geimpften Menschen in Kontakt gekommen war, und entwickelte Tumore. Shedding ist real, und ich glaube, sie wussten genau, was sie taten. Innerhalb weniger Stunden nach einem intimen persönlichen Kontakt mit einer doppelten Moderna Geimpften wurde mein Tinnitus immer schlimmer. Etwa drei Wochen später hatte ich zwei Blutungen, die jeweils etwa 15 Minuten dauerten. Wie ein Fluss von Blut. Das hat mich geschockt. Etwa 2 Wochen später wurde ich aus den Wechseljahren geworfen, in denen ich seit 25 Jahren war… Ich habe auch blaue Flecken an den Armen. Es wird immer schlimmer.

Weitere Fälle von Blutergüssen und Übertragung des Impfstoffs durch Schweiß und Haut:

Ich hatte eine kurze Beziehung mit einem Mann, der einige Monate zuvor geimpft worden war, und ich bekam seltsame, unerklärliche blaue Flecken, nachdem ich mit ihm zusammen war. Große blaue Flecken. Ich war einer hohen Dosis wovon auch immer ausgesetzt, als ich drei Stunden in der Nähe eines Familienmitglieds verbrachte, das am Tag nach der Impfung stark schwitzte. Einige Tage später traten unerklärliche Blutergüsse an dem Bein auf, das diesem Familienmitglied am nächsten war. Es handelte sich um schmerzlose blaue Flecken, die nichts mit einer Verletzung zu tun hatten und seltsam geformt waren.

An der Stelle, an der ich jeden Abend den Arm meines Mannes mit dem L-Spritzer eincremte, entwickelte sich ein Ausschlag. Er schlängelte sich gegen den Uhrzeigersinn von meiner linken Flanke das Kreuzbein hinunter, die Wirbelsäule hinauf bis zum Schädel und breitete sich dann über den ganzen Rücken aus. Daraus entwickelten sich zwei schreckliche Krankheiten.

Ein kleines Kind, das durch die Injektion geschädigt wurde:

Ich bin seit der zweiten Pfizer-Spritze am 26.8.21 Impf-geschädigt, und meine damals vierjährige Tochter, bei der ich schlief, wurde so krank, dass ich sie etwa 10 Tage nach Beginn meiner sofortigen negativen Reaktion in die Notaufnahme bringen musste. Ich habe Fotos von dem Ausschlag in ihrem Gesicht und von ihr und mir im Krankenhaus. Sie hatte 39 Grad Fieber (das höchste Fieber ihres Lebens), war völlig schlaff und die Ärzte sagten, sie wüssten nicht, was es sei, aber sie sagten, es sei nur ein unbekannter Virus. Sie wurde nie wieder wirklich das gesunde kleine Mädchen, das sie vor der Impfung war. [Hervorhebung hinzugefügt].

Zu diesen spontanen Beschreibungen von Impfschäden gehört auch ein Todesfall, bei dem ein Mann, der Berichten zufolge sehr empfindlich auf Injektionen reagierte, mehrere Anfälle erlitt, nachdem er sich bei verschiedenen Gelegenheiten in der Nähe geimpfter Personen aufgehalten hatte. Nach einer Familienfeier zu Thanksgiving, bei der ein Freund der Familie am Tag zuvor seine fünfte Auffrischungsimpfung erhalten hatte, erlitt der Mann einen letzten Anfall und starb am nächsten Morgen.

Im fünften Teil seiner Serie ging Kory auf eine „beunruhigende“ Studie ein, die eine starke Korrelation zwischen den mRNA-Impfquoten bei Erwachsenen und der überhöhten Sterblichkeit bei nicht geimpften Kindern sowohl in Europa als auch in den USA feststellte.

Mit Blick auf die vielfältigen Risiken der Ausscheidung erinnerte Kory auch an die landesweite Medienberichterstattung über eine Privatschule in Miami, Florida, die bereits im April 2021 „Lehrern und Schülern den Besuch der Schule für bis zu 30 Tage nach jeder [COVID-19]-Impfung“ wegen der Möglichkeit einer Ausscheidung verboten hatte.

„Die von den Unternehmen kontrollierten Medien haben die Theorie hinter der Schulpolitik zu Tode geprügelt“, erinnert er sich.

„Jetzt, da ich mich eingehend mit der Realität der COVID mRNA Gentherapie befasst habe, finde ich, dass die Politik der Schule in Miami wissenschaftlich viel fundierter und angemessener ist als jede COVID Politik, die jemals von unseren Bundesgesundheitsbehörden erlassen wurde“, schließt Kory.

Links zur vollständigen Serie:

“Shedding” Part 1 – Shedding of COVID mRNA Vaccine Components and Products From The Vaccinated to the Unvaccinated – Part 1

“Shedding” Part 2 – The Bio-Distribution and Excretion Potential of COVID mRNA Vaccine Products

“Shedding” Part 3 – Can You Absorb Lipid Nanoparticles From Being Exposed To a Vaccinated Person?

“Shedding” Part 4 – Evidence of Placental and Breast Milk Transmission of COVID mRNA Vaccine Components

“Shedding” Part 5 – Evidence of Shedding Causing Illness In Others

“Shedding Part 6 – Clinical Case Notes Describing Shedding Phenomena Among Leading Edge Clinic Patients

“Shedding” Part 7 – Shedding Via Sexual Intercourse – Clinical Reports

“Shedding” Part 8 – A Deluge Of Clinical Shedding Anecdotes Pour In