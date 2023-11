Netanjahus ZWEI Völkermorde

Von Mark Crispin Miller

Die Israelis wissen, dass er es zugelassen hat, dass die Hamas sie abschlachtet, um die große Entvölkerungsaktion voranzutreiben, die durch die von seinen GLOBALISTEN-Kohorten diktierte „Impfaktion“ eingeleitet wurde.

Am Tag vor dem blutigen Überfall auf Israel erschien ein Artikel, der von einem Kind berichtete, das im Alter von acht Jahren „plötzlich“ an einem Herzstillstand gestorben war – drei Jahre, nachdem es vom israelischen „Gesundheits“-Establishment (und insbesondere von seinem eigenen Vater, einem Kinderarzt) dazu gebracht worden war, israelische Kinder „impfen“ zu lassen und alle anderen „COVID-Maßnahmen“ zu befolgen.

Obwohl die israelischen Medien alle derartigen Nachrichten so gründlich verdrängt haben wie in Kanada, Australien und Neuseeland (und China), ist der Preis der „Impfung“ in diesem kleinen Land so offensichtlich, dass viele Menschen es mitbekommen, obwohl die meisten dieses Bewusstsein für sich behalten haben.

Deshalb haben sie auch viel deutlicher gegen Netanjahus versuchte „Justizüberholung“ protestiert, über die die israelischen Medien und „unsere freie Presse“ im ganzen Westen hörbar berichtet haben.

Netanjahu hatte also guten Grund, diesen abscheulichen Angriff zuzulassen, um die Israelis dazu zu bringen, die Kosten der „Impfung“ und ihre Wut über seinen Versuch, die Kontrolle über Israels Gerichte zu übernehmen, zu vergessen.

Natürlich wurden solche Manipulationen schon immer angewandt, um die Menschen dazu zu bringen, Nachrichten zu vergessen, die für die Regierung unbequem sind – so wie Ronald Reagan seinen durchschlagenden militärischen Triumph in Grenada erzielte, um dort die Medizinstudenten zu „retten“ (obwohl sie nicht in Gefahr waren) und damit das Thema von den 241 Marines abzulenken, die im Libanon getötet wurden (wohin sie ohne guten Grund geschickt worden waren); und als Bill Clinton zivile Viertel in Belgrad bombardierte, um das zu verhindern, was „unsere freie Presse“ als serbischen „Völkermord“ darstellte, und damit das Thema von dem Skandal um seine Affäre mit Monica Lewinsky abzulenken.

Aber solche amerikanischen Beispiele dieser Strategie waren natürlich weit weniger erschütternd und daher erfolgreicher als Netanjahus Schachzug, da sie keine Toten in den USA zur Folge hatten, sondern nur sehr weit weg, wo (natürlich) kein Amerikaner eine Ahnung davon hatte, was wirklich geschah, da „unsere freie Presse“ in beiden Fällen (und wie üblich) die einseitigen „Kämpfe“ in einem Nebel aus Propaganda des Verteidigungsministeriums verbarg.

Netanjahus Vorgehen war exponentiell katastrophaler als die vorangegangenen Tricks dieser US-Präsidenten, da es den Tod und anderes schweres Leid von Hunderten von Israelis zur Folge hatte – eine Tatsache, die nun immer mehr Menschen in Israel klar wird, für die Netanjahus schlichte Untätigkeit ein klarer Beweis dafür ist, dass der Überfall der Hamas kein „Überraschungsangriff“ war (genauso wenig wie „Waldbrände“ das Abfackeln von Lahaina verursacht haben), sondern eine Aktion ihrer eigenen Regierung gegen sie selbst – eine Aktion, die nun ihr stilles Gefühl bestätigt hat, dass Netanjahus „Impfaktion“ absichtlich tödlich war.

Während also Millionen von Amerikanern und „unsere freie Presse“ Netanjahu glühend unterstützen, will sein eigenes Volk ihn loswerden – eine Tatsache, die von fast der gesamten US-Presse ignoriert wird.

Die folgenden drei Beiträge – zwei Videos und ein Substack – zeigen uns genau, warum eine klare Mehrheit der israelischen Bevölkerung Netanjahu (zumindest) aus dem Amt haben möchte.

Der Friedensaktivist Shai Danon (der Netanjahus „Impfaktion“ mit dem eugenischen Club of Rome in Verbindung bringt):

Ein ehemaliger IDF-Kommandeur spricht aus seiner Erfahrung:

#IsraelHamasWar

Former IDF Commander: ISRAELI GOVERNMENT Has Gone Rogue and is Killing It's Own People pic.twitter.com/eZXOFRlpTT — DarumaIkyu (@DarumaIkyu) October 13, 2023

Ein aufschlussreicher Beitrag von Lowell Gallin über einen weiteren „plötzlichen Tod“ in Israel:

Erst letzte Woche, am Montagabend (2. Oktober 2023), erlag der 24-jährige OFEK, ein junger israelischer Grafiker, der sein Einkommen durch einen Teilzeitjob als Kassierer bei ZOL B’SHECHUNA (Billigste in der Nachbarschaft) SHARON’S MAKOLET aufbesserte, abends einem Herzinfarkt. Die Versuche, Ofek wiederzubeleben, schlugen fehl. Einige Stunden vor Ofeks MORD DURCH HOLOCAUST-INJEKTION rief Ofek seine Mutter an und sagte: „Mama, mir geht es nicht gut“. Ein paar Stunden später lag Ofek in seiner Wohnung auf dem Boden und die Sanitäter des Rettungsdienstes versuchten, Ofek davor zu bewahren, durch das Tor ohne Wiederkehr zu gehen (vorerst, bis zur Auferstehung der Toten). Sie scheiterten. Ofek wurde an diesem Abend (Montag, 2. Oktober 2023) für tot erklärt. SHARON, die wie Ofek marokkanisch-jüdischer Abstammung ist: Als ich Sharon letzte Woche am Donnerstagmorgen (5. Oktober 2023) fragte, ob Ofek gestorben sei, lautete SHARONs ERSTE ANTWORT: „JA, Ofek ist tot. Einige Leute sagen, es sei wegen des ‚Impfstoffs'“. Das war Sharons ERSTE ANTWORT. Als ich Sharon gestern Morgen (Sonntag, 8. Oktober) sah, um herauszufinden, wann und wo Ofek begraben wurde (Givat Shaul) und wo die Shiva (siebentägige Trauerzeit) abgehalten wird (im Haus von Ofeks Großmutter in der Nähe von Kiryat Yovel), sagte ich zu Sharon: „Du bist einer der wenigen gebürtigen Israelis, mit denen ich über die WIRKLICHKEIT sprechen kann, ohne dass die hirntote Gehirnblockade-Mauer von ‚Das sind Teorat Conspiratzia‘ [Verschwörungstheorien] hochgeht und die „Telefonleitung“ unterbrochen wird.“ Sharon sagte zu mir: „Aryeh, du liegst FALSCH, es gibt VIELE, VIELE, VIELE wie mich, die WISSEN, dass das, was du und solche wie du sagen, WAHR ist. Aber die meisten von uns, die WISSEN, dass die ‚Verschwörungstheorien‘ näher an der WIRKLICHKEIT sind als die Parteipropaganda, die wir von unseren Machthabern hören, sprechen nicht offen darüber.“

Solche Beiträge geben den Kontext für diese seltene Geschichte in den Unternehmensmedien vor:

„Israelische Wut auf Netanjahu entlädt sich am Krankenbett“. Oktober 2023

Unterdessen finden wir außerhalb des Cineplex des westlichen „Journalismus“ (echte) Nachrichten, die die israelische Wut auf Netanjahu mehr als rechtfertigen. Wenn diese Geschichte zum Beispiel irgendwo von „unserer freien Presse“ zur Kenntnis genommen wurde, habe ich sie nicht gesehen:

CONFIRMED: Netanyahu ordered the Israeli military to STAND DOWN for 7 HOURS during the Hamas invasion.



I sat down with Jewish Charity leader, Cecily Routman, who received intel directly from her Israeli Rabbi and other top level government sources.



While I do not agree with… pic.twitter.com/2liNmdJ7fZ — Lauren Witzke (@LaurenWitzkeDE) October 15, 2023

Und dann ist da noch dies:

Israelische Streitkräfte erschossen ihre eigenen Zivilisten, sagt ein Überlebender des Kibbuz

„Warum ich glaube, dass es ein Insiderjob war“:

„Es muss sich um einen Insider-Job handeln:

Hier haben wir also ein weiteres „plötzliches“ globales Trauma, über das „unsere freie Presse“ wieder nur die offizielle Geschichte berichtet – ein weiteres tödliches Melodrama, das nichts mit dem zu tun hat, was wirklich passiert ist, da sein wahrer Zweck darin besteht, uns alle mit Angst und Wut (aufeinander) zu verblöden.

So erinnert diese aufrührerische „Geschichte“ an die Propaganda der Alliierten gegen „die Hunnen“ vor über einem Jahrhundert; und natürlich erinnert der hinterhältige – und zweifelhafte – „Überraschungsangriff“ der Hamas insbesondere an den 11. September 2001, wie einige treffend bemerkt haben:

„Israels 9/11-Moment“?! Ehemaliger IDF-Turmwächter stellt die Echtheit der offiziellen „Überraschungs“-Erzählung in Frage. In seinem jüngsten Substack weist Robert Morningstar auf einige der vielen Parallelen zwischen 9/11 und dem Hamas-Angriff hin, Sun, Oct 8, 2023 at 8:25 pm. Richard Gage

Ist Israels „9-11“ ein weiterer Inside Job? In dieser Folge der Chris Smith Show von TNT Radio wurde ich gebeten, meine Analyse des neuen Krieges im Nahen Osten mitzuteilen und diese Entwicklungen mit den Bemühungen Chinas, Irans und Russlands um eine eurasische Entwicklungsstrategie zu verbinden. Matthew Ehret

Israels 9/11 – Die Ähnlichkeiten sind unheimlich… Es ist erst ein paar Tage her, dass die Hamas Israel angegriffen hat. Es wird als Israels 9/11 bezeichnet. Ich stimme dem zu, und zwar aus anderen Gründen als denen, die der Öffentlichkeit erzählt werden: Tausende von unschuldigen Menschen wurden durch die Terroranschläge der letzten Woche getötet. Die Emotionen kochen hoch. Dem Ruf nach sofortiger Vergeltung stehen andere gegenüber, die zur Besonnenheit mahnen. Madhava Setty

Israels 9/11 Entschuldigung, aber ich habe diesen Film schon einmal gesehen. Ich habe ihn im Jahr 2001 in New York gesehen. Am Nachmittag des 11. September stand ich inmitten der Menschenmenge auf der Brooklyn Heights Promenade und sah zu, wie das, was von den Zwillingstürmen übrig war, brannte. Auf dem Heimweg, als die Sonne unterging, schien es zu schneien. Es schneite aber nicht. Die Schneeflocken waren Papierschnipsel. CJ Hopklns

Und doch können wir die apokalyptische Bedeutung der israelischen Geschichte oder ihre böse Brillanz nicht erfassen, wenn wir auf den Ersten Weltkrieg oder das Jahr 2001 zurückblicken – oder, was das betrifft, auf irgendein Kapitel in der Vorgeschichte Israels und Palästinas oder die verhängnisvolle Vorgeschichte des Antisemitismus (wie wir ihn immer noch ungenau nennen) im Westen.

Um zu begreifen, was hier wirklich passiert, müssen wir all das vergessen und uns nur auf die einzigartig erschütternde Geschichte der letzten drei Jahre konzentrieren; denn das Grauen, das am 7. Oktober begann, ist nur die jüngste einer Reihe von Katastrophen, die uns alle getroffen haben, seit „das Coronavirus“ im Januar 2020 auszubrechen schien und die Welt, wie wir sie kannten, verwüstete und die meisten von uns vor Angst und Wut (aufeinander) außer sich brachte.

Laut dem „COVID“-Melodrama, das von den meisten Regierungen und unserer gesamten „freien Presse“ weltweit verbreitet wurde (ein Meilenstein in der Geschichte der Propaganda), kam „SARS-CoV-2“ „plötzlich“ und mörderisch aus Asien (wie die Hunnen) und verlangte, dass wir uns alle abschotten, Masken tragen und einander vehement meiden, sonst würden wir alle sterben – und diejenigen, die das laut bezweifelten, wurden entweder zum Schweigen gebracht oder verurteilt (und oft noch schlimmer), ihr Sachverstand wurde abgetan, während all diejenigen, die sich nicht fügen wollten, als Nazis hingestellt wurden (wie Trump, den „unsere freie Presse“ in einem vorbereitenden Melodrama vor der Wahl 2016 als Hitler dargestellt hatte).

Weit davon entfernt, „Leben zu retten“, tötete diese große Lüge Millionen von Menschen, vor allem durch wirtschaftliche Zerstörung; und trotz des endlosen Gesäusels über „humanitäre“ Bedenken war die „Coronavirus“-Propaganda eine regelrechte Symphonie des Hasses, die diejenigen dämonisierte, deren Nichteinhaltung „alle in Gefahr brachte“ – sie alle wurden verächtlich als „rechtsextreme“ Yahoos beschimpft – und dadurch auch sie mit Angst und Wut erfüllte.

Etwa vier Monate nach dieser weltbewegenden Kampagne wurde die „COVID“-Geschichte durch den Mord an George Floyd – oder „den Mord an George Floyd“, da es Gründe gibt, daran zu zweifeln, dass er tatsächlich unter dem Fuß von Derek Chauvin erstickt ist – noch verschlimmert und ihrem Zweck weiter gedient. Dass es Fentanyl und eine Herzerkrankung waren, die ihn umbrachten, wird jetzt zwischen Dr. Pierre Kory und George Parry diskutiert; allerdings findet diese Debatte nur hier auf Substack statt, da „unsere freie Presse“ (natürlich) das Thema nicht anfassen will.

Abgesehen von der Todesursache wies dieses (zweite) „plötzliche Melodrama aus Minneapolis – genau wie die „Virus“-Panik – alle Anzeichen eines globalen Propagandaausbruchs auf, von der bizarren Theatralik des Videos (seit wann stehen Polizisten, die einen Mord begehen, einfach nur da und lassen sich dabei filmen?) bis hin zu seiner sofortigen weltweiten Resonanz, mit gut organisierten Protesten bis nach Ghana und Japan, und all den räuberischen Milliardären, Spitzenbanken und Großunternehmen, die sich „plötzlich“ um das „Leben von Schwarzen“ sorgen.

All diese Propaganda diente dazu, die Spaltung zwischen Schwarzen und Weißen zu vertiefen, die humanitäre Pose der Covidianer von oben zu stärken, die Polizei zu dämonisieren (was ihre eventuelle Ersetzung durch KI und Roboterhunde erleichtert) und – nicht zuletzt – der amerikanischen Wirtschaft einen weiteren schweren Schlag zu versetzen, als „antirassistische“ Ausschreitungen im ganzen Land (die Täter trugen keine Masken) zahllose Geschäfte zerstörten, die bereits unter der Abriegelung litten, während „unsere freie Presse“ die Gewalt als rassistischen Mythos abtat (obwohl sie den Geschäften in schwarzem Besitz mehr Schaden zufügte als allen anderen von Küste zu Küste).

Während dieser Monate des „plötzlichen“ städtischen Chaos (in denen sich die Polizeikräfte seltsamerweise in einer Stadt nach der anderen zurückhielten – und in Boston sogar Ziegelsteine in der Nähe der Protestorte auftürmten) steuerte das „COVID“-Melodrama auf seinen langen, grausamen Höhepunkt in der „Impfaktion“ zu, die uns alle (und insbesondere die Schwarzen!) vor dem „Tod durch COVID“ „retten“ sollte.

Als das „Impf“-Melodrama schließlich im Dezember 2020 begann, erzählte „unsere freie Presse“ (natürlich) weiterhin nur die offizielle Geschichte und griff jeden an, der sie in Frage stellte, so dass die gleiche Mehrheit, die nicht wusste, dass „COVID“ nicht wirklich so gefährlich war, und dass HCQ und (vor allem) Ivermectin wirksame Mittel waren, nun nicht wussten (und allzu viele immer noch nicht wissen), dass diese „Impfstoffe“ nicht nur unwirksam, sondern auch weitaus gefährlicher sind, als „das Virus“ jemals war oder hätte sein können.

So hat „unsere freie Presse“ etwas noch Schlimmeres getan, als nur das notwendige Tageslicht zu verdunkeln, das unsere freie Presse ursprünglich (mit verfassungsmäßigem Schutz zu diesem Zweck) zur Verfügung stellen konnte. Indem sie Millionen von Menschen (grundlos) terrorisierte, während sie die „Impfung“ als einzig möglichen Ausweg aus all dieser Angst anpries, hat „unsere freie Presse“ sie völlig (und in allzu vielen Fällen dauerhaft) geblendet, so dass sie die Wahrheit nicht mehr sehen können, selbst wenn sie direkt vor ihnen liegt und selbst wenn sie sie und/oder ihre Angehörigen tötet.

So wurde „unsere freie Presse“ benutzt, um diese Millionen zu traumatisieren, damit sie Selbstmord riskieren und jeden hassen, der sie davor gewarnt hat (ein Trauma, das auch zahllose der „Journalisten“ selbst blind gemacht hat).

Als (geplante) Fortsetzung der „Virus“-Panik kam die „Impf“-Aktion natürlich (scheinbar) nicht aus dem Nichts, wie „COVID“ und „der Mord an George Floyd“ – und „der 6. Januar“, ein weiteres „plötzliches“ Trauma, das „unsere freie Presse“ mit Nachdruck hochstilisierte, Monatelang hämmerte sie die offizielle Geschichte eines „Aufstandes“ in die Welt, obwohl sie zu dieser Zeit nachweislich absurd war, insbesondere für jeden, der online ging und die vielen Videos von der Polizei des Kapitols sah, die von den Demonstranten nicht „überwältigt“ wurde, sondern sie einließ.

Dass die ganze Show eine FBI-Inszenierung und kein „Putschversuch“ war (alle „Teilnehmer“ waren unbewaffnet), ist eine Tatsache, die allen bekannt ist, die sich die Mühe gemacht haben, sich damit zu befassen, während „unsere freie Presse“ (natürlich) dies als eine weitere „Verschwörungstheorie“ abgetan hat, die von der „extremen Rechten“ verbreitet wurde – genau wie die zahlreichen handfesten Beweise, dass Biden/Harris nicht wirklich gewählt worden waren.

Weit davon entfernt, darauf zu drängen, dass solche Beweise geprüft werden sollten (wie es in einer Demokratie Routine sein sollte), brüllt „unsere freie Presse“ lediglich, dass es keine gibt, und benutzt den „6. Januar“, um „Wahlleugnung“ (eine Variante der „Holocaust-Leugnung“) als Volksverhetzung darzustellen, und diejenigen, die sich daran beteiligen, als „inländische Terroristen“, die es daher verdienen, in Bundesgefängnissen zu sitzen, oft unter qualvollen Bedingungen – weil sie „Faschisten“ sind.

Der „6. Januar“ verstärkte also die Propagandaanstrengungen zur Entmenschlichung all derer, die sich „COVID-Maßnahmen“ widersetzten, um ihre Verfolgung zu rechtfertigen – genau die gleiche Strategie, mit der alle Dissidenten von 1947 bis 1960 (und darüber hinaus) als „Kommunisten“ abgestempelt wurden, obwohl die überwiegende Mehrheit keine waren (und die wenigen, die es waren, nach der Bill of Rights eine solche Behandlung auch nicht verdienten), genauso wie die Zehntausenden, die am 6. Januar in DC protestierten, keine Horde von Nazis waren, sondern eine ebenso friedliche wie vielfältige Schar. Dass sie keine Nazis waren und nicht in Washington waren, um die Regierung zu übernehmen – und dass „unsere“ Regierung selbst dem Nazi-Drehbuch folgte, indem sie so viele Oppositionelle verhaftete und einsperrte und den „6. Januar“ nutzte, wie Hitler den Reichstagsbrand – sind Tatsachen, die diejenigen, die sich „Liberale“ und „Linke“ nennen, nicht sehen können, da „unsere freie Presse“ sie alle wieder einmal in faschistische Blindheit traumatisiert hat.

Während sie dieses Melodrama für den Rest des Jahres 2021 (und darüber hinaus) fortsetzte, behielt „unsere freie Presse“ ihren traumatischen Fokus auf die existenzielle Dringlichkeit der „Impfung“ bei – ein Antrieb, der langsam und unweigerlich an Kraft verlor, als immer weniger „Geimpfte“ ihre Auffrischungsimpfungen erhielten und bestimmte Lügen über „das Virus“ schließlich zusammenzubrechen begannen.

Im Jahr 2022 schien es für einige, dass „COVID“ endlich vorbei sein könnte – dann, „plötzlich“, am 25. Februar, startete Putin seinen brutalen, unprovozierten Einmarsch in die Ukraine, unseren friedlichen kleinen demokratischen Verbündeten, so wie Hitler es mit Polen tat, bla bla bla. So wechselte „unsere freie Presse“ abrupt die Melodramen und brüllte nun eine Geschichte über die „Ukraine“, die genauso irreführend und (potenziell) tödlich war wie die „Impf“-Geschichte, die sie ebenfalls immer wieder brüllte. Nachdem die Regierung und die Medien die Propaganda-Fiktion der „Maidan-Revolution“ im Jahr 2014 energisch vorangetrieben hatten, fuhren sie damit fort, die lauten, stolzen Nazi-Elemente im Kiewer Regime und ihr massenhaftes Abschlachten der russischsprachigen Bevölkerung im Osten zu verdrängen – Tatsachen, die als „russische Propaganda“ abgetan wurden.

So waren die Millionen, die acht Jahre lang von „unserer freien Presse“ heftig desinformiert worden waren, nun über Putins „unprovozierten“ Einmarsch empört, da ihnen die Provokationen (14.000 Tote im Osten, US/NATO-Einmarsch, Biowaffenanlagen im gesamten Westen des Landes usw.) unbekannt waren.

So waren dieselben Millionen, die religiös an Masken glaubten, „Anti-Vaxxer“ verabscheuten, die BLM anbeteten und all diese „Aufständischen“ eingesperrt sehen wollten, nun alle genauso fanatische Unterstützer von Zelensky, hängten ukrainische Flaggen auf (einige trugen sogar blau-gelbe) und spuckten Feuer auf jeden, der es wagte, laut zu widersprechen.

Inzwischen war das Meisterschema der seriellen Katastrophe für diejenigen von uns, die noch sehen konnten oder die endlich angefangen hatten zu sehen, so klar, dass wir laut darüber spekulierten, was als Nächstes kommen könnte, um den Großen Reset voranzutreiben. Würde es eine „plötzliche“ Hungersnot sein? Eine („russische“) Cyber-Übernahme des Stromnetzes? Eine „außerirdische Invasion“ (vom Mars, nicht aus Mexiko)?

Während jedes dieser „Next Big Things“ ziemlich offensichtlich gewesen wäre, ist dasjenige, das uns jetzt getroffen hat, nicht nur das spektakulärste, sondern – nach „COVID“ und der „Impfkampagne“ – das verführerischste von allen; Denn selbst die meisten, die die früheren Melodramen durchschaut haben, können das, was jetzt wütet, nicht als das erkennen, was es wirklich ist; denn dieser „plötzliche“ Flächenbrand im Nahen Osten kommt einem so vertraut vor, und das Gefühl, das er überall ausgelöst hat, ist so gewalttätig, dass es schwer ist, auch den globalistischen Entwurf dieses neuen Albtraums zu erkennen.

Es gibt eine Sache, die neu ist an dieser letzten Propagandaaktion seit Januar 2020. Während die anderen das, was wir (sehr grob) „die Linke“ nennen (zusammen mit bestimmten Sektoren der GOP), gegen das „rechtsextreme“ Schreckgespenst vereint haben, hat diese Aktion diese grobe Allianz abrupt gespalten, da beide Parteien – Trump und andere eingeschlossen – und die „liberalen Medien“ (vorhersehbar) heftig zionistisch geworden sind, während die „wachen“ Massen (vorhersehbar und oft heftig) „an der Seite Palästinas stehen“, zusammen mit einigen wenigen Politikern, Filmstars und Rappern. Dieser heftige Streit hat die Kontrahenten nur geschwächt, da beide Seiten durch eine gemeinsame Blindheit gegenüber dem, was ihnen (und dem Rest von uns) wirklich widerfährt, behindert sind.

„Wir sind das Volk des Lichts, sie sind das Volk der Finsternis – und das Licht wird über die Finsternis siegen“. So sprach Netanjahu vor zwei Tagen und formulierte die manichäische Vision, die „unsere freie Presse“ im Großen und Ganzen seit dem 7. Oktober verkündet hat und die die Zionisten vor offener völkermörderischer Wut nicht nur auf die Hamas und/oder ihre bewaffneten Verbündeten, sondern auf die Bewohner des Gazastreifens insgesamt und zweifellos auf alle Palästinenser erzittern lässt.

Es war natürlich der „plötzliche“ Schrecken des Hamas-Angriffs und die endlose Beschwörung des Holocausts durch die israelische Regierung (und damit durch „unsere freie Presse“), der die Zionisten jetzt nicht nur jubeln lässt, wenn die IDF Tausende mehr tötet als die Hamas (und viele Tausende mehr gewaltsam „umsiedelt“), sondern sie greifen auch jeden an, der nicht jubelt, und fordern, dass jeder, der nicht „auf der Seite Israels“ steht, zensiert, gefeuert, von der Schule verwiesen oder anderweitig eliminiert wird, und zwar in einem Vorgehen, das die „Abschaffung der Kultur“ (fast) gutartig erscheinen lässt.

Diese wilde Hetze gegen die Palästinenser und jeden, der sich für sie einsetzt, basiert vollständig auf der offiziellen Geschichte, die „unsere freie Presse“ (wie üblich) nicht in Frage stellen wird, obwohl das israelische Volk nicht daran glaubt, da es überwältigende Beweise dagegen gibt – Beweise, über die „unsere freie Presse“ nicht berichten wird, genauso wie sie lange Zeit die Qualen in Gaza (und diese acht Jahre der Nazi-Gewalt in der Ostukraine) verdunkelt hat.

Und so wie die Zionisten durch die offizielle Geschichte auf katastrophale Weise in die Irre geführt wurden, so haben auch diejenigen, die den blutigen Angriffen der Hamas applaudierten, ihre „Freude“ über das geäußert, was sie für einen gerechten Gegenschlag gegen die Besatzungsmacht hielten, wie den heroischen Aufstand im Warschauer Ghetto. Gaza erinnert zwar an das Warschauer Ghetto, aber der „Überraschungsangriff“ der Hamas erinnert nicht an diesen Aufstand, der tatsächlich überraschend kam (und natürlich keine Zivilisten tötete), während der „7. Oktober“ eindeutig ein „Insider-Job“ war, wie das israelische Volk weiß – eine unbequeme Tatsache für alle, die jetzt noch mehr Menschen sterben sehen wollen, ob Israelis, Gazaner, Juden, Palästinenser, Muslime oder wen auch immer sie hassen, aus welchem Grund auch immer (oder ohne Grund).

Lassen Sie uns also endlich die entscheidende Frage stellen: Wer profitiert von der Katastrophe, die uns alle hinwegfegen könnte, wenn wir den Bann der offiziellen Geschichte nicht brechen? Sicherlich nicht die Zionisten, denn Netanjahu ist offensichtlich keiner, sonst hätte er seinem Volk nicht die „Impfung“ aufgezwungen, und zwar durch das wohl härteste „Impf“-Mandat der Welt. Trotz seines Rufs und seiner demagogischen Rhetorik scheint Netanjahu ein Globalist und kein Zionist zu sein (und ist daher wahrscheinlich ein Freimaurer und kein Jude).

Sicherlich verstärkt dieses jüngste Melodrama die repressiven Tendenzen, die mit der Ausbreitung des „Virus“ begannen, von einer immer strengeren Zensur über eine noch „intelligentere“ Überwachung bis hin zur Zersplitterung der Opposition und der Verschärfung der Flüchtlingskrise, wie dieser akute OffGuardian-Artikel deutlich macht:

„Der Israel-Hamas-Krieg treibt bereits die Great Reset Agenda voran“ Kit Knightly, Off-Guardian.org, 20. Oktober 2023

Kehren wir nun zu der einzigen guten Nachricht in dieser ganzen hyperbarbarischen Episode zurück – dass das israelische Volk es kapiert hat, und zwar nicht nur den „Überraschungsangriff“ der Hamas, sondern auch die „Impfaktion“, die Netanjahu ihm aufgezwungen hat und an der es nun Woche für Woche „plötzlich stirbt“, zusammen mit anderen Völkern auf der ganzen Welt.

Könnte es sein, dass Netanjahu tatsächlich nicht der letzte oder einzige Urheber des „7. Oktober“ ist, und dass es nicht nur darum ging, seine politische Haut zu retten?

Ist es nicht möglich, dass er den „7. Oktober“ auf Anweisung derselben Mächte, die seit Januar 2020 die Welt verwüsten, organisiert oder gebilligt hat, so wie „sein“ Drang, das gesamte israelische Volk zu „impfen“, wahrscheinlich von oben diktiert wurde?

Nicht nur, dass diese Krise perfekt dazu dient, noch mehr Chaos, Spaltung und wirtschaftlichen Ruin insgesamt zu fördern, sondern, genauer gesagt, sie hat (zumindest im Moment) das stille, gemeinsame Bewusstsein der Israelis vollständig übertönt, dass „Impfen“ ein Akt des Demozids ist, der weltweit nicht mit dem edlen Ziel der „Rettung von Leben“ verhängt wird, sondern – im Gegenteil – um so viele Leben wie möglich zu beenden, zum Zweck der extremen Entvölkerung überall (wie Bill Gates einmal unvorsichtig verriet, als er die eventuelle Schlussphase der globalen „Impfung“ als „die Endlösung“ bezeichnete).

Das Letzte, was unsere Herren wollen, ist, dass das Bewusstsein der Israelis über das, was ihnen angetan wurde, auf andere Länder übergreift, damit genug von uns aufwachen und sich genug zusammenschließen, um diesen Katastrophen endlich ein Ende zu setzen.

Und diejenigen, deren Augen jetzt so voller Blut sind, dass sie einfach nur mehr Menschen sterben sehen wollen – ob Juden oder Palästinenser – sollten um ihrer selbst willen besser verstehen, dass diejenigen, die hinter der „Impfaktion“ stehen, mit Ihnen und Ihrem Feind übereinstimmen, da sie wollen, dass wir fast alle sterben, und je früher, desto besser.

Wenn Sie also nicht aufhören können, andere so sehr zu hassen, dass Sie sie alle tot sehen wollen, dann machen Sie nur weiter so. Es ist deine Beerdigung (vorausgesetzt, es ist noch jemand da, um dich zu beerdigen).

Wer wissen möchte, woher Netanjahu wirklich kommt, sollte sich diesen Artikel zu Gemüte führen: