Wie werden die USA nach dem Scheitern der NATO-gestützten Gegenoffensive in Kiew reagieren?

Andrew Korybko

Mit einer weiteren Eskalation des Konflikts ist nichts mehr zu erreichen.

Die Gegenoffensive Kiews, die von der NATO unterstützt wurde, erlitt schwerwiegende Rückschläge, wie sogar die Mainstream-Medien einräumen mussten, nachdem sie nicht mehr geleugnet werden konnten. Laut CNN verlor Kiew in der ersten Woche etwa 15 % seiner Bradley-Schützenpanzer, während Forbes berichtete, dass ein ähnlicher Prozentsatz deutscher Leopard-Panzer und die Hälfte ihrer „einzigartigen“ Sprengfahrzeuge zerstört wurden. Präsident Putin behauptete indessen, dass 25-30 % der gesamten ausländischen Ausrüstung verloren gegangen seien.

Bidens Wiederwahl hängt vom Erfolg der wichtigsten Militärkampagne des Westens seit dem Zweiten Weltkrieg ab, was die Frage aufwirft, wie die USA nach einem Scheitern reagieren werden. Im besten Fall wird sie Kiew dazu zwingen, Waffenstillstandsgespräche mit Russland aufzunehmen, um einen Waffenstillstand nach koreanischem Vorbild zu erreichen, aber das wird wahrscheinlich erst geschehen, wenn alle anderen Optionen ausgeschöpft sind. Dazu gehören die Ausweitung des Konflikts auf Weißrussland, Moldawien und/oder die Grenzen Russlands vor 2014 sowie die Zustimmung zu einer Militärintervention unter polnischer Führung.

All diese Optionen könnten zu einem von den USA provozierten nuklearen Schlagabtausch mit Russland führen, auf den man sich bereits vorbereitet, wie die größten NATO-Luftübungen, die derzeit in Deutschland stattfinden, und die gemeldete Verstärkung der nuklearen Fähigkeiten der NATO auf dem Kontinent zeigen. Es besteht jedoch keine Chance, dass dieses gefährliche Spiel gelingt und Russland vor der Erpressung kapituliert, da es mehr als fähig ist, die totale Zerstörung des Westens zu garantieren, wenn es wagt, zuerst Atomwaffen einzusetzen.

Russische U-Boote durchkreuzen die Meere und sind jederzeit bereit, einen nuklearen Vergeltungsschlag zu führen, wenn der Befehl dazu gegeben wird. An der europäischen Front wurde Kaliningrad in eine nuklear ausgerüstete Festung verwandelt, während taktische Atomwaffen in Kürze in Weißrussland stationiert werden sollen. Russische Kinzhal-Hyperschallraketen können den sogenannten „Raketenabwehrschild“ der USA durchdringen, sodass es keine Hoffnung gibt, dass er die „gegenseitig zugesicherte Zerstörung“ verhindert, falls die liberal-globalistischen Kriegstreiber beschließen, zuerst zuzuschlagen.

Diese rein defensiven Fähigkeiten sollten mehr als ausreichen, um die Apokalypse zu verhindern, obwohl nicht davon ausgegangen werden kann, dass die USA nach dem Scheitern der Gegenoffensive ihres Stellvertreters rational reagieren werden. Zu viel hängt von dem unmöglichen Szenario ab, dass Kiew Russland vollständig aus dem gesamten Gebiet, das es für sich beansprucht, entfernt, als dass Washington eine Niederlage einfach hinnehmen könnte. Die politischen Entscheidungsträger könnten daher überzeugt sein, dass sie aus Verzweiflung „eskalieren müssen, um zu deeskalieren“, um etwas zu erreichen, das als „Sieg“ ausgegeben werden kann.

Es besteht keine Chance, dass Russland jemals einseitige Zugeständnisse in Bezug auf seine objektiven nationalen Sicherheitsinteressen machen wird, schon gar nicht angesichts einer nuklearen Erpressung, weshalb die liberal-globalistischen Kriegstreiber der USA diesen Gedanken verbannen sollten, bevor sie die Existenz der Menschheit aufs Spiel setzen. Wie auch immer ihre Reaktion auf das Scheitern der Kiewer Gegenoffensive ausfallen wird, sie muss sich von dieser Tatsache leiten lassen und idealerweise den Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland deeskalieren, denn mit einer weiteren Eskalation des Konflikts ist nichts zu erreichen.