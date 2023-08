Wie wird sich Trumps vierte Anklage – und RFK Jr. – auf den Wahlkampf auswirken?

Ein weiterer Monat und eine weitere Anklage gegen Donald Trump:

ATLANTA – Der ehemalige Präsident Donald Trump und 18 weitere Personen wurden in Georgia im Zusammenhang mit Bemühungen, den Sieg von Joe Biden in dem Bundesstaat im Jahr 2020 zu vereiteln, angeklagt, wie aus einer am späten Montagabend veröffentlichten Anklageschrift hervorgeht.

Trump wurde in 13 Fällen angeklagt, darunter Verstoß gegen das Gesetz zum Schutz des Staates, Anstiftung zum Bruch des Amtseides, Verschwörung, sich als Beamter auszugeben, Verschwörung zur Urkundenfälschung ersten Grades und Verschwörung zur Einreichung falscher Dokumente.

Sollen wir bei so viel angeblicher Verschwörung alle diese Anklagen als Verschwörungstheorien bezeichnen?

Auch diese Anklage ist zu weit gefasst und grenzt, wie die anderen gegen Trump, an die Kriminalisierung von Gerüchten und freier Meinungsäußerung.

Betrachten Sie nur diesen Teil:

Zähle 29 von 41

Im Namen der Bürgerinnen und Bürger von Georgia erheben die oben erwähnten Geschworenen, im Rahmen ihrer Bevollmächtigung als Grand Jurors, Anklage gegen DONALD JOHN TRUMP aufgrund von Anschuldigungen von FALSCHEN AUSSAGEN UND SCHRIFTSTÜCKEN gemäß OCGA § 16-10-20. Diese Anklage betrifft den genannten Angeklagten im Fulton County und im Staat Georgia. Am oder um den 2. Januar 2021 wird dem genannten Angeklagten zur Last gelegt, wissentlich, absichtlich und widerrechtlich mindestens eine der nachfolgenden falschen Erklärungen und Darstellungen gegenüber dem georgischen Außenminister Brad Raffensperger, dem stellvertretenden georgischen Außenminister Jordan Fuchs und … Ryan, dem General Counsel des georgischen Außenministeriums, gemacht zu haben:

dass bei den Präsidentschaftswahlen in Georgien am 3. November 2020 zwischen 250.000 und 300.000 Stimmzettel auf mysteriöse Weise aus den Wählerlisten gestrichen wurden;

dass Tausende Mensch, die bei den Präsidentschaftswahlen in Georgia am 3. November 2020 ihre Stimme abgeben wollten, darüber informiert wurden, dass sie dies nicht könnten, da bereits ein Stimmzettel in ihrem Namen abgegeben worden sei;

dass bei den Präsidentschaftswahlen in Georgia am 3. November 2020 4.502 Personen gewählt haben, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen waren;

Dass bei den Präsidentschaftswahlen in Georgia am 3. November 2020 904 Personen ihre Stimme abgegeben haben, die unter einer Adresse registriert waren, die ein Postfach war;

Dass Ruby Freeman eine professionelle Wahlbetrügerin und eine bekannte politische Aktivistin war;

Dass Ruby Freeman, ihre Tochter und andere für die betrügerische Abgabe von mindestens 18.000 Stimmzetteln für Joseph R. Biden in der State Farm Arena bei der Präsidentschaftswahl in Georgia am 3. November 2020 verantwortlich waren;

dass fast 5.000 Tote bei der Präsidentschaftswahl in Georgia am 3. November 2020 ihre Stimme abgegeben haben;

Dass 139 Prozent der Wahlberechtigten bei der Präsidentschaftswahl in Detroit am 3. November 2020 ihre Stimme abgegeben haben;

Dass bei der Präsidentschaftswahl in Pennsylvania am 3. November 2020 200.000 Stimmen mehr abgegeben wurden, als Menschen gewählt haben;

Dass Tausende von Toten bei der Präsidentschaftswahl in Michigan am 3. November 2020 ihre Stimme abgegeben haben;

Dass Ruby Freeman die Wahlurnen gefüllt hat;

Dass Hunderttausende von Stimmzetteln bei der Präsidentschaftswahl in Georgia am 3. November 2020 in Fulton County und einem weiteren an Fulton County angrenzenden County „weggeworfen“ wurden;

Dass er die Präsidentschaftswahl in Georgia am 3. November 2020 mit 400.000 Stimmen gewonnen hat;

Diese Äußerungen fallen in den Zuständigkeitsbereich des Georgia Secretary of State und des Georgia Bureau of Investigation sowie der Abteilungen und Behörden der Landesregierung und verstoßen gegen die Gesetze dieses Staates, die öffentliche Ordnung, den Frieden und die Würde des Staates;

Selbst die Washington Post findet das etwas übertrieben:

Die Anklage wirft einen umfassenden Blick auf Verhaltensweisen, die sie als Handlungen „zur Förderung der Verschwörung“ bezeichnet – darunter zum Beispiel mindestens ein Dutzend Fälle von Trump-Tweets, in denen Betrug und andere Behauptungen aufgestellt werden. Solche Details in der Anklageschrift wurden schnell als mögliche Verstöße gegen das Recht der Angeklagten auf freie Meinungsäußerung kritisiert.

Die Verfahren zu diesen Anklagen werden, wenn überhaupt, wahrscheinlich erst im nächsten Jahr beginnen und sich über einen längeren Zeitraum hinziehen. Gegen jedes Urteil kann Berufung eingelegt werden.

Für die Wählerinnen und Wähler, die sich größtenteils schon entschieden haben, wird das alles wenig bedeuten:

Die meisten Amerikaner haben sich für Trump entschieden, lange bevor Staatsanwälte wie Fani T. Willis oder Jack Smith ins Spiel kommen, wie Umfragen zeigen. Je nach Perspektive ist er ein Serienanwalt, der endlich vor Gericht gestellt wird, oder ein Opfer von Verfolgern, die ihn aus dem Amt drängen wollen. Die Vorwürfe gegen Georgia, so wuchtig sie auch klingen mögen, sind auf dem Markt eingepreist, wie es die Leute von der Wall Street ausdrücken würden.

„Die angehäuften Anschuldigungen sind eine Art weißes Rauschen für die Wähler“, sagt Sarah Longwell, eine republikanische Politikberaterin, die die Opposition gegen Trump organisiert hat und wöchentliche Fokusgruppen mit Wählern abhält. „Sie können nicht zwischen Georgia und Jack Smith unterscheiden, weil alles in einem langen Nachrichtenzyklus über Trumps Probleme verschwimmt.“

Ich glaube wie Trump, dass die Anklage ihm helfen wird. Zuerst bei den Vorwahlen und dann bei den allgemeinen Wahlen:

In einem Gespräch mit Anhängern in Alabama ein paar Tage nach seiner letzten Anklage sagte [Trump], er freue sich auf die nächste. „Wir brauchen eine weitere Anklage, um diese Wahl abzuschließen“, prahlte er.

Das ist Tapferkeit – die Art von aufmunterndem Gepolter, die eine Trump-Kundgebung elektrisiert.

Vergleichen Sie das mit dem Fall gegen Biden, den ein Sonderermittler derselben Öffentlichkeit präsentieren wird. Wie ich schrieb, als die letzten Teile der Bidens-Burisma-Saga ans Licht kamen:

Einerseits haben wir einen Fall, der die tiefe Korruption des „Big Boy“ und seiner Familie zeigt, unterstützt durch den tiefen Staat, den sie kontrollieren.

Zudem haben wir den Außenseiter, der glaubte, das Richtige zu tun, und nun vom tiefen Staat dafür kritisiert wird, dass er das zu diesem Zeitpunkt gesagt hat.

Die Medien werden beide Fälle beleuchten. Jedes Mal, wenn sie Trump erwähnen, egal, was sie über ihn schreiben, wird es positiv für ihn sein, weil sie den Fall des Einzelgängers darstellen, der zu Unrecht vom tiefen Staat verfolgt wird.

Jedes Mal, wenn der Fall Biden erwähnt wird, wird die Öffentlichkeit an Bidens korrupte Geschäfte erinnert.

Machen Sie das sechzehn Monate lang, und das Ergebnis ist sicher.

Kommen wir nun zu den möglichen Unregelmäßigkeiten bei den Vorwahlen der Demokraten. RFK Junior hat an diesem Rennen teilgenommen:

Robert F. Kennedy Jr. sorgte als erster rechtspopulistischer Kandidat der Demokraten seit William Jennings Bryan für Aufsehen. Kennedys Kampagne, die mit zwanzig bezahlten Mitarbeitern begann und jetzt mit siebzig Mitarbeitern läuft, konzentriert sich auf eine Reihe von Themen, die für die Mainstream-Republikaner wichtig sind – Covid-Tyrannei, Zensur, staatliche Überwachung – sowie auf die Rechte von Dissidenten: Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit durch Chemikalien in Lebensmitteln und Wasser, Kriege, die nie enden. Der Unterschied besteht darin, dass die Rechte diese Themen als Fragen des sozialen Zusammenhalts und der öffentlichen Ordnung formuliert, während Kennedy die Sprache der Demokratie und Freiheit verwendet.

So wie es aussieht, ist RJK Jr. nicht wirklich ein Demokrat:

Wenn er über die Themen spricht, die ihm am meisten am Herzen liegen – Umwelt, Zensur, Absprachen zwischen Staat und Unternehmen – wird er fröhlicher. Seine hoffnungslose intellektuelle Bescheidenheit und sein Zögern, die spaltenden ideologischen Bestrebungen seiner eigenen Partei hervorzuheben, während er regelmäßig die Sprache seiner parteipolitischen Gegner übernimmt, führen zu einer allgemeinen Wahl, die die populistischen Wähler fast ausschließlich aus ästhetischen Gründen spalten könnte.

In den Vorwahlen wird die Mafia der Demokratischen Partei alles tun, um ihn auszuschalten, auch wenn er für die Kandidatur von Joe Biden keine wirkliche Gefahr darstellt.

Sollte Trump dann mit RFK Jr. als zukünftigem Vizepräsidenten für das Präsidentenamt kandidieren, könnte er eine quasi überparteiliche populistische Partei gründen, die eine größere Mehrheit anziehen könnte.