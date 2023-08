New Yorker Senator möchte biometrischen Ausweis beim Kauf von Alkohol und Tabakwaren

Biometrische Systeme könnten bald die traditionellen Ausweiskontrollen beim Kauf von Tabak und Alkohol im Empire State ersetzen, wenn ein Gesetzesentwurf des New Yorker Senators James Skoufis angenommen wird. Skoufis ist weit davon entfernt, als Reaktion auf die rasante Entwicklung von Technologien, die in die Privatsphäre eingreifen, auf die Bremse zu treten. Er behauptet, sein Vorschlag würde Innovationen fördern und dem Bedürfnis der Öffentlichkeit nach Bequemlichkeit entgegenkommen.

Der Gesetzesentwurf, der zum ersten Mal im Jahr 2021 vorgelegt wurde, befürwortet die Verwendung von Scans des Gesichts, der Handfläche oder der Fingerabdrücke als gültiges Mittel zur Altersverifizierung beim Kauf von altersbeschränkten Produkten wie Alkohol oder Tabak. Skoufis betont, dass die erfolgreiche Einführung dieser fortschrittlichen Technologie New York zu einem führenden Staat in technologischer Innovation machen wird.

Skoufis verweist auf Beispiele, in denen die Biometrie die betriebliche Effizienz verbessert hat: Stadien in Seattle, in denen das Alter der Besucher und die Bezahlung alkoholischer Getränke durch Fingerabdruck-Scans überprüft werden; die Transportation Security Administration, die an mehreren US-Flughäfen Gesichtserkennung zur Überprüfung der Identität von Passagieren einsetzt. Laut Skoufis haben sich diese Systeme ohne Probleme bewährt.

Der vorgeschlagene Gesetzesentwurf hat die unvermeidliche Aufregung um den Datenschutz vorweggenommen und sieht eine Verschlüsselung der Daten und ein absolutes Verbot des Verkaufs der gesammelten biometrischen Daten an Dritte vor. Wie State Scoop berichtet, hat jedoch das Schweigen des Gesetzentwurfs zu Details wie Datenspeicherung und Aufbewahrungsdauer Zweifel bei Datenschutzexperten wie Cobun Zweifel-Keegan, Geschäftsführerin der International Association of Privacy Professionals, geweckt.

Zweifel-Keegan warnt vor einer möglichen Verletzung der Anonymität der Kunden, da das biometrische System im Gegensatz zum herkömmlichen Einzelhandel eine digitale Spur der Verbrauchertransaktionen hinterlässt. Die Irreversibilität von Fingerabdruck- und Handflächenscans birgt zusätzliche Risiken, da sie im Gegensatz zu Passwörtern bei einem Datenleck nicht geändert werden können.

Skoufis versichert jedoch, dass die New York State Liquor Authority diese Bedenken durch eine sorgfältige Verwaltung ausräumen wird. Die Teilnahme an dem biometrischen Programm sei (zumindest vorerst) völlig freiwillig.

Während der weitreichende Gesetzesentwurf ein Lippenbekenntnis ist, das die Ängste um die Privatsphäre des Einzelnen beschwichtigen soll, argumentieren Kritiker, dass es sich lediglich um ein Sprungbrett zur Normalisierung der Nutzung biometrischer Daten handeln könnte. Für diejenigen, die die Anonymität und das Recht der Verbraucher, ihre persönlichen Daten zurückzuhalten, hochhalten, könnte Skoufis‘ Versuch, den Komfort zu erhöhen und die Innovation zu fördern, eher als eine Preisgabe der Privatsphäre unter dem Deckmantel des Fortschritts angesehen werden. Während die freien Menschen in New York auf das Schicksal des Gesetzentwurfs warten, ist eines sicher: Die Debatte über Privatsphäre und Komfort ist noch lange nicht entschieden.