Maui und das WEF – So etwas wie ein Zufall gibt es nicht

Im Internet kursieren Theorien, dass die Brände, die Maui verwüstet haben, angeblich „zu plötzlich“ entstanden sind und „zu heftig brennen“, als dass es sich um ein normales Lauffeuer handeln könnte, wie heute auf The Expose berichtet wurde (Quelle).

Aus den im Umlauf befindlichen Videos, die Einschläge aus dem Himmel zeigen, und aus Zeugenaussagen von Bewohnern Mauis geht hervor, dass die tödlichen Waldbrände, die sich auf Maui ausbreiteten, keine Naturkatastrophe waren, sondern ein vorsätzlicher Akt unter Einsatz einer direkten Energiewaffe

Ja, das klingt wirklich alarmierend, ebenso wie die Tatsache, dass weder auf lokaler noch auf staatlicher Ebene Warnsirenen ausgelöst wurden. (Quelle)

Ja, das klingt alarmierend, ebenso wie die Tatsache, dass keine Warnsirenen für lokale oder staatliche Notfälle ausgelöst wurden. (Quelle)

Kein Notfallalarm

Die Katastrophenschutzbehörde von Hawaii bestätigte am Freitag: „Weder Maui noch HI-EMA haben während des Waldbrandes auf Maui Warnsirenen ausgelöst.“ „Die Hawaii Emergency Management Agency sagte, sie habe keine Aufzeichnungen darüber, dass am Dienstag irgendwelche Warnsirenen mit dem Emergency Alert System von Maui ausgelöst wurden, sagte der Sprecher der Behörde, Adam Weintraub“, berichtete die NBC News.

Sie fügen hinzu: „Das System, das 80 Sirenen auf Maui umfasst, soll die Menschen dazu bringen, spezifischere Notfallinformationen durch Kommunikationsformen wie Online-, Fernseh- oder Radiosendungen zu suchen.“ Die Einwohner von Maui verließen sich stattdessen auf drei andere Warnkanäle: Warnungen über mobile Geräte, lokale Radio- und Fernsehsender und das Benachrichtigungssystem des Bezirks Maui für die Einwohner, die ein Abonnement abgeschlossen haben, in einem Fall, der jetzt als eine der katastrophalsten „Naturkatastrophen“ in Hawaii gilt.

Keine Sirenen, keine Alarme, nichts

„Sie haben uns keine Warnung gegeben. Nichts„, sagte Lisa Panis, eine Bewohnerin von West-Maui, in einem Telefoninterview. „Keine Sirene, kein Alarm, kein gar nichts.“ (Quelle) Die fehlende Warnung ist sicherlich etwas, das man in Frage stellen muss. Hätte eine angemessene Warnung die massiven Verwüstungen auf der paradiesischen Insel verhindert? Sie hätte wohl die Zahl der Todesopfer verhindert, die heute Morgen auf 99 geschätzt wird, eine Zahl, die noch steigen könnte, da die Suche auf Maui erst zu 25 % abgeschlossen ist (Quelle).

Warum gab es keine Warnungen?

Das ist nicht das Einzige, was hinterfragt werden sollte. Wir sollten uns fragen, warum Boote im Wasser lagen und trotzdem brannten, warum die Bäume zwischen den zerstörten Gebäuden grün blieben und gediehen und warum das Feuer kreisförmig brannte.

Wir müssen alles an diesem Waldbrand hinterfragen, der sich zum tödlichsten in der modernen Geschichte der USA entwickelt hat, und es ist besonders tragisch, dass viele der Opfer Kinder zu sein scheinen!

Diese Informationen wurden von einer anonymen Quelle weitergegeben, die sich als „Whistleblower“ ausgab und ihre Sicht der örtlichen Verhältnisse auf Reddit schilderte, aber kurz darauf gelöscht wurde, bevor sie von anderen Quellen weitergegeben wurde.

Soeben berichtet von einem Whistleblower:

„Ich komme gerade aus einer Sitzung, in der ich von jemandem aus dem Büro des Bürgermeisters über Entwicklungen informiert wurde, die der Öffentlichkeit vorenthalten werden. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker und will keinen Ärger machen, aber ich habe Folgendes gehört.“ „Die Zahl der Todesopfer wird auf mehr als 500, aber weniger als 1000 geschätzt“, so die Quelle weiter. „Viele der Todesopfer werden Kinder sein, die zu Hause waren, weil die Schule ausfiel. Die Eltern arbeiteten und waren nicht da, um die Kinder zu evakuieren. Die Kinder wussten nicht, dass sie das Haus verlassen mussten, und als sie bemerkten, dass ihre Häuser oder Wohnungen brannten, war es zu spät. Die Regierung ist besorgt darüber, wie wir reagieren werden, wenn wir erfahren, dass die Feuerwehr das Feuer früher am Tag verließ und behauptete, es sei zu 100 % eingedämmt, obwohl sie wusste, dass für den Nachmittag Windgeschwindigkeiten von 70 mph erwartet wurden. „Dies verstößt gegen alle Feuerschutzprotokolle“, fügte die Quelle hinzu. „Die Feuerwehr hätte das ursprüngliche Feuer nicht unbeaufsichtigt lassen dürfen. Sie haben Angst, dass die Öffentlichkeit mehr zur Verantwortung gezogen wird, als sie kontrollieren können, und dass es zu Protesten und Unruhen kommen wird. Sie planen, Lahaina für mehrere Monate abzusperren. Es wird Monate dauern, die gefährlichen und umweltbedingten Verunreinigungen zu beseitigen. Es wird nicht genug Wohnraum für alle Vertriebenen geben. Heute Morgen wurden noch 2.000 Menschen vermisst. Es gibt eine Liste, auf der sie versuchen, den Überblick zu behalten. Heute haben sie 700 gefunden. Aber es werden immer noch 1300 vermisst.“ „Sie sind sehr besorgt, dass die Gemeinde ausflippen wird, wenn sie herausfindet, dass kein einziges Feuerwehrauto auf die Brände reagiert hat“, so die Quelle. „Die Notfallsirenen wurden nicht aktiviert (Hurrikan-Sirenen), und der Verlust an Menschenleben hätte durch ein besseres Notfallmanagement, das völlig versagt hat, verhindert werden können. Ich versuche nicht, Wellen zu schlagen oder Probleme zu schüren, aber ich war so wütend und traurig, als ich herausfand, wie viele Kinder tot sind, dass ich wusste, dass ich dies veröffentlichen und jeden wissen lassen musste, was ich erfahren habe. Es ist an der Zeit, dass unsere Beamten aufstehen, die Wahrheit sagen und sich der Musik stellen. Sie haben die Lāhainā-Jungs im Stich gelassen.“ „Unsere Regierung ist voll von inkompetenter Vetternwirtschaft. Der Feuerwehrchef ist der Sohn des ehemaligen Feuerwehrchefs. Wir müssen die Beamten für die Fehler, die sie gemacht haben, zur Verantwortung ziehen. Bitte hassen Sie nicht den Boten. Ich gebe nur weiter, was ich heute erfahren habe“, so die Quelle abschließend. „Gott segne Maui und Lahaina! Beten Sie für alle Opfer.“ Das Vertrauen in die Regierung ist so zerrüttet, dass die Einwohner von Maui kein Vertrauen in die Regierung haben und das Motiv für die absichtliche Nennung darin besteht, angeblich die „Smart Cities“-Agenda zu fördern, die dem Weltwirtschaftsforum zugeschrieben wird.

Das Weltwirtschaftsforum

Aus einem Artikel des Weltwirtschaftsforums aus dem Jahr 2018 geht hervor, dass geplant ist, Hawaii zum ersten US-Bundesstaat zu machen. Hawaii soll der erste US-Bundesstaat werden, der vollständig mit sauberer Energie betrieben wird. Es gibt auch einen Artikel des Weltwirtschaftsforums, der über die Allianz zur Schaffung einer Smart City spricht.

Sie haben das Paradies gepflastert….

Außerdem wurde Hawaii dazu gezwungen, die Einführung erneuerbarer Energien zu beschleunigen. Gleichzeitig setzt es auf die Förderung von Elektrofahrzeugen (EV) als Lösung, um von der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, insbesondere Öl, wegzukommen, und hat Gesetze zur Förderung von EV erlassen. „Ist es nicht immer so, dass man nicht weiß, was man hat, bis es weg ist?

Der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, der erst 2022 für das Amt ausgewählt wurde, hat gezeigt, dass er die WEF-Agenda unbedingt vorantreiben will, als er im Juli 2023 bei den Vereinten Nationen in New York eine Grundsatzrede vor Regierungsvertretern hielt

Sein Schwerpunkt lag auf der nachhaltigen Entwicklung und einem Modell, das Hawaii für seine Nachhaltigkeitspläne bieten kann. „Wir versuchen, bei Energie und Klima führend zu sein. Wir waren der erste Staat, der 100 % erneuerbare Energien für die Stromerzeugung vorschrieb. Das ist eine Chance für einen kleinen Staat, der technisch gesehen einen kleinen Fußabdruck hat – aber aufgrund unserer Lage im Pazifik sind wir ein wenig stärker als unser Gewicht.„

Green wandte sich in seiner Rede an andere Regierungsbeamte, die sich mit der Frage befassten, wie die Zusammenarbeit zwischen der Regierung, den Unternehmen und der Gemeinschaft erfolgreich gestaltet werden kann.

Das WEF erklärt, dass seine „Allianz nach weiteren Städten und Organisationen sucht, um Pioniere in der Smart City Governance zu werden„:

Mit IoT-Technologien gesammelte Daten helfen Städten bei der Verbrechensbekämpfung und der Verringerung der Umweltverschmutzung.

Die Global Smart Cities Alliance der G20 legt globale politische Normen für die Erhebung und Nutzung von Daten, Transparenz und öffentliches Vertrauen fest.

Bis Mai 2022 leitet die Allianz Smart-City-Governance-Initiativen in mehr als 36 Städten auf der ganzen Welt.

Die Auswirkungen auf den Schutz der Bürger in intelligenten Städten.

Die vom Weltwirtschaftsforum geleitete G20 Global Smart Cities Alliance on Technology Governance ist die größte globale Initiative, die eine verantwortungsvolle und ethische Nutzung von Smart-City-Technologien gewährleisten soll. Aber es scheint, dass sie trotzdem weitergemacht haben.

DAS MAUI-EXPERIMENT! WIE SIE LAHAINA ZERSTÖRTEN, UM EINE WEF SMART CITY GOVERNANCE EINZURICHTEN….

Werden sie in der Lage sein, intelligente Städte zu bauen, wenn sie die Städte nicht vorher zerstören? Oder war die Zerstörung einer der ersten Smart Cities des WEF nur eine Münze?

