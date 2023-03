Wie wollen sie jemals die überhöhten Sterblichkeitsdaten in Australien erklären?

Steve Kirsch

In Australien gab es erst viele COVID-Todesfälle, nachdem die COVID-Impfstoffe eingeführt worden waren. Jetzt ist die übermäßige Sterblichkeit außer Kontrolle geraten. Etwas ist die Ursache für diese Todesfälle. Hat jemand eine Vermutung?

Zusammenfassung

Betrachten Sie die folgenden drei Abbildungen aus dem zusammenfassenden Papier von Wilson Sy, The cure is the disease: Australiens iatrogene Pandemie:

Abbildung 1. Die für das Jahr 2022 prognostizierte Gesamtübersterblichkeit in Australien ist außerordentlich hoch (30.449 Todesfälle, d. h. ein Anstieg um etwa 20 % gegenüber dem normalen Ausgangswert). Etwas muss die Ursache dafür sein. Und es muss etwas Großes sein.

Abbildung 2 Wenn man die Impfkurve um 6 Monate verschiebt, scheint sie gut mit den Spitzen der Todesfälle übereinzustimmen.

Abbildung 3. Stellt man die Übersterblichkeit in Prozent gegenüber dem Ausgangswert für diese Altersgruppe dar, so stellt man fest, dass in der Altersgruppe von 0 bis 44 Jahren ein Anstieg der Übersterblichkeit zu verzeichnen ist, der nur schwer zu erklären ist, wenn er nicht auf den COVID-Impfstoff zurückzuführen ist. Sie ist nicht nur erhöht, sondern sie bleibt auch erhöht. Dies ist problematisch, weil COVID in Wellen auftritt und ältere Menschen unverhältnismäßig stark betroffen sind. Etwas tötet also junge Menschen, und es begann zur gleichen Zeit, als die Auffrischungsimpfungen in Australien eingeführt wurden. Ich frage mich, was es sein könnte?

Es ist offensichtlich, dass die Übersterblichkeit Ende 2021 sprunghaft angestiegen ist. Dies ist schwer zu erklären, insbesondere für die 0-44-Jährigen in Abbildung 3.

Es muss etwas geben, dass diesen Effekt verursacht, es muss etwas Neues sein, und es muss etwas sein, das zu diesem Zeitpunkt eine große Anzahl von Menschen in dieser Altersgruppe betrifft.

Interessanterweise scheinen die Auffrischungsimpfungen in Australien im Dezember 2021 eingeführt zu werden (ziehen Sie den Schieberegler der Zeitleiste, um dies zu sehen). Es könnte also der Impfstoff sein. Wir können es nicht ausschließen. Gibt es eine wahrscheinlichere alternative Erklärung?

In der zugrunde liegenden Arbeit von Sy verwendet er die Bradford-Hill-Kriterien, um zu erklären, wie der COVID-Impfstoff diesen Effekt verursacht.

Eine mögliche Erklärung für diesen Effekt

In Singapur wurde die Definition von Totgeburten geändert, was zu einem Anstieg der Zahlen führte. Könnte eine Änderung der Definition diesen Effekt in Australien verursacht haben? Nachfolgender Screenshot eines Kommentars glaubt, dass dies eine Erklärung sein könnte:

Falls Sie es verpasst haben, das war ein Scherz.

Wie sie das australische Volk in den Wahnsinn treiben

Ich bin gespannt auf die Analyse der Gesundheitsbehörden, die einen stärkeren Zusammenhang mit long COVID-Zeiten als mit dem Impfstoff nach den Bradford-Hill-Kriterien zeigt. Kann mir jemand einen Hinweis auf diese Analyse geben?

Besonders gespannt bin ich auf den Teil, in dem erklärt wird, wie die long COVID alle auf einmal traf und zum Tod führte, und zwar nur in Australien, und dass sie fast das ganze Jahr 2022 andauerte.

Der Elefant im Raum

Der „Elefant im Raum“ lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Gibt es eine alternative Hypothese für den plötzlichen Anstieg der überzähligen Todesfälle in allen Altersgruppen, insbesondere aber bei den 0- bis 44-Jährigen, die wahrscheinlicher ist als die Hypothese von Sy, d. h. bei der die Bradford-Hill-Kriterien ein stärkeres Signal zeigen?

Auf diese Frage gibt es nur zwei mögliche Antworten:

Wenn es eine bessere Hypothese gibt, warum halten die australischen Gesundheitsbehörden sie dann vor der Öffentlichkeit geheim? Sollten sie die Menschen nicht darüber informieren?

Wenn es keine bessere Erklärung gibt, warum sagen die australischen Gesundheitsbehörden dann nichts, um die Öffentlichkeit vor dem Risiko zu warnen?

Wilson Sy’s Hintergrund

Wilson Sy von Investment Analytics Research hat in den vergangenen 48 Jahren 62 Beiträge auf ResearchGate veröffentlicht. Hier ist sein Hintergrund.

Er hat keine Interessenkonflikte und ist selbstfinanziert.

Hintergrund dieser Analyse

Sy veröffentlichte in jüngster Vergangenheit eine Arbeit mit dem Titel „Australian COVID-19 pandemic: A Bradford Hill analysis of iatrogenic excess mortality“ (Eine Bradford-Hill-Analyse der iatrogenen Übersterblichkeit) veröffentlicht, in der anhand der Bradford-Hill-Kausalitätskriterien nachgewiesen wird, dass die COVID-Impfstoffe in Australien eine massive Übersterblichkeit verursachen. AFAIK gibt es keine Unterlagen, die alternative Erklärungen aufzeigen. Daher sollten die australischen Gesundheitsbehörden dem medizinischen Vorsorgeprinzip folgen und davon ausgehen, dass die Studie korrekt ist, bis eine andere Studie die Bradford-Hill-Kriterien unter Verwendung einer anderen Hypothese anwendet und einen stärkeren Zusammenhang nachweist.

Julian Gillespie, ein ehemaliger Rechtsanwalt, fasst die Arbeit von Sy hier zusammen. Er schreibt, dass die Arbeit „jedem Politiker und Gesundheitsbürokraten vorgelegt werden muss, der weiterhin sein kopfschüttelndes Schweigetheater aufführt, wenn er nach den australischen Todesfällen gefragt wird“.

Noch wichtiger sei, dass Sy ihm eine kürzere Zusammenfassung des Papiers zur Verfügung gestellt habe, die Sie hier finden: The cure is the disease: Australiens iatrogene Pandemie. Diese kürzere Zusammenfassung enthält die 3 oben genannten Zahlen.

Keine große Resonanz auf Twitter

Erstaunlicherweise fand das Papier auf Twitter keine große Beachtung, z. B,

In der Abhandlung : „Die australische COVID-19-Pandemie: Eine Bradford-Hill-Analyse der iatrogenen Übersterblichkeit“ weist Sy Wilson auf den „Regimewechsel“ in der australischen Gesamtmortalität hin, auf den ich kürzlich in einem Tweet hingewiesen habe.

In the paper :



"Australian COVID-19 pandemic: A Bradford Hill analysis of iatrogenic excess mortality"



Sy Wilson calls out the "regime change" in Australian all cause mortality I pointed to in a recent tweet.@reignitedemaust @Risemelbourne @OzraeliAvi @zeee_media @nzdsos pic.twitter.com/WInVYcVBCe — Paul Oosterhuis (@dragonfishy) February 16, 2023

Hier sind die anderen Tweets, die meisten mit einer viel geringeren Anzahl von Aufrufen.

Die Daten aus Neuseeland zeigen, dass die Impfstoffe nicht vor dem Tod schützen.

Ferner zeigen die neuseeländischen Todesdaten, dass der Prozentsatz der ungeimpften Menschen, die jeden Monat sterben (aus dem FOIA-Antrag), in etwa proportional zum Prozentsatz der ungeimpften Menschen ist, was darauf hindeutet, dass die Impfstoffe eine vernachlässigbare Auswirkung auf die Gesamtmortalität haben. Kurz gesagt, wenn sie pausiert werden, wird kein Schaden angerichtet.

Und wir wissen aus der Studie der Cleveland Clinic, dass die Impfstoffe die Wahrscheinlichkeit erhöhen, an COVID zu erkranken.

Unterm Strich: Wenn die Impfungen pausiert werden, entgeht der Öffentlichkeit kein „Nutzen“.

Meine Meinung

Die australischen Behörden sollten die Analyse von Sy sehr ernst nehmen, bis das Gegenteil bewiesen ist.

Ihre Meinung

Glauben Sie, dass die Mainstream-Medien in Australien die Gesundheitsbehörden jemals auffordern werden, uns ihre Hypothese zu zeigen?

Zusammenfassung

In Australien kommt es zu einer Vielzahl von übermäßigen Todesfällen.

Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass diese Todesfälle durch die Impfungen verursacht werden.

Wenn dies nicht der Fall ist, warum verbergen die australischen Gesundheitsbehörden die wahre Ursache vor der australischen Bevölkerung?

Wenn dies der Fall ist, warum werden dann die Impfungen nicht ausgesetzt, bis die Ursache geklärt ist?