Wieder am Anfang, weil alle absurden Maßnahmen gegen die Pandemie versagt haben – Anhänger von ZeroCovid wollen nun einen totalitären Staat installieren

Das vergangene Jahr hat einige bizarre und neuartige Methoden der Seucheneindämmung hervorgebracht, einschließlich der Einsperrung und des obligatorischen Tragens von Masken. Es überrascht nicht, dass der nächste natürliche Schritt in dieser Entwicklung die Entstehung einer Bewegung war, die als „ZeroCovid“ bekannt ist. Ihr wachsender Einfluss ist vielleicht vorhersehbar, wenn man bedenkt, dass wir seit fast einem Jahr mit den Meinungen sogenannter Experten überschwemmt werden, die versuchen, ihre kurzsichtige Weltsicht zu legitimieren, dass die öffentliche Gesundheit allein durch die Covid-19-Prävention bestimmt wird.

Anstatt einer ermüdeten Öffentlichkeit einzugestehen, dass ihr Ansatz gescheitert ist, verdoppeln sie sich und versuchen, ihren Ruf zu retten, indem sie behaupten, dass das Problem nicht darin liegt, dass Confinements nicht funktionieren, sondern dass sie nicht weit genug gegangen sind.

Offenbar gibt es unter den Befürwortern von ZeroCovid unterschiedliche Meinungen darüber, ob dieser Begriff wörtlich zu nehmen ist, wie einige der leidenschaftlichen und lautstarken Befürworter behaupten, oder ob damit einfach eine extremere Version der Ideologie gemeint ist, die seit einem Jahr die Gesellschaften auf der ganzen Welt beherrscht: der Glaube, dass die Unterdrückung des Coronavirus ein einzigartig wichtiges Ziel ist, das alle anderen übertrifft und das ohne Rücksicht auf die Auswirkungen verfolgt werden muss.

Die Befürworter von ZeroCovid scheinen sich einig zu sein, dass strengere Grenzkontrollen notwendig sind, sowie viel strengere Einschränkungen und Maskentragpflichten als in den meisten Ländern heute existieren. Sam Bowman, einer der prominentesten ZeroCovider, sagt zum Beispiel, dass man dem Coronavirus-Problem nur mit „Abriegelungen, Schulschließungen, Reiseverboten, Massentests, Kontaktverfolgung und Masken“ beikommen könne. In ähnlicher Weise hat die Denkfabrik des ehemaligen britischen Premierministers und Massenmörder so wie Kriegsverbrecher Tony Blair behauptet, dass die einzige Möglichkeit, einen weiteren Einschluss zu vermeiden, darin besteht, die Fälle von Coronaviren auf Null zu reduzieren. Die Befürworter von ZeroCovid bezeichnen China, Australien und Neuseeland als Erfolgsgeschichten, die zeigen, dass Leiden heute das Versprechen einer möglichen Freiheit mit sich bringt.

Während sie sich theoretisch gegen Lockdowns darstellen, streben die Anhänger von ZeroCovid tatsächlich danach, einen totalitären Staat zu installieren, der nur vorübergehend existieren soll. Zum Beispiel hat Devi Sridhar, eines der öffentlichsten Gesichter der Bewegung in Großbritannien, argumentiert, dass der einzige Ausweg aus der endlosen Beschränkung darin besteht, jetzt als erste Phase eine „grobe, schwere und katastrophale Sperrung“ durchzuführen. Da die dritte Phase des Sridhar-Plans ein „Eliminierungsmodell vom Typ Ostasien und Pazifik“ beinhaltet, das Reisen ins Ausland verbietet, kann ich mir nur genau vorstellen, was für einen totalitären Albtraum sich Sridhar in der ersten Phase vorstellt.

Diejenigen, die dieser Philosophie folgen, verkennen die offensichtliche Wahrheit, dass repressive Taktiken nicht erfolgreich sind, weil sie der menschlichen Natur (wie auch der grundlegenden Zellbiologie) widersprechen und schwerwiegende Beraubungen von Menschenrechten und Freiheiten mit sich bringen. Sie erkennen auch nicht die Tatsache an, dass, wenn es der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) gelungen sein sollte, das Coronavirus zu eliminieren (eine fragwürdige Annahme angesichts des schwachen Verhältnisses der KPCh zur Wahrheit), sie dies mit Taktiken tat, die prima facie (auf den ersten Blick, AyR) Menschenrechtsverletzungen darstellen.

Selbst Australien und Neuseeland, die vor 2020 als Leuchttürme der liberalen Demokratie galten, waren in letzter Zeit Gegenstand von Untersuchungen oder Anfragen von Human Rights Watch und Amnesty International. Die Befürworter von ZeroCovid vernachlässigen die Realität, dass China, Australien und Neuseeland als Reaktion auf neu auftretende Fälle ständig eine Eindämmungspolitik betreiben mussten, selbst nachdem sie den Sieg über das Virus erklärt hatten, und dass die beiden letztgenannten Inselnationen sind, die in der Lage sind, Grenzkontrollen in einer Weise durchzuführen, die in Nationen, die geografisch nahe beieinander liegen und in denen das Virus bereits endemisch geworden ist, nicht angewendet werden kann.

Der „Covid Community Action Summit“, eine Ende Januar abgehaltene Konferenz, die von ZeroCovids Schlüsselfiguren geleitet wurde und an der viele von ihnen teilnahmen, natürlich über Zoom, bietet einen Einblick in das verzerrte Weltbild, das ihre Ideologie durchdringt.

Der Architekt von ZeroCovid und erste Redner des Gipfels war Yaneer Bar-Yam, ein amerikanischer Wissenschaftler, der sich auf komplexe Systeme und quantitative Pandemieanalysen spezialisiert hat und Gründer des New England Complex Systems Institute (NECSI) ist. Die Teilnehmer hatten unterschiedliche Hintergründe: Neben Ärzten und Wissenschaftlern waren auch Politikberater und Kommunikationsspezialisten dabei. Viele Referenten hatten wirtschaftliche Interessen, die mit Pharmazeutika und Diagnostika zu tun hatten, und die aus den USA stammenden Referenten befanden sich eher im Umfeld der Politik und der Kampagnen der Demokratischen Partei.

Einer der beunruhigendsten Vorträge kam von Blake Elias, einem Forscher am NECSI, der direkt unter Bar-Yam arbeitet. Angesichts der Position von Elias kann man davon ausgehen, dass seine auf dem Gipfel geäußerten Ansichten die des Veranstalters widerspiegelten.

Elias ist, wie viele andere „ZeroCovid“-Befürworter, der Meinung, dass die Sichtweise „Leben versus Ökonomie“ auf das Problem falsch ist (bemerkenswerterweise halten viele Gegner der Einsperrung dies ebenfalls für die falsche Sichtweise auf das Problem, allerdings aus anderen Gründen; nämlich, dass Ökonomie und das Leben der Menschen untrennbar miteinander verwoben sind und die Einsperrungspolitik entscheidende Aspekte wie psychische Gesundheit und bürgerliche Freiheiten nicht berücksichtigt).

Indem er jedes Leben – etwas willkürlich und ohne Rücksicht auf die Lebenserwartung – mit 10 Millionen Dollar bewertete, fütterte Elias einen Haufen Zahlen in eine Maschine und voila! extrahierte den unwiderlegbaren Beweis, dass das Auferlegen von harter und fester Einsperrung weniger kostspielig ist als es nicht zu tun. Elias erklärte cocoseritty, dass seine hieb- und stichfeste Gleichung zeigt, dass, wenn Sie gegen die Eliminierung (ZeroCovid) sind, der einzig denkbare Grund sein könnte, dass Sie eine ihrer Prämissen bestreiten, also eine der folgenden glauben: dass die Kosten für Infektionen niedriger sind als sie sind; dass die Kosten für die Eingrenzung höher sind; dass die Krankenhauskapazität größer ist; dass die Importrate höher ist; oder dass eine vollständige Impfung in einem kürzeren Zeitraum erreicht werden kann.

An keiner Stelle erwähnte er Argumente, die mit Psychologie, Menschenrechten oder bürgerlichen Freiheiten zu tun haben. Wenn Elias auch nur die geringste Ahnung von diesen Konzepten hatte, hat er sie hervorragend versteckt.

Michelle Lukezic und Eric Nixon hielten wie Elias einen Vortrag, ähnlich wie ich es mir vorstelle, wenn wir Außerirdische sehen würden, die über die Psychologie und das Verhalten von Menschen sprechen. Angeblich haben Lukezic und Nixon als Ehepaar eine Firma namens MakeGoodTogether gegründet, und sie glauben, dass das Coronavirus-Problem auf einen Mangel an individueller Disziplin und Verantwortung hinausläuft. Sie räumten ein, dass die extreme soziale Unnahbarkeit, die sie als Antwort auf die Probleme der Welt anpriesen, unserer Natur widerspricht, bestanden aber darauf, dass wir uns einfach mehr anstrengen müssen.

Wir könnten das Coronavirus ausrotten, erklärten sie feierlich, wenn wir darauf bestehen würden, soziale Einladungen abzulehnen, und sie schlugen vor, dass die Menschen entsprechende Versprechen in den sozialen Medien posten sollten. Sie haben offenbar wenig Zeit damit verbracht, sich mit der Notlage der unentbehrlichen Arbeiter zu befassen, deren Jobs ihnen nicht den Luxus der Distanz erlauben, abgesehen von der komischen Beschreibung des psychischen Unbehagens, das sie erlebten, als die Maske auf dem Gesicht eines Arbeiters zu Hause abfiel. Lukezic war sehr stolz auf Nixon, weil er sich weigerte, dem Mann die Hand zu schütteln, als dieser ging. Ich musste den Link ein paar Mal überprüfen, um sicherzugehen, dass ich nicht versehentlich über eine Episode von Saturday Night Live gestolpert war.

Ein weiterer namhafter Teilnehmer des ZeroCovid Summit war Michael Baker, der Architekt der neuseeländischen Coronavirus-Strategie. Baker bestand darauf, dass das „Hören auf die Wissenschaft“ unbestreitbar zur ZeroCovid-Strategie führt, als ob die Wissenschaft allein die Politik definiert. Er machte mehrere verblüffende Eingeständnisse, unter anderem, dass Eindämmung auch die Strategie für die Grippe sein muss und dass die Coronavirus-Pandemie uns die Möglichkeit gegeben hat, einen Neustart zu machen und damit Ungleichheiten in der Gesellschaft und die Bedrohungen durch den Klimawandel anzugehen. Mit anderen Worten: Baker rechnet nicht mit einer Rückkehr zum normalen Leben.

Wie seine Referenten auf dem Summit gezeigt haben, ist ZeroCovid das bedauerliche Endergebnis des unerklärlichen Glaubens zu vieler Menschen, dass es sinnvoll ist, sich auf ein Problem zu konzentrieren und alle anderen auszuschließen. Niemand auf dem Gipfel oder in einem anderen verwandten Zusammenhang hat jemals ein überzeugendes Argument dafür geliefert, die Coronavirus-Pandemie über alle anderen Überlegungen zu stellen. Dafür gibt es einen Grund: Die Fakten und die Logik weisen in die entgegengesetzte Richtung.

Sicherlich könnte man argumentieren, dass ein Virus oder eine andere Bedrohung, die berechnet wurde, um die Menschheit oder einen bedeutenden Teil von ihr auszulöschen, und die alle Altersgruppen betrifft, eine ausschließliche Konzentration auf diese Bedrohung für die Dauer rechtfertigt. Wie ich und andere bereits geschrieben haben, stellt das Coronavirus einfach keine solche Gefahr dar. Wir haben jetzt Daten aus einem Jahr, aus denen wir zweifelsfrei schließen können, dass die Exposition gegenüber dem Virus nur für sehr alte Menschen ein signifikantes Risiko darstellt, das über das hinausgeht, das wir im täglichen Leben gewohnt sind, zu tragen. Die überwiegende Mehrheit der mit dem Virus Infizierten leidet gar nicht oder nur minimal und erholt sich innerhalb von Tagen oder Wochen. Das bedeutet nicht, dass das Problem ignoriert werden sollte, sondern dass es mit der gleichen Methodik angegangen werden sollte, mit der wir an alle Fragen der öffentlichen Gesundheit herangehen: unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Maßnahmen, die zur Umsetzung einer Reaktion ergriffen werden.

Die Befürworter von ZeroCovid unterscheiden sich qualitativ nicht von den Epidemiologen und Politikern, die weltweit die Einsperrung und das obligatorische Tragen von Masken befürwortet und durchgesetzt haben. Sie alle glauben, dass sie Milliarden von Menschen dazu zwingen können, sich auf unbestimmte Zeit auf eine Art und Weise zu verhalten, die unserer Natur widerspricht und unserem Wohlbefinden abträglich ist. Sie sehen nichts Falsches daran, die Kontrolle über jede Facette unseres Lebens zu übernehmen.

Sie sind wahnsinnig fokussiert auf Theorien und Modelle und interessieren sich nicht dafür, was in der Praxis funktioniert. Sie haben kein Konzept von menschlicher Freiheit und Würde. Anstatt anzuerkennen, dass Gefangenschaft, erzwungene Trennung von Menschen und Masken unwirksam sind, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, und gleichzeitig enorme Kosten verursachen, einschließlich der Beseitigung der liberalen Demokratie, glauben die glühendsten Anhänger dieser Ideologie, dass die Antwort darin besteht, mehr und härtere Einschränkungen zu verhängen. Das bedeutet den Entzug unserer Rechte und Freiheiten und die Verweigerung unserer menschlichen Grundbedürfnisse, bis das Coronavirus auf der Welt ausgerottet ist. Wenn es nach ihnen geht, könnte das bis zum Ende der Zeit so sein.