Übermäßiger Gebrauch von Desinfektionsmitteln kann Ihre Fingerabdrücke „auslöschen“

Ein weiteres Symptom von COVID-19 ist entdeckt worden: Die übermäßige Verwendung von Handdesinfektionsmitteln und die Verwendung von nicht genügend Feuchtigkeitscreme könnten Ihre Fingerabdrücke auslöschen.

Healthworld.com berichtete, dass Nehal Mistry, eine Bankangestellte in Bopal, Indien, ihre Hände routinemäßig sechs oder sieben Mal am Tag desinfizierte, bis sie bemerkte, dass die biometrische Fingerabdruck-Erfassungsmaschine im Büro ihre Fingerabdrücke nicht erkannte. Selbst ihr Sicherheitssystem zu Hause konnte ihre Fingerabdrücke nicht identifizieren, so Mistry.

Ähnliche Fälle wurden berichtet, und Experten sagen, dass das Problem vorübergehend ist und nicht sehr häufig auftritt. Ein einfacher Wechsel von Handdesinfektionsmitteln zu Händewaschen mit Wasser und Seife, gefolgt von Feuchtigkeitscreme, stellt die Fingerabdrücke normalerweise wieder her.