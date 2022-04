Will der Westen einen Krieg mit Russland?

Die schreckliche Serie von Massengrausamkeiten, die von den Ukrainern verübt werden, um Russland die Schuld in die Schuhe zu schieben und mehr Waffen zu erhalten, eskaliert in einem alarmierenden Tempo. Auf den vorgetäuschten Bombenanschlag auf das Entbindungskrankenhaus von Mariupol und den vorgetäuschten Bombenanschlag auf das Schauspielhaus von Mariupol (die beide von Flüchtlingen aus Mariupol aufgedeckt wurden, darunter die schwangere junge Frau, die von Asow als vorgetäuschtes Opfer benutzt wurde und nach Donezk zurückgekehrt ist und alles erzählt hat) folgten schwerste Kriegsverbrechen. Das Massaker an prorussischen „Kollaborateuren“ durch naziextremistische Mitglieder der Sicherheitspolizei bei der „Säuberung“ von Bucha zwei Tage nach dem Abzug der russischen Truppen und der Tochka-U-Raketenangriff auf den Bahnhof von Kramatorsk haben die Zahl der Todesopfer auf mehrere hundert erhöht. Zelensky hat angekündigt, dass noch weitere Gräueltaten folgen werden, was bedeutet, dass seine Schergen bereits weitere Massaker verübt haben. Was hoffen der MI6 und die CIA zu erreichen, indem sie ihre Nazi-Marionetten in diese Kampagne von Kriegsverbrechen unter falscher Flagge drängen?

Boris Johnsons Appell an das russische Volk, sich in den westlichen Medien über diese Gräueltaten zu informieren und zu erfahren, was seine Regierung tut, ist ein außergewöhnliches Beispiel für Selbstbetrug, Selbsttäuschung oder zynische machiavellistische Lügen. Glaubt er wirklich, dass das russische Volk davon überzeugt werden kann (wie seine eigenen Schäfchen), dass die russische Armee Zivilisten erschießt (die als Zeichen der Unterstützung für die russischen Soldaten pro-russische weiße Armbinden tragen) und dann ihre Leichen mitten auf Hauptstraßen liegen lässt, damit sie vom Feind für Propaganda verwendet werden können? (Eine Kombination aus Bösartigkeit und Dummheit, die die übliche rassistische Karikatur der Russen durch den MI6 darstellt). Glaubt er, dass das russische Volk nicht gründlich über die Folterung und den Massenmord an „pro-russischen Kollaborateuren“ durch Asow informiert wurde, jedes Mal, wenn sie in den letzten acht Jahren im Donbass-Krieg Gebiete zurückgewannen? Und glaubt er, das russische Volk wisse nicht, dass die Rakete, die den Bahnhof von Kramatorsk getroffen hat und deren Gehäuse als Beweisstück ausgestellt wurde, eine Tochka-U-Rakete, seit Jahren nur von den Ukrainern, nicht aber von den Russen verwendet wird? Dass sie vor zwei Wochen von den Ukrainern bei einem blutigen Angriff auf eine Straße in Donezk eingesetzt wurde und von den Russen bei den aktuellen Kämpfen nie verwendet wurde? Außerdem, in wessen Interesse wäre es, Zivilisten auf einem Bahnhof zu töten und dann über eine feindliche Gräueltat zu schreien? Wenn die Russen das täten, würde ihnen das noch mehr Waffen, noch mehr Unterstützung, noch mehr Sanktionen gegen ihre Feinde einbringen? Was ist mit den Ukrainern? Ist sich Johnson bewusst, dass seine dreisten Lügen und Verleumdungen, weit davon entfernt, einen Aufstand in Moskau zu schüren, das russische Volk nur noch mehr erzürnen, bis es seine Regierung dazu drängen wird, alles zu tun, um diesen Kampf gegen den Nazi-Abschaum in Kiew zu gewinnen, koste es, was es wolle?

Die Frage ist: Was ist das Ziel des MI6 und der CIA, die diese Kriegsverbrechen unter falscher Flagge vorantreiben, und ihrer Handlanger in den Medien, die jede Infragestellung ihres falschen Narrativs unterdrücken? Wollen sie die gehirngewaschene westliche Öffentlichkeit so hysterisch entrüsten, dass sie Russlands Ausschluss aus dem UN-Sicherheitsrat fordern wird? Ist ihnen klar, dass dies, wenn sie Erfolg haben, das Ende der UNO und jeder Form von internationalem Recht bedeuten und die Welt in zwei Blöcke spalten wird, die weitaus unversöhnlicher sind als während des Kalten Krieges? Oder wollen sie einfach mehr und größere Waffen an die Ukrainer liefern? Ist ihnen klar, dass dies bedeutet, dass Russland die Straßen und Eisenbahnlinien in der Westukraine noch stärker bombardieren und alle Fluchtwege für die Zivilbevölkerung abschneiden wird? Oder wollen sie den Einmarsch von NATO-Truppen in die Ukraine rechtfertigen, um sich am Krieg zu beteiligen und die bevorstehende Vernichtung der ukrainischen Armee im Donbass zu verhindern? Oder wollen sie einfach diese Flugverbotszonen-Phantasie durchsetzen? Ist ihnen klar, dass eine Flugverbotszone bedeutet, dass Russland nicht nur die Flugzeuge angreift, die in seinen Luftraum eindringen, sondern auch die Stützpunkte, von denen sie in NATO-Ländern starten? Dass dies einen umfassenden, kontinentweiten Krieg bedeuten wird?

Das Problem mit der hysterischen Gräuelpropaganda ist, dass sie den Frieden unmöglich macht. Das war das Problem im Ersten Weltkrieg: Die Darstellung der Deutschen in den britischen Medien als Ungeheuer machte eine Verhandlungslösung undenkbar. Aber die britische Propaganda ist heute noch schlimmer: Die russischen Truppen sind nicht nur Kriegsverbrecher, sondern auch inkompetent, demoralisiert und hungern und sterben in Scharen. Diese doppelte Verfälschung der Realität wird den britischen und US-amerikanischen Druck auf Zelensky erhöhen, nicht zu verhandeln, keine Zugeständnisse zu machen und den Russen keine Form des Gewinns aus ihrer kriminellen Aggression zuzugestehen. Territoriale Zugeständnisse an Russland werden von den NATO-Mitgliedern dauerhaft nicht anerkannt werden. Jede künftige ukrainische Regierung wird ständig unter Druck stehen, den Krieg fortzusetzen, diese inkompetenten, unorganisierten Kriegsverbrecher zu schlagen und die rechtmäßigen Grenzen der Ukraine zurückzuerobern. Die Frage ist, ob die NATO-Regierungen von ihrer eigenen Propaganda über die Versäumnisse der russischen Armee so berauscht sind, dass sie anfangen zu glauben, die hunderttausend Mann starke NATO-Truppe in Deutschland und Polen sei ihr gewachsen und könne die ukrainische Armee vor einer Niederlage bewahren. Das wäre angesichts der russischen Reserven ein schwerer Fehler. Russland kann es sich nicht leisten, diesen Konflikt zu verlieren. Das wäre nicht nur ein regionaler Rückschlag für seine „Expansionspläne zur Wiederherstellung der UdSSR“, wie es in der NATO-Fantasie heißt. Nein, dies wäre eine existenzielle Bedrohung. Wenn die Ukraine aus dieser Katastrophe hervorgeht und von den NATO-Staaten zu einer Plattform für einen nuklearen Angriff auf Russland umgebaut werden kann, fünf bis zehn Minuten Raketenflugzeit von Moskau entfernt, dann ist das eine Bedrohung für das Überleben Russlands als Nation. Und das wäre sogar ein legitimer Grund für den Einsatz taktischer Atomwaffen in einem direkten Krieg mit der NATO, was der einfachste Weg sein könnte, ihre dreihundert Stützpunkte in Europa zu zerstören.

Der Westen drängt sich mit seiner wahnwitzigen Propagandakampagne selbst in die Ecke. Es besteht die Gefahr, dass sich diese Sackgasse – die Unfähigkeit, mit Kriegsverbrechern zu verhandeln, die in jedem Fall unfähige Verlierer sind, die mit etwas mehr Mühe geschlagen werden können – zu einem westlichen Todeswunsch entwickelt. Haben die USA beschlossen, dass die Zerstörung Europas durch einen kontinentweiten Krieg es für immer ihrer Herrschaft unterwirft (wie es 1945 der Fall war) und die dauerhafte Schwächung Russlands bedeutet? Und auch von China, da Europa ein wichtiger Markt für beide Volkswirtschaften war (und die abwegigen Gedanken Europas ihnen gegenüber diese Krise ausgelöst haben). Hat das amerikanische Imperium beschlossen, dass der endgültige Weg, Europa seinem Willen zu unterwerfen, nicht darin besteht, seinen Schutz noch einmal liebevoll gegen das böse Ungeheuer im Osten auszuweiten, sondern darin, Europa tatsächlich zu verkrüppeln, es durch einen brutalen Krieg mit dem Ungeheuer, der es ein für alle Mal lehren wird, wo seine Interessen liegen, zu einem hoffnungslosen Fall zu machen? Mit anderen Worten, sie dauerhaft vor dem Vergewaltiger von nebenan zu schützen, indem man den Vergewaltiger eine Woche lang sein Unwesen mit ihr treiben lässt. Das könnte der Grund für diesen wahnsinnigen, selbstmörderischen Ansturm auf militärische Interventionen sein, der durch die Drehbücher für Gräuelgeschichten angeheizt wird, in denen der MI6 ein Meister ist.