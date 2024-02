Winken Sie dem Satelliten zu, der Sie aus dem All fotografiert

Von William Broad über NYT

Warum sollte Bill Gates ein Unternehmen finanzieren, das eine neue Klasse von Satelliten baut, die hochauflösende Fotos aus dem All aufnehmen können? Nun, Technokraten einer Feder, wie Vögel, schwärmen zusammen. Ihr Ziel ist es, die Kontrolle über die Umwelt, die physische Welt und die gesamte Menschheit zu erlangen. Albedo Space ist für eine Auflösung von 10 Zentimetern zugelassen, aber sie streben eine höhere Auflösung an. Ein Mitbegründer schrieb im Jahr 2021: „Wir sind uns der Auswirkungen auf die Privatsphäre und des Potenzials für Missbrauch bewusst.„ Dann fuhr er fort zu erklären, wie man bereit ist, Missbrauch zu verhindern: Wir gehen davon aus, dass dies ein fortlaufendes, sich im Laufe der Zeit entwickelndes Thema sein wird, aber auch etwas, über das wir vom ersten Tag an nachdenken wollen. Was die praktischen Schritte angeht, so werden wir neue Kunden von Fall zu Fall genehmigen, unsere robusten internen Instrumente zum Aufspüren schlechter Akteure ausbauen und die offensichtlichen Maßnahmen zur Aufnahme von Strafklauseln in unsere Geschäftsbedingungen ergreifen. Mit „von Fall zu Fall“ sind natürlich die NSA, die CIA, das Verteidigungsministerium, das Gesundheitsministerium und jede andere Organisation gemeint, die mit Technokraten überfüllt ist. Es ist nicht so, dass die Technologie selbst gestoppt werden muss, sondern es sind die Technokraten selbst, die gestoppt werden müssen. TN-Redakteur

Jahrzehntelang haben sich Datenschutzexperten vor der Schnüffelei aus dem Weltraum gehütet. Sie fürchteten Satelliten, die stark genug sind, um an Personen heranzuzoomen und Nahaufnahmen zu machen, die Erwachsene von Kindern oder Sonnenanbeter von Menschen im Naturzustand unterscheiden könnten.

Nun baut ein Startup-Unternehmen plötzlich eine neue Satellitenklasse, deren Kameras genau das zum ersten Mal tun könnten, sagen Analysten.

„Wir sind uns der Auswirkungen auf die Privatsphäre sehr bewusst“, sagte Topher Haddad, Leiter von Albedo Space, dem Unternehmen, das die neuen Satelliten baut, in einem Interview. Die Technologie seines Unternehmens wird Bilder von Menschen machen, sie aber nicht identifizieren können, sagte er. Albedo, so fügte Haddad hinzu, ergreife dennoch administrative Maßnahmen, um einer Vielzahl von Datenschutzbedenken Rechnung zu tragen.

Jeder, der in der modernen Welt lebt, ist mit der schwindenden Privatsphäre inmitten einer Flut von Sicherheitskameras, in Smartphones eingebauten Trackern, Gesichtserkennungssystemen, Drohnen und anderen Formen der digitalen Überwachung vertraut geworden. Was die Überwachung von oben jedoch potenziell beängstigend macht, ist laut Experten die Fähigkeit, in Bereiche einzudringen, die früher als grundsätzlich tabu galten.

„Das ist eine riesige Kamera am Himmel, die jede Regierung jederzeit ohne unser Wissen einsetzen kann“, sagte Jennifer Lynch, General Counsel der Electronic Frontier Foundation, die 2019 die Regulierungsbehörden für zivile Satelliten dringend aufforderte, sich mit diesem Problem zu befassen. „Wir sollten definitiv besorgt sein.“

Haddad und andere Befürworter der Albedo-Technologie sind überzeugt, dass man die realen Vorteile abwägen muss, insbesondere wenn es darum geht, Katastrophen zu bekämpfen und Leben zu retten.

„Sie werden wissen, welches Haus brennt und wohin die Menschen fliehen“, sagte D. James Baker, ein ehemaliger Leiter der National Oceanic and Atmospheric Administration, die die Lizenzen für die zivilen Bildsatelliten des Landes vergibt.

Das in Denver ansässige Unternehmen Albedo Space beschäftigt 50 Mitarbeiter und hat rund 100 Millionen Dollar aufgebracht. Haddad zufolge soll der erste Satellit Anfang 2025 gestartet werden. Letztlich sieht er eine Flotte von 24 Raumfahrzeugen vor.

Zu den Investoren von Albedo gehört Breakthrough Energy Ventures, die Investmentfirma von Bill Gates. Im strategischen Beirat von Albedo sitzen ehemalige Direktoren der C.I.A. und der National Geospatial-Intelligence Agency, einer Abteilung des Pentagon.

Auf der Website des Unternehmens werden weder die bildgebenden Verfahren für Menschen noch die Datenschutzproblematik erwähnt. Dennoch sagen Aufklärungsexperten, dass die Aufsichtsbehörden aufwachen sollten, bevor die Raumsonden des Unternehmens ihre ersten Nahaufnahmen machen.

„Das ist eine große Sache“, sagte Linda Zall, eine ehemalige CIA-Beamtin, die in ihrer jahrzehntelangen Karriere mit einigen der leistungsstärksten Spionagesatelliten der USA zu tun hatte. Sie prophezeite, dass sich die Möglichkeiten erst dann bemerkbar machen werden, wenn die Menschen erkennen, dass Dinge, die sie in ihren Hinterhöfen zu verstecken versuchen, nun mit neuer Klarheit beobachtet werden können. „Die Privatsphäre ist ein echtes Problem“, sagte Dr. Zall.

„Es bringt uns einen Schritt näher an eine Welt, in der Big Brother uns beobachtet“, fügte Jonathan C. McDowell hinzu, ein Astrophysiker aus Harvard, der einen monatlichen Bericht über zivile und militärische Entwicklungen im Weltraum veröffentlicht.

Während Raumsonden in der Erdumlaufbahn schon seit langem den Planeten untersuchen, wurde das Potenzial der Überwachung des zivilen Lebens durch Satelliten durch die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl noch deutlicher. Moskau hatte jede ernsthafte Störung geleugnet. Doch ein nichtmilitärischer amerikanischer Satellit nahm am 29. April 1986 ein Bild auf, das zeigte, dass der Reaktorkern in einem feurigen Riss zerbrochen war, der tödliche radioaktive Trümmer in die Atmosphäre schleuderte.

Die amerikanischen Nachrichtenmedien veröffentlichten das Bild. Es bestätigte die Katastrophe, trug zur Entstehung des Satellitenjournalismus bei und schürte – fast sofort – die Angst vor Spionage aus dem All.

„Die Qualität der Bilder dürfte sich rasch verbessern“, warnte das Privacy Journal, ein monatlich in Washington erscheinendes Nachrichtenblatt, kurz nach der Atomkatastrophe. Fernsehnachrichtenleiter, so hieß es, wollten nun ungehinderten Zugang zu Weltraumbildern erhalten, mit denen sich letztlich alles verfolgen ließe, von Truppenbewegungen bis zu Whirlpools im Hinterhof.

Die visuelle Leistung einer Weltraumkamera wird in der Regel als die Länge des kleinsten Merkmals, das sie auflösen kann, in Metern angegeben. Bei den frühen Kameras waren es Meter. Jetzt sind es Zentimeter. Insgesamt, so die Experten, macht diese Verbesserung die neuen Bilder hundertmal detaillierter und aufschlussreicher.

Der Satellit, der 1986 Tschernobyl abbildete, war als Landsat bekannt. Die NASA hatte ihn gebaut, um Ernten, Wälder und andere Ressourcen auf dem Boden zu überwachen. Die Umlaufbahn des Satelliten befand sich in einer Höhe von etwa 400 Meilen, und seine Kamera konnte Objekte am Boden erkennen, die nur 30 Meter groß waren. Im Gegensatz dazu war der Tschernobyl-Komplex fast einen Kilometer lang. So konnten die Analysten ihn und den explodierten Reaktor leicht erkennen.

Nach dem Ende des Kalten Krieges genehmigte die Clinton-Regierung 1994 die kommerzielle Nutzung der amerikanischen Spionagetechnologie. 1999 startete Space Imaging, ein Tochterunternehmen von Raytheon und Lockheed Martin, seinen ersten Satelliten. Er hatte ein Auflösungsvermögen von einem Meter. Die New York Times zeigte das erste Bild des Satelliten auf ihrer Titelseite. Das Washington Monument zeichnete sich deutlich ab, sein Schatten war lang im Morgenlicht.

Wie vorhergesagt, hat sich die Qualität der Bilder aus der Erdumlaufbahn kontinuierlich verbessert und die Berichterstattung über Kriege, Flüchtlinge, geheime Stützpunkte, Menschenrechtsverletzungen, Umweltzerstörung, Naturkatastrophen und militärische Aufrüstung unterstützt.

Im Jahr 2016 erhielt die Associated Press einen Pulitzer-Preis für die Aufdeckung von Missständen in der Fischindustrie, die einer Sklaverei gleichkamen. Die Journalisten verwendeten Satellitenbilder, um die Schiffe der Industrie zu verfolgen. Viele Nachrichtenorganisationen, darunter auch die Times, beschäftigen inzwischen Spezialisten für die Analyse von Satellitenbildern.

Mark Brender, ein Pionier des Satellitenjournalismus, wies darauf hin, dass Reporter auf dem Boden belästigt und blockiert werden können. „Aber Kameras im Weltraum sind vor dieser Art von Druck sicher“, sagte er. „Sie sind für eine freie Gesellschaft genauso unverzichtbar geworden wie eine Handkamera oder eine Druckerpresse.

Die leistungsstärksten zivilen Bildgebungssatelliten können heute Objekte auf dem Boden unterscheiden, die nur 30 Zentimeter oder etwa einen Fuß im Durchmesser haben. Anhand der Bilder können Analysten Straßenmarkierungen und sogar Flugzeughecknummern erkennen.

Albedo will einen Sprung nach vorn machen und Objekte mit einem Durchmesser von nur 10 Zentimetern abbilden. Dies wurde möglich, weil die Trump-Administration 2018 Schritte unternommen hat, um die Vorschriften für die Auflösung ziviler Satelliten zu lockern. „Bald“, so warnte das M.I.T.-Magazin Technology Review im Jahr 2019, „werden Satelliten in der Lage sein, Sie überall und jederzeit zu beobachten.“

Auslöser für Albedos klare Ziele war laut Haddad, dass Trump über seinen Twitter-Account ein amerikanisches Spionagebild teilte, das eine stark beschädigte Abschussrampe im Iran zeigte. Die Auflösung des Bildes wurde mit etwa 10 Zentimetern angegeben, was zu einer breiten Diskussion über die kommerziellen Möglichkeiten führte.

Haddad wuchs in Houston auf und studierte Ingenieurwesen an der Johns Hopkins University und der University of Texas. Danach arbeitete er für Lockheed Martin in Sunnyvale, Kalifornien, das seit langem Spionagesatelliten baut. Einige davon sind so groß wie ein Schulbus und kosten in der Regel Milliarden von Dollar.

Haddad gründete Albedo zusammen mit Winston Tri, einem ehemaligen Softwareingenieur von Facebook, und AyJay Lasater, einem ehemaligen Satelliteningenieur von Lockheed Martin. Sie sahen einen kommerziellen Markt für 10-Zentimeter-Bilder, aber nicht, wenn die Kosten astronomisch waren. Ihre Lösung bestand darin, Satelliten auf sehr niedrigen Umlaufbahnen zu platzieren, die vergleichsweise nah an ihren irdischen Gegenständen sind. Auf diese Weise konnte die Satellitenflotte kleinere Kameras und Teleskope verwenden, was die Kosten senkte.

Landsat befand sich in einer Umlaufbahn in mehr als 400 Meilen (ca. 644 km) Höhe, als es Tschernobyl aufnahm. Im Gegensatz dazu planten die Gründer von Albedo Umlaufbahnen in einer Höhe von nur 100 Meilen (ca. 161 km). Bei niedrigen Höhen durchschneiden die Raumfahrzeuge die dünne äußere Atmosphäre des Planeten, die sie verlangsamen und ihre Lebensdauer in der Umlaufbahn verkürzen kann. Der Albedo-Satellit, der etwas größer als ein Kühlschrank ist, wird mithilfe von Booster-Düsen dem Luftwiderstand entgegenwirken.

Um die Batterien aufzuladen, haben Satelliten oft große Solarpaneele, die sich wie Flügel ausbreiten. Nicht so Albedo. Um den Luftwiderstand zu verringern, planten die Gründer ein zylindrisches Raumfahrzeug, das mit Solarzellen bedeckt ist.

Albedo wurde im Jahr 2020 gegründet, und Herr Haddad sah sich von Anfang an mit Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes konfrontiert. In einer Diskussion in einem Online-Tech-Forum schrieb er: „Uns ist klar, dass wir den Datenschutz und den Schutz vor Missbrauch richtig angehen müssen.“

Um die Risiken zu verringern, fügte Haddad hinzu, werde das Unternehmen neue Kunden von Fall zu Fall genehmigen, Möglichkeiten zur Identifizierung von „Bad Actors“ entwickeln und sicherstellen, dass in den Vertragsbedingungen Strafmaßnahmen für Verstöße gegen die Unternehmensrichtlinien festgelegt werden.

Im Dezember 2021 erhielt Albedo die behördliche Genehmigung für den Start eines Bildsatelliten mit einer Auflösung von 10 Zentimetern. Die Technologie des Unternehmens erregte schnell die Aufmerksamkeit des Militärs und der nationalen Geheimdienste.

Im Jahr 2022 erhielt Albedo einen 1,25-Millionen-Dollar-Vertrag mit der Air Force, um zu prüfen, ob die Ausrüstung des Unternehmens eine Standardbewertungsskala zur Messung der Bildinterpretierbarkeit erfüllen kann. Die Tests umfassten die Identifizierung von Hardware auf elektronischen Transportern, Verkleidungen von Kampfjets und Raketenrohren auf Kriegsschiffen.

Im April 2023 erhielt das Unternehmen einen weiteren Vertrag im Wert von 1,25 Millionen Dollar – dieses Mal mit dem National Air and Space Intelligence Center, das für die Bewertung ausländischer Bedrohungen zuständig ist. Ende letzten Jahres unterzeichnete das Unternehmen außerdem einen Vertrag zur Bewertung seiner Technologie durch das National Reconnaissance Office, das die Spionagesatelliten des Landes betreibt.

Auf der Website von Albedo heißt es, seine Bilder könnten Regierungen dabei helfen, „Krisenherde zu überwachen, Unsicherheiten zu beseitigen und schnell zu mobilisieren“. In der Auflistung seiner Grundwerte sagt das Unternehmen, es unterstütze „datengesteuerten investigativen Journalismus“ neben anderen Aktivitäten, die „sicherstellen, dass wir die Welt, in der wir leben, verbessern“.

Zur Veranschaulichung der Beobachtungsfähigkeiten der Flotte sagte Herr Tri, der Mitbegründer von Albedo, dass die Weltraumkameras Fahrzeugdetails wie Schiebedächer, Rennstreifen und Gegenstände in einem Pritschenwagen erkennen können. „In einigen Fällen“, so Tri, „könnten wir sogar in der Lage sein, bestimmte Fahrzeuge zu identifizieren, was bisher nicht möglich war.

Das Unternehmen geht davon aus, dass zu den zivilen Kunden auch Stadtplaner gehören werden, die nach Schlaglöchern auf Straßen suchen, Naturschutzgruppen, die Wildtiere aufspüren, Versicherungsgesellschaften, die Dachschäden begutachten, und Stromversorgungsunternehmen, die Waldbrände verhindern wollen.

John E. Pike, Direktor von Global Security.org, einer gemeinnützigen Forschungsgruppe mit Sitz in Alexandria, Virginia, sagte, Albedo spiele herunter, was bedeutend werden könnte.

„Man wird anfangen, Menschen zu sehen“, sagte er. „Man wird mehr als nur Punkte sehen.“ Satellitenbilder von Palästinensern, die im Gazastreifen auf der Flucht sind, veranschaulichen die derzeitigen Grenzen der Beobachtung, so Pike. Die Bilder zeigen entweder dichte Menschenmengen, in denen keine Einzelpersonen zu erkennen sind, oder – im Falle kleinerer Gruppen von Menschen auf den Straßen – winzige Flecken und dunkle Punkte.

Wie Herr Haddad sagte auch Herr Pike, dass die neue Technologie nicht in der Lage sei, einzelne Personen zu identifizieren. Er sagte jedoch, dass die Weltraumkameras höchstwahrscheinlich in der Lage wären, Kinder von Erwachsenen sowie Sonnenanbeter im Badeanzug von Personen in anderen Bekleidungszuständen zu unterscheiden.

„Dies ist die archetypische Sorge um die Privatsphäre erster Ordnung – dass jemand Sie beim Sonnenbaden sieht“, sagte Pike.

Rechtsexperten weisen darauf hin, dass Drohnen durch Bundes-, Landes- und Kommunalgesetze stark reglementiert sind, so dass sie wegen Hausfriedensbruch und Verletzung der Privatsphäre angeklagt werden können. Flugverbotszonen umfassen nicht nur Flughäfen, Militärbasen und Sportveranstaltungen, sondern auch Privatpersonen. Das kalifornische Gesetz verbietet es Drohnenbetreibern, ohne Erlaubnis Bilder von Menschen zu machen, die privaten, persönlichen oder familiären Aktivitäten nachgehen.

Frau Lynch von der Electronic Frontier Foundation sagte, dass ihre entmutigenden Erfahrungen mit Satellitenregulierungsbehörden vor einem halben Jahrzehnt ihr nahelegten, dass wenig getan werden würde, um einen Schutz der Privatsphäre vor den Augen am Himmel zu gewährleisten.

Albedo und seine Befürworter, fügte sie hinzu, „arbeiten mit Scheuklappen und sehen nicht die Auswirkungen“ auf die Menschenrechte.