Wir befinden uns im Auge des perfekten Sturms

Wir befinden uns im Auge des „perfekten Wirtschaftssturms“, und die meisten Amerikaner haben keine Ahnung. Während wir unser übliches geschäftiges, meist alltägliches Leben weiterführen, übersehen wir oft die offensichtlichsten Warnzeichen der Gefahr, die vor uns liegt. Sind Sie wachsam?

Wenn Sie in der kommenden Ferienzeit einen Urlaub, eine Geschäftsreise oder einen Familienbesuch planen, sollten Sie aufpassen. Vielleicht kehren Sie nicht so zurück, wie Sie weggegangen sind. Spielzeug für Weihnachten könnte der Vergangenheit angehören. In den Regalen der Geschäfte könnte nicht nur Toilettenpapier zu finden sein. Aber das ist nur ein Ausschnitt der kommenden Schocks.

Die Lieferengpässe nehmen in alarmierendem Tempo zu. Militärische Unzufriedenheit im Inland bedroht unsere nationale Sicherheit. Der Reiseverkehr wird immer unsicherer. Und das Leben, wie wir es kennen, ist dabei, eine gefährliche Wendung zum Schlechteren zu nehmen.

Schuld daran sind vor allem tyrannische Pandemie-Mandate, die einer willigen, meist widerstandslosen Bürgerschaft aufgezwungen wurden, die sich kaum gewehrt hat. Die Folgen einer solchen Duldung werden jetzt deutlich, und es zeichnet sich ein ziemlich düsteres Bild ab.

Über 1.000 Besatzungsmitglieder sitzen weltweit auf „verlassenen“ Frachtschiffen fest, ohne Bezahlung oder Lebensmittel“, heißt es in einem kürzlich erschienenen Artikel des Wall Street Journal. Dank der Rückstände, die durch die Beschränkungen des CCP-Virus verursacht wurden, lassen Reedereien, die kurz vor dem Bankrott stehen, baufällige Schiffe mit hungernden, unbezahlten Matrosen an Bord zurück, die keinen Weg nach Hause finden.

In einem extremen Fall, der die Verzweiflung – abgesehen von den menschlichen Opfern – veranschaulicht, „liegt vor der Küste des Jemen einer der größten Öltanker der Welt, beladen mit 1,1 Millionen Barrel Rohöl, in einem Kriegsgebiet und verrottet. Eine verirrte Rakete oder der korrodierende Stahlrumpf des Schiffes könnten eine Explosion und ein massives Auslaufen auslösen.

Ebenso alarmierend ist der noch nie dagewesene Rückstau von Waren, da die Containerschiffe vor den Küsten von New York und Kalifornien wochenlang auf sich warten lassen. In den Medien wird wenig darüber berichtet, aber es sollte eine große Nachricht sein. Aufgrund des Mangels an Arbeitern, die die Waren angesichts der überwältigenden Einschränkungen durch die Pandemie entladen können, werden die Verzögerungen laut Daily Mail wahrscheinlich zu „erhöhter Inflation und Arbeitslosigkeit sowie zum wirtschaftlichen Zusammenbruch“ führen.

Angeschlossene Bahnhöfe und Lkw-Routen, Amerikas nun scheinbar fragile Versorgungsketten, verstopfen offenbar infolgedessen. „In Chicago war einer der größten Güterbahnhöfe des Landes – so groß wie 500 Fußballfelder – zeitweise über 25 Meilen verstopft.“

Es wird erwartet, dass die Engpässe und Preiserhöhungen mit dem Näherrücken der Feiertage zunehmen werden. Und nur ein Eingreifen der Regierung kann die drohende Katastrophe verhindern. Doch die Regierung Biden scheint nicht daran interessiert zu sein, Maßnahmen zu ergreifen, während die Struktur des Welthandels zusammenbricht. Ist das beabsichtigt?

Der Arbeitskräftemangel verschärft nicht nur das Dilemma der Lieferkette, sondern kann auch zu erheblichen Störungen im Reiseverkehr führen. Als Southwest Airlines am vergangenen Wochenende gezwungen war, über 2.100 Flüge zu streichen (etwa ein Viertel der gesamten Flüge), saßen Tausende von Reisenden fest. Laut CNBC wurden „Störungen durch Probleme mit der Flugsicherung, schlechtes Wetter und Personalmangel“ dafür verantwortlich gemacht. Da aber keine andere Fluggesellschaft auch nur annähernd so viele Flüge annulliert hat, kann man nur annehmen, dass schlechtes Wetter nicht die Ursache war.

Am 4. März schloss sich Southwest den Fluggesellschaften American, United, Alaska und JetBlue an und ordnete an, dass ihr Personal vollständig geimpft sein muss, nachdem Biden die Anweisung gegeben hatte, dass alle Bundesauftragnehmer dies erfüllen müssen. Da etwa 30 % der 9.000 Piloten der Fluggesellschaft nicht geimpft sind, hat die Southwest Airline Pilots Association Klage eingereicht, um die Anordnung zu stoppen. Zufälligerweise begannen die Kündigungen kurz nach der Ankündigung des Mandats, was zu Spekulationen führte, dass viele Angestellte ihren Krankenstand bis zum Stichtag 8. Dezember nehmen. Diejenigen, die sich nicht daran halten, müssen mit einer Kündigung rechnen.

Daher fragen sich viele, ob Bidens Richtlinie zu einem größeren Personalmangel bei den Fluggesellschaften führt, wie es in letzter Zeit in Krankenhäusern der Fall war, wo Krankenschwestern die Impfung verweigerten. Der Personalmangel in den Krankenhäusern ist bedrohlich geworden. Und die Piloten haben guten Grund, sich Sorgen zu machen.

Einem kürzlich erschienenen Artikel in der Washington Times zufolge hat ein „ranghoher Fliegerarzt der US-Armee mit einer Spezialausbildung in Infektionskrankheiten … eine eidesstattliche Erklärung gegen das Impfmandat der Biden-Administration für aktives Militärpersonal abgegeben und davor gewarnt, dass problematische Nebenwirkungen auf das Herz dazu führen könnten, dass Piloten während des Fluges sterben“. In dieser eidesstattlichen Erklärung erklärt Dr. Long: „Wir wissen, dass bei jeder mRNA-Impfung das Risiko einer Myokarditis besteht“.

In ihrer Klage bittet die Fliegerärztin „das Gericht, die Impfungen zu stoppen, bis wir herausgefunden haben, warum wir neue Prüfpräparate im Rahmen eines Notfalls verwenden“. Das allein sollte schon ein ausreichender Grund für massenhafte Arbeitsniederlegungen von Piloten sein.

Unser Land wird überrannt. Das ist beabsichtigt, und der Plan ist schon seit langem in Arbeit.

In meinem Buch, Rules for Deplorables: A Primer for Fighting Radical Socialism (Eine Fibel zur Bekämpfung des radikalen Sozialismus), schreibe ich ausführlich über die „Cloward-Piven-Strategien“. Sie wird heute mit Volldampf gegen unser Land eingesetzt.

In den 1960er Jahren waren die bekannten politischen Aktivisten Richard Cloward (inzwischen verstorben) und seine Frau Frances Fox Piven Professoren an der Columbia University. Dort entwickelten sie „Strategien [der Linken], um den Kapitalismus zu zerstören und ihn durch Sozialismus/Marxismus zu ersetzen“. Eines ihrer Papiere, z. B. The Weight of the Poor: A Strategy to End Poverty, „konzentrierte sich auf die Überlastung des öffentlichen Wohlfahrtssystems der Vereinigten Staaten, um eine Krise herbeizuführen, die schließlich dazu führen würde, das Wohlfahrtssystem durch ein nationales System eines „garantierten Jahreseinkommens und damit ein Ende der Armut“ zu ersetzen. Klingt das bekannt?“

Die Strategiepapiere waren zwar unterschiedlich, aber die Ziele waren immer dieselben: unser Land in die Knie zu zwingen und uns auf eine Stufe mit den Ländern der Dritten Welt zu stellen, die einst so neidisch auf unsere Position waren. Und die Regierung zu befähigen, einzugreifen und „den Tag zu retten“. Die Linken werden nicht aufhören, bis sie Erfolg haben oder wir, das Volk, uns erheben und ihre tyrannische Kontrolle ablehnen. Bisher ist das noch nicht in ausreichender Zahl geschehen, um einen Unterschied zu machen. Die Amerikaner befolgen fast alle Anweisungen der Regierung mit wenig Widerstand.

Sobald die Vereinigten Staaten ausreichend überwältigt sind, wird die Eine-Welt-Regierung die Lücke füllen. Wir befinden uns in einem Countdown, der sich schnell der Mitternacht dieses wunderschönen Leuchtturms auf dem Hügel, bekannt als Amerika, nähert.

Was können Sie tun? Eine ganze Menge. Aber es bleibt nur noch sehr wenig Zeit. Wenn Sie nicht mit anderen Patrioten „im Kampf“ sind, um sich gegen die Kontrollen zu wehren, die unserer Gesellschaft ständig aufgezwungen werden, dann sollten Sie das tun. Sie können Ihre lokalen Patriots-Gruppen leicht finden, indem Sie Ihren Bezirk/Ihre Stadt googeln. Finden Sie Ihre örtliche GOP-Gruppe. Jeder Bezirk hat eine. Lernen Sie dort andere Gleichgesinnte kennen, und Sie werden schnell herausfinden, welche Gruppen aktiv sind.

Helfen Sie den kleinen Unternehmen vor Ort, die noch bestehen, indem Sie direkt bei ihnen einkaufen. Sie sind stark gefährdet, alles zu verlieren. Wenn wir sie verlieren, werden wir unwiederbringlich von der Regierung abhängig sein.

Suchen Sie auch Ihre unabhängigen örtlichen Apotheken auf. Bei Medikamenten gegen Bluthochdruck und anderen Arzneimitteln gibt es einen Rückstau, ebenso wie bei vielen anderen Produkten, die in unser Land verschifft werden. Finden Sie heraus, ob es in Ihrer Nähe Apotheken gibt, die lebensrettende Medikamente „zusammenstellen“, und unterstützen Sie sie jetzt.

Die Quintessenz ist, dass wir in den kommenden Monaten einen massiven Mangel an Produkten und wichtigen Arbeitskräften erleben werden. Das ist beabsichtigt, gut organisiert und soll uns als Land zu Fall bringen. Seien Sie vorbereitet, legen Sie Vorräte an und fangen Sie an, sich laut und täglich Gehör zu verschaffen. Wenn nicht, wird sich Ihr Leben für immer verändern.