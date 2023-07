„Wir benötigen eine echte Untersuchung“ der Biden-Bestechung und Burisma; RFK Jr. sagt, die Mainstream-Medien kritisieren ihn mehr als Trump

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. sagte, er sei ein größeres Opfer der Voreingenommenheit der Mainstream-Medien gewesen als der ehemalige Präsident Donald Trump.

Im Gespräch mit Maria Bartiromo in der Sendung „Sunday Morning Futures“ von Fox News wurde Kennedy gefragt, ob er sich Sorgen mache, dass er seine Botschaft nicht vermitteln könne, insbesondere, dass er nicht in der Lage sei, in einer Vorwahldebatte gegen Präsident Joe Biden anzutreten.

„Es ist interessant für mich, denn ich wurde auf eine Art und Weise niedergeschlagen, die meiner Meinung nach beispiellos ist, sogar noch mehr als Präsident Trump von den Mainstream-Medien niedergeschlagen wurde“ antwortete Kennedy.

Er kommentierte eine Harvard-Harris-Umfrage vom 21. Juli, wonach er die höchsten Beliebtheitswerte aller Präsidentschaftskandidaten für 2024 hat.

„Irgendwie hören die Amerikaner also, was ich sage. Ich weiß nicht, ob es durch die Podcasts oder durch die sozialen Medien ist“ sagte Kennedy.

Er sagte, er würde definitiv nicht für sich selbst stimmen“, wenn er den Nachrichten der Mainstream-Medien Glauben schenken würde.

„Wenn ich dem Glauben schenke, was in den Zeitungen über mich geschrieben und auf den Mainstream-Websites über mich berichtet wird, würde ich definitiv nicht für mich stimmen … Ich würde mich für eine sehr verachtenswerte Person halten“, fügte er hinzu.

Kennedy merkte auch an, dass er es bisher zwar vermieden habe, Biden zu kritisieren, dass aber „die Fragen, die jetzt auftauchen, so besorgniserregend sind, dass wir wirklich eine echte Untersuchung dessen brauchen, was passiert ist„.

„Ich meine, diese Enthüllungen… wo es um Burisma geht – ein notorisch korruptes Unternehmen, das anscheinend 10 Millionen Dollar an Hunter und seinen Vater gezahlt hat – wenn das wahr ist, dann ist das wirklich beunruhigend,“ fügte Kennedy hinzu.

RFK Jr. warnte auch, dass „jeder Amerikaner sich Sorgen machen muss über… unsere Bundesbehörden, die früher über der Politik standen und jetzt als politische Instrumente eingesetzt werden„, und fügte hinzu: „Das ist wiederum ein weiterer wirklich schädlicher Trend für unsere Demokratie.“

Sehen Sie sich das vollständige Interview unten an:

Umfrage

Die Umfrage (pdf), die am 19. und 20. Juli durchgeführt wurde und bei der 2.068 registrierte Wähler befragt wurden, ergab, dass 47 Prozent der Befragten eine positive Meinung von Herrn Kennedy hatten und 26 Prozent eine negative Meinung. An zweiter Stelle lag Trump, der 45 Prozent Zustimmung und 49 Prozent Ablehnung erhielt.

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, lag mit 40 Prozent Zustimmung und 37 Prozent Ablehnung auf dem fünften Platz, gefolgt von Biden mit einem Verhältnis von Zustimmung zu Ablehnung von 39 Prozent zu 53 Prozent.

Die Umfrage ergab auch, dass Biden mit 62 Prozent der Wähler gewinnen würde, wenn die Vorwahl der Demokraten für die Präsidentschaftswahlen 2024 heute stattfinden würde. Kennedy erhielt 16 Prozent Unterstützung, 11 Prozent der Wähler waren unentschlossen.

Kennedy äußerte sich am Sonntag auch auf Twitter zu seiner geringen Beliebtheit bei den Wählern.

„Das zeigt, dass die unerbittlichen Medienangriffe einfach nicht funktionieren. Die Menschen glauben den Medien nicht mehr – aus gutem Grund“ schrieb er.

„Was werden sie tun? Die Angriffe verstärken? Es gibt eine Alternative. Wie wäre es, eine neue Ära des zivilen, respektvollen und sachlichen politischen Diskurses einzuleiten?“

Kennedy, der im April seine Kandidatur für das Weiße Haus im Jahr 2024 ankündigte, wurde wegen seiner Kommentare zu COVID-19 in einem heimlich aufgenommenen Video kritisiert. In der Aufnahme beschrieb er, wie Forschungen zeigten, dass das Virus, das COVID-19 verursacht, unverhältnismäßig häufig Kaukasier und Schwarze befällt, während es bei aschkenasischen Juden und Chinesen vergleichsweise mild verläuft.

Er hat den Vorwurf des Rassismus und Antisemitismus zurückgewiesen und erklärt, er habe „niemals behauptet, dass das COVID-19-Virus gezielt Juden verschonen würde“.

Durham-Bericht

Kennedys Äußerungen vom Sonntag sind nicht das erste Mal, dass er die Mainstream-Medien kritisiert hat.

Im Mai, nach der Veröffentlichung des Durham-Berichts, kritisierte er auf Twitter das FBI und rief gleichzeitig die etablierten Medien auf.

„Dies ist kein parteipolitisches Geplänkel. Es geht um die politische Instrumentalisierung des FBI, um einen Kandidaten und dann einen amtierenden Präsidenten zu zerstören“ schrieb er am 22. Mai.

„Es geht um ein Lügengeflecht, das so ausgeklügelt ist, dass es das demokratische Ideal einer informierten Bürgerschaft zum Gespött macht.“

Special Counsel John Durham blättert in seinem Bericht, während er vor dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses im Rayburn House Office Building auf dem Capitol Hill in Washington am 21. Juni 2023 aussagt. (Chip Somodevilla/Getty Images)

Der Sonderberater John Durham, der vom damaligen Generalstaatsanwalt William Barr im Jahr 2020 ernannt wurde, um die FBI-Untersuchung der angeblichen Verbindungen zwischen Trump und Russland in den Jahren 2016-2017 zu überprüfen, kam in einem Bericht zu dem Schluss, dass die Behörden keine Grundlage für die Einleitung der Untersuchung hatten.

„Weder die US-Strafverfolgungsbehörden noch die Geheimdienste scheinen zu Beginn der Crossfire-Hurricane-Untersuchung über tatsächliche Beweise für geheime Absprachen verfügt zu haben“ schrieb Durham in dem Bericht. Crossfire Hurricane ist der Codename des FBI für die Ermittlungen der Behörde zu den angeblichen Verbindungen der Trump-Kampagne zu Russland.

Herr Durham schrieb auch, dass sich das FBI bei seinen Ermittlungen auf „rohe, unanalysierte und unbestätigte Informationen“ stützte. „Die objektiven Fakten zeigen, dass das FBI bei wichtigen Aspekten der Crossfire Hurricane-Angelegenheit ernsthafte Mängel aufwies“, fügte er hinzu.

„Am alarmierendsten ist vielleicht die Tatsache, dass die Durham-Untersuchung die elende Komplizenschaft der Mainstream-Presse offenbart, die immer noch nicht zugeben will, dass sie auf die große Lüge hereingefallen ist, sie verbreitet hat und nun weiterhin zulässt, dass diese Lügen als Wahrheit gelten„, fügte Kennedy hinzu.