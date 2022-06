Wir gehen davon aus, dass die Sterblichkeit in diesem Jahr um 5.000 Prozent ansteigen wird.

Todd Callender war der erste Anwalt in den Vereinigten Staaten, der das US-Verteidigungsministerium, das Gesundheitsministerium und die FDA wegen Impfvorschriften verklagte. Er tat dies im Namen einer großen Gruppe von Militärangehörigen.

Der Anwalt sagte, dass bis 2021 die Zahl der Todesfälle unter US-Militärangehörigen in der Altersgruppe der 18- bis 40-Jährigen aufgrund der mRNA-Injektionen um 1100 % steigen wird. Er verwies auf die Defense Medical Epidemiology Database (DMED). Nach Angaben der Behörden ist dieser Anstieg der Sterblichkeitsrate auf einen „Datenfehler“ zurückzuführen.

Callender sagte kürzlich vor dem Corona-Ausschuss von Rechtsanwalt Reiner Füllmich: „Wir erwarten, dass die Übersterblichkeit in diesem Jahr um 5.000 Prozent steigen wird.“

„Das ist Völkermord“, sagte er unverblümt.

Auch die Zahl der gemeldeten Krankheitsfälle sei im vergangenen Jahr um 1.100 Prozent gestiegen, so der Anwalt. Dazu gehören Krebs, Herzprobleme, Blutgerinnsel und so weiter. Kerngesunde Soldaten im Alter von 18 bis 40 Jahren erkranken plötzlich in Scharen. Der Impfstoff zerstöre ihr Immunsystem, betonte der Anwalt, der erklärte, dass es sich um eine Form von AIDS (Immunschwäche) handelt.

Die Israelis wüssten das und hätten bereits Papiere dazu veröffentlicht. „Jeder, der die Spritzen bekommen hat, hat in gewissem Maße eine Form von AIDS. Bei Menschen, die eine Impfung erhalten haben, sind 30 Prozent ihrer natürlichen Immunität zerstört. Wenn sie drei Impfungen erhalten, ist ihre natürliche Immunität vollständig verschwunden“.

Dies, so Callender, der 20 Jahre lang in der Welt der Lebensversicherungen gearbeitet hat, ist die wahre Epidemie.

“I'm the CEO of a large insurance group, and we underwrite morbidity risk. Based on what we are seeing, the rates right now, excess mortality is at 84%, and excess every kind of disease at 1100%. We are expecting upwards of 5000% for this year.”



pic.twitter.com/4gBaVwDeV2