Wir gewinnen den Kampf gegen die Covid-Tyrannei

Abriegelungen und Maskenpflicht haben unsere Wirtschaft in Aufruhr versetzt und die Lebensqualität vieler Menschen ruiniert. Sie funktionieren nicht gegen Covid, und Impfstoffe sind nicht nur ein Fehlschlag, sondern haben auch eine große Anzahl von Menschen getötet. Regierungen auf der ganzen Welt nutzen diese perverse Politik, um uns zu kontrollieren und uns zu willenlosen Tieren zu machen, die nach Belieben manipuliert werden können.

Aber unsere hochmütigen Herren in Washington und anderswo haben eine Überraschung erlebt. Die Menschen nehmen das nicht mehr hin. Sie sagen „Nein“ zu Impfverordnungen und Abriegelungen und weigern sich, Masken zu tragen. Sie demonstrieren in großer Zahl gegen diese drakonischen Maßnahmen und zwingen die Regierungen zum Einlenken.

Am vergangenen Sonntag demonstrierten Demonstranten in Brüssel gegen die Abriegelungen: „Chaotische Szenen spielten sich am Sonntag auf den Straßen der belgischen Hauptstadt Brüssel ab, als Tausende von Demonstranten an einem Massenmarsch gegen die Covid-19-Gesundheitspässe und andere Beschränkungen teilnahmen, die von den europäischen Regierungen im Namen der Bekämpfung der Pandemie eingeführt wurden.

Videos, die der Journalist Charles Baudry von RT France aufnahm, zeigten weiß behelmte Polizisten in Einsatzkleidung, die Straßen mit Barrikaden absperrten und Wasserwerfer einsetzten, um die Menge zu zerstreuen. Währenddessen bewarfen schwarz gekleidete, maskierte Demonstranten die Polizei mit verschiedenen Wurfgeschossen, darunter Bretter, die sie offenbar beim Abriss der Terrasse eines Cafés erworben hatten.

Man konnte die Demonstranten johlend und jubelnd hören, während sie Plastikstühle auf die Polizei warfen, die versuchte, sie mit Tränengas zu vertreiben. Mit Schilden und Schlagstöcken bewaffnete Beamte rückten in enger Formation vor, um die Menge aus einem Stadtpark zu vertreiben, wie RT-Videos zeigten.

Bei einem besonders gewalttätigen Zwischenfall waren Demonstranten zu sehen, die den Eingang zum Sitz des Europäischen Auswärtigen Dienstes angriffen. Sie versuchten, die Tür zu zertrümmern, was sichtbare Spuren auf dem Panzerglas hinterließ, und benutzten dann Bretter als improvisierte Speere, während eine Gruppe von Polizeibeamten drinnen blieb und versuchte, sie mit Tränengas zu vertreiben.

Der Massenprotest schloss sich den Demonstrationen gegen die Abriegelung in anderen europäischen Städten am Samstag an. Sie wurde nach eigenen Angaben von mehr als 600 lokalen Vereinigungen aus ganz Europa sowie von einigen nationalen Ablegern von World Wide Demonstration und Europeans United organisiert.“

Diese Demonstration war nur die jüngste in einer Reihe weltweiter Proteste. Jon Rappoport beschreibt sie: „Große Proteste gegen die Abriegelung breiten sich in ganz Europa aus. Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, das Vereinigte Königreich und Polen. Die Medien versuchen, die Berichterstattung über diese folgenschweren Ereignisse zu unterbinden.

In Südkalifornien weigern sich fünf Sheriffs von bevölkerungsreichen Bezirken (17 Millionen Menschen), die neue Ausgangssperre von Gouverneur Newsom durchzusetzen. Eine Petition zur Abberufung des Gouverneurs nimmt an Fahrt auf.

In New York veranstalteten Mitglieder der chassidischen Sekte eine Hochzeit, an der mehrere Tausend Menschen ohne Masken dicht gedrängt saßen.

In einem intimeren Rahmen, aus nächster Nähe und sehr persönlich, haben Mitglieder und Besitzer eines Fitnessstudios in Buffalo, New York, Polizisten und einen Gesundheitsbeamten niedergeschlagen, die das Fitnessstudio betreten hatten, weil die Versammlung die vorgeschriebene Grenze überschritten hatte. Das Personal des Fitnessstudios vertrieb die Polizisten und folgte ihnen, um sicherzustellen, dass sie das Gelände verließen.

In Buffalo kamen die Demonstranten zum Haus des Erie County Executive, Mark Poloncarz, um ihrem Ärger über die neuen Schließungsbeschränkungen Ausdruck zu verleihen. Der Protest richtete sich auch gegen den New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo.

Die Sheriffs in den Bezirken Fulton und Erie (New York) weigern sich, an Thanksgiving Abriegelungen durchzusetzen, die die Anzahl der Personen in Privathäusern begrenzen.

In verschiedenen Gegenden Englands hat die Polizei Regierungsbeamte gewarnt, sie säßen auf einer „Zeitbombe“, da es nach den Sperrvorschriften illegal ist, dass zwei oder mehr Familien zu Weihnachten zusammenkommen – und die Ordnungskräfte dürfen in Häuser eindringen, in denen Verstöße begangen werden. Die Zeitbombe ist natürlich eine große Zahl empörter Bürger.

In Australien kündigte der CEO der Fluggesellschaft Qantas, Alan Joyce, an, dass Reisende erst dann fliegen können, wenn sie den COVID-Impfstoff erhalten haben, sobald er zugelassen ist. Kurz darauf stand Joyce bei einer Veranstaltung auf einem Podium, um eine Rede zu halten, und ein griesgrämiger Australier ging auf ihn zu und schob ihm einen Kuchen ins Gesicht.

Zwei Frauen sahen den Gouverneur von New Jersey, Phil Murphy, beim Abendessen in einem Restaurant mit seiner Familie. Er war maskenlos. Du bist so ein Arschloch“, sagte die eine Frau zu ihm. Murphy hat gerade die Abriegelung seines Bundesstaates verlängert, das neunte Mal, dass er dies seit März getan hat. An seinem Esstisch versuchte Murphy, ruhig zu bleiben. Er setzte seine Maske auf.

Andrew Kudrick, der Polizeichef von Howell Township in New Jersey, sagt, er werde die „drakonische“ Beschränkung des Gouverneurs auf 10 Personen beim Thanksgiving-Dinner nicht durchsetzen.

Die CDC hat die Amerikaner aufgefordert, an Thanksgiving zu Hause zu bleiben. Am vergangenen Wochenende sind zwei Millionen Amerikaner in den Flieger gestiegen.

In einer Art stillem Protest haben 300.000 Einwohner New Yorks die Stadt seit Beginn der Pandemiebeschränkungen verlassen.

Es ist anzumerken, dass unter den mehreren hunderttausend (oder mehr) Trump-Anhängern, die sich in Washington DC zu einer „Stop The Steal“-Kundgebung versammelten, nur wenige Menschen Masken trugen und sich niemand an die sozialen Distanzierungsvorschriften hielt.

Überall in Amerika sind Taschen der Wirtschaft ohne Fanfare weit geöffnet – keine Masken, keine Distanzierung, niemand achtet auf staatliche Vorschriften.

Die Mauern der faschistischen Abriegelung bekommen Risse, im Großen wie im Kleinen. Eigentlich gibt es keine Kleinigkeiten. Jede Handlung, die vom Feuer der Freiheit inspiriert ist, zählt.“

Die Menschen haben ähnliche Proteste gegen die Impfpflicht gestartet. „Eine neue Runde von Kundgebungen gegen die obligatorische Covid-Impfung hat Australien erreicht, mit Hunderttausenden, die in Dutzenden von Städten protestierten. Luftaufnahmen zeigten riesige Menschenmengen, die zentrale Straßen blockierten.

Am Samstag fanden im ganzen Land neue Kundgebungen statt, bei denen die Menschen für mehr Freiheit in Bezug auf die Impfung gegen Coronaviren demonstrierten. Organisiert von der Gruppe Millions March Against Mandatory Vaccination zogen massive Proteste durch das Zentrum von Sydney, Melbourne, Canberra und Perth sowie durch 30 weitere australische Städte und Gemeinden

Mit der Behauptung, Impfvorschriften seien diskriminierend, protestierten die Menschen vor Parlamentsgebäuden und blockierten zentrale Straßen, forderten den Rücktritt der Regierungen der Bundesstaaten und ein Ende dessen, was manche als „Tyrannei“ bezeichnen.

Es wurden keine offiziellen Zahlen über die Teilnehmerzahlen veröffentlicht, aber verschiedene Medien berichteten, dass an diesem Wochenende „Hunderttausende“ auf die Straße gingen. Luftaufnahmen zeigten Städte, die mit großen Menschenmengen überflutet waren.“

Auch in Amerika haben die Menschen die Nase voll von den tödlichen Impfstoffen. Im Oktober nahmen „Tausende von Menschen am Samstag an der Broadway Rally for Freedom in New York City teil. Der friedliche Protest konzentrierte sich auf die Freiheit der Gesundheit, die informierte Zustimmung und das Recht aller Amerikaner, ihre eigenen Gesundheitsentscheidungen zu treffen.

Zu den Rednern gehörten der Vorsitzende von Children’s Health Defense (CHD), Robert F. Kennedy Jr. und Präsidentin Mary Holland. Weitere Redner waren Dr. Lawrence Palevsky, Dr. Christiane Northrup, Jason Shurka, Jo Rose, Kevin Jenkins, Patricia Finn und John Matland.

Die Mächtigen, vor allem hier im Bundesstaat New York, bekämpfen uns“, erklärte Holland den Zuhörern. Wir haben vielleicht geglaubt, dass wir mit dem Abgang von Gouverneur Cuomo eine Atempause haben würden – aber nein. Wir haben jetzt eine Gouverneurin, die wirklich glaubt, dass Impfen die Religion des Staates ist, die in einer Kirche in Brooklyn zu ihren ‚Aposteln‘ predigt und dabei eine ‚Impf‘-Halskette trägt. Das kann man sich nicht ausdenken“.

Holland erzählte den Anwesenden von den vielen juristischen Auseinandersetzungen in New York, einschließlich der Beteiligung von CHD an der Anfechtung der Aufhebung der religiösen Ausnahmeregelung für Schulkinder, die seit 2019 in Kraft ist und die wahrscheinlich vor den Obersten Gerichtshof kommt.

Wir gewinnen“, sagte Holland, und die Menge stimmte in den „Wir gewinnen“-Ruf ein.

Holland sagte „wir gewinnen“ in Anspielung auf die Behauptung, dass Southwest Airlines, die Polizeigewerkschaften von Chicago und Los Angeles und andere sich gegen die Vorschriften wehren und in vielen Fällen Klagen einreichen.

Wir sind noch nicht fertig, bis wir den Drachen entmündigt und diejenigen strafrechtlich verfolgt haben, die uns wissentlich belogen und Millionen von Menschen ungerechtfertigt irreparablen Schaden zugefügt haben“, sagte Holland.

Die Kundgebung fand zu einem Zeitpunkt statt, an dem Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen sowie private Unternehmen weiterhin COVID-Impfungen als Voraussetzung für die Beschäftigung und den Zugang zu Schulen, Krankenhäusern, Sporthallen, Restaurants und Sportveranstaltungen vorschreiben.

Der Impfstoff ist nicht sicher und wirksam …“, sagte Kennedy der Menge. Wie können Sie die Amerikaner zwingen, sich impfen zu lassen?

Kennedy merkte ironisch an, dass Dr. Anthony Fauci, der hinter dem Vorstoß für die COVID-Impfung von Kindern im Alter von 5 Jahren steht, den jährlichen Bill of Rights Award der American Civil Liberties Union of Southern California erhalten hat.

In welchem Universum ist es in Ordnung zu sagen: „Wir werden diese Kinder sterben lassen, damit ältere Menschen leben können?“ fragte Kennedy. Er äußerte sich besorgt über die Zunahme von Herzmuskelentzündungen und anderen unerwünschten Wirkungen des COVID-Impfstoffs in jüngeren Altersgruppen.

Wir dürfen das kleinen Kindern nicht antun“, sagte Kennedy, nachdem er erklärt hatte, dass das Durchschnittsalter beim Tod durch COVID 76 Jahre beträgt, was der durchschnittlichen Lebenserwartung entspricht. Kinder den Nebenwirkungen der COVID-Impfung auszusetzen, so Kennedy, ist unethisch. Es ist ein ärztlicher Kunstfehler“.

Da ist ein Typ in einem weißen Laborkittel, der sich selbst als Arzt bezeichnet, obwohl er noch nie einen einzigen COVID-Patienten behandelt hat“, sagte Kennedy. Und er sagt den Amerikanern, dass sie Dinge tun sollen, die gegen ihr Gewissen verstoßen, die gegen all ihre Werte verstoßen, und sie tun es, weil eine Autoritätsperson ihnen sagt, dass sie es tun sollen, und 67 % von ihnen tun es, aber 33 % weigern sich, es zu tun, und Sie sind diese 33 %.

Ihr seid diejenigen, die für ihre Werte einstehen“, fuhr Kennedy fort. Ihr seid diejenigen, die das Land für euch selbst, für eure Kinder und für die 67 % retten werden, wenn sie endlich zur Vernunft kommen. „

Wir bringen Regierungen, die uns tyrannisieren wollen, dazu, sich zurückzuziehen. Wir sind am Gewinnen.