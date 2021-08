Wir haben das Auge des Sturms von Davos erreicht

Der Kongress hat sich in die Sommerpause zurückgezogen und weder das Infrastruktur- noch das Ausgabengesetz verabschiedet, das dank Krysten Sinema aus Arizona wochenlang im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit Washingtons stand. Sie torpedierte persönlich das wichtigste Gesetz der Biden-Administration, an dem monatelang gefeilt wurde, und drückte dem Ganzen dann wie John McCain die Daumen.

Die unter Trump eingeführte Aussetzung der Schuldenobergrenze wurde nicht verlängert. Während ich dies schreibe, liegen wir derzeit mehr als 6 Billionen Dollar darüber.

Präsident Joe Biden hat lange genug von seinem Wackelpuddingbecher aufgeschaut, um den Kongress anzuflehen, das Räumungsmoratorium für diejenigen zu verlängern, die mit ihren Miet- und Hypothekenzahlungen im Rückstand sind, das seit mehr als einem Jahr in Kraft ist. Schätzungsweise 6,5 Millionen Menschen, die mit ihrer Miete im Rückstand sind, müssen nun mit einer Zwangsräumung rechnen.

Die US-Steuerkühe haben ihre Ersparnisse in alarmierendem Maße aufgebraucht, während sie mit dieser Zwangsräumung konfrontiert sind. Aber hey, die Steuergutschrift pro Kind wird jetzt als monatlicher Scheck ausgestellt, solange die Post ihre Arbeit macht. Übrigens weigern sie sich, Bidens Pläne zu unterstützen, wonach alle Regierungsangestellten gegen einen Virus geimpft werden sollen, der niemanden mehr tötet.

Diese jüngste Welle von Obdachlosen, die im nächsten Jahr auf den Straßen der USA umherwandern, wird von den Demokraten und den Medien (aber ich wiederhole mich) dazu benutzt werden, die bösen Republikaner dafür zu verteufeln, dass sie nichts gegen diese neue Krise unternommen haben.

Dabei spielt es keine Rolle, dass sie durch die Abriegelung von Teilen der Welt und die Sprengung der Finanzmärkte sowie die Unterbrechung des natürlichen Warenflusses, der eine funktionierende Wirtschaft ausmacht, vollständig erzeugt wurde.

Die Panik, die viele empfinden werden, wird echt sein, aber die Frage ist, wer eigentlich in Panik gerät?

Sind es die „Dreckschleudern“ und „wissenschaftsfeindlichen“ Verlierer, die sich weigern, eine experimentelle Gentherapie zu nehmen, oder diejenigen, die diesen ganzen Wahnsinn überhaupt erst angeordnet haben, um sich persönlich und politisch zu bereichern?

Manchmal ist Verlieren einfach nur Verlieren

Die Biden-Regierung hat in der vergangenen Woche auf Schritt und Tritt wichtige politische Schlachten verloren. Das lässt sich nicht leugnen. Das ist eine uneingeschränkt gute Sache. Es sorgt dafür, dass der Zorn und die Frustration über die Richtung des Landes nach Trump bei den Zwischenwahlen trotz des zu erwartenden Wählerbetrugs im nächsten Herbst unaufhaltsam sein wird.

Darauf können wir uns genauso verlassen wie auf die Wahlen im Jahr 2020. Aber die größere Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, ob wir diese Wahlen tatsächlich haben werden, wenn es so aussieht, als ob wir einen Erdrutschsieg auf der populistischen Seite des politischen Ledgers haben werden?

Was die kleinen Leute wollen, ist denen ein Gräuel, die sich jedes Jahr in Davos versammeln, um ihre dystopischen Zukunftspläne für die Menschheit zu entwerfen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Wahlen in Deutschland oder Frankreich als Probelauf für die Zwischenwahlen im nächsten Herbst aussetzen, steigt also täglich. Wenn Sie diese Vorhersage buchen und sich regelmäßig darauf verlassen, könnten Sie damit mehr verdienen als in der kommenden Krypto-Hausse, aber nur ganz knapp.

Wie können Biden und Pelosi ihr Scheitern jetzt als Sieg darstellen, wenn man dies mit normalem politischem Kalkül durchdenkt? Die Wahrheit liegt für jeden auf der Hand. Sie haben gelogen, betrogen, gestohlen und nach allem, was man sich vorstellen kann, am 6. Januar einen Staatsstreich inszeniert.

Sie haben alles, was sie jemals wollten … die gesamte Macht der Legislative und der Exekutive, während sie gleichzeitig die Judikative in die Bedeutungslosigkeit verdrängen …

… und eine MILF aus ‚Zona hat das alles mit einer Pressemitteilung rückgängig gemacht?

Unterschätzen Sie nicht die Chuzpe dieser käuflichen Leute, es zu versuchen, denn in Davos‘ New Normal sind alle Anzeichen von öffentlichem Anstand einfach eine Hundepfeife für latente Faschisten und weiße Rassisten.

Aber angesichts dieser Reihe von Misserfolgen ist es kein Wunder, dass Pelosi darüber nachdenkt, endlich ihren Sitz im Repräsentantenhaus aufzugeben. Was bleibt denn noch zu tun, nachdem sie fast im Alleingang jeden Aspekt des amerikanischen Gesetzgebungsverfahrens zerstört hat? Ich fühle ihre Langeweile, es gibt einfach keine gläsernen Decken mehr zu durchbrechen.

Pelosi hat bei den Ausgaben- und Infrastrukturgesetzen hart geblufft, aber vergessen, dass eine 50:50-Aufteilung im Senat und eine geschlossene republikanische Front, die weiß, dass sie bei den Zwischenwahlen am Drücker ist, bedeutet, dass jeder einzelne Senator mit einem nominellen „D“ hinter seinem Namen die „unglaubliche Macht des Rednerhammers“ nehmen und sie sich direkt in ihren schlaffen, wütenden Hintern schieben kann.

Das war das Stichwort für Sinema, die wirklich ein Freigeist ist. Sie weiß auch, dass die Situation in Arizona ein Pulverfass ist, in dessen Nähe sie nicht sein möchte, wenn es wegen der Ergebnisse der Wahlprüfung explodiert.

Aktion Jackson-Reaktion

Die Reaktion der in Davos beheimateten Demokraten und der GOPe auf diese Verluste ist ein immer schrilleres und verzweifelteres Gequatsche über das Schreckgespenst der Delta-Variante, während jeder im Westen genug von diesem Unsinn hat.

Erinnern wir uns daran, dass Biden erst am Montag 100 Dollar angeboten hat, um „sich bitte impfen zu lassen“, und am Ende der Woche hören wir dies ….

Das ist ehrlich gesagt ein größerer Ausrutscher, als die Medien vor zwei Monaten bei der COVID-Laborleck-Theorie eine Kehrtwende machten.

Und plötzlich schrien Millionen von Stimmen vor Wut auf und konnten nicht mehr zum Schweigen gebracht werden.

Hunderttausende gehen in Paris, Nizza, Montpellier, Nantes, Straßburg, Reims, Toulouse, Marseille und vielen anderen Städten Frankreichs auf die Straße, um gegen Impfpässe und Zwangsimpfungen zu protestieren.

NOW – Hundreds of thousands are taking to the streets in Paris, Nice, Montpellier, Nantes, Strasbourg, Reims, Toulouse, Marseille, and many more cities across France to protest vaccine passports and mandatory vaccinations.#manif31juillet pic.twitter.com/yDB02vYNzw — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 31, 2021

Auf Schritt und Tritt blamieren sich die höchsten Kabinettsmitglieder der Biden-Junta mit Doppelzüngigkeit und kognitiver Dissonanz, die selbst der mit einem Hirnvirus infizierte Normalbürger als unlogisch erkennen kann. Ich weiß, dass man zu manchen Leuten nicht durchdringen kann, aber es braucht keine kritische Masse, um einfach zurückzutreten, die Arme zu verschränken und zu sagen: „Weißt du was? Nein.“

Ein „Nein“ zu Davos zu sagen, hat jedoch einen schrecklichen Preis. Fragen Sie nur die Briten, die seit mehr als einem Jahr eingesperrt sind, seit sie durch den Brexit ihre „Freiheit“ von der EU gewonnen haben.

Jetzt kommen noch die Launen von Mutter Natur hinzu, die mit einem zunehmend prekären Tanz zwischen dem schwächer werdenden Magnetfeld der Erde und der zunehmenden Aktivität der Sonne zu kämpfen hat, und wir haben überall auf dem Globus extreme Wetterverhältnisse, die jedem Klimaalarmisten mit Windeln im Gesicht und einem Stock im Arsch den Tag versüßen.

Die westliche Hälfte der USA steht entweder in Flammen oder leidet unter einer erntezerstörenden Dürre, die jeden dort auf Hilfe von der dysfunktionalen, wenn nicht gar gelähmten US-Regierung hoffen lässt, die aber nicht kommt. Die Versorgungsketten für grundlegende Güter wie Fleisch, Holz, Strom und Wasser brechen zusammen, und es wird Jahre dauern, bis der Schaden behoben ist.

Diese Naturkatastrophen wären nicht so schwer zu bewältigen, wenn Davos diese „Great Reset“-Operation nicht von Anfang an verfolgt und in den ersten sechs Monaten von Bidens Anti-Administration durchgezogen hätte.

Aber Sie wissen ja, für einen Penny rein, für Millionen Tote rein, für das Allgemeinwohl.

Davos kümmert sich nicht einmal um die Menschen, die seine treuesten Unterstützer sind, geschweige denn um die, die es zerstören will – Fleischesser, Individualisten, Weiße und Christen, Sie wissen schon, die meisten Amerikaner.

Schauen Sie sich nur ihr Heimatgebiet in Europa an. Überschwemmungen haben ganze Städte in Deutschland ausgelöscht, während der mutmaßliche neue Regierungschef, der natürlich nach Davos-Manier handverlesen wurde, Krokodilstränen über Hunderte von Toten weinte, während er sich über den Klimawandel echauffierte und über die Notlage des Volkes lachte, das er in ein paar Monaten anführen soll.

Bei dem Tempo, mit dem die Proteste in Frankreich voranschreiten, wird die EZB allein durch die Versorgung der Gendarmen mit Tränengas und Wasserwerfern bankrott gehen.

Wenn Sie nicht erkennen, dass die Delta-Variante nur existiert, um den Vorwand zu liefern, jede Wahl zu annullieren, die gegen Davos gerichtet ist, dann haben Sie wirklich überhaupt nicht aufgepasst.

Brauchst du die Impfung wirklich?

Wir sind an dem Punkt angelangt, an dem Davos‘ Pläne zur Zerstörung der amerikanischen und europäischen Bevölkerung in Erfüllung gehen.

Von den Ereignissen dieser Woche an werden wir uns in einem „Ausnahmezustand“ befinden, der in V wie Vendetta brillant beschrieben wurde, in dem die Medien dazu benutzt werden, die Angst über jedes vernünftige Maß hinaus zu steigern, und die Menschen zunehmend sagen: „Ach, Quatsch.“

Oder, wie wir hier in den Staaten sagen: „Scheiß auf diesen Lärm!“

Von nun an wird es nur noch schlimmer werden, und unsere einzige Möglichkeit besteht darin, unsere lokalen Gemeinschaften zu stützen, anstatt auf irgendwelche Retter an den Wahlurnen zu hoffen. Die Regeln haben sich geändert.

Die Demokratie wurde geächtet und die Gerichte neutralisiert. Der Drang nach totaler Kontrolle über Ihre Bewegungen, Ihre Gedanken und Ihr Grundrecht, sich in der Welt zurechtzufinden, wird nicht mehr durch das Gesetz geschützt.

In der Tat ist das Gesetz offen feindlich gegenüber Ihrer eigenen Existenz. Fragen Sie einfach die Australier und Kanadier.

Wir haben schon immer gewusst, dass die öffentliche Gesundheit der Schummelcode zur Tyrannei ist. Jetzt sehen wir, wie sie auf eine Art und Weise als Waffe eingesetzt wird, die nicht nur gruselig ist, sondern in ihrer Unmenschlichkeit erschreckend.

Aber die Kinder glauben immer noch, dass die Kommunisten sich für sie interessieren.

Die Sache hat jetzt eine Dringlichkeit, die vorher nicht gegeben war. In den Tagen nach der Neutralisierung von Trump hielten sie sich zurück, weil sie dachten, sie hätten mehr Zeit, mehr als ein ganzes Jahr, um den Druck auf uns schrittweise zu erhöhen.

Aber es stellte sich heraus, dass COVID-19 einfach nicht tödlich genug und die Therapeutika dafür nicht stark genug waren, um die Agenda hinter der Operation zu entlarven.

Don Lemon kann uns also am Arsch lecken, wenn er glaubt, wir würden unseren Lebensunterhalt aufgeben, wenn wir einfach Ivermectin an der Ladentheke kaufen und unseren Mann stehen könnten. Aber das ist nichts, was Don gut kann.

Ich schlage vor, Don in sein Büro zu sperren, damit er seinen Tofu-Truthahn und seine Bohnensprossen zwischen den einzelnen Segmenten seines unbeachteten Fernsehauftritts essen kann, der von gefälschtem Fed-Geld subventioniert wird. Aber kein Toilettenpapier für ihn oder Impfungen. Das muss echten Männern vorbehalten bleiben, die das Fleisch essen und die Sojabohnen und Sprossen anbauen, während wir die von ihm mitverursachte Holzknappheit beseitigen.

Während sie also denken, es sei an der Zeit, die Ungeimpften zu Sündenböcken dafür zu machen, warum wir nicht alle schöne Dinge haben können, wird sich das schnell gegen sie wenden.

Leute wie Don sind dazu da, den Konsens zu schaffen, um die Pogrome zu rechtfertigen, die sie sich in ihren sauerstoffarmen Gehirnen ausmalen.

Ich würde lächeln und etwas Prägnantes wie „Molon Labe“ sagen, aber das wäre ein bisschen zu sehr auf die Nase gefallen.

Die lange Dunkelheit oder nur lange Dollars?

Letztendlich ist nicht alles schlecht und düster. Es gibt überall Anzeichen dafür, dass die Bande, die dieses Oligarchenkartell zusammenhalten, zerreißen. Ich habe bereits in früheren Beiträgen darüber gesprochen. Ehrlich gesagt, man muss schon ein kompletter Trottel sein, um zu glauben, dass Jamie Dimon und die Narzissten an der Wall Street zu Herrn Schwab überlaufen werden, ohne ein paar Runden in der Oligarchenversion des UFC-Oktagons zu überstehen.

Yellen mag versuchen, die Wall Street für Schwab zu zerstören, aber Powell und der FOMC sind immer noch im Amt, auch wenn sie in Bezug auf die Inflation so zusammenhangslos klingen wie der Direktor des CDC in Bezug auf, nun ja, alles.

Ich bitte Sie, noch einmal über die letzten beiden Fed-Sitzungen nachzudenken.

Zunächst hat er die Überseemärkte mit der Anhebung des Reverse-Repo-Satzes auf 0,05 % leerlaufen lassen. Diese Woche schuf er eine ständige Repo-Fazilität für ausländische Geschäftspartner, um ihnen diese Dollars zurückzugeben. Sie werden dies nur tun, weil sie jetzt verzweifelt nach ihnen suchen, aber es wird sie ihrer hochwertigen Repo-Sicherheiten berauben, d.h. US. Staatsanleihen.

Da die Fed weiß, dass in den nächsten Monaten keine neuen US-Staatsanleihen emittiert werden, weil das Problem mit der Schuldenobergrenze noch nicht gelöst ist, braucht sie einen Vorrat an diesen Papieren, um sie an die Banken zurückzugeben, von denen sie weiß, dass sie sie brauchen werden.

Das Ergebnis war die erste Ausgabe von mehr als einer Billion Dollar im Rahmen der inländischen Reverse-Repo-Fazilität der Fed, die den Banken im Tausch gegen Dollar Staatsanleihen zurückgibt, um ihnen die nun sehr knappen Sicherheiten zu liefern.

In der Folge dürfte dies die Märkte in Übersee (sprich: Europa) weiter destabilisieren, während die Wall Street und die inländischen Banken mit allen Sicherheiten ausgestattet werden, die sie für diese gefährliche Zeit, in die wir eintreten, benötigen könnten.

Für mich sieht es nicht so aus, als würde Powell in der gleichen Tonart spielen wie Yellen.

Ich gehe jede Wette ein, dass die Aussagen der Fed in Jackson Hole uns zeigen werden, wo die Fed in dieser Angelegenheit steht, und das wird uns zeigen, ob wir überhaupt Freunde in hohen Positionen haben oder nicht.

Der von Davos ausgelöste Sturm hat das Land erreicht. In den nächsten zwei Monaten wird sich zeigen, wer noch auf der Gehaltsliste der Fed steht und wer nicht, oder wer von ihr kompromittiert wird. Für mich ist der Schlüssel die Fed. Wir werden früh genug herausfinden, ob Wall St. wirklich nicht mit der Komintern unter einer Decke steckt.

So oder so, wir haben keine Zeit mehr, uns vorzubereiten.