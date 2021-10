Wir haben dir Angst gemacht, jetzt werden wir dich heilen

Das neue Office for Health Improvement and Disparities (OHID) hat nach seiner ersten und völlig lächerlichen Kampagne zur Bekämpfung der sich zuspitzenden Krise der psychischen Gesundheit des Landes bereits damit begonnen, seine Tätigkeit auszuweiten.

In ihrem Bestreben, die digitale Technologie zur Verbesserung der körperlichen Gesundheit und zur Vorbeugung von Krankheiten zu nutzen, bevor sie entstehen, ist dieses zweite Angebot eher ein weiteres Instrument, mit dem Großbritannien in einen gesundheitsorientierten Überwachungsstaat verwandelt werden soll.

Ab Januar werden in einer noch festzulegenden Region im Rahmen eines vom Gesundheitsminister unterstützten Pilotprojekts Geräte am Handgelenk getragen, mit denen Punkte für gesundes Verhalten gesammelt werden können, die wiederum „Belohnungen“ wie Lebensmittelgutscheine, Geschenkkarten und Rabatte in Geschäften, Kinos und Freizeitparks freischalten. Das Gesundheitsministerium beteiligt sich mit 3 Millionen Pfund an dem Projekt, bei dem es im Wesentlichen um die Entwicklung von personalisierten Verhaltensmessgeräten für Übergewichtige geht.

Der siegreiche Auftragnehmer HeadUp Systems, der sich auf die „Nutzung der Leistungsfähigkeit von Wearable Technology und KI“ spezialisiert hat, wird das Behavioural Insights Team (BIT), auch bekannt als „Nudge Unit“, als Design- und Evaluierungspartner haben, dessen Mitglieder in der SAGE-Untergruppe SPI-B vertreten sind. Einige von ihnen waren zweifellos an dem Ratschlag vom März 2020 an die Regierung beteiligt, die Nation mit Covid-19-bezogenen Terror-Nudges zu erschlagen und gleichzeitig den Einsatz von „sozialer Missbilligung bei Nichteinhaltung“ zu dulden.

Zwei Blogeinträge auf der BIT-Website Ende September zeigen uns genau, was dieses Team von Viehtreibern in letzter Zeit getrieben hat, und es liest sich ähnlich hässlich und unheilvoll wie ihr Beitrag vom März 2020, der dazu beitragen soll, dass sich die Öffentlichkeit an die Abriegelungen hält.

Um der Regierung dabei zu helfen, die Risikowahrnehmung der Öffentlichkeit in Bezug auf das Coronavirus zu verbessern – als ob sie nach 20 Monaten unablässiger Propaganda noch weitere Hilfe bräuchte -, hat das BIT zwei entscheidende Gruppen identifiziert: diejenigen, die aus Angst noch nicht wieder ein normales Maß an sozialen Kontakten aufgenommen haben („strong compliers“), und diejenigen, die keinerlei Vorsichtsmaßnahmen ergreifen (beunruhigend als „potenzielle Superverbreiter“ bezeichnet).

Zu letzteren macht das BIT eine äußerst beunruhigende Aussage, insbesondere angesichts der jüngsten Medienhysterie: Es wird wahrscheinlich schwierig sein, Möglichkeiten zu finden, sie zu erreichen. Wir müssen kreativ sein, wenn es darum geht, Berührungspunkte zu finden, um potenzielle Superspreader anzusprechen. Dies ist ein wichtiges Unterfangen: Die Änderung des Verhaltens der „potenziellen Superspreader“ könnte einer der wichtigsten Faktoren sein, die darüber entscheiden, ob das Vereinigte Königreich die Herausforderungen des Herbstes und Winters erfolgreich meistert.

Alles, was ich höre, ist die Bereitschaft von BIT, bei der Einführung allgemeiner Gesundheitspässe zu helfen, und der Angriff auf diejenigen, die sich nicht daran halten, um dies zu erleichtern. Als Unternehmen mit sozialem Zweck, das nur noch zum Teil dem Kabinettsamt gehört, sollte ihre Haltung nicht überraschen, auch wenn gov.uk vielleicht den Hinweis auf ihrer Website entfernen sollte, dass das Team von der britischen Regierung unabhängig ist.

Parallel zu der bevorstehenden Kampagne zur Verteufelung von „Superverbreitern“ (den Ungeimpften) werden Anstrengungen unternommen, um diejenigen zu unterstützen, die „starke Befürworter“ sind, die „potenziell übermäßig besorgt über das Coronavirus sind, damit sie sich sicher in der Gesellschaft bewegen können“. Dass BIT nun aktiv versucht, die Angst zu beseitigen, die sie selbst mitverursacht haben, und damit der ruchlosen Agenda dient, für die sie konzipiert wurde, ist ein weiteres Beispiel dafür, warum ich die „Pandemie“ so oft als ein Projekt der humanitären Intervention bezeichne: das Anzetteln von Terror, um das Anbieten der Salbe zu ermöglichen, die Ihnen dann Rechte an der Beute gewährt.

Alle Parteien folgen dieser HI-Blaupause. Chris Whitty will mit seinem intramuskulären Antidepressivum für Jugendliche Kinder von der Angst heilen, die er ihnen selbst eingeflößt hat. Sajid Javid machte da weiter, wo Matt ‚Cry Freedom! Hancock aufhörte, als er die Aufputschmittel-Hasser beschimpfte, weil sie den Fahrplan zur Freiheit aufhielten, den seine Regierung als achtspurige Spaghetti-Kreuzung ins Nirgendwo entworfen hat; sowohl Whitty als auch Javid schwelgen in der Gunst der Macht.

Die Hausärzte haben sich mit ihrer hartnäckigen Weigerung, mehr Zeit für persönliche Gespräche mit den Patienten aufzubringen, in den Kampf eingeschaltet und signalisieren der Nation, dass es einen Notfall gibt, wo keiner ist, und befürworten die Online-Gesundheitsversorgung. Die kombinierten Auswirkungen werden zu einem unnötigen Anstieg der psychophysischen Beschwerden führen, die zu behandeln und zu verhindern sie einst geschworen haben. Ihre Belohnung sind Gehälter von über 100 000 Pfund pro Jahr.

Selbst die Öffentlichkeit kann sich der HI-Strategie nicht entziehen: Es handelt sich um eine kleine, selbstgesteuerte Intervention innerhalb der viel größeren, bevölkerungsgesteuerten Intervention des Staates. Sie seufzen über die Dauer dieser Reise in die Freiheit hinter den Masken, antibakteriellen Gels, Schuluntersuchungsprotokollen, NHS-Apps und Impfungen, die sicherstellen sollen, dass sie nie endet. Ihre Belohnung ist soziale Akzeptanz durch die Vermeidung jeglicher „Missbilligung bei Nichteinhaltung“.

Staatlich geförderte tragbare Gesundheitstechnologien sind nichts anderes als das Streben nach allgemeiner Konformität durch scheinbar wohlwollende Spielereien. Dass Gesundheitspässe und Adipositas-Uhren dann miteinander verknüpft werden können, sollte jedem klar sein. Wenn dies unweigerlich geschieht, werden die letzten verbliebenen „Superspreader“ entsetzt zusehen, wie eine ganze Population „starker“, aber keuchender Compliance-Träger Schritte auf dem Weg zu einem kostenlosen Leckerbissen bei Burger King zählt, wobei ihr Leben bereitwillig auf den Verhaltens-Hauptrechner der Elite hochgeladen wird.