Wir haben ein viel größeres Problem als „Desinformation“

mercola.com: Mein jüdischer Vater war ein alter Anwalt vom Lande, der fest an Fairness und Gerechtigkeit für alle lebenden Menschen glaubte, und so war ich neugierig, was er über die Nazis dachte.

Es war im Frühjahr 1977, und die amerikanische Nazipartei hatte angekündigt, dass sie am 4. Juli eine Kundgebung in der Stadt Skokie, einer überwiegend jüdischen Gemeinde in Illinois, abhalten wollte. Wenig überraschend hatte die Stadt Skokie eine einstweilige Verfügung beantragt, um die Kundgebung zu verbieten, und die Nazis hatten ironischerweise die Hilfe der American Civil Liberties Union (ACLU) in Anspruch genommen, um die Verfügung zu bekämpfen.

Das Thema am Familientisch war dieses: Sollte die American Civil Liberties Union die Rechte der Nazis auf freie Meinungsäußerung schützen? Denken Sie daran, dass wir jüdischer Abstammung sind und es daher schwer ist, die damit verbundenen philosophischen Fragen objektiv zu betrachten, weil so viele Emotionen mit dem Thema verbunden sind. Trotzdem werde ich die Antwort meines Vaters nie vergessen:

„Sie müssen sie verteidigen“, sagte er über die Entscheidung der ACLU, das Verbot im Namen der Nazi-Partei zu bekämpfen. „Redefreiheit ist nicht nur für Leute, mit denen man übereinstimmt.“

Das ist sie nicht. Bei der freien Meinungsäußerung geht es darum, die Rechte von Menschen, mit denen man nicht einverstanden ist, energisch zu verteidigen.

„Zensur verursacht fast immer mehr Schaden, als das, was zensiert wird, verursacht hätte“, sagte mir mein Vater.

Im Moment ist das Land in Bezug auf die Herausforderungen im Zusammenhang mit COVID bitter und tragisch gespalten. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir vor einer größeren Herausforderung stehen – ebenso erschreckend, aber eine, bei der wir uns einig sein können und sollten: die leise entstehenden Herausforderungen für unsere Redefreiheit. Die Zensur und das „De-Platforming“ nehmen derzeit unbemerkt zu und greifen in beunruhigender Weise in unsere Rechte nach dem ersten Verfassungszusatz ein.

Beweisstück A: Letzten Monat sah sich Dr. Joseph Mercola – eine der einflussreichsten Stimmen in der integrativen Medizin und Inhaber der weltweit führenden Website für natürliche Gesundheit – gezwungen, über 20 Jahre an Inhalten von seiner Website zu entfernen, Inhalte, die ich und viele andere Menschen in den letzten zwei Jahrzehnten als ungemein wertvoll empfunden haben.

Dr. Mercola war unter anderem dafür bekannt, dass er seine Leser mit brillanten, aber abtrünnigen Denkern wie Kilmer McCully, M.D., bekannt machte, dem Professor, der im Grunde aus seinem Labor in Harvard entlassen wurde, weil er die Ansicht vertrat, dass Homocystein ein ebenso schwerwiegender Risikofaktor für koronare Herzkrankheiten sei wie Cholesterin, ein Stück „Desinformation“, das dem Establishment nicht gefiel.

Nachtrag: Dr. McCully wurde wieder in Harvard willkommen geheißen, nachdem etwa zwei Jahrzehnte spätere Forschungen im Wesentlichen bewiesen, dass er die ganze Zeit Recht hatte. Aber ich schweife ab.

Dr. Mercola hat in einem beunruhigenden Video auf YouTube erklärt, warum er die Inhalte seiner Website entfernt. Der Kernpunkt ist, dass er die Gegenreaktionen (manche würden sagen, die Verfolgung) nicht mehr ertragen konnte, die er für die Veröffentlichung von Informationen erlitt, die die konventionellen Erzählungen über Ernährung und Gesundheit infrage stellten – Informationen, die inzwischen als „Desinformation“ gebrandmarkt werden.

Mit Gegenreaktion meine ich Drohungen gegen sein Leben. Er glaubt, dass dies wahrscheinlich auf einen Artikel der New York Times zurückzuführen ist – und ich verwende diesen Begriff nicht leichtfertig -, in dem er als Nummer eins auf der Liste der wichtigsten „Verbreiter von Desinformationen“ zu Gesundheitsthemen aufgeführt wurde.

Wenn Sie ein Beispiel für die gefährliche Fehlinformation suchen, die Mitgliedern der Mercola-Organisation Morddrohungen eingebracht hat, werfen Sie einen Blick auf eines der Warnschreiben der FDA an Dr. Mercola, in dem es heißt, dass er illegal Produkte – insbesondere Vitamin C, Vitamin D und Quercetin – verkauft, die „COVID-19 lindern, verhindern, behandeln, diagnostizieren oder heilen“ sollen.

Ganz zu schweigen von einer kürzlich veröffentlichten Veröffentlichung mit dem Titel „Vitamin D Insufficiency May Account for Almost Nine of Ten COVID-19 Deaths: Time to Act oder dass laut Medscape Vitamin-D-Mangel die Todesrate durch COVID vervierfacht.

Offenbar haben die FDA und die NY Times entschieden, dass Joe Mercola sich dessen schuldig gemacht hat, was sich als die entscheidende Sünde des 21. Jahrhunderts herausstellt: Desinformation. Ich frage mich, ob Ihnen dieses Wort genauso viel Angst macht wie mir.

Sehen Sie, ich war ein Kind während des Kalten Krieges, und eines der Dinge, über die wir gelesen haben, war, wie die Sowjetunion Dissidenten in „Umerziehungslager“ schickte. Sie mussten „umerzogen“ werden, weil sie alle möglichen subversiven Ideen hatten (wie z. B., dass der Kommunismus schrecklich sei) und sie mussten „zurechtgerückt“ und rehabilitiert werden, bevor sie wieder in die Gesellschaft aufgenommen werden konnten.

Umerziehung? Desinformation? Das klingt für mich wie in Nordkorea. Das ganze Konzept sollte jeden Amerikaner abschrecken, und es ist mir egal, wie Sie zu Impfungen stehen – oder zu sonst etwas!

Ich weiß, dass es Ausnahmen von der Meinungsfreiheit gibt – mein Vater hat immer gesagt, dass die Meinungsfreiheit nicht das Recht einschließt, in einem überfüllten Theater „Feuer“ zu rufen – aber wir reden hier nicht über solche Einzelfälle. Hier geht es um etwas viel, viel Heimtückischeres.

Wer entscheidet, was Desinformation ist?

In dem Moment, in dem man den Begriff „Desinformation“ akzeptiert, glaubt man automatisch, dass es nur eine Wahrheit gibt. (Wenn Sie „Gegenteil von Desinformation“ googeln, ist das erste Wort, das erscheint, „Wahrheit“, gefolgt von „Fakten“).

Nun könnten Sie sagen: „Was ist daran falsch?“ Aber das Problem ist, dass Fakten nicht „für sich selbst sprechen“. Fakten sind unparteiisch und müssen immer interpretiert werden. Andernfalls sind sie nur Zahlen ohne Kontext – sie müssen in eine Erzählung eingeflochten werden. Und wie wir alle wissen, ist es möglich, dass intelligente Menschen, die in gutem Glauben handeln, genau dieselben Fakten betrachten und zu sehr unterschiedlichen Erzählungen kommen.

Wie der mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Psychologe Daniel Kahneman, Ph.D., uns gelehrt hat, treffen wir nur selten, wenn überhaupt, Entscheidungen auf der Grundlage von Fakten und Daten. Unsere Entscheidungen, Schlussfolgerungen und Interpretationen unterliegen kognitiven Verzerrungen, wie z. B. dem Confirmation Bias, dem Hindsight Bias und dem Availability Bias. Es ist gut dokumentiert, dass Menschen das sehen, was sie zu sehen erwarten – wenn Sie daran zweifeln, sehen Sie sich die Ergebnisse des klassischen Experiments mit dem „unsichtbaren Gorilla“ an, das Sie sich auf YouTube ansehen können.

Die Tatsache, dass es mehrere „Lesarten“ derselben Daten, mehrere Perspektiven und Interpretationen von Fakten gibt, mag verwirrend sein, ist aber letztlich eine gute Sache. Und wissen Sie was? Ich möchte all diese Interpretationen hören können. Und das sollten Sie auch. Seien Sie misstrauisch – und ängstlich -, wenn die Machthaber nicht wollen, dass Sie sie hören.

Wenn Sie sich auf die Vorstellung einlassen, dass es in Wissenschaft, Gesundheit und Medizin eine eindeutige Wahrheit gibt, ohne Nuancen, Schattierungen oder die Berücksichtigung alternativer Perspektiven, müssen Sie sich eine sehr unbequeme Frage stellen: Wer entscheidet, was die „Wahrheit“ sein wird? Und … für wie lange wird sie „wahr“ sein?

Ich möchte, dass jeder, der dies liest, mit der Geschichte der Wissenschaft vertraut ist und „Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen“ gelesen hat, mir sagt, ob er glaubt, dass das, was wir heute in Bezug auf das Coronavirus – oder irgendein anderes Gesundheitsproblem – für absolut wahr halten, auch in 100 Jahren noch „absolut wahr“ sein wird.

Nur wenige Dinge in Gesundheit und Medizin bestehen diesen Test. Denken Sie daran, dass wir noch vor 50 Jahren glaubten, es sei „absolut wahr“, dass eine fettarme Ernährung Fettleibigkeit und Herzkrankheiten verhindert. Wer etwas anderes behauptete, verbreitete Desinformation. Sie erinnern sich, wie gut das funktioniert hat.

Cholesterin „Desinformation“?

Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass dies alles wahr ist. In den letzten zehn Jahren habe ich immer wieder darauf hingewiesen, dass Cholesterin keine Herzkrankheiten verursacht, dass zu viele Menschen unnötigerweise Statine einnehmen, dass gesättigte Fette die Arterien nicht verstopfen und dass unsere kurzsichtige Konzentration auf einen veralteten HDL-LDL-Labortest dazu führt, dass wir den Ball aus den Augen verlieren, wenn es darum geht, das zu tun, was wir tatsächlich tun können, um Herzkrankheiten zu verhindern.

Als der Kardiologe Steven Sinatra, M.D., und ich ursprünglich in der Dr. Oz Show auftraten, schrieb ein Komitee von Ärzten, dass wir aus dem Fernsehen verbannt werden sollten. („Abbruchkultur“ war damals noch nicht in Mode, aber das war es, was sie forderten!)

Ich trat – zusammen mit einem Dutzend kluger, anerkannter Leute, darunter Professoren von Universitäten wie der Harvard Medical School – in einem Dokumentarfilm auf, der von der Australian Broadcasting Company produziert und von einem Fernsehjournalisten mit einem Doktortitel der Columbia Journalism School moderiert wurde und der die konventionellen Weisheiten über Cholesterin und Statin-Medikamente vernünftig infrage stellte.

In Australien gab es eine koordinierte Kampagne, um das Video von YouTube zu entfernen – eine Kampagne, die kurzzeitig erfolgreich war. Eine PR-Firma platzierte Schlagzeilen in den lokalen Zeitungen, in denen es im Wesentlichen hieß, dass „31.000 Menschen sterben würden“, wenn sie den Desinformationen in der Dokumentation folgten. Wir wurden im Grunde genommen abgesetzt und verbannt.

Und als Dr. Timothy Noakes – einer der angesehensten medizinischen Forscher und Professoren in Südafrika – begann, die kohlenhydratreiche Ernährung infrage zu stellen und seinen Patienten eine fettreiche Ernährung empfahl, versuchten die Machthaber, ihm die Lizenz zu entziehen und ihn zu entlassen, weil er gegen die „medizinische Standardpraxis“ verstoße und Ratschläge gebe, die „unwissenschaftlich“ seien.

Dies führte zu einem vierjährigen Prozess, zu Tausenden von Seiten wissenschaftlicher Artikel, die als Beweise vorgelegt wurden, und zu zwei internationalen Zeugen, die eingeflogen wurden. All dies führte dazu, dass Dr. Noakes vollständig rehabilitiert wurde und seine Zulassung wieder erhielt. Es stellte sich heraus, dass Dr. Noakes die ganze Zeit recht hatte – und wir hätten es nie erfahren, wenn er zum Schweigen gebracht worden wäre.

Es spielt keine Rolle, ob Sie mit mir in Bezug auf Cholesterin übereinstimmen, oder ob Sie mit den Leuten übereinstimmen, die mit mir nicht übereinstimmen, oder ob Sie mit Dr. Noakes über die Vorteile einer fettreichen Ernährung übereinstimmen, oder mit Dr. Mercola über die Vorteile von Vitamin D3, und es spielt keine Rolle, wie Sie zu Impfungen stehen. Die Kosten, die entstehen, wenn man Andersdenkende zum Schweigen bringt, sind einfach höher als der Schaden, den Menschen anrichten könnten, die Ideen verbreiten, mit denen das Establishment nicht einverstanden ist.

Wenn Sie sich nicht vehement gegen die Zensur von Ideen aussprechen, die schriftlich, mündlich oder per Video geäußert werden, stimmen Sie im Grunde genommen der Idee einer Wahrheitspolizei zu, denn irgendjemand muss die Entscheidung treffen, was Desinformation ist.

Wer soll das sein? Die Leute, die bei YouTube und Facebook arbeiten? Die Regierung? Die American Heart Association? Die Scientologen? Die Anti-Scientologen? Die Veganer? Die Fleischfresser? Die Demokraten? Die Republikaner? Ich stimme für keinen der oben genannten!

Die einzige Möglichkeit, das schreckliche Rubik-Würfel-Problem, wer die „Wahrheitspolizei“ sein soll, nicht lösen zu müssen, ist folgende: Schaffen Sie das Amt ab. Wir brauchen keine Wahrheitspolizei. Wir müssen in der Lage sein, alle rechtmäßigen Standpunkte zu jedem Thema zu hören, und wir müssen anfangen, uns über die Dinge zu informieren und uns selbst zuzutrauen, unsere eigenen Urteile zu fällen.

Und wenn ich schon träume: Wäre es nicht schön, wenn wir alle unsere Urteile und Meinungen bilden könnten, ohne so sehr an die Version der Wahrheit unseres Stammes gebunden zu sein? Wäre es nicht schön, wenn wir unsere Positionen zu Gesundheitsfragen in einem Raum vertreten könnten, der uns erlaubt, unsere Positionen zu ändern, wenn neue Daten und Interpretationen auftauchen?

OK, ich weiß, das ist eine Fantasie, aber so funktioniert die Wissenschaft nun einmal. In der Wissenschaft geht es darum, Dinge immer wieder in Frage zu stellen, alternative Hypothesen zur akzeptierten „Weisheit“ aufzustellen und diese neuen Hypothesen dann zu testen. Wenn man die „konventionelle Weisheit“ nicht auf den Prüfstand stellt, betreibt man keine Wissenschaft, sondern Propaganda. Durch Hinterfragen können wir unsere Wissensbasis überhaupt erst erweitern.

Das kann man nicht, wenn man die Fragesteller zum Schweigen bringt. „Desinformation?“ Her damit! Ich möchte alle Standpunkte hören. Ich werde die ignorieren, die ich für verrückt halte, aber ich möchte die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, was sinnvoll ist und was nicht, und ich möchte, dass Sie die gleiche Möglichkeit haben.

Unabhängig davon, wo wir in anderen Fragen stehen, hoffe ich, dass wir gemeinsam für „offene Grenzen“ auf dem Markt der Gesundheitsinformationen eintreten können.