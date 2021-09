Kundgebung „Gerechtigkeit für J6“: abgekartetes Spiel oder Psy-Op?

Von Ron Paul. Er ist ein US-amerikanischer Arzt und Politiker. Er ist Mitglied der Libertarian Party und war zwischen 1976 und 2013 (mit Unterbrechungen) als Republikaner Abgeordneter im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten. Paul war bei der US-Präsidentschaftswahl 1988 Kandidat der Libertarian Party und bewarb sich parteiintern um die republikanische Kandidatur zu den US-Präsidentschaftswahlen 2008 und 2012.

Ein paar Dutzend Demonstranten kamen am vergangenen Wochenende zur „Gerechtigkeit für J6“-Kundgebung in Washington DC, aber das hielt das autoritäre Establishment des Washingtoner Regierungsbezirks nicht davon ab, Millionen auszugeben, um das Gebiet erneut in eine Festung zu verwandeln, komplett mit einer militarisierten Capitol Hill Police und einer Armee von Undercover-FBI-Agenten. Die Demonstranten waren den Reportern, die verzweifelt nach einer weiteren „Aufstands“-Story suchten, und den Polizeibeamten, die aussahen, als seien sie auf einen militärischen Kampf vorbereitet, zahlenmäßig leicht überlegen.

Von den vier Personen, die Berichten zufolge bei der Veranstaltung verhaftet wurden, entpuppte sich einer als verdeckter FBI-Agent, der dann von der Polizei in „Sicherheit“ gebracht wurde, nachdem er seine Dienstmarke gezeigt hatte. Wie der konservative Kommentator Dinesh D’Souza twitterte, bestand die Komik der Veranstaltung darin, dass „so viele Undercover-Polizisten anwesend waren, dass sie sich gegenseitig aus Versehen verhafteten“.

Zuvor hatte der ehemalige Präsident Trump davor gewarnt, dass es sich bei der Kundgebung um ein abgekartetes Spiel des FBI, des Heimatschutzministeriums und des Capitol Hill Police Department handelte, die nach weiteren Trophäen in ihrem Krieg gegen „Aufrührer“ gieren. Er riet den Menschen, die Veranstaltung zu meiden, und es scheint, dass sein Rat befolgt wurde.

Sie haben ihren „zweiten Aufstand“ nicht bekommen. In der Tat, wie wir vom FBI selbst wissen, haben sie nicht einmal ihren ersten Aufstand bekommen. Obwohl die linken Eliten diesen Begriff weiterhin verwenden, bestätigte das FBI letzten Monat, dass es unter den Demonstranten vom 6. Januar keinen organisierten Plan gab, die Präsidentschaftswahlen zu stürzen.

Die ununterbrochene hysterische Berichterstattung der Medien über den „Aufstand“ vom 6. Januar – die von den Politikern der Demokratischen Partei endlos wiederholt wurde – diente einem wichtigen Propagandazweck: jeder, der Bedenken über die Art und Weise hatte, wie die Präsidentschaftswahlen 2020 durchgeführt wurden, wurde sofort dämonisiert und zum Schweigen gebracht.

Aber mir scheint es ein wenig zu offensichtlich, dass Bidens Unterstützer und ihre Verbündeten im tiefen Staat eine gefälschte Kundgebung abhalten würden, nur um mehr „Aufrührer“ zu verhaften. Es ist möglich, dass sie glauben, Konservative und Trump-Anhänger seien dumm genug, um in eine Falle zu tappen – oder vielleicht in eine andere Falle -, aber ich finde das nicht überzeugend.

Stattdessen war diese Kundgebung vielleicht in Wirklichkeit eine Art psychologische Operation. Schließlich wäre eine solche Übung ein Gewinn für die Planer. Auf der einen Seite würde eine große Menschenmenge der inzwischen diskreditierten Behauptung neues Leben einhauchen, dass ein Angriff auf „unsere Demokratie“, der ernster ist als der 11. September 2001 (wie Präsident Biden lachhaft behauptete), direkt unter der Oberfläche der Gesellschaft stattfand.

Autoritäre Kräfte müssen auf „den Feind“ verweisen können, um ihre Macht zu festigen.

Andererseits, wenn niemand auftaucht, wie es sich herausstellte, könnten die wirklichen Organisatoren lachen und sich damit brüsten, dass die Unterstützung für die Hunderte, die ursprünglich nach dem 6. Januar verhaftet wurden (viele sind immer noch ohne Kaution inhaftiert, aber keiner ist wegen „Aufruhrs“ angeklagt), verschwunden ist. Und sie können auch behaupten, dass die Unterstützung für Donald Trump, der sie aus irgendeinem Grund weiterhin tödlich erschreckt, ebenfalls verschwunden ist.

Vielleicht ist das nur eine verrückte Verschwörungstheorie, aber andererseits wurde jeder, der noch vor ein paar Wochen behauptete, Biden würde ein Impfmandat durchsetzen, ebenfalls als verrückter Verschwörungstheoretiker angesehen.

Diese gescheiterte Kundgebung ist in einer Hinsicht ein Erfolg für das Team Biden: Nur sehr wenige würden es jetzt wagen, eine Kundgebung abzuhalten, um auf die schockierende Ungerechtigkeit aufmerksam zu machen, die die Verfolgung so vieler Demonstranten vom 6. Januar weiterhin darstellt. Aber wir dürfen die Feinde der Gerechtigkeit nicht gewinnen lassen. Alle Freiheitsliebenden müssen sich für die zu Unrecht Verfolgten einsetzen. Auch wenn es politisch riskant ist. Wir dürfen nicht schweigen!