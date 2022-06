Wir haben eine neue Chance, das europäische Covid-Zertifikat zu stoppen: Es ist Zeit, aufzustehen!

Die Tatsache, dass wir immer noch über die Erneuerung des digitalen Corona-Zertifikats sprechen, beweist, dass diese Maßnahme nicht der Bekämpfung von Corona dient, sondern der Errichtung einer digitalen Tyrannei, die in der Europäischen Union ausgerollt wird. Dies sagte der rumänische Europaabgeordnete Cristian Terhes im Europäischen Parlament.

Mit dieser Bescheinigung konnten Millionen von Europäern ihre Grundrechte nicht wahrnehmen, es sei denn, sie ließen sich medizinische Produkte injizieren, die nicht umfassend getestet worden waren, so Terhes.

The purpose of the Green Certificate was not to combat COVID, but to impose a digital tyranny. Call your MEPs to vote on June 23 AGAINST extending with 1 more year the certificate. We were elected by the people in the @Europarl_EN to make laws for the people, not against them! pic.twitter.com/mYLLsBCnEO