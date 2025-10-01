„Wir haben genug von diesem Mist“: Hegseth und Trump kritisieren „Wokeness“ im Militär vor unbeeindruckten Generälen

Von Tyler Durden

Wie bereits berichtet, konzentrierte sich Pete Hegseths große Rede am Dienstag in Quantico, zu der rund 800 Generäle und Admirale aus ihren Stützpunkten auf der ganzen Welt geladen waren, auf das „Kriegerethos” und die Verschärfung der Disziplin in allen Zweigen des Militärs. Er legte auch seine Vision für die Streitkräfte in einer Zeit dar, in der zwei große Konflikte über die Meere hinweg toben: in der Ukraine und im Gazastreifen.

Er nutzte die Gelegenheit, um eine Umkehr der Woke-Kultur zu verkünden, die während der Biden-Regierung zu lange im Pentagon geherrscht hatte. „Keine Identitätsmonate, DEI-Büros und Typen in Kleidern mehr. Keine Verehrung des Klimawandels mehr. Keine Spaltung, Ablenkung oder Geschlechterwahnvorstellungen mehr. Keine Trümmer mehr. Wie ich bereits gesagt habe und noch einmal sagen werde: Wir haben genug von diesem Mist“, betonte der Pentagon-Chef.

„Von diesem Moment an ist die einzige Aufgabe des neu wiederhergestellten Kriegsministeriums die folgende: Krieg führen, sich auf den Krieg vorbereiten und sich auf den Sieg vorbereiten, unerbittlich und kompromisslos in diesem Bestreben“, sagte er.

An einer Stelle verwendete er den alten Slogan, der bis in die Reagan-Regierung und darüber hinaus zurückreicht und eine nationale Haltung des „Friedens durch Stärke“ durch das Militär präsentiert.

Abgesehen davon, dass er die seit langem vertretene Haltung der Regierung zum Kampf gegen „Woke“-Trends im Militär zum Ausdruck brachte, kam es zu einem bedeutenden Moment, als Hegseth schwor, dass es keinen Nation-Building mehr geben werde:

„Sie sagten ‚nie wieder‘ zu einer schleichenden Ausweitung des Einsatzes oder unklaren Endzielen“, sagte Hegseth. „Das gilt auch heute noch. Unsere zivilen und militärischen Führungskräfte sind voll von Veteranen aus dem Irak und Afghanistan, die ‚nie wieder‘ zu Nation Building und unklaren Endzielen sagen.“ Er sagte, dass „diese klare Sichtweise – bis hin zum Weißen Haus“ und Trumps „militärische Aufrüstung“ die USA für zukünftige Siege positionieren würden.

“To our enemies: F A F O.”



He pauses for dramatic effect. One or two guys cheer, the rest remain silent.



There’s a cultural clash here, where the generals see themselves as serious people doing serious things and are largely disgusted by Hegseth. pic.twitter.com/LX4eiBpsO6 — Richard Hanania (@RichardHanania) September 30, 2025

Übersetzung von „X“: „An unsere Feinde: F A F O.“ Er macht eine dramatische Pause. Ein oder zwei Männer jubeln, die anderen bleiben still. Hier gibt es einen kulturellen Konflikt, denn die Generäle sehen sich selbst als ernsthafte Menschen, die ernsthafte Dinge tun, und sind von Hegseth größtenteils angewidert.

Dies ist zwar eine positive Entwicklung und Vision, doch bleibt die Tatsache bestehen, dass die amerikanischen Waffen- und Geldlieferungen an die Ukraine weitergehen. In gewisser Weise findet es einen Nation-Building-Prozess in der Ukraine, der Russland direkt vor seiner Haustür provoziert.

Hegseth sprach ausführlicher über militärische Standards und sagte an anderer Stelle: „Wenn Frauen es schaffen, ist das hervorragend. Wenn nicht, dann ist es eben so … Das bedeutet auch, dass schwache Männer nicht qualifiziert sind – denn wir spielen hier keine Spiele. Das ist Kampf. Das ist Leben oder Tod.“

Wahrscheinlich saßen dort viele unzufriedene Generäle und Admirale, um eine Rede zu hören, die in einer üblichen wöchentlichen E-Mail der Befehlskette enthalten gewesen wäre. Schließlich waren einige von weit entfernten Stützpunkten über das Meer eingeflogen, um sich eine motivierende Ansprache über PT-Standards anzuhören, die eigentlich typischer Standardtext für so ziemlich jede freitägliche Besprechung und Versammlung in den meisten Militärstützpunkten und Einheiten des Verteidigungsministeriums ist:

🚨 BREAKING: SecWar Pete Hegseth NUKES fat generals and announces a new twice-yearly PT test for top brass.



"It's unacceptable to see fat generals and admirals in the halls of the Pentagon, and leading all around the world. It's a BAD LOOK, and it's not who we are!"



"You need… pic.twitter.com/xcX0PXDj0J — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 30, 2025

Übersetzung von „X“: EILMELDUNG: Verteidigungsminister Pete Hegseth macht dicke Generäle fertig und kündigt einen neuen zweimal jährlich stattfindenden Fitnesstest für die obersten Militärs an. „Es ist inakzeptabel, dicke Generäle und Admirale in den Hallen des Pentagon zu sehen, die weltweit das Sagen haben. Das sieht schlecht aus und entspricht nicht unserem Selbstverständnis!“ „Sie müssen die Anforderungen an Größe und Gewicht erfüllen.“ „Auf meine Anweisung hin muss jedes Mitglied der Joint Force in jedem Rang zweimal jährlich einen Fitnesstest absolvieren und zweimal jährlich die Anforderungen an Größe und Gewicht erfüllen. Und zwar JEDES Jahr ihres Dienstes.“

Was Präsident Trump betrifft, so sprach er in seiner etwa 70-minütigen Rede vom Podium aus ähnliche Themen an. Dabei ging es um die Militärkultur, aber auch um politische Fragen, mit denen die Nation konfrontiert ist. Er gab unter anderem bekannt, dass seine Regierung darüber nachdenkt, das Militär zu „vergrößern”.

„Wir denken darüber nach, es zu vergrößern, weil wir so viele Leute haben, und es ist schön, Leute aufgrund ihrer Leistungen entlassen zu können, die aus irgendeinem Grund, sei es aus körperlichen oder geistigen Gründen, nicht wirklich qualifiziert sind. Man muss sie nicht mehr aufnehmen, weil man die Wahl hat und sie alle bei einem sein wollen“, sagte Trump.

„Sie alle wollen Ihren Job. Sie wollen bei Ihnen sein. Sie wollen mit Ihnen arbeiten. Sie würden Ihnen sogar Ihren Job wegnehmen.“

Trumps Rede begann etwas holprig…

JUST IN – President Trump addresses military leaders in Quantico, VA: "I've never walked in a room so silent before… if you want to applaud, you applaud… and if you don't like what I'm saying, you can leave the room — because there goes your rank, there goes your future." pic.twitter.com/XOC9xBjgf5 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 30, 2025

Übersetzung von „X“: JUST IN – Präsident Trump spricht vor Militärführern in Quantico, Virginia: „Ich habe noch nie einen so stillen Raum betreten … Wenn Sie applaudieren möchten, applaudieren Sie … Und wenn Ihnen nicht gefällt, was ich sage, können Sie den Raum verlassen – denn dann verlieren Sie Ihren Rang und Ihre Zukunft.“

Er schlug weitere Entlassungen und Umbesetzungen auf höchster Ebene vor und sagte außerdem: „Und wir haben auch viele von ihnen hier rausgeschmissen. Ich bin ehrlich zu Ihnen, ich habe das nicht gerne gemacht, aber wir haben viele von Ihnen hier rausgeschmissen, weil wir nicht zufrieden waren, dass wir nicht alles über jeden wissen“, so Trump.

Anscheinend gab es eine lange, unangenehme Wartezeit, bis die Reden begannen…

BREAKING

The U.S. military’s top brass sits waiting.



Trump was scheduled to take the stage at Quantico at 9 a.m., directly after Defense Secretary Pete Hegseth wrapped.



Twenty-five minutes later, the generals still sit in place.



Hegseth called it an unprecedented gathering.… pic.twitter.com/jM62mRRV3o — Amber Speaks Up (@AmberWoods100) September 30, 2025

Übersetzung von „X“: EILMELDUNG Die Spitzen der US-Streitkräfte sitzen und warten. Trump sollte um 9 Uhr morgens in Quantico auf die Bühne treten, direkt nachdem Verteidigungsminister Pete Hegseth seine Rede beendet hatte. Fünfundzwanzig Minuten später sitzen die Generäle immer noch an ihrem Platz. Hegseth bezeichnete es als eine beispiellose Versammlung. Für die kommandierenden Generäle und hohen Offiziere ist diese Szene nur allzu vertraut: früh ankommen und auf Trump warten. (Washington Post)

„Ich kann sagen, dass im Gegensatz zu vor ein paar Jahren, als ich mit Leuten sprach, die verzweifelt nach Personal suchten und keines finden konnten, eine Präsidentschaftswahl einen großen Unterschied machen kann“, fügte er hinzu und wies auf eine starke Umkehrung der niedrigen Rekrutierungszahlen aufgrund seiner Regierung hin.

Ein weiterer interessanter Moment war, als er sagte, das Verteidigungsministerium sollte „gefährliche Städte als Übungsgelände für das Militär und die Nationalgarde nutzen“. Die einfachen Soldaten dürften davon nicht besonders begeistert sein.

„Ich habe Pete [Hegseth] gesagt, dass wir einige dieser gefährlichen Städte als Übungsgelände für unser Militär und die Nationalgarde nutzen sollten, aber für das Militär, weil wir sehr bald nach Chicago gehen, einer Großstadt mit einem inkompetenten Gouverneur“, fuhr Trump in Quantico fort.

President Trump to the Generals assembled in Quantico: “We were a little bit threatened by Russia recently. And I sent a nuclear submarine, the most lethal weapon ever made…number one: you can’t detect it. We’re 25 years ahead of Russia and China in Submarines…we’re WAY AHEAD… pic.twitter.com/ugPpznvdkd — MAGA Kitty (@SaveUSAKitty) September 30, 2025

Übersetzung von „X“: Präsident Trump zu den in Quantico versammelten Generälen: „Wir wurden kürzlich ein wenig von Russland bedroht. Und ich habe ein Atom-U-Boot geschickt, die tödlichste Waffe, die je gebaut wurde … Nummer eins: Man kann es nicht aufspüren. Wir sind Russland und China in Sachen U-Boote 25 Jahre voraus … wir sind allen anderen in dieser Hinsicht und auch in anderen Dingen WEIT VORAUS.“

Und zum Thema unruhige Menschenmengen oder Demonstranten, die sich gegenüber den Strafverfolgungsbehörden und dem Militär respektlos verhalten, witzelte er: „Sie spucken, wir schlagen zu.“

„Die Leute stehen da, ihr Mund ist so weit von ihrem Mund entfernt, und sie spucken sie an und schreien sie an. Und dieser Soldat, der da steht, möchte diese Person am liebsten niederschlagen, aber er darf nichts tun“, sagte Trump. „Ich sage, sie spucken, wir schlagen zu. Ist das in Ordnung? Ich denke schon, sie spucken, das ist etwas Neues. Sie spucken, wir schlagen zu.“

Und wenn randalierende Menschenmengen Steine oder Ziegelsteine auf Polizisten werfen, sagte er: „Steigen Sie aus dem Auto aus und tun Sie, was immer Sie wollen, denn diese Leute können Sie umbringen.“

Hegseth ließ 800 Generäle aus aller Welt nach Quantico fliegen, um Trumps Botschaft zu überbringen: Bro, du bist zu fett.

Hogseethe had 800 Generals from around the world fly to Quantico for Trump's message: Bro you too fat.#moostache pic.twitter.com/zKuf7VRB47 — Dennis Consorte (@dennisconsorte) September 30, 2025

Auch hier schienen die Generäle nicht sonderlich beeindruckt zu sein, nachdem sie aus ihren Kommandobasen und Einsatzgebieten abgezogen worden waren – alles zweifellos auf Kosten der US-Steuerzahler. „Ich bin noch nie in einen so stillen Raum gekommen“, hatte Trump zu Beginn seiner Rede gesagt und damit einige zurückhaltende Lacher hervorgerufen.

* * *