„Beispiellose Grausamkeit“: Israel treibt Gesetz zur Hinrichtung palästinensischer Gefangener voran

Ein parlamentarischer Ausschuss in Israel hat am Sonntag ein Gesetz vorangetrieben, das die Hinrichtung von Palästinensern erlaubt, die wegen „rassisch oder ideologisch motivierter“ Morde an Israelis verurteilt wurden. Menschenrechtsverteidiger reagierten mit Empörung.

Der Nationale Sicherheitsausschuss der Knesset stimmte für die erste Lesung eines von Limor Son Har-Melech von der Partei Jüdische Kraft eingebrachten Gesetzentwurfs. Dieser sieht die Hinrichtung jedes „Terroristen, der wegen Mordes verurteilt wurde, der aus Rassismus oder Feindseligkeit gegenüber einer bestimmten Öffentlichkeit motiviert war und unter Umständen begangen wurde, in denen die Tat mit der Absicht ausgeführt wurde, den Staat Israel und die Wiedergeburt des jüdischen Volkes in seinem Heimatland zu schädigen“, vor.

Die Erläuterungen zum Gesetz besagen, dass der Zweck der Gesetzgebung – die nicht für Israelis gelten würde, die Palästinenser aus ähnlichen Gründen ermorden – darin bestehe, „den Terrorismus im Keim zu ersticken und eine gewichtige Abschreckung zu schaffen“.

Damit das Gesetz in Kraft tritt, muss es drei Lesungen bestehen.

Israels nationaler Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir, der die Partei Jüdische Kraft führt, sagte, Palästinenser „müssen wissen, dass, wenn auch nur ein einziges Haar einer Geisel fällt, es ein Todesurteil geben wird“.

Israel hatte die Todesstrafe für Mord 1954 abgeschafft; derzeit sind die einzigen Kapitalverbrechen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Hochverrat. Die einzige Hinrichtung in der israelischen Geschichte erfolgte 1962, als der Holocaust-Architekt Adolf Eichmann wegen Völkermords und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gehängt wurde.

Die Palästinensische Kommission für Gefangenenangelegenheiten und die Palästinensische Gefangenenvereinigung verurteilten das Gesetz als „beispiellose Grausamkeit“ und verwiesen auf Israels andauernden Völkermordkrieg gegen Gaza, der laut dem Gesundheitsministerium in Gaza mehr als 66.000 Palästinenser getötet, über 168.000 weitere verletzt und mehr als 2 Millionen Menschen zwangsweise vertrieben, ausgehungert oder krank gemacht habe.

Gal Hirsch, der israelische Regierungskoordinator für Geiseln und vermisste Personen, warnte, dass das Gesetz das Leben der seit dem 7. Oktober 2023 von der Hamas festgehaltenen Israelis gefährden könnte, „zumal wir derzeit eine kombinierte militärische und diplomatische Anstrengung unternehmen, um die Geiseln zurückzubringen“.

Auch Angehörige israelischer Geiseln verurteilten das Gesetz. So schrieb Lishay Miran Lavi, die Frau des Gefangenen Omri Miran, am Sonntag auf der Plattform X: „Überlebende der Gefangenschaft haben uns eindeutig gesagt, dass jede mediale Inszenierung über die Todesstrafe für Terroristen zu härteren Bedingungen und Gewalt gegen die Geiseln führt. [Israels Premierminister Benjamin] Netanyahu weiß das. Gal Hirsch weiß das. Ben-Gvir weiß das.“

Nach Angaben palästinensischer Gefangenenhilfsorganisationen hält Israel derzeit mindestens 10.800 Palästinenser in Haft, darunter 450 Kinder und 49 Frauen. Mehr als 3.600 Gefangene befinden sich in Verwaltungshaft ohne Anklage oder Gerichtsverfahren.

Das Büro der Vereinten Nationen für Menschenrechte berichtete im vergangenen Jahr, dass palästinensische Gefangene Folterungen wie Elektroschocks, Waterboarding, Schlafentzug, Angriffe durch Hunde, sexuelle Gewalt und andere Misshandlungen erlitten haben – was die Behörde als „ein vermeidbares Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ bezeichnete.