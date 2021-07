Wir haben nachgefragt: Bundesnetzagentur zu Blackout – „äußerst unwahrscheinlich“

Das österreichische Bundesheer sieht eine extreme Gefahr in einem europaweiten Stromausfall. Ein Blackout wird außerdem österreichischen vom Bundesheer als die schlimmste mögliche Katastrophe eingeschätzt. Zudem rechnet das österreichische Bundesministerium Landesverteidigung in seinem Bericht „Sicherheitspolitische Jahresvorschau 2021“ mit einem Blackout in den nächsten 5 Jahren. Doch wie gut ist Deutschland auf einen Blackout vorbereitet und wie schätzt die zuständige Bundesnetzagentur die Gefahr eines drohenden Blackouts ein? Im Gegensatz zu Österreich wird in deutschen Medien allerdings kaum über dieses Thema berichtet.