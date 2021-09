„Wir scheißen auf die Impfung, es lebe Australien“: Zehntausende protestieren in Melbourne und bringen Verkehr zum Stillstand

Millionen Australier haben die Nase voll von Abriegelungen und Impfzwängen. Am Dienstag marschierte ein wütender Mob in Melbourne auf eine stark befahrene Autobahn und brachte den Verkehr zum Stillstand. Unterdessen versuchte die Polizei, die Demonstranten zu vertreiben.

Auf Videos in den sozialen Medien ist zu sehen, wie Demonstranten Flaschen und andere Gegenstände auf die Polizei werfen. Einige gingen mit erhobenen Händen auf die Polizisten zu und riefen: „Sie haben uns zu dienen“. Wurde den Polizisten zugerufen:

Right now in Melbourne, Australia the most severe clash to date between workers and the state over mandated jabs as thousands of unionized construction tradesmen take the streets.



Victoria Premier Dan Andrews has shut down all construction for two weeks pic.twitter.com/lnM7yi2puS