„Wir sind ein Land“: Taiwaner bekennen sich zu ihrer eigenen Identität

TAIPEI: Ken Young und Kylie Wang, Moderatoren eines beliebten täglichen Nachrichten-Podcasts, sagen, dass sie sich als Taiwaner und nicht als Chinesen fühlen – eine Überzeugung, die von vielen jungen Menschen auf der selbstverwalteten Insel geteilt wird.

Peking betrachtet Taiwan als Teil Chinas und hat in den letzten Jahren den Druck auf Taipeh verstärkt, was die politischen Spannungen zwischen den beiden Ländern in schwindelerregende Höhen getrieben hat.

Für jüngere Taiwaner hat der wachsende Antagonismus eine eigene Identität gefestigt, die in der Demokratie verwurzelt ist – und nicht in Chinas Autoritarismus.

„Wenn ich mich als Taiwaner identifiziere, bedeutet das für mich all die Dinge, auf die ich stolz bin“, so der 38-jährige Young gegenüber AFP.

„Wir unterstützen die Menschenrechte, wir unterstützen die LGBT-Rechte und wir unterstützen die Redefreiheit“, sagte der Podcast-Moderator, der eine schwarze Baseballkappe mit dem roten Schriftzug „Taiwan“ auf der Vorderseite trägt.

Jahrzehntelang, nach der Abspaltung Taiwans vom Festland im Jahr 1949, als die nationalistischen Kräfte einen Bürgerkrieg gegen die Kommunisten verloren, sahen die Menschen auf der Insel ihre Führer als die wahren Vertreter von ganz China an.

Doch als Taiwan in den 1990er Jahren von einer Autokratie zur Demokratie überging, entstand durch den Demokratisierungsprozess eine starke bürgerliche Identität“, sagte Wu Rwei-ren, ein Experte für Taiwans Geschichte an der Academia Sinica, gegenüber AFP.

„Sie basiert nicht auf Rasse oder Blut, sondern auf dem Gefühl, dass wir ein Land mit Demokratie, Freiheit, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit sind und dass wir an der politischen Entscheidungsfindung teilhaben können“, sagte Wu.

Eine kürzlich von der taiwanesischen National Chengchi University veröffentlichte Umfrage zeigt, dass sich weniger als drei Prozent der Menschen auf der Insel als Chinesen identifizieren, ein Rekordtief, das von fast 26 Prozent im Jahr 1992 abweicht.

Über 60 Prozent bezeichnen sich als reine Taiwaner.

„Chinas zunehmend aggressive Politik“ hat dazu geführt, dass die Taiwaner das Land als fremd und sogar als „Feindesland“ betrachten, sagte Wu.

Liebe zur Freiheit –

Die 22-jährige Verwaltungsangestellte Lin Yu-han befürchtet, dass Taiwan den Weg von Hongkong gehen könnte, wo Pekings weitreichendes Gesetz zur nationalen Sicherheit abweichende Meinungen kriminalisiert und ein Klima der Angst geschaffen hat.

„Die Geschehnisse in Hongkong haben mir vor Augen geführt, wie schrecklich China ist. Ich möchte nicht, dass das Hongkong von heute das Taiwan von morgen wird“, sagte Lin.

Peking hat geschworen, Taiwan eines Tages zu erobern, wenn nötig mit Gewalt. Präsident Xi Jinping sagte kürzlich, die Vereinigung der Insel mit China werde vollzogen“.

Die meisten Taiwaner lehnen es jedoch ab, von Peking regiert zu werden. Weniger als acht Prozent befürworten eine schrittweise oder rasche Vereinigung.

Die Spannungen haben sich verschärft, seit die taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen, die die Insel als souveräne Nation betrachtet, 2016 an die Macht kam.

„Wir wollen das Recht schützen, unsere Demokratie und unsere Freiheit zu lieben“, sagte Podcast-Moderator Wang.

„Ich sage immer wieder, dass ich Taiwaner bin, weil wir glauben, dass je mehr Menschen sich als Taiwaner sehen und unser Land lieben, desto mehr können wir uns vor einer Invasion schützen.“

Macht China wieder zum Verlierer.

Liljay Chen, 36, ist der Frontmann einer Hip-Hop-Band, die bei Straßenprotesten auftritt, und betreibt ein Geschäft, in dem er T-Shirts und Baseballkappen verkauft, die für die Unabhängigkeit eintreten.

„Ich bin Taiwaner, ich bin kein Chinese. Taiwan ist ein Land und China ist ein Land. Wir sind gleichberechtigt“, sagte er in seinem Geschäft gegenüber AFP.

Ausgestellt ist eine rote Baseballmütze, die an die Mützen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump erinnert. Auf dieser Mütze steht: „Macht China wieder zum Verlierer“.

Auf anderen Produkten sind Slogans wie „Taiwan-Unabhängigkeit“ und „Taiwan gehört nicht zu China“ zu lesen.

„Für junge Leute ist der Hauptunterschied zwischen Taiwan und China die Freiheit, frei zu gestalten und der freie Zugang zu allen sozialen Medien“, sagte Chen.

Für einige ältere Einwohner gibt es jedoch keinen Konflikt, sowohl Taiwaner als auch Chinese zu sein.

„Ich bezeichne mich selbst als Chinesin, da meine Großeltern und Eltern aus China stammen. Ich bin aber auch Taiwaner, da ich in Taiwan geboren und aufgewachsen bin“, sagt Hu Min-yueh, 56, ein Pastor und Enkel eines bekannten Generals, der 1949 nach Taiwan kam.

Aber für viele jüngere Menschen sind die historischen Verbindungen der Insel mit China nicht entscheidend.

„Ich bin Taiwaner und wir sind ein Land“, sagte der 17-jährige Schüler Ayden Lai, während er mit seinen Freunden eine Tanzpause einlegte.

„Ich glaube, die meisten jungen Leute fühlen sich nicht mit China verbunden“.