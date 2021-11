Der Aufstand in Melbourne hat begonnen: „Es geschieht etwas Großes“

Melbourne ist in Aufruhr, sagt der „Aussie-Kosake“ Simeon Boikov in einem YouTube-Video an seine 125.000 Abonnenten. „Es ist ein schöner Anblick. Ich bin so stolz“, sagte Boikov, der auch in Sydney bald mit einem Aufstand rechnet. „Das ist fantastisch.“

In dem Video dankt er allen Freiheitskämpfern, unabhängigen Journalisten, den Bauarbeitern, Vätern und Müttern. „Es kommt alles zusammen. In der Ferne können wir die Siegestrommeln hören.“

Sehen Sie sich das Filmmaterial von der Demonstration am vergangenen Samstag an:

„In Melbourne passiert etwas Großartiges“, betonte Boikov. Ende des vergangenen Monats endete in der Stadt der längste Lockdown der Welt. „Melbourne ist von den Australiern übernommen worden. Die Menschen gehen auf die Straße. Wir reden nicht mehr von ein paar Bauarbeitern hier oder einer Handvoll Demonstranten da, sondern es ist eine große Bewegung geworden.“

An diesem Samstag werden Menschenmassen im Stadtzentrum erwartet. „Dies ist ein Wendepunkt“, sagt er. „Die Gruppe, die protestiert, ist nicht mehr in der Minderheit. Es scheint, dass [Premierminister] Dan Andrews, ‚Diktator Dan‘, schließlich seiner eigenen Macht zum Opfer gefallen ist“.

Alle haben genug

„Er hat so viel Druck auf die Menschen ausgeübt, dass es nicht mehr um links oder rechts, Rasse oder Hautfarbe geht, sondern alle auf die Straße gehen“, sagt Boikov. Zu den Menschen in Melbourne sagt er: „Ihr tut das für das ganze Land. Sie tun dies für die ganze Welt. Ich bin sehr stolz auf Melbourne und rufe alle auf, am Samstag auf die Straße zu gehen“.

„Am Anfang waren wir eine kleine Gruppe, am Anfang haben uns die Leute komisch angeschaut, aber nach zwei Jahren haben wir einen Punkt erreicht, an dem alle genug haben.“