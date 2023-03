Wir sollten besorgt sein! EU-Kommissarin von der Leyen trifft Biden, um gemeinsam über die Bedrohung durch China zu sprechen.

Die NATO bewegt sich leise von der Ukraine weg – hin zu einem Kalten Krieg mit China, während die USA einen “beispiellosen” Kalten Krieg mit Sanktionen gegen Peking vorbereiten.

In einem kürzlichen Interview sagte Nicholas Burns, der US-Botschafter in China, nachdem er China als “Bedrohung” bezeichnet hatte, unverblümt: “Wir sind der Anführer in dieser [indopazifischen] Region. [Und das werden wir auch bleiben”. Der Interviewer, der US-Kongressabgeordnete Mike Gallagher, beschrieb Amerikas neuen Kalten Krieg als kein höfliches Tennismatch, sondern als einen existenziellen Kampf um das Leben im 21. Jahrhundert.

Der frühere Versuch von Präsident Xi, während des G20-Gipfels im November auf Bali eine “neue Entspannung” mit den USA zu erreichen – tatsächlich ein Versuch, auszuloten, ob ein minimaler Modus vivendi mit den USA möglich wäre – ist vorbei.

Die Hysterie um den chinesischen Ballon, die sich mehrenden Anzeichen dafür, dass die Ukraine zu einem Debakel für die Biden-Administration in der Bakhmut-Region wird, und die groben Drohungen mit “Konsequenzen” für China für den Fall, dass es Russland militärisch unterstützen würde (und das genau zu dem Zeitpunkt, als Washington mehr Waffen für Taiwan versprach), waren zu viel für Peking.

Weit entfernt von seinen früheren zaghaften Versuchen einer US-Entspannung hat sich China seitdem in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Es hat sich “neu kalibriert”.

Plötzlich hat sich China von der US-Entspannung abgewandt, einen Gang höher geschaltet und ist in Richtung Russland (und Weißrussland). Die NATO hat sich in der Zwischenzeit still und leise von der Ukraine wegbewegt – hin zum Kalten Krieg mit China. Und Washington bereitet einen “beispiellosen” Kalten Krieg gegen China vor, indem es ebenfalls den Schwerpunkt von Russland auf China verlagert.

Was bedeutet das für den Nahen Osten? Einfach ausgedrückt: Es kommen kriegerische Taktiken des Kalten Krieges auf Sie zu.

Glauben Sie nicht, dass ein einfaches Fernbleiben und sogar das Angebot, im Ukraine-Konflikt zu vermitteln, Sie vor dem, was kommt, schützen wird. Präsident Modi hatte ebenfalls daran gedacht, den indischen Einfluss auf den globalen Süden gegen den Westen einerseits und die Achse Russland-China andererseits zu triangulieren.

Und was ist passiert? Nun, das Ergebnis war der sich aufbauende “Krieg” gegen Modi, angefangen bei der Kritik der New York Times, über eine feindselige BBC-Dokumentation, gefolgt vom Hindenburg-Bericht über das Adani-Group-Konglomerat (dessen Chef zufällig ein Freund und wichtiger Geldgeber von Modi ist), bis zu George Soros, der auf der Münchner Sicherheitskonferenz sagte, Modis Tage seien “gezählt” und “er sei kein Demokrat” – und der mit der schrägen Drohung endete: “Ich mag naiv sein, aber ich erwarte eine demokratische Wiederbelebung in Indien”.

Jetzt ist es also klar: Vor einiger Zeit schien Modi den USA zugeneigt zu sein. Doch seit kurzem ist er mit Putin befreundet (wobei Indien eimerweise Geld mit russischen Ölprodukten verdient und der normale Handel zwischen den beiden Staaten explosionsartig zunimmt).

Und so wurde Modi vom Westen gebührend bestraft – sowohl die G20-Finanzminister als auch die G20-Außenministertreffen wurden durch die Forderungen des Westens in Schutt und Asche gelegt, nichts zuzulassen, bevor die Abschlusskommuniqués Russland nicht eindeutig wegen der Ukraine anklagen. Modis G20-Dreiecksbeziehung wurde gedemütigt.

Natürlich haben auch die Golfstaaten eine besondere Beziehung zu den USA. Letztere warnen die Europäer jedoch bereits, dass sie sich darauf vorbereiten, ihre Verbündeten aufzufordern, “noch nie dagewesene Sanktionen” gegen China zu verhängen, falls es Russland militärisch unterstützt.

Dieser Fall würde Deutschland dort treffen, wo es am meisten schmerzt (bei seinen starken Handelsbeziehungen zu China).

Dennoch (Politico berichtet) signalisieren einige in Scholz’ eigener sozialdemokratischer Partei bereits ihre Offenheit für diesen möglichen Schritt:

“Sollte China tatsächlich beschließen, Russlands völkerrechtswidrigen Angriffskrieg direkt militärisch zu unterstützen, werden wir in enger Abstimmung mit unseren Verbündeten in der EU und der G7 über die notwendigen Reaktionen beraten und entscheiden… Tatsächlich würde China damit als Waffenlieferant auf eine Stufe mit dem Iran gestellt, gegen den die EU kürzlich Sanktionen verhängt hat”.

Die Kosten, die Europa entstehen, wenn es sowohl Russland als auch China (und später auch Indien) mit Sanktionen belegt, wären ein katastrophaler Verlust für Europa. Europas Gelassenheit angesichts einer solchen Aussicht scheint wirklich unerklärlich.

In einem Interview mit einer Schweizer Wochenzeitung sagte Ministerpräsident Viktor Orbán jedoch, die wichtigste Erkenntnis aus dem Krieg in der Ukraine sei, dass “Europa sich aus der Debatte zurückgezogen hat:

“Europa hat sich aus der Debatte zurückgezogen … In den Entscheidungen, die in Brüssel getroffen werden, erkenne ich häufiger amerikanische Interessen als europäische. In einem Krieg, der sich in Europa abspielt, haben die Amerikaner das letzte Wort”.

Der Nahe Osten kann sich darauf freuen, in naher Zukunft von seinen europäischen Kollegen viel mehr über China zu hören. Diesen Freitag wird Frau von der Leyen zu einem Treffen mit Biden nach Washington reisen. In einer Erklärung des Weißen Hauses heißt es, Biden werde mit von der Leyen “unsere gemeinsame Arbeit zur Bewältigung der von der Volksrepublik China ausgehenden Herausforderungen” erörtern.

Keine Beweise für Waffenlieferungen aus China? Wird das zählen, wenn die Kriegsdynamik zunimmt?

Sie sind gewarnt – dies ist “kein höfliches diplomatisches Pingpong”!