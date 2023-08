Wir stehen am Ende der Zivilisation – Gerald Celente

Der renommierte Trendforscher und Herausgeber von „The Trends Journal“, Gerald Celente, sieht die Welt in einem sehr düsteren Licht, da die Wahrscheinlichkeit eines Weltkrieges zunimmt. Vor einem Jahr warnte Celente die ahnungslose Öffentlichkeit, dass „der dritte Weltkrieg bereits begonnen hat“. Ein Ende des Krieges in der Ukraine ist nicht in Sicht, und er wird immer schlimmer. Celente: „Wir befinden uns am Ende der Zivilisation. Reden wir über den Krieg in der Ukraine. Dank der USA und der NATO haben sie eine Situation verschärft, die schon vor einem Jahr vorbei gewesen wäre, wenn wir uns um unsere eigenen Angelegenheiten gekümmert hätten. Jetzt bombardieren sie Moskau mit ihren Drohnen… Der Dritte Weltkrieg hat begonnen, und wir stehen am Rande der atomaren Vernichtung. Schauen Sie sich diese Leute auf der Titelseite von Trends an. Sie haben den Verstand verloren. Sie sind böse, dämonische, psychopathische, krankhaft lügende Freaks“.

Seit 2014 warnen Celente und sein Trends Journal: „Washington treibt die Welt in den letzten Krieg.“ Es sieht so aus, als befänden wir uns im letzten Krieg. Celente sagt, dass die derzeitigen Machthaber in Washington D.C. alles tun werden, um an der Macht zu bleiben. Das schließt massiven Wahlbetrug bei den Wahlen 2024 und die Inhaftierung von Trump ein, wenn der Deep State das durchziehen kann. Trotz der Tatsache, dass Donald Trump das GOP-Feld für das Weiße Haus 2024 anführt, sagt Celente, dass sie sicherstellen werden, dass er nicht ins Amt zurückkehrt, indem sie ihn – wieder einmal – betrügen. Celente sagt auch, dass Bobby Kennedy Jr. auf dem Vormarsch zu sein scheint, aber auch er wird mit Betrug zu kämpfen haben.

Wenn der Betrug nicht zu funktionieren scheint, sagt Celente, „wenn alles andere versagt, ziehen sie in den Krieg“. Celente sagt, er wäre nicht überrascht, wenn ein Krieg nicht vor den Wahlen 2024 ausbrechen würde.

Celente hat noch mehr schlechte Nachrichten für die Wirtschaft. Je höher die Zinsen steigen, um die Inflation zu bekämpfen, desto mehr wird dies der Wirtschaft schaden. Celente behauptet, dass die Fed die Zinsen rechtzeitig vor den Wahlen 2024 senken wird. Celente sagt: „Wenn sie die Zinsen senken, wird der Dollar abstürzen. Das wird der Anfang vom Tod des Dollars sein. Der Goldpreis wird explodieren. Der einzige Grund, warum der Goldpreis niedrig ist, ist der starke Dollar. Dann werden Sie den Beginn des Rückgangs der Wirtschaft sehen. Das ist der Anfang vom Ende. Schauen Sie sich auch die BRICS (Währung) und die 40 Länder an, die bereits beigetreten sind und den Dollar nicht wollen“.

Abschließend sagt Celente: „Die Menschen müssen sich physisch, mental und spirituell vorbereiten, denn es ist ein Kampf um ihr Leben. . . . Vereint stehen wir und geteilt sterben wir“.

Es gibt noch viel mehr in diesem 53-minütigen Interview.