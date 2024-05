Wir treten in eine neue Phase des Krieges in der Ukraine ein

Heute wollen wir nur ein paar Dinge hervorheben:

Ich danke allen meinen Kollegen und allen, die gedient haben, und ich möchte einen Moment derer gedenken, die das letzte Opfer gebracht haben.

Falls Sie die dies monatige Ausgabe von “Around the World” verpasst haben, sollten Sie sie lesen, denn sie enthält die Ansichten der Akademie zu folgenden Themen

Israel beginnt mit Operationen in Rafah.

beginnt mit Operationen in Rafah. Vormarsch der russischen Streitkräfte auf Charkiw.

Streitkräfte auf Charkiw. Xi trifft sich mit Putin in China.

trifft sich mit Putin in China. Reduzierung der US-Streitkräfte in der Sahelzone.

Während auf der ganzen Welt über das Treffen zwischen Xi und Putin berichtet wird, gibt es meiner Meinung nach auch Argumente dafür, dass wir in eine neue “Phase” des Krieges in der Ukraine eintreten. Eine, in der Russland versuchen wird, die Menschen über die sozialen Medien davon zu überzeugen, dass “Frieden” erreicht werden muss, und in der Russland in der Lage sein wird, einen Großteil des von ihm besetzten Landes in der Ostukraine zu halten. Es scheint mehr als ein Zufall zu sein, dass sich Putin nach dem Treffen mit Xi öffentlich für ein solches Ergebnis zu öffnen scheint. Es wäre auch nicht überraschend, wenn man bedenkt, wie sehr die sozialen Medien in der Lage zu sein scheinen, politische Ergebnisse in den USA zu beeinflussen (der Gaza-Krieg ist ein Paradebeispiel). Könnte es sein, dass wir uns in einer frühen Phase befinden, in der wir die Art von Abkommen sehen, die wir seit einiger Zeit erwarten?

Wir gehen davon aus, dass beide Seiten letztlich gezwungen sein werden, eine Vereinbarung zu treffen, die beide Länder zufrieden stellt, aber für keines besonders attraktiv ist. Im Wesentlichen wird die Ukraine etwas Land abtreten und einen Teil der eingefrorenen russischen Dollarreserven als Bezahlung erhalten, was es ihr ermöglichen wird, einen Teil ihrer Schulden zu begleichen und mit dem Wiederaufbau des Landes zu beginnen.

Ein solches Abkommen wäre gut für Europa, da die Wiederaufbaubemühungen Nachfrage nach Arbeitskräften und Ausrüstung schaffen würden, aber es würde auch die Inflation anheizen (zumindest anfangs). Auf globaler Ebene gäbe es eine gewisse Aufregung, da ein geopolitisches Risiko vom Tisch wäre, aber letztlich würde sich nicht viel ändern, da die neue Weltordnung bereits Gestalt angenommen hat und weiter annehmen wird, unabhängig davon, was mit Russland und der Ukraine geschieht.

Insgesamt bleiben geopolitische Risiken aktuell. In unserer ersten Ausgabe von “Geopolitische Risiken – Wahrnehmung vs. Realität” haben wir die Schwierigkeit diskutiert, geopolitische Risiken in “umsetzbare” Strategien zu integrieren. Wir konzentrierten uns auf Cyber-Risiken, Handelskriege, Rohstoffe, den Nahen Osten, Russland und “Wildcard”-Risiken. Unseres Erachtens unterschätzen die Märkte nach wie vor das Risiko von Handelskriegen und Rohstoffen, während andere Risiken im Vergleich zu unserer Einschätzung des tatsächlichen Risikos recht genau wahrgenommen werden. Wenn überhaupt, könnte Russland von einem neutralen Risiko in den grünen Bereich (mögliche positive Überraschung) verschoben werden.

Was die Märkte betrifft, so scheinen einige Dinge in den Diskussionen immer wieder aufzutauchen:

Wie können die Märkte trotz aller geopolitischen Risiken so stark sein? Wir haben versucht, diese Frage im Artikel Risiko vs. Wahrnehmung und auch in Hedging the Unhedgeable zu beantworten. Ich würde auf Rohstoffe und Unternehmen setzen, die vom Wiederaufbau in der Ukraine profitieren oder von den Bemühungen, mehr Rohstoffe im eigenen Land zu fördern UND zu verarbeiten (entweder in den USA oder in Ländern, mit denen wir uns politisch und geografisch sehr gut verstehen – d.h. bessere Kontrolle und Zugang zu diesen Ländern).

Letzte Woche haben wir darauf hingewiesen, dass sich der Markt zu sehr auf die Inflation und die Details der Fed-Politik konzentriert. Nach einer Woche der Gespräche glaube ich nicht, dass dies der Fall ist. Die Marktteilnehmer, mit denen ich spreche, scheinen alle eine vernünftige Meinung über die Fed zu haben:

Wir werden dieses Jahr ein oder zwei Zinssenkungen haben und nächstes Jahr noch ein paar mehr. Es scheint niemanden zu interessieren, ob es in diesem Jahr 0, 1, 2 oder 3 sind.

Niemand macht sich wirklich Sorgen über die Möglichkeit einer Zinserhöhung, und die Leute glauben, dass es nur deshalb zu einer Zinserhöhung kommen wird, weil die Wirtschaft immer noch unglaublich stark ist, sodass es keine große Sache sein wird.

Bei den wichtigsten Analysen und Positionsbestimmungen schaut niemand mehr nervös auf das Band, wenn die Wirtschaftsdaten veröffentlicht werden.

Dennoch scheinen die Märkte auf jede Schlagzeile als wichtig zu reagieren. Da es mir so schwer fällt, die Menschen zu identifizieren, die sich so sehr für eine bestimmte Schlagzeile interessieren, kann ich nur vermuten, dass es die “Maschinen” sind, die sich dafür interessieren. Dass Algorithmen und Quantenmodelle die Show bestimmen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber es erklärt verständlich den Unterschied zwischen dem, was ich sehe und höre, und dem, was wirklich in und um die Wirtschaftsdaten herum passiert. Ich muss zugeben, dass der Citi Economic Surprise Index in der vergangenen Woche gestiegen ist und weniger negativ ausfällt, was erklärt, warum die zehnjährige Anleihe die Woche nahe dem oberen Ende unserer Spanne von 4,3 % bis 4,5 % beendete.

Es gibt immer mehr Anzeichen für Selbstzufriedenheit und niedrige Volumina. Ich habe gelesen, dass der SPY, ein großer S&P 500 ETF, den zweitniedrigsten Tagesumsatz seit einem Jahr verzeichnete (nur höher als der frühe Handelsschluss an Thanksgiving und einer der niedrigsten Tagesumsätze seit Jahren). Der VIX fiel auf 12. Anämische Volumina können dazu beitragen, die Märkte nach oben zu treiben, aber sie vermitteln den Anlegern wenig Vertrauen, was mich zu der Frage veranlasst, inwieweit die “Maschinen” das Sagen haben.

KI bleibt das große Thema. Abgesehen davon bin ich mir nicht sicher, wie viele Leute NVDA am Donnerstag steigen sahen, während der Nasdaq 100 um etwa 10 Prozent fiel. Das war sicher kein Szenario, das ich für plausibel gehalten hätte, aber es ist eingetreten. Das wirft wieder einmal die Frage der Marktteilnahme und der Liquidität auf.

Während wir an diesem Wochenende Zeit mit Freunden und Familie beim Grillen verbringen, sind dies die Gedanken/Fragen, mit denen wir zu Beginn der Woche konfrontiert werden, und für viele gibt es keine eindeutigen Antworten. Vielleicht werden die Aktien weiter steigen und neue Rekorde aufstellen (die meisten sind nur wenig höher als die Rekorde, die sie vor ein paar Monaten aufgestellt haben), oder etwas wird die Dinge ins Wanken bringen (wahrscheinlich ein handels- oder geopolitisches Ereignis, das direkt mit den Gewinnaussichten der Unternehmen in Verbindung gebracht werden kann).