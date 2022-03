Wir unterbrechen das Programm, um Ihnen die zu zeigen, wie die Welt brennt

Von Phil Butler: Er ist Politikwissenschaftler und -analytiker, Experte für Osteuropa und Autor des Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Die Ukraine-Krise hat sich so schnell entwickelt, dass wohl keiner von uns Schritt halten kann. Während ich dies schreibe, scheinen die russischen Streitkräfte im Begriff zu sein, die vollständige Kontrolle über Mariupol zu übernehmen. Während Russland das beispielloseste Militärmanöver der Geschichte durchführt, sind die melodramatischen Kräfte, die diese Katastrophe in Gang gesetzt haben, durchgedreht. Und die Russen nehmen alles gelassen hin, als wären sie durch Hunderte von Jahren des realen und psychologischen Krieges konditioniert. Was die Welt hier nicht erkennt, ist, wie entschlossen und engagiert das russische Volk sein kann.

„Es kann keinen Frieden in der Welt geben, ohne Russland“. – Wladimir Putin

Diesmal aber wird die „Spaltung“ zwischen West und Ost von Dauer sein. Es ist zu viel passiert, und das zu schnell. Die inkompetente Präsidentschaft in meinem Land, die von Technokraten und Hedgefonds-Königen wie eine Mannschaft von Handpuppen geführt wird, hat die Sache zu sehr ausufern lassen. Und jetzt hat die liberale Elite nur noch eine Chance – sie muss aufs Ganze gehen. Traurigerweise ist die Medienblase für meine Landsleute bis auf ein paar wenige Stimmen komplett. Und auch sie werden in Kürze verstummen. Washington und London steuern Kiew wie einen zentralen Gefechtsstand, auch wenn viele bezweifeln, dass der ukrainische Präsident überhaupt noch dort ist. Die „Nachrichten“ kommen angeblich aus der Hauptstadt der Ukraine. Aber es sind gar keine Nachrichten.

Wenn Sie sich an die ersten Tage des Konflikts erinnern, werden Sie sich sicherlich an die Nicht-Helden von Snake Island erinnern. Das war ein Martyrium rebellischer ukrainischer Soldaten gegen die einfallenden Horden, das nie stattgefunden hat. Dann gab es ein neues Fliegerass, das dem deutschen Roten Baron ähnelte und den Himmel über der Ukraine von den russischen Luftstreitkräften säuberte. Nur gab es keinen „Geist von Kiew“ – zumindest kein bestätigtes Ass. Interessanterweise verdiente der Mythos jedoch eine Wikipedia-Seite. Aber natürlich ist mein alter Freund Jimmy Wales ohnehin ein Hauptakteur dieser Weltordnung. Dann gab es noch die weit verbreiteten Bilder von Zelenskyy, der seine Truppen in voller Kampfmontur besucht. Nur stellte sich heraus, dass diese Bilder aus dem Jahr 2021 stammten, also ein Jahr vor diesem Konflikt. Sie sind immer noch weit verbreitet, damit Sie es wissen. Oh, und die verwundete ältere Dame, die es auf die Titelseiten einiger westlicher Medien geschafft hat? Erinnern Sie sich, das bandagierte Gesicht, der traurige Blick, die verwüstete Stadtlandschaft? Eine weitere Fälschung. Von einer Gasexplosion im Jahr 2018, glaube ich. Bei all diesen Bemühungen um Rauch und Spiegel kann ich nur daran denken, wie glasklar das alles wirklich ist. Glauben Sie, der Herr der Heerscharen, Allah oder Jesus selbst würden sich in solche Illusionen hüllen? Das erinnert mich an den Ausspruch eines großen Autors:

Gott wird einmarschieren. Aber ich frage mich, ob die Menschen, die Gott bitten, sich offen und direkt in unsere Welt einzumischen, wirklich wissen, wie es sein wird, wenn er es tut. Wenn das geschieht, ist es das Ende der Welt.“ – C.S. Lewis, Das Argument für das Christentum

Nichts davon ist wichtig. Niemand glaubt etwas anderes als das, was man ihm sagt. Die einzigen Amerikaner, Briten oder Europäer, die glauben, dass alles nur ein Schwindel ist, sind diejenigen, die Erfahrung mit der westlichen Werbemaschinerie haben. Sie wissen schon, die gleiche hungrige Maschine, die uns alles verkauft, was die Eliten uns lesen, sehen und hören lassen wollen. Sie ist endgültig kaputt, die globale Gemeinschaft, die sie uns verkauft haben. Wie ironisch, dass dieselben bösen Eliten, die die Globalisierung zum „Wohle“ der Menschheit geschaffen haben, sie jetzt in Stücke sprengen. Und wissen Sie, woran ich erkenne, dass es vorbei ist? Ist es nicht offensichtlich, warum all unsere Analysen, Studien und Aufrufe zur Mäßigung auf dem Boden der westlichen Gehöfte verstummen? Es hat funktioniert. Die Propagandamaschine hat ihre Arbeit getan.

Sehen Sie sich die Situation mit den Biolabs an, die vom Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten und mit Hilfe der britischen Botschaft finanziert wurden. Trotz der Tatsache, dass die amerikanische Regierung zugegeben hat, dass es sie gibt, behaupten alle amerikanischen und britischen Medien, dass sie es nicht sind.

Nazis! Die Bandera-Faschisten, die den Euromaidan-Putsch entführt haben? Das sind Gespenster. Es gibt sie nicht bei der BBC, der New York Times, im Wall Street Journal, in der Washington Post, bei CNN, NBC, CBS, ABC, PBS oder sogar im Discovery Channel. Google, Meta, Twitter, Jeff Bezos, Elon Musk, Microsoft, die gesamte Big-Tech-Branche, hat jedes schwache Signal aus Russland oder von russischen Sympathisanten blockiert. Für jeden auf diesen Plattformen ist jeder, der in der Ukraine eine Führungsrolle innehat, George Washington oder Mutter Teresa. Das Massaker von Odessa? Es war ein Feuer in einem Müllcontainer vor dem Zollgebäude. Eine Fiktion, russische Propaganda, eine weitere Intrige des großen, bösen und mächtigen Putin. NICHTS, kein Beweis, keine Offenbarung von Gott selbst könnte jetzt die glühenden Liberalen in meinem Land von unserer Schuld überzeugen. NICHTS.

Neulich stellten einige Filmleute Beweise dafür zusammen, dass der ukrainische Regisseur Zelenskyy in einer Sendung eine grüne Leinwand verwendet hat, um die Zuschauer davon zu überzeugen, dass er sich noch in Kiew befindet. Eine weitere Fälschung. Die Anspielung ist offensichtlich. Aber das spielt keine Rolle. Kiew behauptet, die mächtigen ukrainischen Streitkräfte hätten 14.000 russische Soldaten getötet. Das Verteidigungsministerium sagt, Russland habe nur noch einen Panzer und ein paar alte Kampfflugzeuge, und die Munition sei fast aufgebraucht. Aber die Nazis, die die Bürger von Mariupol als Geiseln halten und als Schutzschilde benutzen, haben die Russen nicht daran gehindert, die Stadt einzunehmen. In den sozialen Medien verbreiten Horden von ukrainischen und NATO-Trollen immer wieder die gleichen alten Bilder von einem brennenden russischen Panzer oder einem abgeschossenen russischen Hubschrauber. Jedes in die Luft gesprengte Gebäude mit Nazis darin ist plötzlich ein Kriegsverbrechen. Aber etwas fehlt.

Wo sind die Massengräber, das Blut und das Gemetzel, die Reihen der russischen Opfer? Wo ist das ganze Eisen aufgestapelt? Wie kommt es, dass diese schicken Kriegsdrohnen, die Washington schickt, diese ukrainischen Siege nicht aufdecken können? Die Rückeroberung von Städten, die bitteren Niederlagen, die diesen verdammten Russen zugefügt wurden, wo sind sie? Es ist phänomenal, wenn man darüber nachdenkt. Warum ist das russische Volk nicht dem Rat von US-Senator Lindsey Graham gefolgt und hat die Welt einfach von Wladimir Putin befreit? Ist Russland nicht kurz vor dem Zusammenbruch? Warum sehen wir nicht, wie Außenminister Sergej Lawrow inzwischen die Herausgabe ganz Russlands einklagt? Ich weiß, dass Sie mich hier verstehen. Es geht um Nordamerika und den größten Teil Europas gegen Russland, China, Indien, den Iran, den größten Teil des Nahen Ostens, Afrika und einen Großteil Lateinamerikas gegen ein Medien- und Militärimperium. Es ist vollbracht.

Die Russen brauchen Europa nicht. Sie brauchen eigentlich niemanden. Von allen Nationen der Erde ist das größte Land autarker als alle anderen. Russland ist im Grunde genommen eine Welt für sich. Es ist doppelt so groß wie Amerika und fast doppelt so groß wie China, und es gibt keine Ressource, an der es dem russischen Volk bis zum Ende der vorhersehbaren Zeit mangeln wird. Das ist eine weitere Sache, die die Menschen in meinem Land vergessen. 143 Millionen Menschen besitzen das Doppelte der förderbaren natürlichen Ressourcen von 330 Millionen Menschen in Amerika. Russland, der Iran, China, Brasilien und Venezuela verfügen über Öl, Gas, Kohle, Gold, Silber, Holz und seltene Mineralien im Wert von 130 Billionen Dollar, die es noch auf der Welt gibt. Und die westlichen Medien glauben, dass der Rückzug von McDonald’s und Apple aus Russland den Russen schaden wird.

Ich bin hier, allein, am Ende der Welt. Ich strecke meine Hand aus und berühre nichts.“ – Haruki Murakami

Dies ist die lächerliche, ironische, bedauernswerte Wahrheit der westlichen Zivilisation. Oder ich sollte sagen, was die westliche Zivilisation geworden ist. Was wir haben, ist eine Art kulturelle und rassische Apartheid. Und ich muss das sagen, denn es ist wahr. Für viele in den Machtzentren des Westens sind die Russen dasselbe, was schwarze Amerikaner oder Hispanoamerikaner seit Generationen in meinem Land sind. Russen sind in Amerika, Großbritannien oder Deutschland keine Bürger zweiter Klasse, sie sind drittklassig. Sie wissen schon, die Leute, die hauptsächlich ertranken, als die Titanic unterging. Das Einzige, was für liberale Amerikaner auf der Menschlichkeitsskala noch weiter unten steht, ist zum Beispiel ein Trump-Anhänger mit einer Rebellenflagge.