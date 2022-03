Anmerkung: eine weitere sehr interessante Übersetzung von unserem neuen Team von Russisch-Übersetzern (vielen Dank!)

Frage: Glauben Sie, dass Polen Truppen in die Ukraine schicken wird?

Nein, ich glaube nicht, dass die USA Kiew widersprüchliche Anweisungen geben. Tatsache ist, dass wir, wenn wir mit der Ukraine verhandeln, indirekt auch mit den Vereinigten Staaten verhandeln. Denn es ist klar, dass wir nicht mit Zelensky kämpfen, sondern mit den Vereinigten Staaten, und zwar auf dem Territorium der Ukraine. Die Vereinigten Staaten befinden sich bis auf den letzten Ukrainer im Krieg mit uns, aber die Vereinigten Staaten befinden sich trotzdem im Krieg. Wenn wir also Zelensky die Kapitulation anbieten, dann bieten wir sie Zelensky an, und im Gegenzug bieten uns die Vereinigten Staaten durch den Mund von Zelensky die Kapitulation an. Sie sagen: „Gut, ihr zieht eure Truppen aus der Ukraine ab, räumt die Krim und den Donbass, gebt sie der Ukraine zurück, und dann werden wir reden.“ Es ist also klar, dass Zelensky selbst solche Forderungen nicht stellen kann, sie sind einfach absurd.

Da in diesem Fall also zwei globale Kräfte gegeneinander kämpfen, sind die Forderungen praktisch global. Es sind politische Forderungen an die jeweils andere Seite, sich bedingungslos zu ergeben. Es ist klar, dass solche Forderungen nur erfüllt werden können, wenn eine der beiden Parteien auf dem Schlachtfeld gewonnen hat. Vollständig gewonnen. Nicht in Melitopol, Mariupol, dort, oder gar in Charkow, sondern vollständig auf dem Schlachtfeld gewonnen. Dann kann daraus etwas erwachsen, aus diesen Voraussetzungen. Deshalb spielt es jetzt keine Rolle, ob man diese Verhandlungen führt oder nicht führen kann – das ist schon ein Feld der russischen Diplomatie.

Tatsache ist, dass die Vereinigten Staaten vor langer Zeit, vor einem Jahrzehnt oder sogar vor zwei Jahrzehnten, in eine Systemkrise geraten sind. Das heißt, das aufgebaute System – politisch, militärisch, wirtschaftlich, finanziell – hat aufgehört, den Realitäten der modernen Welt zu entsprechen. Zunächst war es nicht ganz so auffällig … viele Leute leugneten generell, dass die Vereinigten Staaten jemals in eine Krise geraten könnten, und so weiter … Aber allmählich wuchsen diese Krisenphänomene, und Obama ging bereits mit der Aussage zu den Wahlen, dass sich die Vereinigten Staaten in einer Krise befinden und Reformen durchgeführt werden müssen. Dann ging Trump mit der gleichen Aussage zu den Wahlen. Dann kam Biden und kündigte praktisch an, dass er Trumps Programm umsetzen würde, weil die Vereinigten Staaten in einer Krise Reformen durchführen müssten.

Tatsache ist, dass die Vereinigten Staaten jetzt nicht in der Lage sind, die Wirtschaft zu reformieren. Um die Wirtschaft zu reformieren, muss man, wie man uns und allen anderen in den frühen neunziger Jahren geraten hat, eine Schocktherapie durchführen. Das heißt, ohne Schock ist es unmöglich, die Wirtschaft wieder aufzubauen. Das bedeutet, dass eine große Zahl von Amerikanern ihren Lebensstandard für eine gewisse Zeit stark einbüßen wird, und wenn es zum Beispiel in den 2000er Jahren darum ging, dass man in zwei, drei, fünf Jahren etwas ändern kann, dann sprechen wir jetzt nicht mehr davon, sondern davon, dass dies jahrzehntelang andauern wird, dass man in eine neue große Depression geraten kann und nicht weiß, wann man da wieder herauskommt. Natürlich haben die Vereinigten Staaten Angst davor und wollen das nicht, denn ein starker Rückgang des Lebensstandards führt zu sozialer Instabilität und stellt eigentlich die Existenz des amerikanischen Staates in Frage, zumindest in der Form, wie wir ihn kennen. Das heißt, er kann in einer anderen Form erhalten werden, aber mit anderen Menschen an der Spitze, mit anderen Familien als führende und leitende Kraft, mit anderen Parteien usw. Das wollen die herrschenden Kreise in den Vereinigten Staaten natürlich überhaupt nicht. Um den Status quo aufrechtzuerhalten, müssen die Vereinigten Staaten auf jeden Fall die Hegemonie aufrechterhalten, das heißt, selbst wenn die Welt halb zerstört wird, müssen die Vereinigten Staaten der Hegemon sein. Ich meine, in den Vereinigten Staaten wird es schlimm sein, aber allen anderen auf der Welt sollte es noch schlechter gehen.

Deshalb wählen die Vereinigten Staaten den Weg der Konfrontation. Sie können sich nicht einigen, weil sie nicht nachgeben können, und wenn sie nachgeben müssen, sind sie nicht mehr der Hegemon. Wenn man kein Hegemon ist, kann man nicht die Ressourcen anderer umleiten, um das Wohlergehen der eigenen Bürger zu sichern. Wenn man das nicht kann, beginnt man zu bröckeln. Also gehen sie den Weg der Konfrontation nach folgendem Prinzip: „Hey, Leute, natürlich verstehen wir, dass wir bereits kein Hegemon sind. Aber wenn ihr es wagt, uns nicht als solchen anzuerkennen, werden wir einen Krieg beginnen, und das wird für euch noch schlimmer sein. Also lasst uns darüber nachdenken.“

Deshalb hat Putin den Amerikanern in den letzten Jahren übrigens mehrmals gesagt, dass wir bereit sind zu kämpfen. Wir sind sogar bereit für einen Atomkrieg, wenn überhaupt. Damit sie sich keine Illusionen über die Tatsache machen, dass man Erpressung betreiben kann. Ja, welche Bedingungen hat Hillary Clinton angeboten, als sie in den Wahlkampf zog? Schalten Sie die nukleare Erpressung Russlands ein, damit sie einlenkt. Damit sie sich keine Illusionen machen, dass sie auf diesem Weg nicht zu weit gehen, denn wenn man den Weg der Konfrontation geht, schneidet jeder nächste Schritt den Weg zurück ab. Früher oder später kommt man in eine Situation, in der ein Krieg unvermeidlich wird, sogar ein Atomkrieg. Das ist nicht wünschenswert, aber notwendig, weil man keine anderen Optionen mehr hat.

Nun, sehen Sie, sie versuchen, die Reste des Westens, der sogenannten freien Welt dorthin zu führen. Denn es ist nicht immer der Westen, es gibt Japan, Australien, Neuseeland, Südkorea, es ist immer noch der Osten. Sie versuchen, ihre Verbündeten, ihre Vasallen unter ihrer Kontrolle zu halten, all dies zu führen, ein geschlossenes System zu schaffen, das in feindlichen Beziehungen zum Rest der Welt steht, während sie die Möglichkeit behalten, jeden zu verderben. Und wieder versuchen, das meiste davon zu behalten, wie sie denken, – eine High-Tech-Welt. Und sich auf diese Fähigkeiten stützen, um den Planeten zurückzuerobern. Aber ich glaube, dass sie sich in dieser Hinsicht sehr irren, weil die Produktion schon lange außerhalb der Vereinigten Staaten und Europas angesiedelt ist. Heute kann man alles produzieren, was man will, ohne deren Zustimmung zum Patentrecht. Wenn wir von einer globalen Konfrontation sprechen. In den meisten Lebens- und Tätigkeitsbereichen verfügen wir über ausreichende Technologie und ausreichende technologische Kenntnisse. Wir konnten nur viele Dinge nicht auf den Markt bringen, weil der Markt für uns zu eng war, – die westlichen Unternehmen arbeiteten bereits daran. Nehmen Sie zum Beispiel Smartphones: Der russische Markt war einfach nicht groß genug, um Apple zu übertreffen. Sie sind wie ein globales Unternehmen, wie andere Unternehmen auch, sie waren einfach von Anfang an in der perfekten Position. Und kein Unternehmen kann in andere Märkte eindringen, ohne seinen eigenen Markt zu erobern, im Prinzip.

Deshalb irren sich die Vereinigten Staaten jetzt gewaltig, wenn sie glauben, dass sie die Technologie einfach unter sich lassen werden, was bedeutet, dass sie alle anderen in die Knie zwingen werden. Früher konnten sie als Hegemon die Preisschere so ansetzen, dass diese Hightech-Güter mehr kosteten als Rohstoffe, Lebensmittel und so weiter. Jetzt erleben wir einen rasanten Preisanstieg bei Rohstoffen und Lebensmitteln, der die industrielle und technologische Macht Europas oder Amerikas völlig entwertet. Denn wenn China Rohstoffe in Russland zwei- oder dreimal billiger einkaufen kann als in Europa, oder sogar vier- oder fünfmal billiger, dann wird es sofort entsprechend wettbewerbsfähiger. Während die Unternehmen der gleichen europäischen Marken in China genauso weiterarbeiten werden, wie sie mit uns zusammenarbeiten werden. Die Fabriken, die wir aufgebaut haben, werden nirgendwo hingehen, sie werden arbeiten, auch wenn europäische Unternehmen uns verlassen. Die Fabriken werden weiterhin mit unseren Unternehmen zusammenarbeiten, sie werden die Marke wechseln und weiterhin produzieren. Im Großen und Ganzen ist es das Gleiche.

Das heißt, wenn wir erfolgreich sind, werden wir etwas weniger verkaufen, aber es wird viel mehr kosten. Wenn wir scheitern, werden wir mehr verkaufen und es wird ein bisschen weniger kosten, aber immer noch viel Geld.

Solange der Westen mit uns konfrontiert ist, werden die Preise für Energieträger also nicht sinken. In beiden Fällen ist die Situation für uns von Vorteil.

Wenn Biden sich für die Ablehnung russischer Energie einsetzt, wird die europäische Wirtschaft sterben, und die Welt wird nicht nur für die Vereinigten Staaten, sondern auch für uns ein Konkurrent weniger sein. Denn in diesem Fall werden wir unsere Waren früher oder später an den freien Platz in Europa liefern können.

Lassen Sie ihn also gehen. Das Gefährlichste dabei ist nicht, dass er über ein Verbot der Einfuhr von russischem Öl nach Europa sprechen wird. Er reist nach Polen, um über die Möglichkeit zu sprechen, Friedenstruppen aus dem Westen in das Gebiet der Ukraine einzuführen.

Außerdem haben die Vereinigten Staaten ihre Position sehr geschickt formuliert. Sie sagten, nein, es würden keine NATO-Truppen sein, aber es könnten die Truppen einiger NATO-Länder sein. Das heißt, es scheint, dass die Vereinigten Staaten nichts damit zu tun haben, sondern dass einzelne Länder selbst entscheiden, aber es sind NATO-Länder, und wenn es zu einer Konfrontation mit Russland kommt, ist es klar, dass sich sofort die Frage stellt, wie wird die NATO reagieren? Wie wird die NATO ihre Verbündeten unterstützen? Wird sie sie unterstützen? Und wenn nicht, braucht die NATO dann so etwas? Und wenn ja, in welcher Form? Geld, Waren, Waffen? Oder werden bewaffnete Kräfte geschickt, um ihnen zu helfen? Und wer wird dann noch in eine Konfrontation mit Russland eintreten und wie weit kann diese Konfrontation führen?

Ich möchte Sie daran erinnern, dass Macron zur Vorbereitung eines gesamteuropäischen Krieges aufgerufen hat. Und er stützte sich dabei nicht auf französische Wünsche, sondern auf konkrete Aktionen der Vereinigten Staaten. Als er die Situation bewertete. Und seine Einschätzung ist im Allgemeinen nahe an der Wahrheit. Das heißt, es ist klar, dass es nicht zum gesamteuropäischen Krieg kommen kann, denn zumindest wir wollen ihn nicht, und wir kämpfen hart dagegen an, und die Europäer selbst sind nicht besonders angetan davon. Aber dennoch gibt es Kräfte in Europa, wie die Polen, die diese Vorschläge machen, und außerhalb Europas sind es die Vereinigten Staaten, die einen großen Krieg in Europa unter Beteiligung Russlands anzetteln wollen. Und sie kämpfen für ihre Interessen, und wer dabei gewinnen wird, wird die Zeit zeigen.

Ich glaube nicht, dass die Polen wirklich einen Teil des ukrainischen Territoriums wollen, denn es geht darum, irgendwo zwischen 10-15 Millionen Bandera für 35 Millionen Polen zu bekommen. Das ist eine ganze Menge. Das sind nicht die 2 Millionen, die Polen nach dem Großen Vaterländischen Krieg verdaut hat.

Das kann Polen sehr destabilisieren, weil eine solche Minderheit ein Drittel der Gesamtbevölkerung ausmacht, die dieser Bevölkerung absolut feindlich gesinnt ist. Bandera hat die Polen massakriert, und die Polen hassen Bandera. Und wenn diese beiden Kulturen auf ein und demselben Territorium auf eine nicht abstrakte Art und Weise aufeinandertreffen, wie z.B. jeder lebt in seinem eigenen Land und beide hassen Russland; – und wenn sie auf ein und demselben Territorium aufeinandertreffen, stellt sich heraus, dass sie sich auch gegenseitig hassen, – dann wird das für Polen nicht wie ein Geschenk sein.

Für die Polen ist es wichtig, einen ukrainischen Puffer zwischen sich und Russland zu halten. Daher können sie theoretisch versuchen, durch den Einmarsch in die Westukraine die ukrainische Staatlichkeit zumindest in drei, vier, mindestens fünf Regionen zu erhalten, und diese ukrainische Staatlichkeit wird auf der Demarkationslinie beruhen, nicht auf einem Friedensschluss mit Russland, sondern auf dem Abschluss eines Waffenstillstands nach dem Prinzip der Minsker Vereinbarungen. Sie werden aufgrund der Demarkationslinie ständig Anspruch auf das gesamte Gebiet der Ukraine erheben, auf die Krim, den Donbass und sogar auf den Kuban und Woronesch.

Und Russland wird immer dieses Problem haben, einen Splitter im Stiefel, der keine große Konzentration gegen Polen zulassen wird.

Deshalb bemühen sich die Polen ernsthaft genug, die ukrainische Staatlichkeit in der einen oder anderen Form zu erhalten. Außerdem haben sie auch Angst, denn sie verstehen nicht, dass sie, wenn sie auf eigene Faust und ohne Unterstützung losziehen, einfach in den Nacken getreten und zurückgeschleudert werden, was das Ende der Befreiungskampagne bedeuten würde.

Aber sie verstehen, dass sie sich nicht auf die verbale, politische Unterstützung der Vereinigten Staaten verlassen können. Sie wissen, dass die Vereinigten Staaten Druck auf ihre europäischen Verbündeten ausüben werden, damit diese mehr Hilfe leisten, und so weiter. Und wenn das alles klappt, wenn die Polen wissen, dass sie nicht allein sind, sondern mindestens zu zweit oder zu dritt, und dass zum Beispiel Deutschland, Frankreich, alle anderen gezwungen waren, irgendwie zu helfen, zum Beispiel militärische Ausrüstung zu schicken, Flugzeuge zu verlegen, dann können sie es sich vielleicht leisten, in die Westukraine vorzustoßen.

Die Ukraine fühlt sich in einer solchen Lage irgendwie unsicher, aber Tatsache ist, dass sich auch die russischen Kräfte nicht unbegrenzt dehnen können. Sehen Sie, wir gehen mit der Ukraine sogar Schritt für Schritt vor. Das heißt, nicht alles auf einmal, obwohl die Konfiguration der ukrainischen Grenzen es ermöglichte, bei ausreichenden militärischen Mitteln das Problem in drei Wochen abzuschließen und sich danach nur noch um die Säuberung zu kümmern.

Aber unsere militärischen Mittel sind nicht unbegrenzt. Um eine angemessene Armee zu schaffen, muss man mobilisieren, was niemand tun will, denn wir haben es immer noch mit einer Sonderoperation und nicht mit einem Krieg zu tun. Wenn die polnischen Ressourcen mit den ukrainischen Ressourcen verbunden werden, die sich jetzt gegen Russland stellen, dann wird das Problem der Beförderung noch stärker sein. Wenn andere NATO-Länder hinter Polen auftauchen, dann stellt sich die Frage, ob wir all diese Armeen, die sich uns potenziell entgegenstellen, mit Hilfe der verfügbaren Kräfte zermahlen können oder ob wir entweder mobilisieren oder auf Atomwaffen zurückgreifen müssen. Zumal jedes NATO-Land, das in einen Konflikt eintritt, zu einem Block gehört, der über Atomwaffen verfügt. Nach der russischen Militärdoktrin können wir einen solchen Block sogar mit einem Atomschlag zuerst treffen.

Wie Sie verstehen, ist die Frage sehr schwierig zu lösen, und beide Entscheidungen werden äußerst nachteilig sein, auch für Russland. Es spielt keine Rolle, wer später gewinnt, aber das bedeutet auch große Verluste, und zwar nicht nur menschliche, sondern auch wirtschaftliche und so weiter und so fort.

Deshalb versuchen wir natürlich, diese Option zu vermeiden und das Problem mit der Ukraine ohne die Beteiligung unserer westlichen Freunde und Partner zu lösen. Wir versuchen, sie sich nicht in diese Angelegenheit einmischen zu lassen. In dieser Hinsicht nutzen wir natürlich die Position der Vereinigten Staaten, denn sie wollen niemandem Garantien geben, und wir zeigen, dass wir kämpfen werden. Wenn die Vereinigten Staaten Ihnen also keine Garantien für militärische Unterstützung geben, verstehen Sie, dass sie länger mit Ihnen kämpfen werden, nicht drei Monate, sondern sechs Monate, nicht sechs Monate, sondern ein Jahr. Aber trotzdem werden sie euch zermalmen, und dann stellt sich die Frage, warum wir Polen so ein Vergnügen brauchen? Nun, wir werden ein Jahr lang kämpfen, wir werden Befehle verteilen, und was dann? Dann sammeln wir Polen Stein für Stein ein?

Deshalb befindet sich die pro-amerikanische europäische Lobby jetzt in einem labilen Gleichgewicht; sie will in diesen Konflikt eingreifen, hat aber Angst. Die Amerikaner geben noch keine ausreichenden Garantien.

Biden wird jetzt nach Polen reisen, um genau darüber zu sprechen, und wir werden sehen, was er ihnen sagt.

Nun, ich denke, nicht jetzt, aber generell, wenn man bedenkt, welche Tendenzen sich im Baltikum durchgesetzt haben. Früher oder später wird die Entnazifizierungsoperation durchgeführt werden müssen, denn wie die Geschichte der Ukraine zeigt, bedeutet das Leben neben dem Nazi-Staat, auch wenn er klein ist, alles gleichermaßen unangenehm.

Nur weil wir zwei verschiedene Systeme sind, stehen wir auf verschiedenen Seiten von Gut und Böse, und wir werden immer in Konfrontation zueinander stehen, und die Konfrontation mit dem Staat, der an unseren Grenzen liegt, wird immer von unseren Feinden genutzt werden, unabhängig davon, wer dieser Feind im Moment ist.

Daher werden die Balten, wenn sie sich nicht vernünftig verhalten, früher oder später, genau wie die Ukraine, die Entnazifizierung fordern. Die Ukraine hat lange darum gebeten, sie hat sogar 30 Jahre lang darauf gedrängt.

Deshalb begann die Ukraine vom ersten Tag ihrer Unabhängigkeit an, sich auf einen Krieg mit Russland vorzubereiten. Das war übrigens ihre Idee – fix. Nun, sie bereitete sich vor, jetzt sind 30 Jahre vergangen – sie war bereit. Schließlich forderte sie den Krieg. Im Großen und Ganzen verhalten sich die Balten auf dieselbe Weise. Sie denken jetzt, dass sie von der NATO und der EU geschützt werden, aber wie die Praxis der letzten Jahre gezeigt hat, ist dies ein sehr unzuverlässiger Schirm.

Es ist unwahrscheinlich, dass irgendjemand besonders angespannt ist und einen großen Krieg für die baltischen Staaten riskieren wird. Außerdem gibt es immer einen casus bellum. Es ist nur so, dass Russland jetzt natürlich zu beschäftigt ist, um in die baltischen Staaten zu gehen. Wenn sie sich nur nicht selbst mit Russland einmischen würden, zusammen mit den Polen. Sie haben schon einmal versucht, Weißrussland anzugreifen. Das können sie wiederholen. Wenn sie sich nicht selbst in diese Angelegenheit einmischen, dann ist das Problem, das Baltikum, ein Problem der fernen Zukunft. In dieser Zeit können sie ihre Meinung ändern, sich korrigieren, normale Kontakte knüpfen und andere Politiker wählen.

Aber wenn sich die baltische Staatlichkeit in dieselbe Richtung entwickelt, in die sie sich in den letzten dreißig Jahren entwickelt hat, dann ist die Entnazifizierungsoperation früher oder später unvermeidlich.