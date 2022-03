Ukraine blockiert Trans-Frauen-Flüchtlinge: „Sie sind Männer, müssen zurückgehen und kämpfen“

Die ukrainische Regierung weigert sich, Transgender-Frauen zusammen mit den Millionen von Frauen und Kindern, die nach Polen und in andere europäische Länder strömen, das Land zu verlassen. Stattdessen werden sie von ukrainischen Grenzbeamten zurückgewiesen und gezwungen, nach Hause zurückzukehren und sich dem Kampf anzuschließen.

Ihre Argumentation könnte einigen Trans-Aktivisten im Westen sauer aufstoßen: Das ukrainische Kriegsrecht verpflichtet alle biologischen Männer zwischen 18 und 60 Jahren, im Land zu bleiben und zu kämpfen. Und es macht keine Ausnahmen für Transfrauen.

Selbst Transfrauen, die von ihren Gemeinschaften weitgehend als Frauen akzeptiert werden, tragen immer noch Pässe, die sie als Männer ausweisen, was die Grenzbeamten sehen, wenn sie versuchen, die Grenze zu überqueren. In vielen Fällen wurden Transfrauen, die zu fliehen versuchten, zurückgewiesen, berichtet die italienische Zeitung La Corriere della Sera, Italiens auflagenstärkste Zeitung.

Die Zeitung zitierte eine Transfrau, die von ihren Erfahrungen mit den Grenzbeamten berichtete: „Sie sind Männer … sie müssen umkehren und kämpfen.“

Die Geschichte wurde von einer Handvoll europäischer Zeitungen aufgegriffen, darunter der britische Guardian. Transfrauen, die mit den beiden Zeitungen sprachen, beschrieben „demütigende“ Durchsuchungen durch Grenzbeamte und andere empfundene Übergriffe, bevor ihnen die Weiterreise verweigert wurde.

Als fremde Hände ihren Körper durchsuchten und ihr Haar zurückzogen, um zu prüfen, ob es sich um eine Perücke handelte, blickte Judis in die Gesichter der ukrainischen Grenzbeamten und empfand Angst und Verzweiflung. Die ukrainischen Grenzbeamten ziehen dich aus und berühren dich überall“, sagt Judis. „Man kann in ihren Gesichtern sehen, dass sie sich fragen: ‚Was bist du?‘, als wärst du eine Art Tier oder so etwas.

Judis ist eine Transgender-Frau, deren Geburtsurkunde sie als Frau ausweist. Rechtlich gesehen gibt es keinen Grund, warum sie nicht mit den Tausenden von Frauen, die täglich die ukrainische Grenze überqueren, in Sicherheit gebracht werden sollte.

Doch am 12. März gegen 4 Uhr morgens stellten die Grenzbeamten nach einer langen und demütigenden Durchsuchung fest, dass sie ein Mann ist, und verhinderten ihre Einreise nach Polen.

Seit der Verhängung des Kriegsrechts in der Ukraine am 24. Februar haben schätzungsweise Hunderte von Transfrauen versucht, die Grenze zu überqueren. Viele wurden zurückgeschickt. Die Trans-Aktivisten, die mit beiden Zeitungen sprachen, sagten, dass Trans-Personen Grund zur Flucht hätten, da sie wahrscheinlich verfolgt würden, wenn Russland die Kontrolle über das Land übernehmen würde. Der Guardian ging sogar so weit zu schreiben

Laut der Internationalen Lesben-, Schwulen-, Bisexuellen-, Trans- und Intersex-Vereinigung rangiert die Ukraine auf Platz 39 von 49 europäischen Ländern, was die Behandlung von LGBTQ+-Personen angeht. Die Homo-Ehe ist in dem Land nicht erlaubt, und die christlich-orthodoxe Kirche betrachtet Homosexualität als Sünde. Es gibt auch keine Antidiskriminierungsgesetze zum Schutz von LGBTQ+-Menschen.

Rechtlich gesehen hat die Ukraine 2017 damit begonnen, Transfrauen als Frauen anzuerkennen, allerdings mit einem wichtigen Haken: Sie müssen sich einer umfassenden psychiatrischen Beobachtung und einem langwierigen bürokratischen Verfahren unterziehen, bevor ihr angenommenes Geschlecht in offiziellen Dokumenten vermerkt werden kann.

Das Kriegsrecht besagt, dass alle Männer zum Militärdienst verpflichtet sind und das Land nicht verlassen dürfen“, sagt Olena Shevchenko, 39, Menschenrechtsverteidigerin und Vorsitzende von Insight, einer ukrainischen LGBTQ+-Organisation und eine der wenigen öffentlichen Organisationen im Land, die mit Trans-Personen arbeitet. „Technisch gesehen gilt das Gesetz auch für Trans-Menschen, also sowohl für zertifizierte Trans-Männer als auch für Trans-Frauen, die ihre Dokumente nicht geändert haben. Aber es scheint, dass die ukrainischen Grenzbeamten selbst Transmenschen mit einem gültigen Zertifikat, das ihr neues Geschlecht widerspiegelt, an der Ausreise aus der Ukraine hindern, und niemand weiß warum.

Zwei Transfrauen, die vom Guardian interviewt wurden, erzählten ähnliche Geschichten über Grenzbeamte, die ihnen sagten, sie sollten umkehren und sich dem Kampf anschließen.

Geh in den Krieg‘, antworteten sie und fügten hinzu, dass bereits mehr als 3 Millionen Menschen aus dem Land geflohen seien und sie mich nicht mehr herauslassen würden. Alice, 24, eine Transfrau aus Brovary, einer Stadt in der Nähe von Kiew, erzählte von einer ähnlichen Erfahrung. Sie und ihre 21-jährige Frau Helen, die sich als nicht-binär identifiziert, wurden von Grenzbeamten angehalten, als sie versuchten, nach Polen zu gelangen.

Sie brachten uns in ein Gebäude in der Nähe des Grenzübergangs“, erzählt Alice. „Es waren drei Beamte in dem Raum. Sie sagten uns, wir sollten unsere Jacken ausziehen. Sie untersuchten unsere Hände, Arme und meinen Hals, um zu sehen, ob ich einen Adamsapfel habe. Sie berührten meine Brüste. Nachdem sie uns untersucht hatten, sagten uns die Grenzbeamten, dass wir Männer seien. Wir haben versucht, unsere Situation zu erklären, aber das hat sie nicht interessiert.

Interessanterweise hat die amerikanische Presse diese Geschichte nicht aufgegriffen. Könnte das daran liegen, dass sie das glänzende (definitiv nicht nazihafte) neue Heldenimage der ukrainischen Regierung untergraben könnte, über das in der amerikanischen Presse fast einhellig positiv berichtet wurde?