„Wir verstehen nicht, was wirklich passiert“ – Die CDC zählt zu wenig „bahnbrechende“ COVID-Fälle

Eine wachsende Zahl von Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens, die auf staatlicher Ebene arbeiten, sind besorgt, dass die Bundesregierung nicht genügend genaue Daten über „Durchbruch“-Infektionen sammelt. Dennoch hat die Biden-Administration ihre Pläne zur Verteilung von Auffrischungsimpfungen und anderen COVID-Maßnahmen vorangetrieben.

Nach Angaben von Politico übermitteln 49 Bundesstaaten der CDC nun regelmäßig Informationen über hospitalisierte Patienten mit Durchbruchsinfektionen. Mehr als ein Dutzend Staaten haben Politico jedoch mitgeteilt, dass sie nicht in der Lage sind, die Daten über die Krankenhausaufnahme mit den Impfdaten der Patienten abzugleichen, sodass die Staaten gezwungen sind, sich bei der Meldung von Durchbruchsinfektionen auf die Krankenhausverwalter zu verlassen.

Das Ergebnis sind Daten, die oft aggregiert und ungenau sind und in denen wichtige Details fehlen, z. B. welcher Impfstoff der Patient erhalten hat. Stattdessen verlassen sich diese Staaten bei der Meldung von Durchbruchsinfektionen auf die Krankenhausverwaltungen. Die daraus resultierenden Daten sind oft aggregiert, ungenau und lassen wichtige Details aus, um Trends herauszufinden, z. B. welchen Impfstoff eine Person erhalten hat und ob sie vollständig geimpft wurde, so ein Dutzend Staatsbeamte.

Die Tatsache, dass die CDC und die Gesundheitsämter im ganzen Land immer noch Schwierigkeiten haben, Daten über bahnbrechende Infektionen zu sammeln, ist fast schon peinlich, wenn man bedenkt, dass die Pandemie bereits mehr als 18 Monate alt ist und Wissenschaftler wiederholt vor der Notwendigkeit gewarnt haben, auf die Omega-Todesvariante vorbereitet zu sein, die laut Dr. Faucis jüngster Panikmache unmittelbar bevorsteht.

Das vielleicht größte Hindernis bei der Erhebung von Daten über Durchbruchsinfektionen ist die Balkanisierung der staatlichen Gesundheitssysteme. Die Staaten können nicht mit anderen Staaten kommunizieren. Seit Jahren flehen die Staaten die Bundesregierung an, diese Systeme aufzurüsten – ohne Erfolg.

Letztes Jahr stellte die CDC einen kleinen Betrag zur Verfügung (der von Politico als „Dutzende Millionen Dollar“ bezeichnet wurde), um die Staaten bei der Aufrüstung ihrer Systeme zu unterstützen. Die CDC räumt jedoch ein, dass es Jahre dauern wird, bis die notwendigen Aufrüstungen vorgenommen werden können.

Besonders besorgniserregend für die Gesundheitsbehörden ist nun, wie schnell sich die Delta-Variante ausbreitet, ob sie die Wirksamkeit der Impfstoffe verringert und ob sie schwerere Krankheiten verursacht. Die Verfolgung von Durchbruchsinfektionen ist ein entscheidender Schritt, um zu all diesen Einschätzungen zu gelangen.

Als Ergänzung zu den Daten über hospitalisierte Fälle aus dem 50 Staaten umfassenden Meldesystem führt die CDC eine kleinere Studie mit einer Untergruppe von Staaten durch, um alle ihre Durchbruchsinfektionen zu untersuchen, einschließlich leichter Fälle, die nicht zu einer Einlieferung ins Krankenhaus führen. Die Staaten, die an dieser kleineren Studie teilnehmen, sind in der Lage, Laborberichte mit Immunisierungsdaten abzugleichen, führen aber keine eigenen Datenbanken mit Krankenhausdaten;

„Wir berichten, was wir haben, aber wir wissen, dass es begrenzt ist, weil es auf einem direkten Bericht eines Anbieters basiert – im Gegensatz zu einem Datensatz aller Krankenhausaufenthalte und dem Abgleich mit unserem Impfstoffregister“, sagte Sokol, der Epidemiologe aus Louisiana. „Wir sind nicht in der Lage, das für Krankenhausaufenthalte zu tun. Wir sind auf die individuellen Berichte der Krankenhäuser angewiesen. Und einige berichten gut, andere nicht. Wir wissen also, dass die Daten nicht vollständig sind.“

„Wir haben keine klare Vorstellung davon, was die Daten tatsächlich über die Delta-Variante, die Übertragung und die Auffrischungen aussagen“, sagte einer dieser Beamten.