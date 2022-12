Wir werden in Ketten gelegt

Dr. Paul Craig Roberts, Ph.D.

Mein Dank gilt denjenigen, die diese Konferenz in weiser Voraussicht organisiert haben.

Ich beschränke mich in meinen Ausführungen auf definitorische Klarheit. Ich gehe davon aus, dass wir mit „Faschismus“ nicht nur die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Regierung und der Privatwirtschaft meinen, sondern auch das Übergehen der Werte und Meinungen der Bürger durch mächtige Gruppen, die das Regieren kontrollieren. Wir verstehen unter Faschismus das Ignorieren und Unterdrücken der öffentlichen Meinung.

Ferner meinen wir den Einsatz der Medien als Propaganda, um der Bevölkerung Unwahrheiten einzupflanzen, die es leichter machen, sie zu beeinflussen und zu kontrollieren. In einem faschistischen Regime werden offizielle Narrative konstruiert, und jede abweichende Meinung, unabhängig davon, wie sachlich sie ist, wird als „Fehlinformation“ abgetan.

Mit diesen wenigen Worten habe ich unsere derzeitige Existenz in der westlichen Welt beschrieben.

Die Überzeugungen, die uns frei gemacht haben, indem sie die Macht der Regierung einschränkten und sie zur Verantwortung zogen, werden überall angegriffen. Wir werden vom Faschismus entmenschlicht, was es leichter macht, uns zu beseitigen. So hat zum Beispiel die liberale Stadtregierung von San Francisco am 29. November 2022 mit 8 zu 3 Stimmen Robotern das Recht erteilt, Menschen zu töten. San Francisco wird nun Killerroboter als Mitglieder seiner Polizei einsetzen.

In den Vereinigten Staaten wird heute die freie Meinungsäußerung als Bedrohung für die Demokratie angesehen, wenn sie von den offiziellen Erklärungen abweicht. Es ist die Rede davon, „Fehlinformationen“ zu kriminalisieren.

Wir wissen, wie nahe wir daran sind, mundtot gemacht zu werden, wenn in den Vereinigten Staaten die freie Meinungsäußerung, die durch den ersten Zusatzartikel der US-Verfassung geschützt ist, als „Bedrohung der Demokratie“ angegriffen wird.

Es gibt eine zweite notwendige definitorische Klärung. Wir dürfen Faschismus nicht mit Nationalismus verwechseln. Der Globalismus der amerikanischen Hegemonie und der Globalismus des „Great Reset“ des Weltwirtschaftsforums, der die Selbstbestimmung beendet, sind die Bedrohung, nicht der Nationalismus. Die Nationen der Welt werden in Türme von Babel verwandelt, wo die innere Uneinigkeit sie unfähig macht, der Tyrannei zu widerstehen. Sobald die Identitätspolitik eine Bevölkerung spaltet, ist keine Einheit mehr nötig, um eine Regierung in die Schranken zu weisen. Nur ein Volk, das sich mit gemeinsamen Werten zu einer Nation zusammenschließt, kann den globalen Kräften, die eine Tyrannei aufbauen, widerstehen. Wenn Nationalismus mit Nazismus und Rassismus gleichgesetzt wird, auf welcher politischen Grundlage kann man dann dem Globalismus widerstehen? Der Globalismus ist der ultimative Turm zu Babel. Die durch die Identitätspolitik geschaffene Spaltung beseitigt die Einheit, die für den Widerstand gegen die Tyrannei notwendig ist.

Das Glaubenssystem, das die Freiheit aufrechterhält, ist durch jahrzehntelange Angriffe ernsthaft geschwächt. In der westlichen Welt sind die Kosten, die den Glaubenssystemen durch Selbstverleugnung und Tugendhaftigkeit auferlegt werden, nun offensichtlich. Die Wiederherstellung der Freiheit der Menschen erfordert die Wiederauferstehung einer fast toten Zivilisation. Ich hoffe, dass die Klarheit über die Definition von Faschismus zu dieser wichtigen Aufgabe beiträgt.

Ich danke Ihnen für die Gelegenheit, auf dieser wichtigen Konferenz sprechen zu dürfen.