Bedenken über die Sicherheit des COVID-19-Impfstoffs überschwemmen Washington

Runder Tisch des US-Senats unter der Leitung von Senator Ron Johnson macht die Öffentlichkeit auf ernste Probleme aufmerksam

Von Peter A. McCullough, MD, MPH

Historiker werden einen verregneten Tag, Mittwoch, den 7. Dezember 2022, als wichtigen Wendepunkt in der dreijährigen COVID-19-Krise und den zweijährigen Jahrestag des US-amerikanischen COVID-19-Massenimpfprogramms in Erinnerung behalten. An der dreistündigen Sitzung, die von Senator Ron Johnson einberufen wurde, nahmen klinische Forscher, praktizierende Ärzte, Regulierungsberater, Anwälte, Datenexperten und Patienten teil, die durch COVID-19-Impfstoffe geschädigt wurden.

Die Sitzung begann mit einer Präsentation der weltweit erhöhten Gesamtsterblichkeitsraten und Lebensversicherungsansprüche und ging dann auf die biologische Plausibilität und die klinischen Daten ein, die zeigen, dass die derzeit verwendeten Produkte kurz nach der Verabreichung zum Tod führen. Es wurde eingehend erörtert, was über die Impfstoffe, ihre Hersteller, die Kontrollen und die Verantwortung für die Lieferkette nach Amerika bekannt und noch unbekannt ist. Schließlich gab es einen umfassenden Überblick über die von Fachleuten überprüfte Literatur zu Herzmuskelentzündungen, Thrombosen, immunologischen und neurologischen Schäden, die bei Impfungen auftreten. Die Sitzung kam zu dem Schluss, dass unsere Bundesbehörden rücksichtslos und vorsätzlich blind waren und es versäumt haben, das Risiko zu mindern und die Amerikaner vor Verletzungen, Behinderungen und Tod nach Impfungen zu schützen. Es wurde gefordert, alle COVID-19-Impfstoffe vom Markt zu nehmen, alle Mandate aufzulösen und den Schwerpunkt auf die Erforschung und Behandlung von Impfschäden zu legen. Die Historiker sollen es festhalten.