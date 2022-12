Video: Journalist reist nach Moskau, um zu sehen, wie sehr die Sanktionen wirken

Der Enthüllungsjournalist Jeremy Loffredo von Rebel News ist nach Moskau gereist. Westliche Mainstream-Medien behaupten, die Sanktionen hätten verheerende Auswirkungen auf die russische Wirtschaft.

Wie PBS NewsHour berichtet, treffen die Sanktionen die Menschen hart. Die New York Times schrieb, dass Russland mit einer Lebensmittelknappheit zu kämpfen hat. Die Washington Post verglich die Sanktionen sogar mit den Zeiten der Sowjetunion.

Loffredo machte den Test und besuchte einen Supermarkt im Herzen von Moskau. Die Regale waren gut bestückt. Der Journalist kaufte unter anderem einen Liter Milch für 89 Rubel (1,33 €), einen Laib Brot für 60 Rubel (90 Cent), ein halbes Kilo Hackfleisch für 175 Rubel (2,62 €), zehn Eier für 99 Rubel (1,48 €) und Pilze für 79 Rubel (1,18 €). Er gab 799 Rubel (11,94 €) für einen Korb mit Lebensmitteln aus.

We’ve been told that the Western sanctions against Russia are bringing about “Soviet-style shortages” and “scarcity” — I went to a grocery store & gas station in Moscow to experience these hardships firsthand. The truth might surprise you — or not.



FULL: https://t.co/0cbcmtc1qJ pic.twitter.com/jmtEHe9off