WEF denkt über Wege zur Regulierung der digitalen ID im Metaversum nach

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) drängt weiterhin auf die Einführung digitaler IDs und scheint entschlossen zu sein, eine der treibenden Kräfte bei der Ausweitung dieser Systeme auf alle Bereiche zu sein, sogar auf ein zukünftiges Metaversum.

Und wie immer ist das WEF bestrebt, sich bei der Regulierung dieser Bemühungen einzumischen. „Im Laufe des nächsten Jahres wird das WEF eine Multistakeholder-Gemeinschaft kuratieren, die sich auf die Governance des Metaversums und die wirtschaftliche und soziale Wertschöpfung konzentriert“, heißt es in einem Beitrag auf der Website der Gruppe.

Darin wird die Notwendigkeit einer digitalen Identität im Metaverse als eine Möglichkeit dargestellt und gefördert, den Nutzern die Möglichkeit zu geben, sie zu besitzen und zu kontrollieren“, anstatt sie jemand anderem“ zur Nutzung und/oder Monetarisierung zu überlassen.

Tatsächlich wird vorgeschlagen, eine einzige, einzigartige digitale Identität zu schaffen, die die Identität des realen Lebens (der „digitale Zwilling“ einer Person, wie es das WEF ausdrückt) im gesamten Metaversum repräsentiert. Dies soll die derzeitige Situation ersetzen, in der Online-Nutzer mehrere „Identitäten“ haben, um sich bei Websites wie Google, Facebook und vielen anderen anzumelden.

In dem Beitrag wird darauf hingewiesen, dass Websites, die heute die Anmeldung mit einem der Big-Tech-Konten – Google, Facebook oder LinkedIn – ermöglichen, bereits auf dem Weg sind, das zukünftige System zu schaffen.

Der Unterschied im Metaverse wäre das Eigentum an dieser Identität, und hier kommt das WEF zu dem Punkt, an dem es eigentlich interessiert ist: Wie wird dies reguliert und standardisiert werden, welche Regeln werden zu diesem Zweck eingeführt, und – vielleicht am wichtigsten – von wem?

Die Organisation stellt viele Fragen zu den verschiedenen möglichen Szenarien, wie die Verwendung von Blockchain zur Speicherung der Identität sowie aller Interaktionen eines Nutzers im Metaverse, scheint aber nicht davon überzeugt zu sein, dass dies die richtige Methode wäre, und führt mehrere Gründe an, die diese Haltung unterstützen, wie Kryptosicherheit, das Recht auf Vergessenwerden, das Hinterlassen „langer digitaler Spuren“ und die Möglichkeit, mehrere Identitäten zu erstellen.

Das Szenario, das das WEF eindeutig bevorzugt, ist eine digitale Identität, die nicht eine einzige Entität ist, sondern „ein einzigartiger Kern, der mit einer Vielzahl anderer digitaler Entitäten verbunden ist“ – und erwähnt, dass einige dieser Teile einer „vernetzten“ Metaverse-ID der Führerschein einer Person, die Sozialversicherungsnummer, der Reisepass und biometrische Daten wären.

Mit anderen Worten: eine zentralisierte digitale Identität, die alle Informationen über eine Person aus der realen Welt enthält.