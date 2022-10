Wir werden mit einer Fiktion auf einen Atomkrieg zugetrieben: Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Caitlin Johnstone

Wir werden auf einen Atomkrieg zugetrieben mit der völlig fiktiven Behauptung, Putin sei ein Hitler-ähnlicher Größenwahnsinniger, der völlig grundlos in Länder einmarschiert, nur weil er böse ist und die Freiheit hasst, und der nicht aufhören wird, in Länder einzumarschieren und sie zu erobern, bis er mit Gewalt gestoppt wird.

Die Nachrichtenmedien berichten nicht über die westlichen Aggressionen, die zu diesem Krieg geführt haben. Sie sagen nicht, dass die USA diesen Krieg mit dem erklärten Ziel führen, Russland zu schwächen, und dass sie Friedensgespräche ablehnen und sich weigern, sich für den Frieden einzusetzen. Den Menschen wird nur gesagt, dass Putin ein weiterer Hitler ist, der nicht auf die Vernunft hören will und nur Gewalt versteht. Die beiden atomaren Supermächte der Welt werden immer näher an eine direkte militärische Konfrontation herangeführt, die auf einer völligen Fiktion beruht, die Berge von Fakten auslässt.

Die Teilnahme an diesem Wahnsinn ist nicht zu rechtfertigen. Es ist unhaltbar unmoralisch, einer vertrauensseligen Bevölkerung eine fiktive Version der Ereignisse vorzugaukeln, um Zustimmung zu immer aggressiveren Handlungen der Brinkmanship mit einer atomaren Supermacht zu erzeugen. Diese Leute sind verdorben.

*

„Nein, nein, du verstehst nicht, wenn uns nicht ständig von den Medien gesagt würde, dass dieser Stellvertreterkrieg unsere volle Unterstützung braucht, und die Stimmen, die das bestreiten, zensiert werden und riesige Trollarmeen eingesetzt werden, um jeden auszuschwärmen und zum Schweigen zu bringen, der das in Frage stellt, könnten wir der Propaganda zum Opfer fallen.“

*

„Du bist nicht gegen den Krieg, du bist nur gegen die Kriege der Amerikaner“, sagte die Person, die Amerikas Stellvertreterkrieg in der Ukraine lautstark bejubelt.

Kriegstreiber mögen es nicht, als Kriegstreiber bezeichnet zu werden, wenn sie einen Stellvertreterkrieg der USA unterstützen, der absichtlich von den USA provoziert wurde und durch die Finanzierung und Erleichterung der USA mit dem ausdrücklichen Ziel aufrechterhalten wird, einen langjährigen geopolitischen Rivalen der USA zu schwächen. Sie werden sehr wütend, wenn man sie darauf hinweist, dass sie dies tun, und wenn der Widerstand der Menschen gegen ihre Kriegstreiberei als „Antikrieg“ bezeichnet wird:

Diesen geistesgestörten Unsinn als „Antikrieg“ zu bezeichnen, ist viel zu hoch gegriffen.

Calling this deranged nonsense “anti-war” is giving it way too much credit. https://t.co/mZ4jUiSrU9 — Matt Duss (@mattduss) October 13, 2022

Sie ziehen es vor, so zu tun, als stünden die USA dieses Mal auf der guten und gerechten Seite eines Krieges, denn in dieser imaginären Welt sind sie die coolen Antifaschisten, die sich einem bösen Tyrannen entgegenstellen, und diejenigen, die sich ihrer Kriegstreiberei widersetzen, sind die wahren Kriegstreiber.

„Diesmal sind die USA auf der GUTEN Seite eines Krieges! Außerdem, goo goo ga ga, ich bin ein kleines Baby mit einem kleinen Babyhirn.“

*

Je näher wir dem Atomkrieg kommen, desto weniger Geduld habe ich für sektiererische Streitereien zwischen Leuten, die angeblich gegen Krieg und Militarismus sind. Werdet verdammt noch mal erwachsen und kommt über euch selbst hinweg. Das hier ist wichtiger als du und dein Ego.

*

Lasst euch von niemandem sagen, dass eure Kritik an der Kriegstreiberei der USA keinen Unterschied macht; wenn sie das nicht täte, würde das Imperium nicht so hart daran arbeiten, euch davon abzuhalten, sie zu äußern. Sie arbeiten so hart daran, die Zustimmung der Öffentlichkeit zu ihren Plänen herzustellen, weil sie diese Zustimmung unbedingt brauchen.

Ein ganzes weltumspannendes Imperium ruht auf unseren geschlossenen Augenlidern. Es hängt davon ab, uns in einem propagandistischen Koma zu halten. Die Verbreitung von Ideen und Informationen, die diese Propaganda diskreditieren und widerlegen, stellt eine direkte Bedrohung für dieses Imperium dar. Darum geht es bei der Zensur von Andersdenkenden.

Wird Ihr einziger Tweet, Ihr einziges Video oder Ihre einzige öffentliche Demonstration das Imperium zum Einsturz bringen? Nein, natürlich nicht. Aber es wird das Bewusstsein um so viel erweitern. Und allen positiven Veränderungen im menschlichen Verhalten geht immer eine Erweiterung des Bewusstseins voraus. Du stößt uns alle in dem Maße zum Erwachen an, in dem du dazu beiträgst, das Bewusstsein für Wahrheit und Realität zu erweitern.

Wir können nicht der Hollywood-Held sein, der im Alleingang die Maschine köpft, aber wir können alle gemeinsam Sand ins Getriebe streuen, sodass es für sie immer schwieriger wird, zu funktionieren. Das ist es, was die Störung der imperialen Propagandamaschine bewirkt, denn diese Maschine ist auf Propaganda angewiesen. Der schwächste Teil eines Imperiums, das durch Lügen und Manipulationen zusammengehalten wird, sind seine Lügen und Manipulationen; deshalb ist dies ein so aggressiv geschützter Aspekt seiner Macht. Und es ist zufällig der Teil, den jeder, der eine Stimme hat, angreifen kann, und zwar wirksam.

Das Albtraumszenario für unsere Herrscher ist das gleiche wie das Albtraumszenario für jeden Herrscher in der Geschichte: dass die Massen ihrer Herrschaft überdrüssig werden und die Macht ihrer Zahl nutzen, um sie loszuwerden. Das ist genau das, was die Propagandamatrix verhindern soll.

Ein Aspekt dieses Kampfes, der ein wenig an einen Hollywood-Film erinnert, ist, dass es eine Art Kampf zwischen Licht und Dunkelheit ist, denn das Imperium ist darauf angewiesen, seine Aktivitäten zu verschleiern und unsichtbar zu halten, während wir alle daran arbeiten, seine Maschinerie sichtbar und transparent zu machen. Das ist der Grund, warum Assange im Gefängnis sitzt. Das ist auch der Grund, warum die Internetzensur immer weiter zunimmt, warum die Propaganda immer unverhohlener wird und warum Online-Diskussionen von Astroturf-Trolling-Operationen überschwemmt werden. Die Machthaber arbeiten gegen das Volk, um die Dinge im Dunkeln zu halten.