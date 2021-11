Wird 2-G bald auch der Schweiz aufgedrückt?

Dieser Frage geht die NZZ nach und verwirft die mögliche Einführung von 2-G. Noch.

«Während die Nachbarländer ihre Corona-Regeln aufgrund steigender Fallzahlen verschärfen, sind strengere Massnahmen in der Schweiz bisher kaum ein Thema», schreibt die NZZ. Genau dasselbe hiess es noch vor Monaten in Bezug auf die Zertifikatspflicht. Oder vor etwas mehr als einem Jahr in Bezug auf die Maskenpflicht in Innenräumen. Argwöhnisch beobachtete man dazumal, wie im nahen Ausland drakonische Massnahmen eingeführt wurden, und war froh, dass man in der Schweiz doch noch liberaler funktioniere.

Wie sich zeigt, ist die Schweiz nicht mehr viel liberaler als unsere Nachbarn. Die Schweiz untergräbt mittlerweile die Grundrechte fast genauso wie unsere Nachbarländer