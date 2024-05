Wird das Wirtschaftssystem mit Absicht zerstört?

Geposted by: ZeroHedge über QTR’s Fringe Finance

In diesem Artikel werden zwei wichtige Punkte angesprochen. Seit die Technokratie in den 1930er Jahren von der Columbia University aus in See stach, wurde sie durch die Weigerung des Kapitalismus und der freien Marktwirtschaft, zu sterben, ausgebremst. Dadurch wurde ein moralisches Risiko geschaffen, das sie von der Klippe stürzen ließ. Einige kommen auf die Idee, dass die Wirtschaft absichtlich zerstört wird. Der erste Punkt ist die Cloward-Piven-Strategie. Im Jahr 1966 haben Richard Cloward und Frances Piven diesen Plan ausgeheckt, als beide Professoren an der Columbia University waren. Muss ich noch mehr sagen? Das Ergebnis wäre ein universelles Grundeinkommen, ein ursprünglicher Grundsatz der Technokratie. Der zweite Punkt ist, dass China mit seiner massiven “Belt and Road”-Initiative versucht, die Vereinigten Staaten zu verdrängen. Wie viele, darunter auch ich, festgestellt haben, hat sich China bereits in eine Technokratie verwandelt und ist bestrebt, den Kapitalismus zu vernichten. Im Jahr 2022 war China der zweitgrößte Goldimporteur der Welt. Im Jahr 2023 hat China dieses Feld in den Schatten gestellt, wie diese Grafik zeigt:

Allerdings, so FXStreet, Es gibt seit langem Spekulationen, dass China weit mehr Gold besitzt, als es offiziell angibt. Wie Jim Rickards bereits 2015 auf Mises Daily darlegte, glauben viele Analysten, dass China mehrere tausend Tonnen Gold “inoffiziell” in einer separaten Einrichtung namens State Administration for Foreign Exchange (SAFE) aufbewahrt. Was will China (und das Zentralbanksystem insgesamt) mit dem dummen alten Gold? Haben uns die Zentralbanken, einschließlich der BIZ, nicht schon in den frühen 1970er Jahren gesagt, dass Gold als Geldwert überholt ist? TN-Redakteur

In einem der faszinierendsten Gespräche, die ich seit langem geführt habe, sprach ich letztes Wochenende mit meinem Freund Andy Schectman über den Zustand der Welt, der Märkte, der Geopolitik und der Wirtschaft.

Was als freundschaftliches Gespräch begann, entwickelte sich schnell zu einer Vertiefung von Aspekten der Lage unserer Nation, die ich nie zuvor in Betracht gezogen hatte – insbesondere legte Andy eine Theorie dar, die in den 1960er Jahren begann und das Chaos erklären könnte, in das sich unsere Wirtschaft – und unsere Nation – zu verwandeln scheint.

Zunächst sprachen wir über den Anleihemarkt, übermäßige Steuerausgaben und warum Gold nach wie vor die Antwort ist. Andy sagte mir: “Ich glaube, es geht um viel mehr als das. Ich denke, dass wir dem Rest der Welt, vor allem durch die Bewaffnung des Dollars, bewiesen haben, dass es ein noch größeres Problem ist, wenn man ideologisch nicht mit uns übereinstimmt. Wenn man sich also anschaut, was Gold in den letzten 25 Jahren geleistet hat, dann hat es den Anleihenmarkt übertroffen, aber es hat nicht das Gegenparteirisiko.”

“Und ich denke, das ist wirklich das große Problem”, fuhr er fort und erklärte, warum er glaubt, dass der Anleihenmarkt schließlich seinen Halt verlieren wird. “Das Gegenparteirisiko kommt zu einer hirntoten Geldpolitik und einer unverantwortlichen Steuerpolitik hinzu, wie man sie sich nur vorstellen kann. Also, ja, ich glaube schon, dass es so ist. Und ich weiß nicht, ob 5 % die richtige Grenze sind. Ich meine, es scheint nur so, als ob wir laut Jim Willey Irland und den Caymans und dem Vereinigten Königreich unter dem Tisch Geld geben können, um die Fassade aufrechtzuerhalten, wenn Sie so wollen. Wer wäre denn so dumm, irgendwelche Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren oder länger zu kaufen, wer bei klarem Verstand würde das tun?

Zu einer möglichen Zinssenkung durch die Fed sagte Andy: “Sehen Sie, ich denke, wenn wir die Zinsen senken, haben wir unsere Glaubwürdigkeit verloren, und zwar voll und ganz. Und ich glaube nicht, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, dass sie die Zinsen senken können. Ich glaube wirklich nicht, dass es eine gibt.

“Und ich glaube, dass uns nichts anderes als Inflation und höhere Zinsen bevorstehen. Aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass es sich um eine Schwankungsbreite handeln wird, so wie es keine Inflation gab, dann war sie vorübergehend, dann war sie strukturell, dann war sie weg, dann war sie wieder da. So wird es auch hier sein”, fügte er hinzu.

Ein Beispiel: “Nun, die Wirtschaft ist ein, Sie wissen schon, die Wirtschaft ist ein bisschen heißer, als sie eigentlich sein sollte. Und wir werden auch nicht länger höher sein. Und, wissen Sie, aber wir denken an eine Senkung und vielleicht werden wir bis zum Ende des Tages zwei Zinssenkungen vornehmen. Okay. Vielleicht eine, nun, vielleicht werden wir es nicht tun. Sie werden gar nichts tun. Und ich glaube nicht, dass sie wirklich viel tun können.”

Andy sagt: “Wissen Sie, sie können die Zinsen nicht wirklich anheben, weil wir in diesem Jahr Anleihen im Wert von 14 Billionen Dollar verkaufen müssen, um die fällig werdenden Schulden zu tilgen und die laufenden Rechnungen zu bezahlen. Und ein großer Teil dieser Schulden wird weit mehr kosten als die Schulden, die sie ersetzen, was zu noch mehr Gelddrucken führen könnte, um diese Kosten zu decken. Man kann also nicht wirklich die Zinsen erhöhen.”

Andy erzählte mir dann von der “Cloward-Piven-Theorie”, von der ich noch nie gehört hatte.

Die Cloward-Piven-Strategie ist eine politische Strategie, die 1966 von den amerikanischen Soziologen und politischen Aktivisten Richard Cloward und Frances Fox Piven entwickelt wurde. Die Strategie zielt darauf ab, “militante Anti-Armuts-Gruppen” einzusetzen, um eine “politische Krise” herbeizuführen, indem das Wohlfahrtssystem durch eine Zunahme der Sozialhilfeansprüche überlastet wird, die Schaffung eines Systems eines garantierten Mindesteinkommens erzwungen wird und eine “Umverteilung des Einkommens durch die Bundesregierung” erfolgt.

Die Autoren hofften, dass sie innerhalb der Demokratischen Partei für Unruhe sorgen würden, so Wikipedia:

“Konservative Republikaner sind immer bereit, die Übel der öffentlichen Wohlfahrt zu deklamieren, und sie wären wahrscheinlich die ersten, die einen Aufschrei machen würden. Aber tiefere und politisch aufschlussreichere Konflikte würden sich innerhalb der demokratischen Koalition abspielen… Die Weißen – sowohl ethnische Gruppen aus der Arbeiterklasse als auch viele aus der Mittelschicht – würden sich gegen die Armen im Ghetto auflehnen, während liberale Gruppen, die sich bis vor kurzem mit der Vorstellung trösten konnten, dass es nur wenige Arme gibt… die Bewegung wahrscheinlich unterstützen würden. Der Gruppenkonflikt, der den lokalen Parteiapparat in eine politische Krise stürzen würde, würde also akut werden, wenn die Zahl der Sozialhilfeempfänger zunimmt und die lokalen Haushalte immer stärker belastet werden.”

Andy legte dar, dass diese Theorie nur allzu sinnvoll ist: “Was wird die Fed also tun? Vielleicht tun sie das, was sie tun wollen, und das ist, einen Anreiz für den Reset zu schaffen, und zwar nicht durch Powell oder Janet Yellen, auch wenn es wirklich so ist, sondern durch einen Bösewicht, dem man die Schuld geben kann. Und ich meine, ich weiß nicht, wie man diese Dummheit sonst erklären kann. Ich meine, Sie wären ein weitaus besserer Präsident und ein weitaus besserer, Sie wissen schon, Chef der Federal Reserve oder Finanzminister, und das meine ich ganz ehrlich, ich denke, jeder, der das hört, wird Ihnen zustimmen, weil Sie vor gesundem Menschenverstand nur so strotzen. Wo ist der gesunde Menschenverstand bei den politischen Entscheidungen dieser Regierung und der Federal Reserve? Oder sind sie zu dumm, um dumm zu sein? Und das überlasse ich Ihnen.”

In Bezug auf den Rückkauf von Anleihen durch das Finanzministerium und wie dies zu einer reinen Schuldenmonetarisierung wird, fügte Andy hinzu: “Sie sagen: ‘Und das wird in den nächsten Tagen geschehen’, aber wer wird die Einheit sein, die den Kauf tätigt? Denn das Finanzministerium ist pleite. Es wird nicht das Finanzministerium sein. Wer ist es dann? Es ist die New Yorker Fed. Und die muss Bargeld herbeizaubern, um diese Anleihen zu kaufen. Und während ein großer Teil der Welt unsere Anleihen meidet, und das aus gutem Grund, wenn man bedenkt, dass wir in diesem Jahr fast 14 Billionen verkaufen müssen, um 9 Billionen zu tilgen, die zu höheren Zinssätzen fällig werden, plus die laufenden Rechnungen. Und wer soll das tun? Und das ist die Monetarisierung der Schulden. Dies ist der Beginn der Weimarer Republik. Das Finanzministerium sagt, es werde es tun, aber es ist pleite. Also wird es die Fed sein, die das Geld dafür aufbringen wird.”

“Wissen Sie, sie wollen über 10 Jahre 4,3 Billionen einnehmen, indem sie die Steuer auf nicht realisierte Gewinne einführen. Und ich fand Ihren Kommentar brillant, als Sie sagten, wir könnten eine Billion einsparen, wenn wir nicht jedes Jahr 100 Milliarden Dollar an andere Länder schicken würden, richtig?

“Wenn Sie jede Sekunde eines jeden Tages hundert Dollar ausgeben würden, bräuchten Sie fast 2.000 Jahre, um die 6,2 Billionen zu erreichen, die die US-Regierung allein in den letzten 12 Monaten ausgegeben hat”, sagte Andy.

“Und der Punkt, den du ansprichst, was passieren würde, nun, als erstes würde jeder verkaufen. Und sie würden verkaufen, bevor die Sache in Kraft tritt, und das würde sie lähmen. Denken Sie an Nvidia und denken Sie an Bitcoin, all diese nicht realisierten Gewinne, denken Sie an den Zusammenbruch. Und dann war Ihr Punkt, über den ich nicht nachgedacht habe, bis ich Ihren Artikel gelesen habe, genau richtig. Das sind die Leute, die genug Geld haben. Wie ich schon zu Minnesota sagte, “scheiß drauf”. Und ich habe mein Firmenbüro dort gelassen. Ich habe alle meine Freunde dort gelassen. Ich ließ die Hälfte meiner Familie dort zurück. Und ich sagte: “Ich bin raus”, als sie den Verstand verloren, als sie die Polizei nicht mehr finanzierten, als sie landesweit die Führung bei der Finanzierung der Polizei übernahmen und das dritte Revier abbrennen ließen, dessen Sergeant einer meiner besten Freunde aus Kindertagen war, und als ich im Fernsehen zusah, wie das dritte Revier niederbrannte. Und dann besaß der Gouverneur die Dreistigkeit, die Einkommenssteuer auf über 10 % zu erhöhen, und das in Minnesota, wo man sich den Arsch abfriert.”

Andy sprach über die Zweiteilung der Weltwirtschaft und China: “Nach und nach entfernen sie sich immer weiter vom System, verkaufen langsam Staatsanleihen, häufen langsam Rohstoffe an und schließen überall auf der Welt Geschäfte ab. Ich konzentriere mich sehr auf Edelmetalle.”

Er fügt hinzu: “Natürlich sind die Chinesen die größten Käufer und Produzenten von Edelmetallen, aber es geht nicht nur um Edelmetalle. Mit der Belt-Road-Initiative und den BRICS-Staaten knüpfen sie Beziehungen zu all diesen Ländern für alles von seltenen Erden bis hin zu Rohstoffen wie Mais, Weizen und Sojabohnen. All das kaufen sie nicht mehr in den USA und Australien. Sie haben gerade große Verträge mit diesen Ländern gekündigt und kaufen sie stattdessen in Brasilien und bezahlen dafür in Yuan, der an der Shanghaier Goldbörse sofort in Gold konvertierbar ist. Ich weiß nicht, wie viele Leute das wissen, aber die Chinesen haben vor ein paar Jahren die LME, die Londoner Metallbörse, gekauft. Das ist nicht die LBMA, an der die Edelmetalle gehandelt werden, sondern das sind alle Basismetalle, die man für den Aufbau einer Wirtschaft braucht. Und jetzt lagern sie diese Metalle in China, die in London gehandelt werden. Sehen Sie, sie bereiten die Bühne vor und kaufen alles auf, was man braucht, um ein Land, das die Orientierung verloren hat, in den Ruin zu treiben.”